Ο Βασιλιάς Κάρολος βρέθηκε τη Δευτέρα (27/10) στο επίκεντρο στιγμιαίας έντασης, όταν ένας διαδηλωτής τον διέκοψε με ερωτήσεις κατά τη διάρκεια δημόσιας εμφάνισής του στο Lichfield Cathedral και στο National Memorial Arboretum, στην κομητεία Στάφορντσάιρ.

Ο άνδρας ακούστηκε να ρωτά: «Πόσο καιρό γνωρίζατε για τον Άντριου και τον Έπσταϊν; Ζητήσατε από την αστυνομία να καλύψει τον Άντριου; Θα πρέπει οι βουλευτές να έχουν το δικαίωμα να συζητούν για τους βασιλείς στη Βουλή των Κοινοτήτων;».

Βίντεο από το περιστατικό:

Ο Βασιλιάς Κάρολος δεν αντέδρασε φανερά και συνέχισε κανονικά τη συνομιλία και τους χαιρετισμούς με το πλήθος, το οποίο απάντησε με ζητωκραυγές και συνθήματα υπέρ του, όπως το «God Save The King».

Ο πρίγκιπας Aντριου έχει βρεθεί στο «μικροσκόπιο» για τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν αλλά και για τις επαφές του με έναν Κινέζο φερόμενο κατάσκοπο. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες εγκατέλειψε τους βασιλικούς τίτλους, συμπεριλαμβανομένου του «δούκα του Γιορκ», έπειτα από συζήτηση που, όπως είπε, είχε με τον βασιλιά Κάρολο.

«Για κάποιον λόγο, δεν ήταν ποτέ διαθέσιμος»

Ο πρίγκιπας Aντριου θα κληθεί να αποκαλύψει όλα όσα γνωρίζει για τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επσταϊν, δήλωσε προ ημερών στο BBC η συν-συγγραφέας των απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζιούφρε.

Το βιβλίο, με τίτλο Nobody’s Girl, που κυκλοφόρησε επισήμως στο Ηνωμένο Βασίλειο την Τρίτη, περιλαμβάνει νέες αποκαλύψεις σχετικά με τις καταγγελίες της Τζιούφρε για τον πρίγκιπα Άντριου, τις οποίες εκείνος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά.

Πριν από την κυκλοφορία του βιβλίου, η δημοσιογράφος και συν-συγγραφέας Έιμι Ουάλας είχε δηλώσει ότι υπήρξε μια περίοδος κατά την οποία ο πρίγκιπας Άντριου «είχε δείξει πρόθεση να βοηθήσει τους ανακριτές στις Ηνωμένες Πολιτείες», όμως «για κάποιον λόγο, δεν ήταν ποτέ διαθέσιμος».