Ο πρίγκιπας Άντριου παρακαλούσε φίλους και συνεργάτες να του βρουν γυναίκες για σεξ – «Ήθελε ξανθιές και χορεύτριες»

Ήταν πάντα ένα από τα «μαύρα πρόβατα» των γαλαζοαίματων της Βρετανίας, ωστόσο οι αποκαλύψεις που έχουν κάνει την εμφάνισή τους εδώ και μερικούς μήνες, έχουν δημιουργήσει αναταραχή στο παλάτι του Μπάκιγχαμ. Η σχέση του πρίγκιπα Άντριου με τον Τζέφρι Επστάιν και οι ερωτικές του σχέσεις με ανήλικες κοπέλες, έχουν προκαλέσει αϋπνίες στη βασιλική οικογένεια.

Ο βασιλιάς Κάρολος και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ μπορεί να κάνουν τα πάντα ώστε να τον απομακρύνουν από κοντά τους τον ατιμασμένο 65χρονο πρίγκιπα από κοντά τους, ωστόσο οι αποκαλύψεις είναι τέτοιες που δεν μπορούν να κρυφτούν κάτω από το χαλάκι.

Και τώρα ένα νέο βιβλίο έρχεται για να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά που ήδη «καίει» το παλάτι του Μπάκιγχαμ. Ο Άντριου Λάουνι έγραψε το Entitled: The Rise and Fall of the House of York, βγάζοντας στη φόρα της σεξουαλικές εμμονές του Άντριου.

Σύμφωνα με τον συγγραφέα ο Δούκας της Υόρκης παρακαλούσε στενούς του φίλους, συνεργάτες αλλά και προσωπικούς υπαλλήλους του να του βρουν γυναίκες για σεξ.

«Πήγαινε να δει μια παράσταση των Βασιλικών Μπαλέτων κι αν του άρεσε μια χορεύτρια έστελνε κάποιο από τα μέλη της προσωπικής του φρουράς, ώστε να της πουν ότι ήθελε να τη γνωρίσει ο πρίγκιπας» αναφέρει το βιβλίο.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Λάουνι, όταν ο Άντριου ταξίδευε σε όλο τον κόσμο με την ιδιότητα του πρίγκιπα, επέλεγε να μένει σε ξενοδοχεία και όχι στις βασιλικές κατοικίες «καθώς ήταν πιο εύκολο να συναντάει γυναίκες αλλά και επιχειρηματίες χωρίς να γίνεται αντιλυπτός».

Exclusive | Prince Andrew had network of staff, pals to ‘arrange girls’ for sex — and he had a type: biographer https://t.co/SweNDw7Kfu — Martha-JD, MBA, PCC-😷 (@mryoung151) October 23, 2025

Ο 65χρονος πρίγκιπας είχε «εμμονή με τις ξανθιές και τις χορεύτριες», ενώ ο Λάουνι γράφει πως μια φορά ο Άντριου ζήτησε από έναν πρόξενο να του κανονίσει συνάντηση με μια γραμματέα. «Είμαι διπλωμάτης, όχι νταβατζής» ήταν η απάντηση του πρόξενου, τα στοιχεία του οποίου δεν αναφέρονται.

Και όλα αυτά, λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζουφρέ, περίπου επτά μήνες μετά τον θάνατό της, με τίτλο «Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lisa Wilkinson (@lisa_wilkinson)

Σε αυτό το βιβλίο η Τζουφρέ μιλάει από την πρώτη της συνάντηση με τον πρίγκιπα Άντριου και τις ερωτικές επαφές που είχαν ενώ ήταν μόλις 17 ετών έως τους φόβους της ότι θα πεθάνει ως σκλάβα του σεξ.