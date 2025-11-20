Ο καρκίνος, η μητρότητα, η μάχη: Η τρυφερή αγκαλιά της Κέιτ Μίντλετον με την Jessie J
«Ως μητέρα προς μητέρα, που μόλις πρόσφατα πέρασε καρκίνο, ήθελα απλώς να την αγκαλιάσω», ανέφερε η Jessie J, σύμφωνα με την εφημερίδα The Independent.
- «Δεν είμαστε εγκληματική οργάνωση» – Για άδικους συμψηφισμούς μιλά η οικογένεια Φραγκιαδάκη
- Γαλλία: Ο Αρχηγός ενόπλων δυνάμεων προειδοποιεί για πόλεμο – «Πρέπει να αποδεχθούμε την απώλεια παιδιών μας»
- Αθήνα: Νέος κανονισμός κυκλοφορίας και στάθμευσης για τα ηλεκτρικά πατίνια
- Εργατικό δυστύχημα σχεδόν κάθε δύο μέρες – Η αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη σε εκδήλωση της Left στην Αθήνα
Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, απαθανατίστηκε να αγκαλιάζει την ποπ σταρ, Jessie J, στο Royal Variety Performance του Royal Albert Hall την Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου.
Η τραγουδίστρια του «Price Tag» εθεάθη να συνομιλεί με την πριγκίπισσα, πριν οι δύο τους γείρουν η μια προς την άλλη και αγκαλιαστούν τρυφερά.
«Μια αγκαλιά»
Η Jessie J εξήγησε αργότερα ότι η συγκινητική αυτή κίνηση συνέβη αφού συζήτησαν για τα προβλήματα υγείας τους.
«Ως μητέρα προς μητέρα, που μόλις πρόσφατα πέρασε καρκίνο, ήθελα απλώς να την αγκαλιάσω», ανέφερε η ποπ σταρ, σύμφωνα με την εφημερίδα The Independent.
Η καλλιτέχνιδα του «Bang Bang» αποκάλυψε επίσης ότι η ίδια και η πριγκίπισσα συμφώνησαν ότι ήταν ιδιαιτέρως δύσκολο να νικήσουν τον καρκίνο υπό το φως της δημοσιότητας.
Το καλοκαίρι του τρέχοντος έτους, η Jessie J αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο.
«Ο καρκίνος είναι απαίσιος σε οποιαδήποτε μορφή, αλλά κρατιέμαι από τη λέξη ‘πρώιμο’», είπε σε ένα βίντεο που μοιράστηκε μέσω Instagram τον Ιούνιο.
Η Jessie είπε τότε ότι επρόκειτο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο στήθος και, με μια δόση χιούμορ ανέφερε ότι: «Είναι ένας πολύ δραματικός τρόπος για να κάνεις πλαστική. Θα επιστρέψω με τεράστια στήθη και περισσότερη μουσική», ενώ σημείωσε ότι θα «κρατήσει τις θηλές της».
Η Jessie παραδέχτηκε επίσης ότι δυσκολεύτηκε να αποδεχτεί τη διάγνωση και ότι χρειαζόταν «μια αγκαλιά».
Σε ότι αφορά την Κέιτ Μίντλετον, η πριγκίπισσα είχε απομακρυνθεί από το προσκήνιο για να υποβληθεί σε θεραπεία, αφού διαγνώστηκε με καρκίνο τον Μάρτιο του 2024.
Έξι μήνες αργότερα, η Μίντλετον αποκάλυψε ότι είχε ολοκληρώσει τη χημειοθεραπεία και τον Ιούνιο, η μητέρα τριών παιδιών επιβεβαίωσε ότι βρισκόταν στο στάδιο της ανάρρωσης.
*Με πληροφορίες από: Page Six
- Η Τζέιν Φόντα πίστευε ότι θα πέθαινε «από ναρκωτικά και μοναξιά» πριν κλείσει τα 30
- Η μοναδική φορά που ο Πολ Σκόουλς που ζήτησε φανέλα από αντίπαλο – Ποιανού ήταν (vid)
- Παναθηναϊκός – Dubai BC 103-82: «Πράσινος» κυρίαρχος στο δεύτερο ημίχρονο
- Άμεση απάντηση της Αθήνας στη Ζαχάροβα: Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται
- Εφές – Μπαρτσελόνα 74-73: Επιστροφή στους «Μπλαουγκράνα» με ήττα για τον Πασκουάλ
- Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το Νέο Κόσμο: Η στιγμή που ο 58χρονος ψεκάζει με σπρέι τον 29χρονο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις