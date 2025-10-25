magazin
Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αμείλικτο σχέδιο εξόντωσης του Άντριου πριν τη διαδοχή – «Είναι αγκάθι»
25 Οκτωβρίου 2025 | 22:55

Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αμείλικτο σχέδιο εξόντωσης του Άντριου πριν τη διαδοχή – «Είναι αγκάθι»

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η σύζυγος του Κέιτ Μίντλετον είναι αποφασισμένοι να «εξοντώσουν» τον πρίγκιπα Άντριου πριν γίνει το μεγάλο αγκάθι στη νέα μοναρχία τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

Spotlight

Μπορεί το Πρόβλημα Άντριου να ρίχνει βαρύ ίσκιο επάνω στη μοναρχία της Βρετανίας, μπορεί ο αδελφός του, βασιλιάς Κάρολος Γ’, να προσπαθεί να απομακρύνει από τον δρόμο του διαδόχου του θρόνου, πρίγκιπα Γουίλιαμ, τα απόνερα από το σκάνδαλο, αλλά τίποτα ακόμη δεν έχει εξασφαλιστεί.

Σε άρθρο του ο The Guardian κάνει λόγο για «καταιγιστικές εξελίξεις στη βρετανική μοναρχία» μετά την αιφνίδια παραίτηση του πρίγκιπα Άντριου από τίτλους και τιμές.

Ο επόμενος βασιλιάς της Βρετανίας, Γουίλιαμ, αισθάνθηκε σίγουρα μια κάποια ανακούφιση, ωστόσο σύμφωνα με τα βρετανικά media δεν κρύβει την πρόθεσή του να υιοθετήσει μια «πιο αμείλικτη προσέγγιση» απέναντι στον θείο του, τον οποίο και θεωρεί «απειλή» για τη φήμη της μοναρχίας.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η επόμενη βασίλισσα της χώρας, Κέιτ Μίντλετον, είναι σύμφωνη με το σχέδιο «εξόντωσης» του Άντριου ώστε να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν πιο «άσπιλο το θεσμό».

Η απόφαση του πρίγκιπα Άντριου να θέσει τους εναπομείναντες τίτλους του σε αναστολή (abeyance) θεωρείται από τον κύκλο του Γουίλιαμ ως ελιγμός που αποσκοπεί στη μείωση της αρνητικής δημοσιότητας που έχει προκύψει μετά τις σοκαριστικές αποκαλύψεις των απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζιούφρε. Ωστόσο, για τον διάδοχο του θρόνου, Γουίλιαμ, αυτό το καθεστώς δεν αρκεί.

Ο επόμενος βασιλιάς της Κοινοπολιτείας φέρεται να είναι αποφασισμένος να επιβάλει πλήρη απομόνωση στον θείο του, μόλις ανέβει στον θρόνο, θεωρώντας τον έναν διαρκή «κίνδυνο» για το Στέμμα.

Ο Γουίλιαμ και η ομάδα του εξετάζουν την πλήρη και μόνιμη απαγόρευση του Άντριου από όλες τις βασιλικές εκδηλώσεις, ακόμα και τη στέψη του.

Το Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι ο Γουίλιαμ είχε συζητήσει με τον πατέρα του τις εξελίξεις πριν από τη δραματική δήλωση του πρίγκιπα Άντριου, με την οποία συμφώνησε να παραιτηθεί από το Δουκάτο του, τους υπόλοιπους τίτλους του και τον τίτλο του Ιππότη της Περικνημίδας (Order of the Garter).

Η αναστολή σημαίνει ότι οι τίτλοι παραμένουν «ενεργοί, αλλά ανενεργοί», όπως συνέβη και με τον τίτλο του «Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας» (HRH) έξι χρόνια πριν, όταν ξέσπασε το σκάνδαλο με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ φέρεται να γνώριζε ότι ο μελλοντικός βασιλιάς Γουίλιαμ δεν θα επιθυμούσε να βρει το Πρόβλημα Άντριου στο γραφείο του όταν έρθει η ώρα να αναλάβει τον θρόνο.

Παρ’ όλα αυτά, ο Κάρολος πιστεύει ότι θα ήταν σπατάλη του κοινοβουλευτικού χρόνου να επικεντρωθεί στην οριστική αφαίρεση των τίτλων του Άντριου, θεωρώντας την αναστολή επαρκή.

Ωστόσο, ο Γουίλιαμ είναι φανερά διατεθειμένος να κινηθεί πιο αποφασιστικά και να συνεργαστεί με τη Βουλή των Λόρδων για να προχωρήσουν σε πιο δραστικές λύσεις.

Το Δουκάτο όπως και οι τίτλοι του πρίγκιπα Άντριου μπορούν να αφαιρεθούν μόνο με κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Την ίδια στιγμή βουλευτές, όπως η εργατική Ρέιτσελ Μάσκελ, πιέζουν για ένα νομοσχέδιο που θα δίνει στον βασιλιά ή σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή τη δυνατότητα να αφαιρέσουν επίσημα και αμετάκλητα τους τίτλους του Άντριου. Εάν αυτό ψηφιστεί, ο Γουίλιαμ θα μπορέσει να τραβήξει μια αδιαμφισβήτητη γραμμή οριστικής ρήξης σημειώνει το ρεπορτάζ.

Σύμφωνα με τους Sunday Times, ανάμεσα στα μέτρα που θα μπορούσε να λάβει ο Γουίλιαμ μόλις ανέβει στον θρόνο περιλαμβάνεται η απαγόρευση του θείου του από όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές βασιλικές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων της δικής του στέψης και των περισσότερων κρατικών εκδηλώσεων.

Επιπλέον ο Γουίλιαμ «ανησυχεί για το μήνυμα που στέλνει η παρουσία του Άντριου στα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης».

Παρά το γεγονός ότι το Παλάτι του Μπάκιγχαμ έχει αποστασιοποιηθεί εδώ και χρόνια από τον Άντριου, η παρουσία του σε οικογενειακές και δημόσιες εκδηλώσεις – όπως η κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ (όπου του επιτράπηκε να φορέσει στρατιωτική στολή) και η στέψη του αδελφού του – σήμαινε μια σιωπηρή στήριξη, ακόμη και μετά τον εξωδικαστικό διακανονισμό πολλών εκατομμυρίων δολαρίων με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε.

Αυτός ο διακανονισμός, που φέρεται να χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από την αείμνηστη βασίλισσα και τον νυν βασιλιά Κάρολο, έλαβε χώρα χωρίς καμία παραδοχή ενοχής.

Η Τζιούφρε, που αυτοκτόνησε τον Απρίλιο σε ηλικία 41 ετών, είχε γράψει στα μεταθανάτια απομνημονεύματά της: «Συμφώνησα σε μια μονοετή εντολή σιωπής, η οποία φαινόταν σημαντική για τον πρίγκιπα, επειδή εξασφάλιζε ότι το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της μητέρας του δεν θα αμαυρωνόταν περισσότερο από ό,τι είχε ήδη γίνει».

Η δήλωση του Άντριου την περασμένη Παρασκευή ενδέχεται να ήταν μια προσπάθεια των ανώτερων μελών της βασιλικής οικογένειας να προλάβουν την αναμενόμενη αρνητική δημοσιότητα που θα συνοδεύει την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της Τζιούφρε, Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice.

Επιπλέον θολό είναι ακόμη το τοπίο σχετικά με την παραμονή του Άντριου και της πρώην συζύγου του, Σάρα Φέργκιουσον, στην έπαυλη Royal Lodge των 30 δωματίων στο βασιλικό κτήμα του Ουίνδσορ.

Ο Βασιλιάς Κάρολος φέρεται να προσπάθησε να πείσει τον αδελφό του να μετακομίσει στο Frogmore Cottage, αλλά δεν κατάφερε και πολλά.

Ο Άντριου διαθέτει ιδιωτική σύμβαση μίσθωσης με το Crown Estate, οι όροι της οποίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, και αυτή η συμφωνία δεν επηρεάζεται από την αφαίρεση των τίτλων του.

Εάν ο Άντριου παραμείνει εκεί μέχρι την ανάρρηση του Γουίλιαμ, ίσως ο μελλοντικός βασιλιάς χρειαστεί να αντιμετωπίσει και αυτό το «αγκάθι».

