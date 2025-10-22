Πρίγκιπας Άντριου: Πρόσκληση από το Κονγκρέσο για τον παιδεραστή Έπσταϊν – «Πρέπει να μιλήσει»

Μια μόλις μέρα μετά το κάλεσμα στον πρίγκιπα Άντριου να μιλήσει για όσα γνωρίζει για τον σεξουαλικό εγκληματία και παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν από τη δημοσιογράφο και συν-συγγραφέα του βιβλίου, Nobody’s Girl της Βιρτζίνια Τζιούφρε, Έιμι Γουάλας, στο BBC, το Κονγκρέσο ανακοίνωσε την πρόθεση του να καλέσει τον Βρετανό γαλαζοαίματο ενώπιον της επιτροπής του.

Η Γουάλας κάλεσε ευθέως τον πρίγκιπα Άντριου να σπάσει τη σιωπή του και να μιλήσει για όσα είδε στο νησί του καταδικασμένου χρηματιστή με το σκάνδαλο Έπσταϊν να «σφυροκοπά» τη βασιλική οικογένεια στη συνέντευξη της στο BBC.

Η δημοσιογράφος που συνεργάστηκε με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε στη συγγραφή των σοκαριστικών απομνημονευμάτων της που κυκλοφόρησαν επισήμως την Τρίτη, 21/10, επανέλαβε το αίτημα της προς τον πρίγκιπα Άντριου να σπάσει τη σιωπή του.

Η Γουάλας είχε αποκαλύψει ότι στο παρελθόν ο πρίγκιπας Αντριου «είχε δείξει πρόθεση να βοηθήσει τους ανακριτές στις Ηνωμένες Πολιτείες», όμως «για κάποιο λόγο, δεν ήταν ποτέ διαθέσιμος».

«Τώρα μπορεί» σημείωσε η Γουάλας, η οποία εργάστηκε τέσσερα χρόνια μαζί με την Τζιούφρε για τη συγγραφή του βιβλίου. «Θα μπορούσε να πει, όπως έχει επανειλημμένως δηλώσει, “εξακολουθώ να αρνούμαι ότι εμπλέκομαι… ωστόσο, βρέθηκα σε αυτά τα σπίτια, ήμουν σε εκείνο το νησί, ταξίδεψα με εκείνο το αεροσκάφος, είδα πράγματα και γνωρίζω πόσο έχουν υποφέρει αυτές οι γυναίκες, και θέλω να μοιραστώ ό,τι είδα”».

«Νιώθω θλίψη αλλά και τιμή που μπορώ, έστω και λίγο, να μιλήσω εκ μέρους της, να υπερασπιστώ τη μνήμη της« πρόσθεσε για τη Τζιούφρε.

«Έγραψε αυτό το βιβλίο για να βοηθήσει άλλους ανθρώπους, για να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Αξίζει κάθε αναγνώριση όχι μόνο επειδή συνέβαλε στο να αναγκαστεί ο πρίγκιπας Άντριου να παραιτηθεί από μερικούς τίτλους του, αλλά κυρίως γιατί είχε το θάρρος να σταθεί και να πει: “Αυτό δεν είναι σωστό”».

Άνοιχτη πρόσκληση

Σε παράλληλο χρόνο, η πολιτική πίεση από τις ΗΠΑ αυξάνεται, καθώς η Επιτροπή Εποπτείας του Κογκρέσου έχει πρόθεση να καλέσει τον Άντριου να καταθέσει για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Έπσταϊν.

Συγκεκριμένα, ο Στίβεν Λιντς, εκπρόσωπος των Δημοκρατικών της Μασαχουσέτης στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, έχει εκφράσει την πρόθεσή του να προσκαλέσει τον Άντριου στο Κογκρέσο. Ο Λιντς δήλωσε μάλιστα βέβαιος ότι η πρόσκληση θα δοθεί, αλλά διευκρίνισε ότι ο πρίγκιπας δεν θα λάβει κλήτευση.

«We will…» Democrat Congressman Stephen Lynch says that Prince Andrew will be invited to appear before the U.S. House Oversight Committee as it investigates the Epstein files.#Newsnight pic.twitter.com/HZ0gaiYHqU — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) October 21, 2025

Ο λόγος είναι νομικός: επειδή ο πρίγκιπας Άντριου είναι πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου, οι κλητεύσεις των ΗΠΑ δεν έχουν νομική ισχύ επί βρετανικού εδάφους. Αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος έχει τον τελευταίο λόγο για το αν θα εμφανιστεί ενώπιον της επιτροπής.

Η επιτροπή του Κονγκρέσου έχει εξετάσει λεπτομερώς τα Αρχεία Έπσταϊν και θέλει να φέρει ενώπιον της όλους όσοι αναφέρονται στα έγγραφα -ανάμεσα τους είναι οι Έλον Μασκ, Πίτερ Τιλ, Στιβ Μπάνον και Άντριου.

Μετά την απόφαση του πρίγκιπα Άντριου να παραιτηθεί από όλους τους βασιλικούς του τίτλους, το μέλλον της μοναρχίας στη Βρετανία αλλάζει ενώ πληθαίνουν οι φήμες για «εμπόλεμη σύρραξη» στο εσωτερικό του Παλατιού ανάμεσα στον διάδοχο πρίγκιπα Γουίλιαμ και τον θείο του πρίγκιπα Άντριου.