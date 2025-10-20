«Πίστευα ότι μπορεί να πεθάνω ως σκλάβα του σεξ»: Nέες σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου

Η υπόθεση που στιγμάτισε τη βρετανική μοναρχία επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, με νέες αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου και τη Βιρτζίνια Τζούφρι – τη γυναίκα που τον κατηγόρησε ότι την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν 17 ετών.

Η Τζούφρι, μία από τις βασικές μάρτυρες κατά του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν, περιγράφει στα μεταθανάτια απομνημονεύματά της Nobody’s Girl ότι φοβόταν πως θα «πεθάνει ως σκλάβα του σεξ», όπως μεταδίδει το BBC. Το βιβλίο, που αναμένεται να κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες, ρίχνει νέο φως στις σχέσεις του πρίγκιπα με τον Επστάιν και τη συνεργό του, Γκισλέιν Μάξγουελ, καθώς και στις κακοποιήσεις που υπέστη η ίδια. H Γκισλέιν Μάξγουελ εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών για διακίνηση ανηλίκων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

«Πίστευα ότι μπορεί να πεθάνω ως σκλάβα του σεξ»

Η Βιρτζίνια Τζούφρι, που αυτοκτόνησε νωρίτερα φέτος, υποστηρίζει ότι εξαναγκάστηκε να έχει σεξουαλικές επαφές με τον Άντριου σε τρεις περιπτώσεις — στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη και στο ιδιωτικό νησί του Επστάιν στις Παρθένες Νήσους. «Ήταν φιλικός αλλά γεμάτος αίσθηση δικαιώματος, σαν να πίστευε ότι το να κοιμηθεί μαζί μου ήταν δικαίωμά του εκ γενετής», γράφει χαρακτηριστικά.

Το βιβλίο περιγράφει με σοκαριστικές λεπτομέρειες τη λειτουργία ενός δικτύου πλούσιων και ισχυρών ανδρών που, όπως ισχυρίζεται, εκμεταλλεύονταν ανήλικες και ευάλωτες γυναίκες. Η ίδια αναφέρει ότι «στη διάρκεια των χρόνων μαζί τους, με δάνειζαν σε δεκάδες ισχυρούς ανθρώπους… με εξευτέλιζαν, με χτυπούσαν και με μάτωναν. Πίστευα ότι μπορεί να πεθάνω ως σκλάβα του σεξ».

Η Τζιούφρι γράφει ότι, ακόμα και δεκαετίες αργότερα, θυμάται τον τρόμο που ένιωθε απέναντί τους. Μεγάλο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει σκληρές περιγραφές των βασανιστικών εμπειριών που υπέστη στα χέρια του Επστάιν.

Όπως αναφέρει, εκείνος την υπέβαλε σε σαδομαζοχιστικές πράξεις, που της προξενούσαν «τόσο μεγάλο πόνο ώστε προσευχόταν να λιποθυμήσει».

Αν και οι αναφορές στις σχέσεις της Τζιούφρε με τον Άντριου έχουν επανειλημμένα απασχολήσει τον βρετανικό Τύπο, το βιβλίο ρίχνει φως σε ένα ευρύτερο, ζοφερό πλαίσιο διακίνησης και κακοποίησης.

Τα κορίτσια, γράφει, έπρεπε να δείχνουν «παιδικά», ενώ η δική της νευρική ανορεξία «ενθαρρυνόταν» από τον Επστάιν.

«Κατά τα χρόνια που έμεινα μαζί τους, με ‘δάνειζαν’ σε δεκάδες πλούσιους και ισχυρούς ανθρώπους», γράφει.

Όταν τελικά τον συνάντησε, η Μάξγουελ του είπε να μαντέψει την ηλικία της. Ο τότε 41χρονος πρίγκιπας «μαντεύει σωστά: δεκαεπτά», αναφέρει η Τζιούφρι, προσθέτοντας ότι της είπε: «Οι κόρες μου είναι λίγο μικρότερες από εσένα»

Έρευνες για τις κινήσεις του Άντριου

Η Mail on Sunday αποκάλυψε ότι ο πρίγκιπας Άντριου φέρεται να είχε ζητήσει από αστυνομικό της προσωπικής του φρουράς να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες για τη Βιρτζίνια Τζούφρι το 2011 — λίγο πριν δημοσιευθεί η γνωστή φωτογραφία που τους δείχνει μαζί στο σπίτι της Γκισλέιν Μάξγουελ στο Λονδίνο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Άντριου είχε δώσει στον αστυνομικό την ημερομηνία γέννησης και τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης της νεαρής γυναίκας.

Σύμφωνα με το BBC, η Τζιούφρι είχε ισχυριστεί ότι εξαναγκάστηκε να έχει σεξουαλικές σχέσεις με τον πρίγκιπα όταν ήταν 17 ετών, στο σπίτι της φίλης του, Γκισλέιν Μάξγουελ, στο Λονδίνο το 2001. Η Μάξγουελ εκτίει σήμερα ποινή κάθειρξης 20 ετών για διακίνηση ανηλίκων για λογαριασμό του Επστάιν.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι «εξετάζει ενεργά τις καταγγελίες», ενώ το Παλάτι του Μπάκιγχαμ έχει ενημερωθεί αλλά δεν έχει σχολιάσει.

Παράλληλα, η Sunday Times αναφέρει ότι ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Γουίλιαμ, δεν είναι ικανοποιημένος με τον τρόπο που ο θείος του χειρίστηκε την υπόθεση και σκοπεύει να του απαγορεύσει ακόμη και την παρουσία στη μελλοντική του στέψη.

«Ήταν φιλικός αλλά γεμάτος αίσθηση δικαιώματος, σαν να πίστευε ότι το να κοιμηθεί μαζί μου ήταν δικαίωμά του εκ γενετής»

Παραίτηση από τίτλους και αντιδράσεις

Μέσα σε κλίμα αυξανόμενης πίεσης, ο πρίγκιπας Άντριου ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι παραιτείται οικειοθελώς από όλους τους τίτλους και τις τιμητικές του διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένου του Τάγματος της Περικνημίδας – του αρχαιότερου και υψηλότερου τάγματος ιπποσύνης στη Βρετανία. Δεν θα φέρει πλέον ούτε τον τίτλο του Δούκα της Υόρκης, που του είχε απονεμηθεί από τη μητέρα του, τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄.

«Οι συνεχιζόμενες κατηγορίες εις βάρος μου αποσπούν την προσοχή από το έργο της Αυτού Μεγαλειότητας και της Βασιλικής Οικογένειας», ανέφερε στη δήλωσή του, επιμένοντας πως «αρνείται σθεναρά όλες τις κατηγορίες».

Καθώς ο Άντριου γεννήθηκε το 1960, φέρει αυτοδικαίως τον τίτλο του πρίγκιπα ως γιος μονάρχη – και η αφαίρεσή του μπορεί να γίνει μόνο μέσω επίσημου βασιλικού διατάγματος (letters patent).

Ο αδελφός της Τζούφρι, Σκάι Ρόμπερτς, δήλωσε στο BBC Newsnight ότι η οικογένειά του θα ήθελε να δει τον βασιλιά Κάρολο Γ΄ να «πάει ένα βήμα παραπέρα» και να του αφαιρέσει και τον τίτλο του πρίγκιπα. «Όλοι όσοι εμπλέκονται πρέπει να λογοδοτήσουν. Η αλήθεια θα βρει τον δρόμο της», είπε συγκινημένος.

Ο Άντριου έχει πάψει εδώ και χρόνια να ασκεί επίσημα καθήκοντα ως μέλος της βασιλικής οικογένειας, έχει απολέσει το δικαίωμα χρήσης του τίτλου HRH («Αυτού Βασιλική Υψηλότητα») και δεν συμμετέχει πλέον σε δημόσιες βασιλικές εμφανίσεις. Με τη νέα εξέλιξη, ο ρόλος του μειώνεται ακόμη περισσότερο.

Συγκεκριμένα, μετά το 2019, έπειτα από τη διαβόητη συνέντευξή του στο BBC Newsnight, όπου είχε δηλώσει ότι δεν θυμάται να έχει γνωρίσει ποτέ τη Βιρτζίνια Τζούφρι. Λίγο αργότερα, ωστόσο, διέρρευσαν emails που αποκάλυπταν ότι συνέχιζε να επικοινωνεί με τον Επστάιν ακόμη και το 2011, γράφοντας: «Μείνε σε επαφή και θα παίξουμε ξανά σύντομα!».

Η πρώην σύζυγός του θα αποκαλείται πλέον Σάρα Φέργκιουσον, χωρίς τον τίτλο της Δούκισσας του Γιορκ, ενώ οι κόρες τους, Βεατρίκη και Ευγενία, θα διατηρήσουν τους τίτλους της πριγκίπισσας.

*Με πληροφορίες: BCC, Κεντρική φωτογραφία: Από το ντοκιμαντέρ The Prince and the Epstein Scandal