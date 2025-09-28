Πρίγκιπας Χάρι: Προσπαθούν να σαμποτάρουν τη συμφιλίωσή μου με τον βασιλιά Κάρολο

Ο πρίγκιπας Χάρι άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχουν προσπάθειες υπονόμευσης της επαναπροσέγγισής του με τον βασιλιά Κάρολο, απορρίπτοντας ως «απολύτως ψευδή» τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στη συνάντησή τους.

Ο δούκας του Σάσεξ συναντήθηκε με τον πατέρα του στο Clarence House, στο Λονδίνο, στις 10 Σεπτεμβρίου, στην πρώτη τους κατ’ ιδίαν επαφή μετά τον Φεβρουάριο του 2024.

Σύμφωνα με τη Sun, η συνάντηση είχε περισσότερο τυπικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα ο Χάρι να νιώσει ότι τον αντιμετώπισαν ως επισκέπτη και όχι ως μέλος της οικογένειας.

«Κατασκευασμένες ιστορίες, που πιθανότατα προέρχονται από κύκλους οι οποίοι θέλουν να παρεμποδίσουν κάθε απόπειρα συμφιλίωσης πατέρα και γιου»

«Κατασκευασμένες ιστορίες»

Σύμφωνα με το BBC, σε ανακοίνωση, ο εκπρόσωπος του Χάρι απέρριψε το ρεπορτάζ λέγοντας ότι πρόκειται για «κατασκευασμένες ιστορίες, που πιθανότατα προέρχονται από κύκλους οι οποίοι θέλουν να παρεμποδίσουν κάθε απόπειρα συμφιλίωσης πατέρα και γιου». Δεν έδωσε, ωστόσο, διευκρινίσεις για το ποιους «κύκλους» εννοούσε.

Η εφημερίδα ισχυρίστηκε πως ο δούκας του Σάσεξ είχε επιβεβαιώσει τμήματα τοπυ δημοσιεύματος, σημειώνοντας ότι το γραφείο του είχε ερωτηθεί εγκαίρως αλλά επέλεξε να μην σχολιάσει.

Το ταξίδι του Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο διήρκεσε τέσσερις ημέρες και περιλάμβανε δράσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα σε Νότιγχαμ και Λονδίνο.

Είχαν περάσει σχεδόν δύο χρόνια από την τελευταία φορά που βρέθηκαν μαζί με τον πατέρα του, αμέσως μετά τη διάγνωση του βασιλιά με καρκίνο.

Ο 41χρονος δούκας έχει πραγματοποιήσει κι άλλες επισκέψεις στη χώρα στο μεσοδιάστημα, κυρίως λόγω δικαστικών υποθέσεων.

Το παλάτι του Μπάκιγχαμ επιβεβαίωσε πως πατέρας και γιος συναντήθηκαν ιδιωτικά για περίπου 50 λεπτά. Η συνάντηση θεωρήθηκε ένδειξη ότι υπάρχει διάθεση να αποκατασταθούν οι μεταξύ τους σχέσεις μετά από βαθιά ρήξη.

Επανασύνδεση με την οικογένεια

Ο ίδιος ο Χάρι είχε δηλώσει τον Μάιο στο BBC ότι «δεν θέλει πια να συγκρούεται» και ότι «θα ήθελε μια επανασύνδεση με την οικογένειά του».

Ο εκπρόσωπος του δούκα διόρθωσε επίσης ανακρίβειες σχετικά με τα δώρα που ανταλλάχθηκαν: αν και πράγματι δόθηκε κορνιζαρισμένη φωτογραφία, αυτή δεν απεικόνιζε τον ίδιο και τη Μέγκαν, όπως είχε γραφτεί.

«Αν και θα προτιμούσαμε αυτές οι λεπτομέρειες να μείνουν ιδιωτικές, για χάρη της σαφήνειας μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι πράγματι προσφέρθηκε μια κορνιζαρισμένη φωτογραφία, ωστόσο η εικόνα δεν απεικόνιζε τον δούκα και τη δούκισσα», ανέφερε ο εκπρόσωπος, όπως ανέφερε το ΒΒC.

Σε παλαιότερη δήλωση προς τη Sun, ο εκπρόσωπος είχε τονίσει ότι ο σκοπός της επίσκεψης ήταν οι πατρονίες του Χάρι και η στήριξη των φιλανθρωπικών του δράσεων, ενώ βρήκε και χρόνο για φίλους και συγγενείς.

Παρά την επιθυμία του να αποκαταστήσει τις σχέσεις με την οικογένειά του, η αυτοβιογραφία του, οι συνεντεύξεις και η σειρά του στο Netflix έχουν συχνά δημιουργήσει νέες εντάσεις και σενάρια.

Ο Χάρι, η Μέγκαν και τα παιδιά τους Άρτσι και Λίλιμπετ ζουν μόνιμα στην Καλιφόρνια, με τον βασιλιά να έχει δει για τελευταία φορά τα εγγόνια του τον Ιούνιο του 2022, στο Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις για συνάντηση με τον αδελφό του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, καθώς οι δύο άντρες ακολούθησαν ξεχωριστές πορείες στην πρόσφατη επίσκεψη.

Ο Χάρι έχει επανειλημμένα συγκρουστεί με τον βρετανικό Τύπο, καταθέτοντας αγωγές εναντίον διαφόρων εφημερίδων – μεταξύ αυτών και της Sun. Τον Ιανουάριο, ο εκδότης της αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη και να του καταβάλει αποζημίωση για παράνομες παρεμβάσεις στην ιδιωτική του ζωή.

Όπως έχει πει ο ίδιος, τα ταμπλόιντ υπήρξαν «καθοριστικός παράγοντας» στη ρήξη με τη βασιλική οικογένεια.

*Κεντρική Φωτογραφία: Ο βασιλιάς Κάρολος, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, δούκας του Κέιμπριτζ, και ο πρίγκιπας Χάρι παρίστανται σε τελετή μνήμης στο Καναδικό Εθνικό Μνημείο του Βιμί, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 100 ετών από τη Μάχη του Βιμί Ριτζ, στο Βιμί, κοντά στην Αράς, στη βόρεια Γαλλία, στις 9 Απριλίου 2017. REUTERS/Philippe Huguen/POOL