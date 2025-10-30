magazin
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
Τελεσίγραφο Βασιλιά Καρόλου: Τέλος οι τίτλοι και το Royal Lodge για τον Άντριου
Σκάνδαλο Έπσταϊν 30 Οκτωβρίου 2025

Τελεσίγραφο Βασιλιά Καρόλου: Τέλος οι τίτλοι και το Royal Lodge για τον Άντριου

Ο βασιλιάς Κάρολος αφαιρεί από τον Άντριου τίτλους και προνόμια, ενώ τον υποχρεώνει να εγκαταλείψει το Royal Lodge. Η μοναρχία επιχειρεί οριστική αποστασιοποίηση από το σκάνδαλο Έπσταϊν.

Σύνταξη
Η «κόκκινη γραμμή» του βασιλιά Καρόλου απέναντι στον αδελφό του έγινε πράξη. Ο πρίγκιπας Άντριου χάνει τίτλους και τιμητικές διακρίσεις και καλείται να εγκαταλείψει το Royal Lodge στο Windsor, μετά την επίδοση επίσημης ειδοποίησης για παράδοση της μίσθωσης.

Ο Άντριου, που δέχεται έντονη δημόσια πίεση λόγω της σχέσης του με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν, θα είναι πλέον γνωστός ως Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ, σύμφωνα με το παλάτι. Παρότι αρνείται τις κατηγορίες και δεν έχει καταδικαστεί, η υπόθεση έχει προκαλέσει σοβαρή κρίση εμπιστοσύνης και έντονες αντιδράσεις από την κοινή γνώμη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παλατιού

«Η Μεγαλειότητά του ξεκίνησε σήμερα επίσημη διαδικασία αφαίρεσης των Τίτλων και των Τιμητικών Διακρίσεων του πρίγκιπα Άντριου.

Ο πρίγκιπας Άντριου θα είναι πλέον γνωστός ως Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ. Η μίσθωσή του στο Royal Lodge του παρείχε μέχρι σήμερα νομική προστασία ώστε να συνεχίσει να διαμένει εκεί.

Έχει πλέον επιδοθεί επίσημη ειδοποίηση για την παράδοση της μίσθωσης και θα μετακινηθεί σε άλλη ιδιωτική κατοικία.

Αυτές οι κυρώσεις κρίνονται αναγκαίες, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες.

Οι Μεγαλειότητές τους επιθυμούν να καταστήσουν σαφές ότι οι σκέψεις και οι ειλικρινείς τους συμπάθειες είναι και θα παραμείνουν με τα θύματα και τους επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης.»

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ θα μετακινηθεί σε ακίνητο στο Sandringham Estate. Κάθε μελλοντική στέγη θα χρηματοδοτείται ιδιωτικά από τον βασιλιά.

*Με πληροφορίες από: The Independent 

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
