Οι κόρες του πρώην πρίγκιπα Άντριου έφυγαν από το Ηνωμένο Βασίλειο λίγο μετά την σοκαριστική ανακοίνωσή του, αφαιρέθηκαν από τον πατέρα τους οι τίτλοι και το σπίτι του.

Η 37χρονη Βεατρίκη εθεάθη σε ένα συνέδριο στη Σαουδική Αραβία, ενώ η 35χρονη Ευγενία εμφανίστηκε στο Παρίσι.

Να σημειωθεί ότι οι πριγκίπισσες Βεατρίκη, 37 ετών, και Ευγενία, 35 ετών, θα διατηρήσουν τους βασιλικούς τους τίτλους, παρά το γεγονός ότι ο πατέρας τους δεν είναι πλέον πρίγκιπας.

Τι σχεδιάζουν οι κόρες του Άντριου

Ο πρίγκιπας Άντριου υπέστη την απόλυτη ταπείνωση χθες το βράδυ, καθώς του αφαιρέθηκαν οι τίτλοι και το σπίτι του, αλλά η οικογενειακή του ζωή θα μπορούσε να αντιμετωπίσει περαιτέρω αναταραχές, καθώς οι κόρες του σχεδιάζουν να αποστασιοποιηθούν από αυτόν, προειδοποιούν βασιλικοί ειδικοί.

Ήδη τόσο η πριγκίπισσα Βεατρίκη, όσο και η πριγκίπισσα Ευγενία επέλεξαν να απομακρυνθούν από κοντά του, από την πρώτη κιόλας ημέρα.

Οι αδερφές εντοπίστηκαν και οι δύο στο εξωτερικό αυτή την εβδομάδα, μετά την σοκαριστική ανακοίνωση του πατέρα τους στις 17 Οκτωβρίου ότι δεν θα χρησιμοποιεί πλέον τους βασιλικούς τίτλους και τις τιμές του.

Στις 29 Οκτωβρίου, η 37χρονη πριγκίπισσα Βεατρίκη εμφανίστηκε σε μια φωτογραφία που αναγνωρίστηκε ευρέως ως από την Πρωτοβουλία Μελλοντικών Επενδύσεων στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Το ετήσιο συνέδριο έχει το παρατσούκλι «Νταβός της Ερήμου» και η ετικέτα με το όνομά της περιείχε μια ένδειξη για το τι έκανε.