Ο Άντριου Μαουντμπάτεν Γουίνδσορ, όπως είναι πλέον γνωστός, πίστευε ότι τα χειρότερα είχαν τελειώσει όταν συμφώνησε να σταματήσει να χρησιμοποιεί τον τίτλο Δούκας της Υόρκης.

Είχε δεχθεί την τιμωρία του, σκέφτηκε και επιμένοντας αμείωτα και κουνώντας το «σιδερένιο» του συμβόλαιο στους αυλικούς, είχε τουλάχιστον μια καλή ευκαιρία να κρατήσει τo σπίτι του, εντός της Βασιλικής Στοάς. Ο Βασιλιάς, ωστόσο, είχε άλλες ιδέες…

Ο βασιλιάς Κάρολος, αδερφός του Άντριου, ξεκίνησε μια «επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση του τίτλου, των τίτλων και των τιμών από τον πρίγκιπα Άντριου», ο οποίος θα είναι πλέον γνωστός ως Άντριου Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ, ανέφερε το παλάτι.

Ο πρίγκιπας Άντριου πρόκειται να αφαιρεθεί από τους βασιλικούς του τίτλους και θα μετακομίσει από το σπίτι του στη Βασιλική Στοά στο Ουίνδσορ, ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

«Αυτό το κορίτσι νίκησε έναν πρίγκιπα. Είμαστε τόσο περήφανοι γι’ αυτήν», δήλωσε κλαίγοντας ο αδελφός της Βιρτζίνια Τζιούφρε η οποία με τις αποκαλύψεις της, ανάγκασε το παλάτι να «ξηλώσει» τον τίτλο του πρίγκιπα από τον Άντριου και τον διώξει από τη βασιλική κατοικία.

Την ίδια ώρα, μερίδα της Βρετανίας, κατηγορεί το παλάτι για καθυστερημένη αντίδραση.

Οι αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου

Η απόφαση αυτή του βασιλιά Κάρολου, έρχεται μετά την ανησυχία εντός του βασιλικού οίκου σχετικά με τον κίνδυνο που διατρέχει η φήμη της μοναρχίας από τα συνεχή πρωτοσέλιδα σχετικά με τη φιλία του Άντριου με τον εκλιπόντα σεξουαλικό δράστη κατά των παιδιών Τζέφρι Έπσταϊν και τους ισχυρισμούς για σεξουαλική επίθεση εναντίον του από ένα από τα θύματα του Έπσταϊν, τη Βιρτζίνια Τζούφρε.

Μετά τα μεταθανάτια απομνημονεύματα της Τζιούφρε, η οποία αυτοκτόνησε τον Απρίλιο, σε ηλικία 41 ετών, τοι παλάτι έβραζε. Στο βιβλίο, η Τζιούφρε ισχυρίστηκε ότι ο πρίγκιπας «πίστευε ότι το να κάνει σεξ μαζί της ήταν εκ γενετής δικαίωμά του».

Αποκαλεί τον Επστάιν «μάστερ της χειραγώγησης» και περιγράφει τρεις περιπτώσεις στις οποίες ισχυρίζεται ότι ο πρίγκιπας Άντριου είχε σεξουαλικές σχέσεις μαζί της, μεταξύ άλλων στο σπίτι της Γκισλέιν Μάξγουελ στο Λονδίνο.

Η Τζιούφρε, η οποία γνώρισε τον Επστάιν μέσω της Μάξγουελ, ισχυρίζεται ότι ήταν μία από τις πολλές ευάλωτες, ανήλικες κοπέλες που έπεσαν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης από τον χρηματιστή και τους πλούσιους «φίλους» του.

Στο βιβλίο περιγράφει μια συνάντηση με τον πρίγκιπα Άντριου τον Μάρτιο του 2001 στο Λονδίνο, όταν ήταν 17 ετών. Η μέρα της ξεκίνησε όταν την ξύπνησε η Μάξγουελ: «Θα ήταν μια ξεχωριστή μέρα», είπε. «Ακριβώς όπως η Σταχτοπούτα, θα συναντούσα έναν όμορφο πρίγκιπα!».

Όταν έφτασε αργότερα ο πρίγκιπας, ισχυρίζεται ότι του ζητήθηκε να μαντέψει την ηλικία της. «Ο Δούκας του Γιορκ, που τότε ήταν 41 ετών, μάντεψε σωστά: 17. “Οι κόρες μου είναι λίγο μικρότερες από εσένα”, μου είπε, εξηγώντας την ακρίβειά του. Ως συνήθως, η Μάξγουελ έκανε ένα αστείο: “Υποθέτω ότι θα πρέπει να την ανταλλάξουμε σύντομα”», έγραψε στο βιβλίο.

Η φωτογραφία που τράβηξε ο Έπσταϊν

Επίσης αναφέρεται στη διαβόητη φωτογραφία με τον Άντριου το ίδιο βράδυ. «Η μαμά μου δεν θα με συγχωρούσε ποτέ αν συναντούσα κάποιον τόσο διάσημο όσο ο πρίγκιπας Άντριου και δεν πόζαρα για μια φωτογραφία. Έτρεξα να πάρω μια Kodak FunSaver από το δωμάτιό μου, μετά επέστρεψα και την έδωσα στον Επστάιν. Θυμάμαι τον πρίγκιπα να με αγκαλιάζει από τη μέση, ενώ η Μάξγουελ χαμογελούσε δίπλα μου. Ο Έπσταϊν τράβηξε τη φωτογραφία», γράφει.

Virginia Giuffre’s posthumous memoir reveals explosive new claims about Prince Andrew, who she alleges treated sex with her as his “birthright” when she was 17 > https://t.co/7ipJLkirn5 pic.twitter.com/McLDv7dqTu — Herald Sun (@theheraldsun) October 16, 2025

Η Τζιούφρε ισχυρίστηκε ότι αναγκάστηκε να κάνει σεξ με τον Άντριου τρεις φορές – μία φορά στο σπίτι του καταδικασμένου διακινητή σεξουαλικής εκμετάλλευσης Μάξγουελ στο Λονδίνο, μία φορά στη διεύθυνση του Έπσταϊν στο Μανχάταν και μία φορά στο ιδιωτικό νησί του ατιμασμένου χρηματιστή, το Λιτλ Σεντ Τζέιμς.

Το email που τον «έκαψε»

Ο Άντριου αρνείται ανέκαθεν τους ισχυρισμούς ότι είχε σεξουαλική επαφή με την Τζιούφρε όταν ήταν 17 ετών και διευθέτησε μια αστική υπόθεση μαζί της για ποσό 12 εκατομμυρίων λιρών, χωρίς να παραδεχτεί καμία ευθύνη.

Το τελειωτικό χτύπημα για τον Άντριου φαίνεται πως ήταν ένα email. Σε αυτό (το email) ο Άντριου έγραφε στον καταδικασμένο Τζέφρι Επστάιν «είμαστε μαζί σε αυτό», στις 29 Φεβρουαρίου 2011. Η ημερομηνία είναι κρίσιμη: ήταν μόλις μία ημέρα μετά τη δημοσιοποίηση της διαβόητης φωτογραφίας του με την Τζιούφρε.

Αυτό το μήνυμα απέδειξε ότι ο Δούκας είχε πει ψέματα στην καταστροφική συνέντευξή του στο BBC Newsnight το 2019, όπου ισχυρίστηκε ότι είχε διακόψει κάθε επαφή με τον Επστάιν τρεις μήνες νωρίτερα.

Στην ίδια συνέντευξη, είχε δηλώσει ότι δεν θυμόταν να έχει συναντήσει ποτέ την Τζιούφρε, παρά το φωτογραφικό ντοκουμέντο, και ότι δεν μετάνιωνε για τη φιλία του με τον Επστάιν.

Η ανακούφιση της οικογένειας της Τζιουφρέ

Σε δήλωσή της στο BBC, η οικογένεια της Τζιούφρε ανέφερε: «Σήμερα, ένα συνηθισμένο Αμερικανό κορίτσι από μια συνηθισμένη αμερικανική οικογένεια κατέστρεψε έναν Βρετανό πρίγκιπα με την αλήθεια και το εξαιρετικό της θάρρος».

«Η Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζιούφρε, η αδερφή μας, παιδί όταν δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από τον Άντριου, δεν σταμάτησε ποτέ να αγωνίζεται για την απόδοση ευθυνών για ό,τι είχε συμβεί σε αυτήν και σε αμέτρητες άλλες επιζήσες σαν κι αυτήν».

«Σήμερα, δηλώνει νίκη. Εμείς, η οικογένειά της, μαζί με τις αδερφές της που επέζησαν, συνεχίζουμε τη μάχη της Βιρτζίνια και δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να αποδοθεί η ίδια ευθύνη σε όλους τους κακοποιητές και τους συνεργούς της, που συνδέονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν και τη Γκισλέιν Μάξγουελ».

Ο Σκάι Ρόμπερτς, αδελφός της Τζιούφρε, επαίνεσε τον βασιλιά για τη «δημιουργία προηγούμενου» και τον ευχαρίστησε για την αναφορά σε «θύματα και επιζώντες οποιασδήποτε μορφής κακοποίησης» στη δήλωση, αλλά είπε ότι ο Άντριου πρέπει να μπει «πίσω από τα κάγκελα της φυλακής».

Η πρώην γυναίκα του και οι κόρες του Ευγενία και Βεατρίκη

Ο Άντριου θα μετακομίσει σε ένα ακίνητο στο ιδιωτικό κτήμα Σάντρινγκχαμ στο Νόρφολκ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί ιδιωτικά από τον βασιλιά.

Η πτώση του Άντριου παρασύρει, όπως ήταν φυσικό και την πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον.

Η Σάρα Φέργκιουσον, θα μετακομίσει επίσης από το Royal Lodge και θα κανονίσει η ίδια τις ρυθμίσεις διαβίωσής της.

Αντίθετα, οι τίτλοι των θυγατέρων τους, πριγκίπισσας Ευγενίας και πριγκίπισσας Βεατρίκης, δεν θα επηρεαστούν.

Ως κόρες του γιου ενός μονάρχη, η πριγκίπισσα Βεατρίκη και η πριγκίπισσα Ευγενία διατηρούν τους τίτλους τους σύμφωνα με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του βασιλιά Γεωργίου Ε΄ του 1917.

Χθες Πέμπτη δόθηκε επίσημη ειδοποίηση για την παραίτηση από το μίσθωμα στη Βασιλική Στοά και γίνεται κατανοητό ότι η μετακόμιση του Άντριου στο Σάντρινγκχαμ θα πραγματοποιηθεί «το συντομότερο δυνατό». Θα λάβει ιδιωτική πρόνοια από τον βασιλιά, ενώ οποιεσδήποτε άλλες πηγές εισοδήματος θα είναι αρμοδιότητα του πρώην δούκα.

Σε απόλυτη συνεννόηση με την κυβέρνηση

Η διαδικασία αφαίρεσης ισχύει για τους τίτλους Πρίγκιπα, Δούκα της Υόρκης, Κόμη του Ίνβερνες, Βαρώνου Κίλιλα και τον τίτλο της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας. Οι τιμές που επηρεάζονται είναι το Τάγμα της Περικνημίδας του Ανδρέα και ο Μεγαλόσταυρος του Ιππότη του Βασιλικού Βικτωριανού Τάγματος. Είχε σταματήσει να χρησιμοποιεί τον τίτλο της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας το 2022, αλλά δεν είχε αφαιρεθεί επίσημα.

Η βασιλική οικογένεια είχε ανακοινώσει στις 17 Οκτωβρίου ότι ο Άντριου θα σταματούσε οικειοθελώς να χρησιμοποιεί τον τίτλο Δούκας της Υόρκης και θα παραιτούνταν από τις τιμές του ως Ιππότης Μεγαλόσταυρου του Βασιλικού Βικτωριανού Τάγματος και Βασιλικού Ιππότη Συνοδού του Ευγενέστερου Τάγματος της Περικνημίδας.

Ωστόσο, οι βουλευτές προχώρησαν ζητώντας την επίσημη αφαίρεση των τίτλων του από τον Άντριου. Η επιτροπή επιλογής δημόσιων λογαριασμών έγραψε αυτή την εβδομάδα στο Υπουργείο Οικονομικών και στην περιουσία του στέμματος ζητώντας περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες διέμενε στο Royal Lodge των 30 δωματίων και γιατί ήταν υποχρεωμένος να πληρώνει μόνο ένα ενοίκιο.

Αν και το δουκάτο μπορούσε να καταργηθεί με νόμο του κοινοβουλίου, είναι κατανοητό ότι ο Κάρολος δεν ήθελε να εμποδίσει το κοινοβούλιο να επικεντρωθεί σε επείγοντα εθνικά ζητήματα.

Το δουκάτο της Υόρκης είναι ευγενές αξίωμα. Ο βασιλιάς αποστέλλει βασιλικά εντάλματα στον λόρδο καγκελάριο για να εξασφαλίσει την αφαίρεση του δουκάτου από τον κατάλογο ευγενών, καθώς και τον τίτλο του πρίγκιπα και τον τίτλο της Βασιλικής Υψηλότητας. Οι δευτερεύοντες τίτλοι του Ίνβερνες και του Κίλιλα επηρεάζονται ομοίως.

Η κίνηση αυτή θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε σε συνεννόηση με τις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές. Η κυβέρνηση υποστηρίζει την απόφαση.

Αντιδράσεις

Η ηγέτης των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, δήλωσε ότι πρέπει να ήταν «πολύ δύσκολο» για τον βασιλιά να λάβει τα μέτρα εναντίον του αδελφού του, αλλά ότι ήταν σωστό το κοινό να μην ανεχθεί τους ισχυρισμούς για σεξουαλική κακοποίηση.

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίζα Νάντι, δήλωσε στην εκπομπή Question Time του BBC ότι η αφαίρεση των τίτλων του Άντριου ήταν ένα «πραγματικά γενναίο, σημαντικό και σωστό βήμα» από τον βασιλιά, το οποίο στέλνει ένα «ισχυρό μήνυμα» στα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Σούχας Σουμπραμανιάμ, ο οποίος είχε προηγουμένως ζητήσει από τον Άντριου να καταθέσει ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου των ΗΠΑ σχετικά με τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν και τον Μάξγουελ, προέτρεψε τον Άντριου να καταθέσει.

Είπε: «Είναι σαφές ότι ο πρίγκιπας Άντριου έχει πληροφορίες για τα εγκλήματα του Έπσταϊν και πρέπει να κάνει περισσότερα από το να παραιτηθεί απλώς από τίτλους ή να κρυφτεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Οφείλει στα θύματα να μοιραστεί όλα όσα γνωρίζει για την εγκληματική επιχείρηση του Έπσταϊν και να παρουσιαστεί ενώπιον της επιτροπής εποπτείας».

«Ανεξάρτητα από αυτό, θα συνεχίσουμε να αναζητούμε τα αρχεία και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, ανεξάρτητα από το πόσο πλούσιοι και ισχυροί είναι οι εμπλεκόμενοι δράστες».

Η οργάνωση Republic, που τάσσεται κατά της μοναρχίας, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον του Άντριου «για κατηγορίες σεξουαλικών αδικημάτων και παράνομης συμπεριφοράς κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος».

Ο επικεφαλής της, Γκράχαμ Σμιθ, δήλωσε: «Ας είμαστε ξεκάθαροι – ο πρίγκιπας Άντριου, πλέον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, δεν αντιμετωπίζει τη δικαιοσύνη. Η απώλεια τίτλων δεν αποτελεί απάντηση σε τόσο σοβαρές κατηγορίες».