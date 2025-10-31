Βρετανία: Ο Άντριου δεν θα έχει «κανέναν άλλον να στραφεί» εκτός από τις κόρες του – Είναι όμως έτσι;
Τι σχεδιάζουν να κάνουν οι κόρες του Άντριου πριγκίπισσα Βεατρίκη και η πριγκίπισσα Ευγενία, μετά την καθαίρεση του πατέρα τους;
- Πιεσμένος από την κυβέρνηση Τραμπ, ο Μασκ παρουσίασε νέο σχέδιο επιστροφής στη Σελήνη
- Οι ΗΠΑ ακύρωσαν τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν στη Βουδαπέστη - Το παρασκήνιο της απόφασης
- Κλεισμένες σε παντελώς ακατάλληλο χώρο 28 γάτες στην Πάτρα - Με ελάχιστο νερό και τροφή, έκκληση για υιοθεσίες
- Δραματική αύξηση στα εργατικά δυστυχήματα – Ένας νεκρός κάθε δύο μέρες
Οι κόρες του πρώην πρίγκιπα Άντριου έφυγαν από το Ηνωμένο Βασίλειο λίγο μετά την σοκαριστική ανακοίνωσή του, αφαιρέθηκαν από τον πατέρα τους οι τίτλοι και το σπίτι του.
Η 37χρονη Βεατρίκη εθεάθη σε ένα συνέδριο στη Σαουδική Αραβία, ενώ η 35χρονη Ευγενία εμφανίστηκε στο Παρίσι.
Να σημειωθεί ότι οι πριγκίπισσες Βεατρίκη, 37 ετών, και Ευγενία, 35 ετών, θα διατηρήσουν τους βασιλικούς τους τίτλους, παρά το γεγονός ότι ο πατέρας τους δεν είναι πλέον πρίγκιπας.
Τι σχεδιάζουν οι κόρες του Άντριου
Ο πρίγκιπας Άντριου υπέστη την απόλυτη ταπείνωση χθες το βράδυ, καθώς του αφαιρέθηκαν οι τίτλοι και το σπίτι του, αλλά η οικογενειακή του ζωή θα μπορούσε να αντιμετωπίσει περαιτέρω αναταραχές, καθώς οι κόρες του σχεδιάζουν να αποστασιοποιηθούν από αυτόν, προειδοποιούν βασιλικοί ειδικοί.
Ήδη τόσο η πριγκίπισσα Βεατρίκη, όσο και η πριγκίπισσα Ευγενία επέλεξαν να απομακρυνθούν από κοντά του, από την πρώτη κιόλας ημέρα.
Οι αδερφές εντοπίστηκαν και οι δύο στο εξωτερικό αυτή την εβδομάδα, μετά την σοκαριστική ανακοίνωση του πατέρα τους στις 17 Οκτωβρίου ότι δεν θα χρησιμοποιεί πλέον τους βασιλικούς τίτλους και τις τιμές του.
Στις 29 Οκτωβρίου, η 37χρονη πριγκίπισσα Βεατρίκη εμφανίστηκε σε μια φωτογραφία που αναγνωρίστηκε ευρέως ως από την Πρωτοβουλία Μελλοντικών Επενδύσεων στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.
Το ετήσιο συνέδριο έχει το παρατσούκλι «Νταβός της Ερήμου» και η ετικέτα με το όνομά της περιείχε μια ένδειξη για το τι έκανε.
A Royal Moment 👑💫
Nice to meet and chat with HRH Princess Beatrice pic.twitter.com/MDg3eegNz3
— Sunil Sharma 🇬🇧 (@SunilSharmaUK) October 28, 2025
Το σήμα έγραφε HR Πριγκίπισσα Βεατρίκη της Υόρκης, ο επίσημος βασιλικός τίτλος της, και Liontree, η εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων όπου φέρεται να κατέχει συμβουλευτικό ρόλο.
Στις 26 Οκτωβρίου, η 35χρονη πριγκίπισσα Ευγενία εμφανίστηκε σε μια φωτογραφία στο Παρίσι που κοινοποίησε ένας φίλος της στο Instagram.
Η πριγκίπισσα Βεατρίκη και η πριγκίπισσα Ευγενία είναι κοντά στους γονείς τους, αλλά προφανώς έφυγαν από το Ηνωμένο Βασίλειο λίγες μέρες αφότου ο Άντριου ανακοίνωσε ότι δεν θα χρησιμοποιεί πλέον τους τίτλους ή τις τιμές του.
Τι λένε οι βασιλικοί εμπειρογνώμονες
Ο Άντριου θα πρέπει τώρα να αντιμετωπίσει μια νέα πραγματικότητα – μια πραγματικότητα που θα μπορούσε να τον αποστασιοποιήσει από τις αγαπημένες του κόρες, τις πριγκίπισσες Ευγενία και Βεατρίκη, σύμφωνα με βασιλικούς εμπειρογνώμονες.
Ο βασιλικός βιογράφος Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς δήλωσε στην Daily Mail ότι η σχέση τους θα «αλλάξει δραστικά».
«Οι κόρες του θα θέλουν να κρατήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση από αυτόν. Θα είναι καταστροφικό για εκείνες».
Η Άντζελα Λέβιν, βασιλική σχολιάστρια και βιογράφος, δήλωσε στην Daily Mail ότι οι κόρες του Άντριου θα θέλουν να τον αποφύγουν όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά ίσως χρειαστεί να «βγουν στο προσκήνιο» και να αναλάβουν την γονική μέριμνα του πατέρα τους αν και εφόσον χρειαστεί.
Είπε: «Νομίζω ότι ο Άντριου θα νιώσει τόσο συντετριμμένος για ό,τι συνέβη. Ήταν πάντα τόσο πομπώδης και εμπιστευόταν τον εαυτό του ως τόσο έξυπνο».
«Είναι πολύ ντροπιαστικό και για τα ίδια του τα παιδιά»
«Το να του τα παίρνουν όλα και αυτό να συμβαίνει μπροστά στα παιδιά σου, τα οποία έχουν μεγαλώσει και μπορούν να καταλάβουν για τι κατηγορείται, είναι πολύ ντροπιαστικό για τον ίδιο και για τα ίδια του τα παιδιά».
«Δεν θα έχει κάποιον άλλον να στραφεί. Θα πρέπει να βασιστεί σε αυτούς αν δεν έχει κανέναν άλλον» πρόσθεσε.
Ο Άντριου αποκλείστηκε από τις επίσημες φωτογραφίες στον γάμο της Βεατρίκης τον Ιούλιο του 2020, καθώς ήρθαν στο φως ισχυρισμοί για τη φιλία του με τον Έπσταϊν.
Η σχέση του με τα παιδιά του θα είναι τώρα ακόμη πιο τεταμένη, λένε οι ειδικοί.
«Νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο για λίγο καιρό και θα αλλάξουν τη σχέση τους ανάλογα με τη διάθεση του κοινού», είπε η κ. Λέβιν.
- Μαραντζίδης: Η κοινωνία θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη ο Αλέξης Τσίπρας να επανεργοποιηθεί
- Η Μπαρτσελόνα επιστρέφει στο «Καμπ Νου»: Στις 7 Νοεμβρίου ανοίγει τις πόρτες του για τον κόσμο (pic)
- Super Giveaway: Η Betsson σε στέλνει στη συναυλία του ΛΕΞ!
- O Μασκ φέρεται να επιλέχθηκε ως εργολάβος για τον «Χρυσό Θόλο» του Τραμπ
- Βρετανία: Ο Άντριου δεν θα έχει «κανέναν άλλον να στραφεί» εκτός από τις κόρες του – Είναι όμως έτσι;
- Ολυμπιακός: Χωρίς Έσε και Ορτέγκα κόντρα στον Άρη – Στην αποστολή ο Μαρτίνς (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις