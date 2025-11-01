Eξόριστος, ταπεινωμένος αλλά χωρίς να του λείψει τίποτα για το υπόλοιπο της ζωής του, ο πρώην πρίγκιπας Άντριου. Και γι’ αυτό έχει φροντίσει ο αδερφός του βασιλιάς Κάρολος.

Ο πρώην Δούκας της Υόρκης πρόκειται να λάβει μια μεγάλη εφάπαξ πληρωμή και ένα ετήσιο επίδομα που έχει σχεδιαστεί για να τον αποτρέψει από υπερβολικές δαπάνες στη νέα του ζωή ως απλός πολίτης.

Μια επιλογή για έναν διακανονισμό μετεγκατάστασης, καθώς ο βασιλιάς επιδιώκει μια «οριστική» λύση στο πρόβλημα του Άντριου Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ, περιλαμβάνει ένα αρχικό εξαψήφιο ποσό για να καλύψει τη μετακόμισή του από το Royal Lodge στο Ουίνδσορ σε ιδιωτικό κατάλυμα στο Σάντρινγκχαμ του Νόρφολκ.

Αυτό θα ακολουθούνταν από μια σύνταξη, η οποία θα καταβαλλόταν από τα ιδιωτικά κεφάλαια του Καρόλου και η οποία πιστεύεται ότι είναι αρκετές φορές μεγαλύτερη από τη ναυτική σύνταξη του ίδιου, ύψους 20.000 λιρών ετησίως, σύμφωνα με πληροφορίες από τον Guardian. Πιστεύεται ότι οι συνομιλίες για το πακέτο μετεγκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τι προηγήθηκε της διαγραφής του Άντριου από τον επίσημο κατάλογο ευγενών

Έχοντας πλέον αφαιρεθεί από τους τίτλους του, συμπεριλαμβανομένων αυτών του πρίγκιπα και της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας, ο Άντριου Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ διαγράφηκε από τον επίσημο κατάλογο των ευγενών λίγες ώρες αφότου το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι είχε ξεκινήσει η επίσημη διαδικασία.

Σε ανακοίνωση του παλατιού την Πέμπτη αναφέρεται ότι ο βασιλιάς ξεκίνησε την επίσημη διαδικασία «για την αφαίρεση των τίτλων και των τιμών από τον πρίγκιπα Άντριου» και ότι «έχει πλέον επιδοθεί επίσημη ειδοποίηση για την παραίτηση από τη μίσθωση» της Βασιλικής Στοάς.

Πρόσθεσε: «Οι Αυτού Μεγαλειότητες επιθυμούν να καταστήσουν σαφές ότι οι σκέψεις τους και η απόλυτη συμπάθειά τους ήταν και θα παραμείνουν με τα θύματα και τα θύματα κάθε μορφής κακοποίησης».

Ο αδελφός της Τζιούφρε, Σκάι Ρόμπερτς, δήλωσε στον Guardian ότι η δήλωση του παλατιού ήταν μια βασιλική «αναγνώριση ότι κάτι συνέβη» μεταξύ του ατιμασμένου δούκα και της αδερφής του, η οποία αυτοκτόνησε φέτος.

Πρόσθεσε: «Νομίζω ότι [ο βασιλιάς] μιλάει πολύ ξεκάθαρα σε αυτή τη δήλωση όταν λέει ότι είναι με τους επιζώντες εκεί έξω».

Η κυβέρνηση είχε διαβουλεύσεις πριν από την ανακοίνωση του Παλατιού του Μπάκιγχαμ και έχει καταστήσει σαφή την πεποίθησή της ότι είναι συνταγματικά σωστό για τον βασιλιά να λάβει αυτή την απόφαση.

Η συνεργασία με την κυβέρνηση

Ο πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, λέγεται ότι υποστηρίζει πλήρως την απόφαση του βασιλιά. Ένας εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε: «Οι καρδιές μας είναι με την οικογένεια της Βιρτζίνια Τζιούφρε και όλα τα θύματα που υπέφεραν από τα αποτρόπαια εγκλήματα του Τζέφρι Έπσταϊν».

Είναι κατανοητό ότι το Γραφείο του Υπουργικού Συμβουλίου συνεργάστηκε με τους ανώτερους βοηθούς του βασιλιά για να βρει μια λύση που θα απέφευγε τη χρήση του κοινοβουλευτικού χρόνου και συμβουλεύτηκε αρκετούς συνταγματικούς εμπειρογνώμονες. Ο βασιλιάς τελικά επέλεξε να καταργήσει το δουκάτο χρησιμοποιώντας τις εξουσίες του βασιλικού προνομίου του.

Ένα βασιλικό ένταλμα και επιστολές ευρεσιτεχνίας για την επίσημη αφαίρεση του δικαιώματος του Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ να χρησιμοποιεί τον πρίγκιπα τίτλο του και το αξίωμά του θα διεκπεραιωθούν τις επόμενες ημέρες.

Ένας ανώτερος υπουργός της κυβέρνησης πρότεινε την Παρασκευή ότι ο Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ θα πρέπει να μεταβεί στις ΗΠΑ για να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν, εάν του ζητηθούν.

Ο υπουργός Εμπορίου, Σερ Κρις Μπράιαντ, δήλωσε στο BBC: «Νομίζω ότι όπως συμβαίνει με κάθε απλό μέλος του κοινού, εάν υπήρχαν αιτήματα από άλλη δικαιοδοσία αυτού του είδους, θα περίμενα από κάθε άτομο με καλή νοοτροπία να συμμορφωθεί με αυτό το αίτημα. Έτσι, νιώθω ακριβώς το ίδιο σε αυτή την περίπτωση».

«Αυτό που ουσιαστικά λέω είναι ότι πιστεύω ότι αν μια επιτροπή της Γερουσίας ζητήσει από τον Άντριου να κάνει κάτι, τότε θα πίστευα ότι θα ήθελε να συμμορφωθεί».

Ενδεχόμενες ποινικές διώξεις

Η Σκότλαντ Γιαρντ εξετάζει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει νέες ποινικές έρευνες για τις φερόμενες δραστηριότητες του πρώην πρίγκιπα. Αυτή τη στιγμή, η βρετανική αστυνομία τον εμπλέκει σε δύο έρευνες.

Η μία είναι μια άσκηση «ελέγχου» – μια έρευνα πριν από την έναρξη της επίσημης ποινικής έρευνας – σχετικά με το εάν τα μεταθανάτια απομνημονεύματα της Τζιούφρε που δημοσιεύθηκαν και άλλοι πρόσφατοι ισχυρισμοί απαιτούν πλήρη διερεύνηση.

Η δεύτερη (έρευνα) έρχεται μετά από ισχυρισμούς ότι ο Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ προσπάθησε να πείσει τους αστυνομικούς προστασίας του να αμαυρώσουν την Τζιούφρε.

Η αντίδραση των Γουίλιαμ και Κέιτ αλλά και της Καμίλα

Ενώ η απώλεια των τίτλων του τίθεται σε ισχύ αμέσως, ο πρώην πρίγκιπας δεν αναμένεται να αποχωρήσει από τη Βασιλική Στοά μέχρι μετά τα Χριστούγεννα, πράγμα που σημαίνει ότι -βολικά- δεν θα είναι παρών όταν η βασιλική οικογένεια συγκεντρωθεί στο Σάντρινγκχαμ για τις γιορτές.

Οι συζητήσεις σχετικά με τη θητεία του Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ στη Βασιλική Στοά φέρεται να έγιναν πιο επείγουσες στα τέλη του 2024, όταν ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας αποφάσισαν να μετακομίσουν στο Forest Lodge, λιγότερο από δύο μίλια μακριά.

Καθώς σκοπεύουν να παραμείνουν στο νέο τους σπίτι όταν ο Γουίλιαμ γίνει βασιλιάς, το ζευγάρι φοβόταν τις επιπτώσεις στις δημόσιες σχέσεις που θα είχε ο θείος του ως στενός γείτονας, ανέφεραν πηγές στον Guardian.

Πηγές ανέφεραν επίσης ότι ο Γουίλιαμ και η Κέιτ ένιωσαν βαθιά απογοητευμένοι από την έλλειψη αναγνώρισης των θυμάτων του Έπσταϊν στη δήλωση που εξέδωσε ο Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ πριν από δύο εβδομάδες, ανακοινώνοντας ότι παραιτείται οικειοθελώς από τη χρήση των τίτλων του.

Η εφημερίδα Telegraph ανέφερε την Παρασκευή το βράδυ ότι η βασίλισσα Καμίλα έπαιξε επίσης ρόλο στην προσπάθεια αφαίρεσης των τίτλων του Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ καθώς ανησυχούσε για τον αντίκτυπό του στο έργο της με τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η βασιλική οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων των Ουαλών, υποστηρίζει πλήρως την ηγεσία του βασιλιά σε αυτό το θέμα και όλες οι αποφάσεις έχουν ληφθεί από τον βασιλιά, με την υποστήριξη της ευρύτερης οικογένειας.