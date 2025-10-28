Ο πρίγκιπας Άντριου φιλοξένησε τους Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ και Χάρβεϊ Γουάινστιαϊν στο Royal Lodge, την πολυτελή κατοικία όπου ουσιαστικά ζει χωρίς ενοίκιο.

Ο Έπσταϊν που καταδικάστηκε για μαστροπεία και είχε βοηθό τη Μάξγουελ που «ψάρευε» κορίτσια – πολλές φορές ανήλικα – προς τέρψη μεγιστάνων, πολιτικών και γαλαζοαίματων μαζί με τον Γουάινσταϊν που είχε παρενοχλήσει το μισό Χόλιγουντ και βρέθηκε στο επίκεντρο των καταγγελιών του MeToo, επισκέφθηκαν τη βασιλική έπαυλη των Ουίνδσορ στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 18α γενέθλια της κόρης του Άντριου, Μπεατρίς, το 2006.

Δύο μήνες πριν οι αρχές στις ΗΠΑ είχαν εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον Έπσταϊν με την κατηγορία της σεξουαλικής επίθεσης σε ανήλικο.

Αν και η επίσκεψη του τρίο στη βασιλική έπαυλη είχε γίνει γνωστή, τώρα με την αναβίωση του σκανδάλου Έπσταϊν αποκαλύφθηκε ότι ο Άντριου τους είχε φιλοξενήσει στο Royal Lodge.

Ο Έπσταϊν συνελήφθη από την αστυνομία στη Φλόριντα οκτώ ημέρες μετά τη βασιλική δεξίωση.

Το σκάνδαλο Έπσταϊν

Όταν ρωτήθηκε από το BBC Newsnight το 2019 γιατί κάλεσε τον Έπσταϊν στα 18α γενέθλια της κόρης του δύο μήνες μετά την έκδοση του εντάλματος σύλληψης των ΗΠΑ, ο Άντριου είπε:

«Σίγουρα δεν γνώριζα όταν εκδόθηκε η πρόσκληση τι συνέβαινε στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν το γνώριζα μέχρι που τα μέσα ενημέρωσης το ανέφεραν, επειδή δεν είπε ποτέ τίποτα γι’ αυτό».

Ο Άντριου παραιτήθηκε από τους τίτλους του νωρίτερα αυτόν τον μήνα καθώς ο δεσμός του με τον Έπσταϊν βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο μετά την μεταθανάτια δημοσίευση των απομνημονευμάτων της Virginia Giuffre.

Στα απομνημονεύματα, η κα Giuffre είπε ότι αναγκάστηκε να κάνει σεξ με τον πρίγκιπα σε τρεις ξεχωριστές περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας φοράς με τον Έπσταϊν και «οκτώ άλλα νεαρά κορίτσια».

Ο Άντριου, ο οποίος κατέληξε σε οικονομικό διακανονισμό με την Giuffre το 2022, έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε κατηγορία. Το 2019, δήλωσε στο BBC Newsnight ότι δεν θυμάται να γνώρισε την Giuffre «καθόλου» και ότι «δεν είχαν ποτέ κανενός είδους σεξουαλική επαφή».

«Στο μικροσκόπιο η χρηματοδότηση»

Έχουν επίσης τεθεί νέα ερωτήματα σχετικά με το πώς είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει τον τρόπο ζωής του, παρά το γεγονός ότι είχε παραιτηθεί από τις βασιλικές υποχρεώσεις και τώρα και από τον τίτλο του.

Η αποκάλυψη ότι πλήρωνε μόνο ένα συμβολικό ετήσιο ενοίκιο για την έπαυλή του στο Γουίνδσορ, Royal Lodge, έχει εντείνει τα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσής του.

Ο Έπσταϊν και η Γκισλέιν Μάξγουελ φαίνεται πως ήταν τακτικοί επισκέπτες στις βασιλικές κατοικίες στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Μια φωτογραφία του ζευγαριού στο Μπαλμόραλ, το ιδιωτικό κτήμα των βασιλικών οικογενειών στα Χάιλαντ, δημοσιεύτηκε από τους εισαγγελείς κατά τη διάρκεια της δίκης της Μάξγουελ για μαστροπεία.

Πιστεύεται ότι τραβήχτηκε το 1999, όταν ο Άντριου φέρεται να προσκάλεσε το ζευγάρι να μείνει στο σκωτσέζικο κάστρο.

Το 2000, ο Έπσταϊν ήταν φιλοξενούμενος στο Κάστρο του Γουίνδσορ και ο πρίγκιπας διοργάνωσε μια εκδήλωση γενεθλίων για τη Μάξγουελ στο Σάντρινγκχαμ, το ιδιωτικό εξοχικό του μονάρχη στο Νόρφολκ.

Η Γκισλέιν Μάξγουελ επισκέφθηκε επίσης το Παλάτι του Μπάκιγχαμ στο πλαίσιο μιας ιδιωτικής περιοδείας το 2002.

Μια φωτογραφία της να κάθεται στον θρόνο του μονάρχη δίπλα στον ηθοποιό Κέβιν Σπέισι έφτασε στα χέρια της Daily Telegraph σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα.