Κεφαλή επί πίνακι: Βεντέτα για την Κέιτ Μίντλετον ανάμεσα σε Άντριου και Γουίλιαμ – «Θα είναι αδυσώπητος»

Η διαμάχη μεταξύ του πρίγκιπα Γουίλιαμ και του θείου του, πρίγκιπα Άντριου, ξεκίνησε πολύ πριν τα σκάνδαλα αναφέρουν νέα δημοσιεύματα με την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, να είναι η πέτρα του σκανδάλου.

Ο βασιλιάς Κάρολος «καρατόμησε» τον Άντριου, ο οποίος έχει πλέον αναγκαστεί να παραδώσει τους τίτλους και τις τιμές του, ενώ είδε και την έξοδο από την επίσημη κατοικία του, το Royal Lodge – όχι, φυσικά, χωρίς «σύνταξη».

Ενώ τα πολλαπλά του παραπτώματα, η σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν και τα απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζιούφρε είναι αρκετά για να εξηγήσουν την οριστική του απομόνωση από τη Βρετανική βασιλική οικογένεια, φαίνεται πως υπάρχουν και πιο προσωπικοί λόγοι που έχουν οδηγήσει τον πρίγκιπα Γουίλιαμ να ζητάει την καφαλή του επί πίνακι.

Βρετανοί ειδικοί σε θέματα βασιλικών σχέσεων υποστηρίζουν ότι η «βεντέτα» μεταξύ του πρίγκιπα Γουίλιαμ και του πρίγκιπα Άντριου ξεκίνησε πρωτίστως λόγω της ζήλιας του Άντριου και των επακόλουθων απαξιωτικών δηλώσεων που έκανε για την Κέιτ Μίντλετον.

Η προσβολή

Η ειδικός σε θέματα βασιλικών σχέσεων, Χίλαρι Φόρντγουιτς, αποκάλυψε πως ο διάδοχος του θρόνου «εξοργίστηκε» από τη συμπεριφορά του θείου του. Ως άνθρωπος «άκρως προστατευτικός», ο Γουίλιαμ «θέσπισε μία πολιτική μηδενικής ανοχής» απέναντι σε οποιαδήποτε αταξία ή σκάνδαλο αφορούσε τον Άντριου.

Οι εντάσεις επιβεβαιώνονται και από τη νέα βιογραφία για τον Άντριου και την πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον, με τίτλο Entitled: The Rise and Fall of the House of York, του συγγραφέα Άντριου Λόουνι. Ο συγγραφέας ανέφερε ότι οι παρατηρήσεις του Άντριου για την Κέιτ Μίντλετον ήταν «αγενείς» και «άκαρδες».

«Η πηγή μου είπε ότι ο Άντριου ήταν αγενής με την Κέιτ. Και νομίζω ότι ήταν πιθανότατα αγενής επειδή είναι ένας πραγματικός σνομπ», δήλωσε ο Λόουνι.

«Μπορεί να ένιωσε ότι η Κέιτ δεν ήταν αρκετά αριστοκρατική για να παντρευτεί τον Γουίλιαμ. Κανείς δεν έχει να πει κακό λόγο για την Κέιτ Μίντλετον. Έχει υπάρξει η σωτήρας της βασιλικής οικογένειας».

Ζήλια και κόκκινο πανί

Η ζήλια του πρίγκιπα Άντριου για τη δημοτικότητα του Γουίλιαμ και της Κέιτ ήταν πάντα ένα φλέγον ζήτημα, ειδικά επειδή ο Άντριου ήθελε περισσότερη αναγνώριση για τις δικές του κόρες.

Ο ειδικός σε θέματα βασιλικών σχέσεων, Ίαν Πέλχαμ Τέρνερ, υπογράμμισε αυτή τη δυναμική λέγοντας:

«Η πραγματικότητα είναι ότι όλα τα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας απεχθάνονται να επισκιάζονται από νεοεισερχόμενους, νέους και ανερχόμενους στα μάτια τους. Ο Άντριου ήθελε πάντα περισσότερα φώτα και αποθέωση για τις δύο κόρες του. Όταν η Κέιτ εμφανίστηκε στην αγκαλιά του Γουίλιαμ και έγινε το αγαπημένο κορίτσι του Παλατιού, έγινε αμέσως το κόκκινο πανί για τον ταύρο [σσ. Άντριου]».

Ο Τέρνερ συμπλήρωσε πως ο Άντριου «πάντα θεωρούσε ότι έπρεπε να γίνει βασιλιάς αντί για τον Κάρολο», εξηγώντας έτσι γιατί ο Γουίλιαμ υιοθετεί τώρα μια τόσο «σκληρή γραμμή» εναντίον του.

«Αδυσώπητος Γουίλιαμ»

Οι αναφορές αυτές έρχονται στον απόηχο πρόσφατων δημοσιευμάτων από την The Telegraph, τα οποία υποδεικνύουν ότι ο Γουίλιαμ γνωρίζει πως «κάτι πρέπει ακόμα να γίνει» με τον Άντριου, κάτι που ξεπερνά όσα έχουν συμβεί μέχρι στιγμής.

Υπάρχει ένα σαφές σχέδιο για την οριστική απομόνωση του Άντριου, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή μόλις ο Γουίλιαμ ανέβει στον θρόνο. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει την απαγόρευση του Πρίγκιπα Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον από τη στέψη του και -κυρίως- την αφαίρεση του τίτλου του Πρίγκιπα.

Ο βασιλικός βιογράφος Κρίστοφερ Ουίλσον εξήγησε ότι ο Βασιλιάς Κάρολος Γ’ έχει ακολουθήσει μια πιο «μετριοπαθή στάση», φοβούμενος τις συνέπειες μιας ολοκληρωτικής ρήξης με τον αδελφό του.

Ωστόσο ο διάδοχος του Παλατιού δεν φέρεται να συμφωνεί. «Ο Γουίλιαμ έχει σκληροπυρηνικές ιδέες για το πώς πρέπει να εμφανίζεται η βασιλική οικογένεια στον τρελό κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον οποίο ζούμε τώρα, και νομίζω ότι θα είναι αδυσώπητος», κατέληξε ο Ουίλσον.

Δεδομένου της αντιπάθειας του Άντριου για την Κέιτ Μίντλετον, η στάση του Γουίλιαμ έχει πλέον πολλαπλά κίνητρα.