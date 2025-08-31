Jessie J: Αναβάλει συναυλίες λόγω δεύτερης επέμβασης για καρκίνο του μαστού

Η βρετανίδα τραγουδίστρια Jessie J ανακοίνωσε πρόσφατα ότι αναγκάζεται να αναβάλει την προγραμματισμένη περιοδεία της σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη, καθώς θα υποβληθεί σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση λόγω καρκίνου του μαστού, όπως η ίδια ανέφερε. Το χειρουργείο συμπίπτει χρονικά με τις προγραμματισμένες εμφανίσεις.

«Δυστυχώς, πρέπει να κάνω μια δεύτερη επέμβαση — τίποτα το πολύ σοβαρό — αλλά πρέπει να γίνει πριν από το τέλος του έτους και, δυστυχώς, αυτό συμπίπτει ακριβώς με την περιοδεία που είχα ήδη κανονίσει», δήλωσε η τραγουδίστρια σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram την Πέμπτη.

Οι αλλαγές

Οι συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη — που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο του 2025 στις πόλεις Άμστερνταμ, Παρίσι, Βρυξέλλες, Λονδίνο μεταξύ άλλων — μεταφέρονται το Απρίλιο του 2026, ενώ τα εισιτήρια παραμένουν έγκυρα για τις νέες ημερομηνίες.

Αντίθετα, η αμερικανική της περιοδεία ακυρώνεται πλήρως, με αυτόματη επιστροφή χρημάτων στους κατόχους εισιτηρίων.

Στις δηλώσεις της, η Jessie J εξέφρασε την απογοήτευσή της: «Λυπάμαι πολύ, αισθάνομαι απογοητευμένη και στεναχωρημένη. Όμως πρέπει να επανέλθω, πρέπει να θεραπευτώ», επισημαίνοντας ότι—παρά την επιθυμία της να συνεχίσει τις συναυλίες και να μοιραστεί νέα μουσική με το κοινό—προτεραιότητα έχει η ανάρρωσή της.

Η Jessie J τόνισε ότι έχει στόχο να επιστρέψει στις αμερικανικές συναυλίες μέσα στο 2026, όταν η υγεία της το επιτρέψει και οι συνθήκες της περιοδείας οργανωθούν εκ νέου.

*Κεντρική φωτογραφία: Instagram @jessiej