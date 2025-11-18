magazin
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
18.11.2025 | 13:57
Στη φυλακή 51χρονος που βίαζε τη φίλη της κόρης του
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Κέιτ Μίντλετον: Ώρα για business στην πρώτη δημόσια ομιλία της μετά τον καρκίνο – «Ως επιχειρηματίες, επενδύστε στα παιδιά»
Go Fun 18 Νοεμβρίου 2025 | 17:45

Κέιτ Μίντλετον: Ώρα για business στην πρώτη δημόσια ομιλία της μετά τον καρκίνο – «Ως επιχειρηματίες, επενδύστε στα παιδιά»

Με μια εμφάνιση που σηματοδοτεί την πλήρη επιστροφή της στα βασιλικά της καθήκοντα μετά την περιπέτεια της υγείας της, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, έστρεψε όλα τα βλέμματα του επιχειρηματικού κόσμου του Λονδίνου προς τη νέα αποστολή της, τα παιδιά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Καρκίνος παχέος εντέρου: Ποιες τροφές ίσως αυξάνουν τον κίνδυνο;

Καρκίνος παχέος εντέρου: Ποιες τροφές ίσως αυξάνουν τον κίνδυνο;

Spotlight

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, έκανε μια εμφάνιση-ορόσημο στο Λονδίνο, στην πρώτη της ομιλία μετά την ανακοίνωση της διάγνωσής της με καρκίνο τον Μάρτιο του 2024.

Στην καρδιά του επιχειρηματικού κέντρου της βρετανικής πρωτεύουσας, η Πριγκίπισσα, η οποία έχει πλέον ανακοινώσει ότι η θεραπεία της ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 και ο καρκίνος βρίσκεται σε ύφεση, σύστησε την «αποστολή ζωής» της για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία μπροστά σε ένα ισχυρό ακροατήριο, τους κορυφαίους επιχειρηματίες της Βρετανίας.

Φορώντας ένα απόλυτα business look, η 43χρονη Πριγκίπισσα συγκέντρωσε περισσότερους από 80 επικεφαλής επιχειρήσεων και πρωτοπόρους της καινοτομίας στη Σύνοδο Κορυφής για το Μέλλον του Εργατικού Δυναμικού (The Future Workforce Summit), που φιλοξένησε η Ειδική Ομάδα Εργασίας για την Royal Foundation’s Business Taskforce for Early Childhood.

Με την εμφάνιση της η Μίντλετον υπογράμμισε την κρισιμότητα της αποστολής της. Η Μίντλετον θέλει να πείσει τον επιχειρηματικό κόσμο να επενδύσει και να στηρίξει γονείς και κηδεμόνες παιδιών κάτω των πέντε ετών γιατί, όπως υποστηρίζει, αυτή είναι «η πιο έξυπνη και στρατηγική κίνηση για το μέλλον ολόκληρης της κοινωνίας».

Στην ομιλία της, η Πριγκίπισσα Κέιτ δεν μίλησε μόνο για νούμερα και οικονομικό αντίκτυπο, αλλά έδωσε έμφαση στην ανθρώπινη διάσταση της αποστολής της, η οποία ξεκίνησε ως μια προσωπική αναζήτηση για την καλύτερη στήριξη των οικογενειών.

YouTube thumbnail

«Η δική μου αφοσίωση και η δουλειά του Centre For Early Childhood πηγάζει από μία ουσιαστική αλήθεια: η αγάπη που αισθανόμαστε στα πρώτα μας χρόνια διαμορφώνει θεμελιωδώς αυτό που γινόμαστε και πώς ευημερούμε ως ενήλικες», είπε με έμφαση.

Περιέγραψε την αγάπη ως «το πρώτο και πιο ουσιώδες δέσιμο», αλλά και ως «το αόρατο νήμα, που έχει υφανθεί μέσα στο χρόνο, με προσοχή και τρυφερότητα, μέσα από συνεπείς, στοργικές σχέσεις, για να θεμελιώσει το ουσιαστικό περιβάλλον γύρω από ένα παιδί». Για την Κέιτ, αυτό το «ύφασμα της αγάπης» είναι ο ίδιος ο ιστός που διαμορφώνει τον συναισθηματικό κόσμο του παιδιού και γίνεται το θεμέλιο, «το ίδιο το ύφασμα της ανθεκτικότητας και του ανήκειν».

«Κερδοφορία για το καλό»

Το κεντρικό μήνυμα της Πριγκίπισσας στους παρευρισκόμενους επιχειρηματίες ήταν μια ξεκάθαρη πρόκληση: να αναθεωρήσουν τον ρόλο τους στην κοινωνία. Παραδέχτηκε ότι οι ηγέτες «θα αντιμετωπίζουν την καθημερινή πρόκληση να βρουν την ισορροπία μεταξύ κερδοφορίας και θετικού αντίκτυπου». Ωστόσο, για την Μίντλετον, «αυτά τα δύο δεν είναι, και δεν πρέπει να είναι, ασυμβίβαστα».

Η Κέιτ Μίντλετον υπογράμμισε ότι κάθε περιβάλλον – ένα σπίτι, μια επιχείρηση, ένας εργασιακός χώρος – είναι ένα οικοσύστημα που οι ίδιοι οι άνθρωποι βοηθούν να υφανθεί και κάλεσε τους leaders να φανταστούν έναν κόσμο όπου αυτά τα περιβάλλοντα θα οικοδομούνταν δίνοντας αξία στον χρόνο και την τρυφερότητα, «ακριβώς όπως στη παραγωγικότητα και την επιτυχία».

«Στο Κέντρο για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία, πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε η αγάπη να ανθήσει. Έτσι επενδύουμε στο μέλλον μας», δήλωσε. Η αποκατάσταση της αξιοπρέπειας στην «ήσυχη, συχνά αόρατη εργασία της φροντίδας» είναι, κατά την Πριγκίπισσα, το κλειδί για την οικοδόμηση μιας πιο ευτυχισμένης και υγιούς κοινωνίας.

YouTube thumbnail

Στόχος το ένα εκατομμύριο

Η δυναμική της πρωτοβουλίας της Κέιτ, που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021, έχει ήδη οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα. Η Ειδική Ομάδα Εργασίας για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία έχει ήδη εμπνεύσει μεγάλες εταιρείες – από την IKEA μέχρι κορυφαίες τράπεζες και την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Co-op – να υιοθετήσουν προγράμματα στήριξης των γονέων. Χάρη σε αυτές τις προσπάθειες, μισό εκατομμύριο βρέφη και μικρά παιδιά έχουν ήδη επωφεληθεί.

Μεταξύ των πιο πρόσφατων πρωτοβουλιών, η βρετανική αλυσίδα παντοπωλείων Iceland εφάρμοσε «αφίσες emoji» για να βοηθήσει 30.000 εργαζομένους να στηρίζουν καλύτερα τις νέες οικογένειες, ενώ η NatWest Bank επέκτεινε τα δάνεια της σε δομές πρώιμης φροντίδας.

Ο απώτερος στόχος του Βασιλικού Ιδρύματος είναι, μέχρι το 2026, να φτάσει σε πάνω από ένα εκατομμύριο βρέφη και μικρά παιδιά.

YouTube thumbnail

Η Σύνοδος Κορυφής, την οποία συντόνισε η δημοσιογράφος του BBC, Μίσχαλ Χουσέιν, περιλάμβανε συζητήσεις με ειδικούς όπως ο πρώην προπονητής της εθνικής Αγγλίας, Σερ Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, και ο καθηγητής Ψυχολογίας Μαρκ Μπράκετ, υπογραμμίζοντας ότι η επένδυση στην πρώιμη παιδική ηλικία καλλιεργεί τις ανθρώπινες δεξιότητες που θα χρειαστεί το εργατικό δυναμικό του αύριο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Ισχυρή ανάπτυξη με EBITDA στα 1,7 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο 2025

ΔΕΗ: Ισχυρή ανάπτυξη με EBITDA στα 1,7 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρκίνος παχέος εντέρου: Ποιες τροφές ίσως αυξάνουν τον κίνδυνο;

Καρκίνος παχέος εντέρου: Ποιες τροφές ίσως αυξάνουν τον κίνδυνο;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ναυτιλία
Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

inWellness
inTown
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ο Έντι Μέρφι αποκαλύπτει σεξουαλική πρόταση από τον Γιουλ Μπρίνερ στα 21α γενέθλιά του
Τι του απάντησε 18.11.25

Ο Έντι Μέρφι αποκαλύπτει σεξουαλική πρόταση από τον Γιουλ Μπρίνερ στα 21α γενέθλιά του

Στο ντοκιμαντέρ του Netflix, «Being Eddie», ο 64χρονος ηθοποιός και κωμικός, Έντι Μέρφι, θυμήθηκε μια σεξουαλική πρόταση του Γιουλ Μπρίνερ που την κουβαλάει μαζί του όλα αυτά τα χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η πρώτη αντίδραση του Τομ Κρουζ για τον χωρισμό της Νικόλ Κίντμαν – Το κάρμα κάνει τη δουλειά του
Οι φήμες λένε 18.11.25

Η πρώτη αντίδραση του Τομ Κρουζ για τον χωρισμό της Νικόλ Κίντμαν – Το κάρμα κάνει τη δουλειά του

Φήμες θέλουν τον σταρ του Χόλιγουντ Τομ Κρουζ να μην στεναχωρήθηκε και ιδιαίτερα από τον χωρισμό της πρώην του Νικόλ Κίντμαν με τον Κιθ Έρμπαν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπίλι Μπομπ Θόρτον, τα μενταγιόν με σταγόνες αίματος στον λαιμό τους κι ο έρωτάς τους
«Βρυκόλακες» 18.11.25

Η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπίλι Μπομπ Θόρτον, τα μενταγιόν με σταγόνες αίματος στον λαιμό τους κι ο έρωτάς τους

Ο Μπίλι Μπομπ Θόρτον μιλάει για τα περίφημα «κολιέ με φιαλίδια αίματος» που φορούσε αυτός και η Αντζελίνα Τζολί: «Ήταν μια από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Πεν Μπάντγκλεϊ θεωρεί ότι έχουμε να «διδαχθούμε» διάφορα μαθήματα από τους διάσημους
Φήμη 18.11.25

Ο Πεν Μπάντγκλεϊ θεωρεί ότι έχουμε να «διδαχθούμε» διάφορα μαθήματα από τους διάσημους

«Νομίζω ότι πρέπει να ακούμε περισσότερο τους ανθρώπους που είναι διάσημοι, γιατί έτσι αποκτούμε περισσότερη εμπειρία», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο ηθοποιός Πεν Μπάντγκλεϊ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Σελένα Γκόμεζ και η Τέιλορ Σουίφτ κρατιούνται χέρι χέρι σε φωτογραφίες που μοιράστηκε ο Μπένι Μπλάνκο
Τρυφερότητα 17.11.25

Η Σελένα Γκόμεζ και η Τέιλορ Σουίφτ κρατιούνται χέρι χέρι σε φωτογραφίες που μοιράστηκε ο Μπένι Μπλάνκο

Με μουσική υπόκρουση το «Be My Baby», ο Μπένι Μπλάνκο μοιράστηκε φωτογραφίες από τον γάμο του με την Σελένα Γκόμεζ - στις οποίες συμπεριέλαβε και την φίλη της αγαπημένης του, Τέιλορ Σουίφτ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ανεβάζει τους τόνους στην αντιπαράθεση με την Βενεζουέλα – Ο στόχος του όμως δεν είναι σαφής
Κόσμος 17.11.25

Ο Τραμπ ανεβάζει τους τόνους στην αντιπαράθεση με την Βενεζουέλα – Ο στόχος του όμως δεν είναι σαφής

Η εκστρατεία στρατιωτικής πίεσης του Λευκού Οίκου στη Βενεζουέλα φαίνεται να εντείνεται, ωστόσο δεν υπάρχει σαφήνεια σχετικά με τον τελικό στόχο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
O Μόργκαν Φρίμαν δεν σκοπεύει να βγει στη σύνταξη σύντομα – Το μυστικό του για μια ζωή χωρίς «φρένο»
Shhh 17.11.25

O Μόργκαν Φρίμαν δεν σκοπεύει να βγει στη σύνταξη σύντομα – Το μυστικό του για μια ζωή χωρίς «φρένο»

Παρά τα 87 του χρόνια, ο Μόργκαν Φρίμαν δηλώνει έτοιμος για νέες προκλήσεις και αποκαλύπτει ότι το «κλειδί» για να μένει δραστήριος είναι να μην σταματά ποτέ να κινείται — ούτε στη ζωή ούτε στη δουλειά

Σύνταξη
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράζεται στιγμιότυπα με τις Κλόε και Κιμ Καρντάσιαν – «Μια τόσο ευγενική οικογένεια»
«Ήταν τιμή μου» 16.11.25

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράζεται στιγμιότυπα με τις Κλόε και Κιμ Καρντάσιαν – «Μια τόσο ευγενική οικογένεια»

Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram από μια πρόσφατη συνάντησή της με τις αδερφές Καρντάσιαν στην Καλιφόρνια.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βορίζια: Τι έλεγε ο 58χρονος με τη δολοφονία της αδερφής του – Κατηγορείται ότι έκρυψε όπλα μετά το μακελειό
Ελλάδα 18.11.25

Βορίζια: Τι έλεγε ο 58χρονος με τη δολοφονία της αδερφής του – Κατηγορείται ότι έκρυψε όπλα μετά το μακελειό

Ο 58χρονος είναι ο αδερφός της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών και πατέρας των 4 αδερφών που έχουν συλληφθεί και προφυλακιστεί για την υπόθεση.

Σύνταξη
Κακοποίηση, Έπσταϊν, αμύθητα πλούτη και αθανασία: Η Πάρις Χίλτον δεν είναι χαζή ξανθιά, απλά την προσποιείται – «Είμαι αυτοδημιούργητη»
Original influencer 18.11.25

Κακοποίηση, Έπσταϊν, αμύθητα πλούτη και αθανασία: Η Πάρις Χίλτον δεν είναι χαζή ξανθιά, απλά την προσποιείται – «Είμαι αυτοδημιούργητη»

Πώς επιβιώνεις, διαπρέπεις και χτίζεις μια επιχειρηματική αυτοκρατορία αξίας ενός δισ. όταν όλος ο κόσμος σε θεωρεί ένα «χαζό, κακομαθημένο καρτούν»; Η Πάρις Χίλτον, η κληρονόμος της δυναστείας Χίλτον που εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο και πρωτοπόρο των social media, έχει απαντήσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δορυφόροι στην υπηρεσία της αυτοκίνησης
Αυτοκίνητο 18.11.25

Δορυφόροι στην υπηρεσία της αυτοκίνησης

Η χρήση δορυφόρων χαμηλής τροχιάς αποτελεί το νέο πεδίο δραστηριότητας της αυτοκινητοβιομηχανίας προκειμένου να διασφαλίσει απρόσκοπτη σύνδεση στο Internet με ορίζοντα την αυτόνομη οδήγηση

Νατάσσα Κοντογιάννη
Γιατί δεν έρχονται ξένοι διαιτητές από άλλες χώρες (πλην Γερμανίας)
Ποδόσφαιρο 18.11.25

Γιατί δεν έρχονται ξένοι διαιτητές από άλλες χώρες (πλην Γερμανίας)

Ο Λανουά θέλει, όμως υπάρχουν εμπόδια αλλά είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να πείσει κι άλλες ξένες ομοσπονδίες ώστε να ορίζει αλλοδαπούς διαιτητές για δύσκολα ματς της Super League

Βάιος Μπαλάφας
Όχημα μισθωμένο στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη είχαν χρησιμοποιήσει οι δράστες της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα
Ελλάδα 18.11.25

Όχημα μισθωμένο στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη είχαν χρησιμοποιήσει οι δράστες της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι οι δύο δράστες είχαν μετακινηθεί με μια BMW μισθωμένη στο όνομα του πρώην στενού συνεργάτη του Νίκου Παππά, όταν τον περασμένο Σεπτέμβριο αποπειράθηκαν να δολοφονήσουν στενό συνεργάτη του Γιάννη Λάλα στο Παγκράτι

Σύνταξη
Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ
Οικονομικές Ειδήσεις 18.11.25

Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

Προτείνει να επιτραπεί η διάλυση των πλοίων που έχουν υποστεί κυρώσεις εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Ο Έντι Μέρφι αποκαλύπτει σεξουαλική πρόταση από τον Γιουλ Μπρίνερ στα 21α γενέθλιά του
Τι του απάντησε 18.11.25

Ο Έντι Μέρφι αποκαλύπτει σεξουαλική πρόταση από τον Γιουλ Μπρίνερ στα 21α γενέθλιά του

Στο ντοκιμαντέρ του Netflix, «Being Eddie», ο 64χρονος ηθοποιός και κωμικός, Έντι Μέρφι, θυμήθηκε μια σεξουαλική πρόταση του Γιουλ Μπρίνερ που την κουβαλάει μαζί του όλα αυτά τα χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αλέκος Φλαμπουράρης (1938-2025): Η Ανανεωτική Αριστερά πενθεί ένα κομμάτι της Ιστορίας της
Πολιτική 18.11.25

Αλέκος Φλαμπουράρης (1938-2025): Η Ανανεωτική Αριστερά πενθεί ένα κομμάτι της Ιστορίας της

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης υπήρξε από τις πιο ξεχωριστές μορφές στην πορεία της Ανανεωτικής Αριστεράς καθ' όλη τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης. Από το πλευρό του Γιάννη Μπανιά και ως αντίπαλος του Λεωνίδα Κύρκου, υπουργός Επικρατείας και στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΣΥΡΙΖΑ: Αναβάλλει όλες τις συνεδριάσεις του μέχρι την κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναβάλλει όλες τις συνεδριάσεις του μέχρι την κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη

Αναβάλλεται η αυριανή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας όπως και όλες οι εσωκομματικές διαδικασίες και συνεδριάσεις οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μέχρι και την Πέμπτη λόγω της απώλειας του Αλέξου Φλαμπουράρη

Σύνταξη
Ο Λανουά επιμένει σε αυτούς που ξέρει
Ποδόσφαιρο 18.11.25

Ο Λανουά επιμένει σε αυτούς που ξέρει

Ο Στεφάν Λανουά δέχεται εισηγήσεις για προσθήκες στον πίνακα των διαιτητών της Super League όμως θεωρεί ότι το ρίσκο είναι μεγαλύτερο αν προχωρήσει σε περαιτέρω ανανέωση του πίνακα

Βάιος Μπαλάφας
Αποκαλυπτικοί διάλογοι των μελών της «συμμορίας των καζίνο» – Αρνούνται τις κατηγορίες οι συλληφθέντες
Ελλάδα 18.11.25

Αποκαλυπτικοί διάλογοι των μελών της «συμμορίας των καζίνο» – Αρνούνται τις κατηγορίες οι συλληφθέντες

Κάποιοι που έπεσαν θύμα της σπείρα εκλιπαρούσαν τον αρχηγό και τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για να πάρουν πίσω τα χρήματά τους, αλλά οι προσπάθειές τους έπεφταν στο κενό.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο