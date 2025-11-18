Κέιτ Μίντλετον: Ώρα για business στην πρώτη δημόσια ομιλία της μετά τον καρκίνο – «Ως επιχειρηματίες, επενδύστε στα παιδιά»

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, έκανε μια εμφάνιση-ορόσημο στο Λονδίνο, στην πρώτη της ομιλία μετά την ανακοίνωση της διάγνωσής της με καρκίνο τον Μάρτιο του 2024.

Στην καρδιά του επιχειρηματικού κέντρου της βρετανικής πρωτεύουσας, η Πριγκίπισσα, η οποία έχει πλέον ανακοινώσει ότι η θεραπεία της ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 και ο καρκίνος βρίσκεται σε ύφεση, σύστησε την «αποστολή ζωής» της για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία μπροστά σε ένα ισχυρό ακροατήριο, τους κορυφαίους επιχειρηματίες της Βρετανίας.

Φορώντας ένα απόλυτα business look, η 43χρονη Πριγκίπισσα συγκέντρωσε περισσότερους από 80 επικεφαλής επιχειρήσεων και πρωτοπόρους της καινοτομίας στη Σύνοδο Κορυφής για το Μέλλον του Εργατικού Δυναμικού (The Future Workforce Summit), που φιλοξένησε η Ειδική Ομάδα Εργασίας για την Royal Foundation’s Business Taskforce for Early Childhood.

Με την εμφάνιση της η Μίντλετον υπογράμμισε την κρισιμότητα της αποστολής της. Η Μίντλετον θέλει να πείσει τον επιχειρηματικό κόσμο να επενδύσει και να στηρίξει γονείς και κηδεμόνες παιδιών κάτω των πέντε ετών γιατί, όπως υποστηρίζει, αυτή είναι «η πιο έξυπνη και στρατηγική κίνηση για το μέλλον ολόκληρης της κοινωνίας».

Στην ομιλία της, η Πριγκίπισσα Κέιτ δεν μίλησε μόνο για νούμερα και οικονομικό αντίκτυπο, αλλά έδωσε έμφαση στην ανθρώπινη διάσταση της αποστολής της, η οποία ξεκίνησε ως μια προσωπική αναζήτηση για την καλύτερη στήριξη των οικογενειών.

«Η δική μου αφοσίωση και η δουλειά του Centre For Early Childhood πηγάζει από μία ουσιαστική αλήθεια: η αγάπη που αισθανόμαστε στα πρώτα μας χρόνια διαμορφώνει θεμελιωδώς αυτό που γινόμαστε και πώς ευημερούμε ως ενήλικες», είπε με έμφαση.

Περιέγραψε την αγάπη ως «το πρώτο και πιο ουσιώδες δέσιμο», αλλά και ως «το αόρατο νήμα, που έχει υφανθεί μέσα στο χρόνο, με προσοχή και τρυφερότητα, μέσα από συνεπείς, στοργικές σχέσεις, για να θεμελιώσει το ουσιαστικό περιβάλλον γύρω από ένα παιδί». Για την Κέιτ, αυτό το «ύφασμα της αγάπης» είναι ο ίδιος ο ιστός που διαμορφώνει τον συναισθηματικό κόσμο του παιδιού και γίνεται το θεμέλιο, «το ίδιο το ύφασμα της ανθεκτικότητας και του ανήκειν».

«Κερδοφορία για το καλό»

Το κεντρικό μήνυμα της Πριγκίπισσας στους παρευρισκόμενους επιχειρηματίες ήταν μια ξεκάθαρη πρόκληση: να αναθεωρήσουν τον ρόλο τους στην κοινωνία. Παραδέχτηκε ότι οι ηγέτες «θα αντιμετωπίζουν την καθημερινή πρόκληση να βρουν την ισορροπία μεταξύ κερδοφορίας και θετικού αντίκτυπου». Ωστόσο, για την Μίντλετον, «αυτά τα δύο δεν είναι, και δεν πρέπει να είναι, ασυμβίβαστα».

Η Κέιτ Μίντλετον υπογράμμισε ότι κάθε περιβάλλον – ένα σπίτι, μια επιχείρηση, ένας εργασιακός χώρος – είναι ένα οικοσύστημα που οι ίδιοι οι άνθρωποι βοηθούν να υφανθεί και κάλεσε τους leaders να φανταστούν έναν κόσμο όπου αυτά τα περιβάλλοντα θα οικοδομούνταν δίνοντας αξία στον χρόνο και την τρυφερότητα, «ακριβώς όπως στη παραγωγικότητα και την επιτυχία».

«Στο Κέντρο για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία, πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε η αγάπη να ανθήσει. Έτσι επενδύουμε στο μέλλον μας», δήλωσε. Η αποκατάσταση της αξιοπρέπειας στην «ήσυχη, συχνά αόρατη εργασία της φροντίδας» είναι, κατά την Πριγκίπισσα, το κλειδί για την οικοδόμηση μιας πιο ευτυχισμένης και υγιούς κοινωνίας.

Στόχος το ένα εκατομμύριο

Η δυναμική της πρωτοβουλίας της Κέιτ, που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021, έχει ήδη οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα. Η Ειδική Ομάδα Εργασίας για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία έχει ήδη εμπνεύσει μεγάλες εταιρείες – από την IKEA μέχρι κορυφαίες τράπεζες και την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Co-op – να υιοθετήσουν προγράμματα στήριξης των γονέων. Χάρη σε αυτές τις προσπάθειες, μισό εκατομμύριο βρέφη και μικρά παιδιά έχουν ήδη επωφεληθεί.

Μεταξύ των πιο πρόσφατων πρωτοβουλιών, η βρετανική αλυσίδα παντοπωλείων Iceland εφάρμοσε «αφίσες emoji» για να βοηθήσει 30.000 εργαζομένους να στηρίζουν καλύτερα τις νέες οικογένειες, ενώ η NatWest Bank επέκτεινε τα δάνεια της σε δομές πρώιμης φροντίδας.

Ο απώτερος στόχος του Βασιλικού Ιδρύματος είναι, μέχρι το 2026, να φτάσει σε πάνω από ένα εκατομμύριο βρέφη και μικρά παιδιά.

Η Σύνοδος Κορυφής, την οποία συντόνισε η δημοσιογράφος του BBC, Μίσχαλ Χουσέιν, περιλάμβανε συζητήσεις με ειδικούς όπως ο πρώην προπονητής της εθνικής Αγγλίας, Σερ Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, και ο καθηγητής Ψυχολογίας Μαρκ Μπράκετ, υπογραμμίζοντας ότι η επένδυση στην πρώιμη παιδική ηλικία καλλιεργεί τις ανθρώπινες δεξιότητες που θα χρειαστεί το εργατικό δυναμικό του αύριο.