Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Άντριου: Γουάινσταϊν, Μάξγουελ και Έπσταϊν καλοπερνούσαν στο Royal Lodge μετά το ένταλμα σύλληψης
Κόσμος 28 Οκτωβρίου 2025 | 10:37

Άντριου: Γουάινσταϊν, Μάξγουελ και Έπσταϊν καλοπερνούσαν στο Royal Lodge μετά το ένταλμα σύλληψης

Νέες αποκαλύψεις για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου που υποδεχόταν με πάρτι τους διαβόητους φίλους του στην πολυτελή κατοικία που του είχε παραχωρηθεί σχεδόν δωρεάν

Σύνταξη
Ο πρίγκιπας Άντριου φιλοξένησε τους Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ και Χάρβεϊ Γουάινστιαϊν στο Royal Lodge, την πολυτελή κατοικία όπου ουσιαστικά ζει χωρίς ενοίκιο.

Ο Έπσταϊν που καταδικάστηκε για μαστροπεία και είχε βοηθό τη Μάξγουελ που «ψάρευε» κορίτσια – πολλές φορές ανήλικα – προς τέρψη μεγιστάνων, πολιτικών και γαλαζοαίματων μαζί με τον Γουάινσταϊν που είχε παρενοχλήσει το μισό Χόλιγουντ και βρέθηκε στο επίκεντρο των καταγγελιών του MeToo, επισκέφθηκαν τη βασιλική έπαυλη των Ουίνδσορ στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 18α γενέθλια της κόρης του Άντριου, Μπεατρίς, το 2006.

Δύο μήνες πριν οι αρχές στις ΗΠΑ είχαν εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον Έπσταϊν με την κατηγορία της σεξουαλικής επίθεσης σε ανήλικο.

Αν και η επίσκεψη του τρίο στη βασιλική έπαυλη είχε γίνει γνωστή, τώρα με την αναβίωση του σκανδάλου Έπσταϊν αποκαλύφθηκε ότι ο Άντριου τους είχε φιλοξενήσει στο Royal Lodge.

Ο Έπσταϊν συνελήφθη από την αστυνομία στη Φλόριντα οκτώ ημέρες μετά τη βασιλική δεξίωση.

Το σκάνδαλο Έπσταϊν

Όταν ρωτήθηκε από το BBC Newsnight το 2019 γιατί κάλεσε τον Έπσταϊν στα 18α γενέθλια της κόρης του δύο μήνες μετά την έκδοση του εντάλματος σύλληψης των ΗΠΑ, ο Άντριου είπε:

«Σίγουρα δεν γνώριζα όταν εκδόθηκε η πρόσκληση τι συνέβαινε στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν το γνώριζα μέχρι που τα μέσα ενημέρωσης το ανέφεραν, επειδή δεν είπε ποτέ τίποτα γι’ αυτό».

Ο Άντριου παραιτήθηκε από τους τίτλους του νωρίτερα αυτόν τον μήνα καθώς ο δεσμός του με τον Έπσταϊν βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο μετά την μεταθανάτια δημοσίευση των απομνημονευμάτων της Virginia Giuffre.

Στα απομνημονεύματα, η κα Giuffre είπε ότι αναγκάστηκε να κάνει σεξ με τον πρίγκιπα σε τρεις ξεχωριστές περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας φοράς με τον Έπσταϊν και «οκτώ άλλα νεαρά κορίτσια».

Ο Άντριου, ο οποίος κατέληξε σε οικονομικό διακανονισμό με την Giuffre το 2022, έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε κατηγορία. Το 2019, δήλωσε στο BBC Newsnight ότι δεν θυμάται να γνώρισε την Giuffre «καθόλου» και ότι «δεν είχαν ποτέ κανενός είδους σεξουαλική επαφή».

«Στο μικροσκόπιο η χρηματοδότηση»

Έχουν επίσης τεθεί νέα ερωτήματα σχετικά με το πώς είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει τον τρόπο ζωής του, παρά το γεγονός ότι είχε παραιτηθεί από τις βασιλικές υποχρεώσεις και τώρα και από τον τίτλο του.

Η αποκάλυψη ότι πλήρωνε μόνο ένα συμβολικό ετήσιο ενοίκιο για την έπαυλή του στο Γουίνδσορ, Royal Lodge, έχει εντείνει τα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσής του.

Ο Έπσταϊν και η Γκισλέιν Μάξγουελ φαίνεται πως ήταν τακτικοί επισκέπτες στις βασιλικές κατοικίες στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Μια φωτογραφία του ζευγαριού στο Μπαλμόραλ, το ιδιωτικό κτήμα των βασιλικών οικογενειών στα Χάιλαντ, δημοσιεύτηκε από τους εισαγγελείς κατά τη διάρκεια της δίκης της Μάξγουελ για μαστροπεία.

Άντριου

Πιστεύεται ότι τραβήχτηκε το 1999, όταν ο Άντριου φέρεται να προσκάλεσε το ζευγάρι να μείνει στο σκωτσέζικο κάστρο.

Το 2000, ο Έπσταϊν ήταν φιλοξενούμενος στο Κάστρο του Γουίνδσορ και ο πρίγκιπας διοργάνωσε μια εκδήλωση γενεθλίων για τη Μάξγουελ στο Σάντρινγκχαμ, το ιδιωτικό εξοχικό του μονάρχη στο Νόρφολκ.

Η Γκισλέιν Μάξγουελ επισκέφθηκε επίσης το Παλάτι του Μπάκιγχαμ στο πλαίσιο μιας ιδιωτικής περιοδείας το 2002.

Μια φωτογραφία της να κάθεται στον θρόνο του μονάρχη δίπλα στον ηθοποιό Κέβιν Σπέισι έφτασε στα χέρια της Daily Telegraph σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα.

Τράπεζες
Τράπεζες: Έρχεται νέα «ανάκριση» των αναλυτών στις τραπεζικές διοικήσεις

Τράπεζες: Έρχεται νέα «ανάκριση» των αναλυτών στις τραπεζικές διοικήσεις

Wall Street
Wall Street: Το roller coaster των 100 δισ. δολ.

Wall Street: Το roller coaster των 100 δισ. δολ.

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Πανικός 28.10.25

Οι τελευταίες εξελίξεις 28.10.25

Νεκτάριος Δαργάκης
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο ανέστειλε τη διμερή συμφωνία με το Τρίνινταντ και Τομπάγκο για το φυσικό αέριο
Βενεζουέλα 28.10.25

Παγώνει ο Μαδούρο τη συμφωνία με το Τρίνινταντ και Τομπάγκο για το φυσικό αέριο

Ανέστειλε ο Νικολάς Μαδούρο τη διμερή συμφωνία με το Τρίνινταντ και Τομπάγκο για την εκμετάλλευση κοιτάσματος φυσικού αερίου, αφού η χώρα «μετατράπηκε σε αεροπλανοφόρο» των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Βραζιλία: Ο Μπολσονάρο άσκησε έφεση εναντίον της καταδίκης του σε 27ετή κάθειρξη
Βραζιλία 28.10.25

Εφεση άσκησε ο Μπολσονάρο στην απόφαση για 27ετή φυλάκισή του

Εφεση κατά της σε βάρος του καταδικαστικής απόφασης άσκησε ο Ζαΐρ Μπολσονάρο, επισημαίνοντας «παραλείψεις, αντιφάσεις και ασάφειες» στην ετυμηγορίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας.

Σύνταξη
Ύποπτος για το σαμποτάζ στον αγωγό Nord Stream έχασε την έφεση στην Ιταλία
Σέρχιι Κ. 28.10.25

Ύποπτος για το σαμποτάζ στον αγωγό Nord Stream έχασε την έφεση στην Ιταλία

Ουκρανός ύποπτος για το σαμποτάζ στον αγωγό Nord Stream έχασε την έφεση και διατάχθηκε η μεταγωγή του στη Γερμανία. Προσφεύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο που θα εκδικάσει την υπόθεση σε έναν μήνα

Σύνταξη
Ρωσία: Ο Πούτιν συζήτησε με την ΥΠΕΞ της Β. Κορέας για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών τους
Μόσχα 28.10.25

Πούτιν και ΥΠΕΞ Β. Κορέας συζητούν για την ενίσχυση της συνεργασίας τους

«Πολλά μελλοντικά σχέδια για περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη» των διμερών σχέσεων συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Βλαντιμίρ Πούτιν με την υπουργό Εξωτερικών της Β. Κορέας.

Σύνταξη
Τι είναι γνωστό για τα αεροσκάφη αμερικανικού αεροπλανοφόρου που συνετρίβησαν
Νότια Σινική Θάλασσα 28.10.25

Τι είναι γνωστό για τα αεροσκάφη αμερικανικού αεροπλανοφόρου που συνετρίβησαν

Με μόλις 30 λεπτά διαφορά σημειώθηκαν δύο σπάνια ατυχήματα αεροσκαφών από το αεροπλανοφόρο Νίμιτς, τα 5 άτομα πληρώματος και των δύο πτητικών μέσων διασώθηκαν

Σύνταξη
Στέλαν Σκάρσγκαρντ – Αποδίδει το εγκεφαλικό επεισόδιο στο ότι «έζησε μια άτακτη ζωή»
Τι φοβάται; 28.10.25

Στέλαν Σκάρσγκαρντ - Αποδίδει το εγκεφαλικό επεισόδιο στο ότι «έζησε μια άτακτη ζωή»

Ο 74χρονος ηθοποιός, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, λέει ότι ζει «με παράταση» από τότε που έπαθε εγκεφαλικό, πριν από τρία χρόνια, μεταξύ των γυρισμάτων των ταινιών Dune του Ντενί Βιλνέβ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Διαδρομές της ουτοπίας
Ορίζοντες σκέψης 28.10.25

Διαδρομές της ουτοπίας

Ένα πρόσφατο βιβλίο συζητά τους στοχαστές που είδαν με θετικό τρόπο την έννοια της ουτοπίας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Η ανθρωπότητα εκτός του επιθυμητού κλιματικού στόχου, ανέφερε ο επικεφαλής του ΟΗΕ – «Ας αναγνωρίσουμε την αποτυχία μας»
Αντόνιο Γκουτέρες 28.10.25

Η ανθρωπότητα εκτός του επιθυμητού κλιματικού στόχου, ανέφερε ο επικεφαλής του ΟΗΕ – «Ας αναγνωρίσουμε την αποτυχία μας»

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε ότι τα κράτη δεν κατάφεραν να φτάσουν στον επιθυμητό κλιματικό στόχο, κάνοντας λόγο για πιθανές καταστροφικές συνέπειες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Συγκλονίζει 95χρονος που βίωσε τον πόλεμο του ’40: Μάθαμε την ανάποδη γλώσσα για να μην μας καταλαβαίνουν
Σταύρος Κολτσάκης 28.10.25

Συγκλονίζει 95χρονος που βίωσε τον πόλεμο του ’40: Μάθαμε την ανάποδη γλώσσα για να μην μας καταλαβαίνουν

Αυτό το κάναμε για να μην μας καταλαβαίνουν γιατί είχαν και ρουφιάνους οι Γερμανοί», είπε ο 95χρονος Σταύρος Κολτσάκης, που ήταν χρόνων όταν κηρύχθηκε ο ελληνοϊταλικός πόλεμος

Σύνταξη
28η Οκτωβρίου: Σε εξέλιξη οι παρελάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία
Δείτε ζωντανά 28.10.25 Upd: 11:34

Σε εξέλιξη οι παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι μαθητικές παρελάσεις σε Αθήνα και Πειραιά, καθώς και η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Σύνταξη
Μπότες: Το απόλυτο fashion staple για τα πρώτα κρύα
Τα Νέα της Αγοράς 28.10.25

Μπότες: Το απόλυτο fashion staple για τα πρώτα κρύα

Είσαι έτοιμη να υποδεχτείς τον χειμώνα με στυλ; Αυτές είναι οι κορυφαίες τάσεις στις μπότες που θα βλέπουμε παντού - από τα street looks των it-girls μέχρι τα viral post στα social.

Σύνταξη
Κωστούλας: «Θα υποστηρίζω τον Ολυμπιακό για όλη μου τη ζωή, πέτυχα τον στόχο μου πριν φύγω»
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Κωστούλας: «Θα υποστηρίζω τον Ολυμπιακό για όλη μου τη ζωή, πέτυχα τον στόχο μου πριν φύγω»

Ο Μπάμπης Κωστούλας... άνοιξε λογαριασμό με το πρώτο του γκολ στην Premier League και νωρίτερα μίλησε για τη μεταγραφή-ρεκόρ από τον Ολυμπιακό στη Μπράιτον, δηλώνοντας πως ήταν δύσκολο να φύγει μεν, αλλά το έκανε έχοντας πετύχει τους στόχους του με τους «ερυθρόλευκους».

Σύνταξη
Χανιά: Σήμερα η απολογία του 22χρονου για τη δολοφονία στο Έλος Κισσάμου – Το μεσημέρι η κηδεία του 52χρονου
Σοκ στην τοπική κοινωνία 28.10.25

Σήμερα η απολογία του 22χρονου για τη δολοφονία στο Έλος Κισσάμου - Το μεσημέρι η κηδεία του 52χρονου

Τι λένε οι δικηγόροι του δράστη της δολοφονίας στα Χανιά - Τι δήλωσαν η κόρη και η σύζυγος του θύματος - Δράστης και θύμα είχαν διαφορές

Σύνταξη
Μεξικό: Φίλαθλος ξυλοκοπήθηκε από προσωπικό ασφαλείας γηπέδου και λίγο μετά πέθανε
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Μεξικό: Φίλαθλος ξυλοκοπήθηκε από προσωπικό ασφαλείας γηπέδου και λίγο μετά πέθανε

Μεξκικανός πολίτης κατήγγειλε μέσω social media ότι ένας φίλαθλος της Κρους Ασούλ ξυλοκοπήθηκε από το προσωπικό ασφαλείας του γηπέδου στο ματς με την Μοντερέι, κάτι που οδήγησε στον θάνατό του.

Σύνταξη
Η συμφωνία για τα Eurofighter και ο ρόλος της Τουρκίας σε μία νέα γεωπολιτική πραγματικότητα
Διπλωματία 28.10.25

Η συμφωνία για τα Eurofighter και ο ρόλος της Τουρκίας σε μία νέα γεωπολιτική πραγματικότητα

Οι δεσμεύσεις που θέλει η Ελλάδα για την πώληση των Eurofighter, σε μία περίοδο που η Άγκυρα εξελίσσεται σταδιακά σε μέρος της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το πνεύμα του αγώνα
Editorial 28.10.25

Το πνεύμα του αγώνα

Το πνεύμα του αγώνα φαντάζει ξένο σήμερα. Αλλά αυτό δεν το καθιστά λιγότερο αναγκαίο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
