14.11.2025 | 15:18
Αναποδογύρισε αυτοκίνητο στο Χαλάνδρι – Κλειστή η μία λωρίδα στην κάθοδο
Η κρυμμένη φλόγα της Έλινορ Κόπολα – Oι εξωσυζυγικές σχέσεις του Φράνσις, η μητρότητα, το σινεμά, ο καρκίνος
Woman 14 Νοεμβρίου 2025 | 12:00

Η κρυμμένη φλόγα της Έλινορ Κόπολα – Oι εξωσυζυγικές σχέσεις του Φράνσις, η μητρότητα, το σινεμά, ο καρκίνος

Τα χρόνια πριν από το θάνατό της το 2024, η επίσης κινηματογραφίστρια σύζυγος του Φράνσις Φορντ Κόπολα και μητέρα της Σοφίας και του Ρόμαν Κόπολα έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο αναπολεί μια ζωή ως μητριάρχη μιας από τις πιο διάσημες οικογένειες του Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Τα χρόνια πριν από το θάνατό της το 2024, η σύζυγος του Φράνσις Φορντ Κόπολα και μητέρα της Σοφίας και του Ρόμαν Κόπολα έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο αναπολεί μια ζωή ως μητριάρχη μιας από τις πιο διάσημες οικογένειες του Χόλιγουντ. Τα παιδιά της μιλούν στο Vanity Fair για το πώς δεν δίστασε να εκφράσει τα συναισθήματά της κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Το ερώτημα δεν είναι αν έχετε ακούσει για κάποιο μέλος της οικογένειας Κόπολα, αλλά για πόσα μέλη της έχετε ακούσει. Υπάρχει ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, ο πατριάρχης, που σκηνοθέτησε δύο από τις καλύτερες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου: Ο Νονός και Ο Νονός Μέρος II. Στη συνέχεια, υπάρχει η κόρη του, Σοφία Κόπολα, το δημιουργικό μυαλό πίσω από ανεξάρτητες ταινίες όπως Μαρία Αντουανέτα και Χαμένοι στη Μετάφραση, και ο γιος του Ρόμαν Κόπολα, ο συν-σεναριογράφος των ταινιών του Γουές Άντερσον, Ταξίδι στο Darjeeling και Ο Έρωτας του Φεγγαριού.

Εν τω μεταξύ, η Γενιά Ζ είναι εμμονική με τις περιπέτειες της κόρης της Σοφία, Ρόμι Μαρς, αστέρι του TikTok και επίδοξη τραγουδίστρια. Σήμερα περιγράφουμε συχνά τους απογόνους των οικογενειών του Χόλιγουντ ως «nepo babies», αλλά αυτός ο όρος δεν φαίνεται να ταιριάζει στους Κοπόλα. Είναι μια δυναστεία, με κάθε μέλος να διαθέτει ένα μοναδικό ταλέντο που είναι αναμφισβήτητα δικό του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleanor Coppola (@eleanorcoppolaofficial)

Εξήντα ένα χρόνια παντρεμένοι

Και για δεκαετίες, η ήσυχη δύναμη και το καθοδηγητικό χέρι πίσω από όλα αυτά ήταν η μητριάρχης Έλινορ Κόπολα. Γνώρισε τον Φράνσις ενώ εργαζόταν ως βοηθός σκηνογράφου στην πρώτη του ταινία, Παραφροσύνη, το 1963. Αρκετούς μήνες αργότερα, αφού έμεινε έγκυος, παντρεύτηκαν στο Λας Βέγκας και τελικά παρέμειναν παντρεμένοι για τα επόμενα 61 χρόνια.

Η Έλινορ συχνά παρεμβαίνει ως παρατηρητής στο παρασκήνιο των δημιουργικών τους επιδιώξεων, δημιουργώντας ντοκιμαντέρ για τις ταινίες της οικογένειάς της, όπως το Hearts of Darkness: A Filmmaker’s Apocalypse, για την ταινία του Φράνσις, Αποκάλυψη Τώρα, και των ταινιών της Σοφίας, Μαρία Αντουανέτα  και Αυτόχειρες Παρθένοι.

Ένα νέο βιβλίο, ωστόσο, είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στη δική της φωνή.

«Έφτασα στα όρια μου όταν έμαθα ότι η κοπέλα του Φράνσις βγήκε μαζί του και με ένα από τα παιδιά μας»

Τwo of me: Νotes on living and leaving της Έλινορ Κόπολα

Oι εξωσυζυγικές σχέσεις του Φράνσις

Στις 11 Νοεμβρίου, η εταιρία παραγωγής A24 εκδίδει τις μεταθανάτιες αναμνήσεις της, Two of Me: Notes on Living and Leaving. Γράφτηκε από το 2020 έως το 2023 — πριν από το θάνατό της το 2024 — και αποτελεί μια αναδρομή τόσο στη ζωή της ως σύζυγος ενός από τους πιο διάσημους άνδρες του Χόλιγουντ όσο και στις δικές της πλούσιες δημιουργικές επιθυμίες, όλα αυτά ενώ παλεύει με τον καρκίνο.

Η ευαισθησία της στο βιβλίο εξέπληξε ακόμη και όσους την γνώριζαν καλά: Έγραψε εκτενώς για δύσκολα θέματα, όπως οι εξωσυζυγικές σχέσεις του Φράνσις («Έφτασα στα όρια μου όταν έμαθα ότι η κοπέλα του Φράνσις βγήκε μαζί του και με ένα από τα παιδιά μας. Ήταν ελεύθερη και έκανε οντισιόν για να γίνει η σούπερ διασκεδαστική μητριά. Αυτό με χτύπησε δυνατά. Με εξέπληξε, επίσης, το πόσο ξαφνικά μου έγινε σαφές. Συνειδητοποίησα ότι είχα δικαιολογήσει ότι η φίλη του ήταν ένα φλερτ, σαν να ήμουν μια γκέισα»).

«Ο όγκος μου βρίσκεται στους πνεύμονες και την καρδιά μου, το βάρος του περιορίζει την κυκλοφορία του αίματος και την αναπνοή μου. Αυτό είναι το ζουμί της υπόθεσης. Βρίσκεται στο κέντρο του εαυτού μου»

Οι ανασφάλειες και ο καρκίνος

Και τις ανασφάλειες που ένιωθε όταν κυκλοφορούσε στους κύκλους των πλουσίων και διάσημων. («Θυμάμαι τον τρόμο που ένιωθα όταν γέμιζα το πιάτο μου στο μπουφέ και κοίταζα την αίθουσα, ενώ αναρωτιόμουν πού να καθίσω. Δεν ήξερα κανέναν, ήταν όλοι διάσημοι ή ατζέντες ή σεναριογράφοι ή όμορφα μοντέλα», έγραψε για τη συμμετοχή της σε πάρτι ως συνοδός του Φράνσις).

Και έγραψε για τον καρκίνο. («Ο όγκος μου βρίσκεται στους πνεύμονες και την καρδιά μου, το βάρος του περιορίζει την κυκλοφορία του αίματος και την αναπνοή μου. Αυτό είναι το ζουμί της υπόθεσης. Βρίσκεται στο κέντρο του εαυτού μου, της αναπνοής και του αίματός μου. Δεν έχω ιδέα τι με περιμένει, αν θα ζήσω άλλο ένα μήνα ή ένα χρόνο, αλλά κανείς δεν ξέρει πραγματικά»).

Βράχος για την οικογένεια

«Καθώς μεγάλωνα, ήταν πάντα μια πολύ σταθερή παρουσία και δεν έχανε ποτέ την ψυχραιμία της — ήταν πολύ ισορροπημένη» λέει ο Ρόμαν Κοπόλα για τη μητέρα του. «Αλλά διαβάζοντας το βιβλίο, υπάρχουν μικρά παράθυρα σε πράγματα όπως — «Ω, ήμουν καταθλιπτική και δεν ήξερα τι έκανα».

Αυτά τα πράγματα σου θυμίζουν ότι, φυσικά, είναι άνθρωπος. Αλλά ως παιδί, δεν έχεις αυτή την αντίληψη, επειδή η μαμά σου, στην περίπτωσή μας, ήταν μια σταθερή, σαφής δύναμη διαύγειας και ούτω καθεξής. Καθώς μεγαλώνεις, καταλαβαίνεις ότι οι γονείς σου δεν είναι τόσο αλάνθαστοι και έχουν τον δικό τους εσωτερικό κόσμο, στον οποίο δεν είσαι τόσο συντονισμένος».

Οι σελίδες ξεδιπλώνονται σε ένα φεμινιστικό κείμενο. Η Έλινορ έγραψε εύστοχα τόσο για τη βαθιά αγάπη που τρέφει για τα παιδιά της όσο και για την επιθυμία της να αποκτήσει μια δική της καλλιτεχνική ταυτότητα, αναγνωρίζοντας ότι σε ορισμένες φάσεις της ζωής της ήταν μια γυναίκα παγιδευμένη στις προσδοκίες της εποχής.

«Πριν παντρευτώ, ζούσα ως freelance σχεδιάστρια, αλλά μετά το γάμο, η καριέρα του Φράνσις απογειώθηκε γρήγορα και τα έσοδά μου έμοιαζαν περιττά» έγραψε η Έλινορ. «Ήθελε να αφιερώσω τη δημιουργική μου ζωή στο νοικοκυριό και την οικογένεια. Κανείς από τους δυο μας δεν καταλάβαινε ότι οι δημιουργικές μου προσπάθειες ήταν απαραίτητες για την ψυχική και συναισθηματική μου υγεία. Τις περισσότερες φορές ήμουν καταθλιπτική, προσπαθώντας απλώς να μην πνιγώ στη δίνη των γεγονότων και των συναισθημάτων που στροβιλίζονταν γύρω του».

«Είναι πραγματικά ειλικρινής για τους αγώνες της να είναι δημιουργικός άνθρωπος, μητέρα και να έχει οικογένεια», λέει η Σοφία.

«Νόμιζα ότι το πρόβλημα ήταν δικό μου και προσπάθησα να πω στον Φράνσις με την πιο ήρεμη φωνή που μπορούσα ότι δεν ήθελα να παγιδεύσω έναν άντρα και να τον κάνω να με μισεί για πάντα»

Η κρυμμένη φλόγα

Το Two of Me δεν είναι ένα γραμμικό αυτοβιογραφικό έργο. Είναι γραμμένο σε μορφή ημερολογίου, με ορισμένες καταχωρήσεις να περιέχουν μόνο μερικές προτάσεις και άλλες πολλές σελίδες.

Ορισμένες προσφέρουν μια διορατική ματιά στην καθημερινή της ζωή στην έπαυλη της οικογένειας Κόπολα στη Νάπα. Υπάρχουν όμως και καταχωρήσεις των οποίων οι ημερομηνίες της θυμίζουν εντελώς άλλες ψυχικές καταστάσεις, όπως αυτή της 2ας Φεβρουαρίου 2019: «Πριν από 56 χρόνια σήμερα ήμουν μια νευρική έγκυος νύφη σε μια εκκλησία γάμων στο Λας Βέγκας, μαζί με τον Φράνσις και οκτώ μέλη των οικογενειών μας. Η εγκυμοσύνη μου ήταν ένα μεγάλο μυστικό. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν νόμιμες αμβλώσεις. Η συγκάτοικός μου είχε επιστρέψει από την Τιχουάνα με αιμορραγία και την είχα πάει στα επείγοντα», έγραψε.

«Νόμιζα ότι το πρόβλημα ήταν δικό μου και προσπάθησα να πω στον Φράνσις με την πιο ήρεμη φωνή που μπορούσα ότι δεν ήθελα να παγιδεύσω έναν άντρα και να τον κάνω να με μισεί για πάντα».

Έλινορ και Σοφία / Wikimedia Commons

«Λυπάμαι»

Είναι επίσης το τελευταίο βιβλίο της τριλογίας της. Το 1979, δημοσίευσε το Notes on the Making of Apocalypse Now, το οποίο καταγράφει την περίφημη και δύσκολη παραγωγή της επικής ταινίας του συζύγου της για τον πόλεμο του Βιετνάμ.

Το 2008, δημοσίευσε το Notes on a Life, όπου έγραψε με ειλικρίνεια για την άνοδο της κόρης της Σοφίας στη φήμη, καθώς και για το θάνατο του γιου της Τζο.

Στο Two of Me, ωστόσο, τα βλέπει όλα αυτά με μια αναδρομική ματιά. «Πόσο από τη ζωή μου ήταν αντίδραση στο πεδίο δύναμης των συναισθημάτων που περιβάλλει τον Φράνσις;» γράφει σε μια καταχώρηση της 24ης Νοεμβρίου 2020.

Ή στις 9 Φεβρουαρίου 2021, όταν αναλογίζεται την κυκλοφορία της ταινίας μεγάλου μήκους της, Love Is Love Is Love. «Είμαι ενθουσιασμένη που η ταινία μου θα κυκλοφορήσει στον κόσμο, αλλά νιώθω μια βαθιά θλίψη. Πιθανότατα το Love Is Love Is Love είναι η τελευταία ταινία μεγάλου μήκους που θα κάνω. Λυπάμαι που δεν προχώρησα πιο τολμηρά όταν ήμουν νεότερη».

Η κληρονομιά της, το πνεύμα της

Τόσο ο Ρόμαν όσο και η Σοφία προωθούν το βιβλίο στη μνήμη της μητέρας τους — όπως δήλωσαν στο Vanity Fair, μία από τις τελευταίες επιθυμίες της ήταν να διαδοθεί ευρέως η ιστορία της.

Πρόσφατα, η οικογένεια οργάνωσε μια προβολή του Hearts of Darkness στο Cherry Lane Theater της Νέας Υόρκης. Κατά τη διαδικασία της παρουσίασης του τελευταίου έργου της μητέρας τους στον κόσμο, αναλογίστηκαν πόσο πολύ η μητέρα τους είχε επηρεάσει την κοσμοθεωρία τους, από τη φιλοσοφική έως την πρακτική πλευρά.

«Πάντα μιλούσε για τη σημασία της ομορφιάς. Δεν θεωρούσε την ομορφιά κάτι επιφανειακό — κάτι με το οποίο συμφωνώ απόλυτα», λέει η Σοφία. «Μου έμαθε επίσης πώς να πλένω τις κάλτσες και τα εσώρουχά μου σε ένα ξενοδοχείο με απορρυπαντικό ρούχων».

Αλλά πάνω απ’ όλα, η Σοφία λέει ότι μεγάλωσε από τις ήσυχες πλευρές της μητέρας της. «Από αυτήν έμαθα ότι δεν χρειάζεται να έχεις μια δυναμική προσωπικότητα, αλλά μπορείς να είσαι σταθερή και δυνατή».

*Με στοιχεία από vanityfair.com | Αρχική Φωτό: Courtesy of the Coppola Family

Τράπεζες
UBS: Βλέπει αναβάθμιση των business plan των ελληνικών τραπεζών

UBS: Βλέπει αναβάθμιση των business plan των ελληνικών τραπεζών

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
Η Τζέιν Όστεν χωρίς ροζ φίλτρο: Ένα podcast εξηγεί γιατί ο γάμος στην εποχή της ήταν το πιο επικίνδυνο «happy end»
Περηφάνια και Προκατάληψη 14.11.25

Η Τζέιν Όστεν χωρίς ροζ φίλτρο: Ένα podcast εξηγεί γιατί ο γάμος στην εποχή της ήταν το πιο επικίνδυνο «happy end»

Στο Jane Austen’s Paper Trail, η μυθιστοριογράφος παρουσιάζεται πιο τολμηρή: πίσω από τους ρομαντισμούς, αποκαλύπτει έναν κόσμο όπου ο γάμος για τις γυναίκες ήταν ρίσκο, επιβίωση — και συχνά παγίδα

Σύνταξη
«Αυτή είναι η φασιστική Αμερική»: Ο Anish Kapoor θα προσφύγει στη δικαιοσύνη μετά τη φωτογράφηση συνοριοφυλάκων μπροστά στο γλυπτό του
Καθρεπτισμός 14.11.25

«Αυτή είναι η φασιστική Αμερική»: Ο Anish Kapoor θα προσφύγει στη δικαιοσύνη μετά τη φωτογράφηση συνοριοφυλάκων μπροστά στο γλυπτό του

Ο Βρετανό-Ινδός καλλιτέχνης Anish Kapoor λέει ότι οι επιδρομές «στρατιωτικού τύπου» στις ΗΠΑ είναι «κάτι το απίστευτο», ενώ συζητά για τη νέα του έκθεση στο Southbank του Λονδίνου το επόμενο έτος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα μυστικά του Salvator Mundi: Τι αποκαλύπτουν τα email του Τζέφρι Έπσταϊν για τον αμφιλεγόμενο πίνακα των 450 εκατ. δολαρίων
Λεονάρντο ντα Βίντσι 14.11.25

Τα μυστικά του Salvator Mundi: Τι αποκαλύπτουν τα email του Τζέφρι Έπσταϊν για τον αμφιλεγόμενο πίνακα των 450 εκατ. δολαρίων

Νέα email του Τζέφρι Έπσταϊν φωτίζουν τον γρίφο του Salvator Mundi, συνδέοντας τον πανάκριβο πίνακα με τον MBS και τον Ριμπολόβλεφ, και αφήνοντας υπαινιγμούς για παρασκηνιακές σκοπιμότητες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Στην Πολωνία για να δει τον «δίδυμο» εαυτό του από τον 17ο αιώνα
Φωτογραφία 14.11.25

Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Στην Πολωνία για να δει τον «δίδυμο» εαυτό του από τον 17ο αιώνα

Ένα πορτρέτο του 1628 που μοιάζει εντυπωσιακά με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο έγινε viral, με το Εθνικό Μουσείο του Βρότσουα να προσκαλεί τον Αμερικανό ηθοποιό να το επισκεφθεί και να «γνωρίσει» τον σωσία του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
Πάνω από 600.000 δολάρια για τρεις πίνακες του Μπομπ Ρος σε δημοπρασία για τη δημόσια τηλεόραση των ΗΠΑ
Culture Live 14.11.25

Πάνω από 600.000 δολάρια για τρεις πίνακες του Μπομπ Ρος σε δημοπρασία για τη δημόσια τηλεόραση των ΗΠΑ

Τρεις πίνακες του Μπομπ Ρος δημοπρατήθηκαν στο Λος Άντζελες για πάνω από 600.000 δολάρια, με τα έσοδα να στηρίζουν δημόσιους τηλεοπτικούς σταθμούς που πλήττονται από περικοπές χρηματοδότησης στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Οργασμική βεντέτα: Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς κάνουν σεξ στο South Park – «Ευχαριστώ για τους εφιάλτες»
«Τραύμα» 13.11.25

«Ω, αφεντικό, είναι τόσο μεγάλο» – Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς κάνουν σεξ στο South Park και ο εφιάλτης συνεχίζεται

Το South Park απασφάλισε και πλέον, ο πόλεμος της σατιρικής σειράς κινουμένων σχεδίων με τον Ντόναλντ Τραμπ περνάει σε άλλα επίπεδα μετά από την προβολή του πιο εξωφρενικού επεισοδίου που έχει προβληθεί. Ποτέ!

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα λάβει τιμητικό βραβείο στις Χρυσές Σφαίρες – «Ανεξίτηλο σημάδι στην ποπ κουλτούρα»
«Είναι τιμή μας» 13.11.25

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα λάβει τιμητικό βραβείο στις Χρυσές Σφαίρες – «Ανεξίτηλο σημάδι στην ποπ κουλτούρα»

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα τιμηθεί με το πολυπόθητο βραβείο για την συμβολή της στην τηλεοπτική βιομηχανία κατά τη διάρκεια του δεύτερου ειδικού αφιερώματος «Golden Eve» με θέμα τις Χρυσές Σφαίρες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η περίεργη υπόθεση με τα κλεμμένα αγάλματα απο το Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού
Ασφάλεια 13.11.25

Η περίεργη υπόθεση με τα κλεμμένα αγάλματα απο το Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού

Το Υπουργείο Πολιτισμού της Συρίας δημοσίευσε φωτογραφίες από τα αγάλματα που φέρονται να έχουν κλαπεί, ζητώντας πληροφορίες από το κοινό. Ωστόσο, μέσα σε λίγες ώρες, η ανάρτηση διαγράφηκε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τζόζεφ Κοσίνσκι μιλά για τα γυρίσματα της ταινίας F1 με τον Μπραντ Πιτ – «Θεέ μου, ήταν αρκετά επικίνδυνο»
Τρεις λήψεις; 13.11.25

Ο Τζόζεφ Κοσίνσκι μιλά για τα γυρίσματα της ταινίας F1 με τον Μπραντ Πιτ – «Θεέ μου, ήταν αρκετά επικίνδυνο»

«Στην πραγματικότητα, γυρίσαμε τρεις σκηνές τη μία μετά την άλλη σε περίπου 15 λεπτά» ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία του ο Τζόζεφ Κοσίνσκι, σκηνοθέτης της ταινίας F1.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τι κρυβόταν στο αίμα του Χίτλερ; – Η νέα τηλεοπτική «ανατομία» του δικτάτορα διχάζει
Στα όρια 13.11.25

Τι κρυβόταν στο αίμα του Χίτλερ; – Η νέα τηλεοπτική «ανατομία» του δικτάτορα διχάζει

Το νέο ντοκιμαντέρ του Channel 4 επιχειρεί να «διαβάσει» το DNA του Αδόλφου Χίτλερ, ανοίγοντας μια συζήτηση για το πού τελειώνει η επιστήμη και πού αρχίζει η παρερμηνεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του σίκουελ «Ο διάβολος φοράει Prada 2» – Μιράντα Πρίστλι και Άντι Σάικς στην μάχη
2006-2026 12.11.25

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του σίκουελ «Ο διάβολος φοράει Prada 2» – Μιράντα Πρίστλι και Άντι Σάικς στην μάχη

Στο τρέιλερ, η Μιράντα Πρίστλι, την οποία υποδύεται η Μέριλ Στριπ, περπατά με μπρίο στους διαδρόμους του Runway, πριν συναντήσει την πρώην βοηθό της, Άντι Σακς, την οποία ενσαρκώνει η Αν Χάθαγουεϊ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Όσκαρ: το 1988, ο Έντι Μέρφι κατήγγειλε την απουσία μαύρων ηθοποιών – Η προειδοποίηση του Ρόμπιν Γουίλιαμς
«Αστείο;» 12.11.25

Όσκαρ: το 1988, ο Έντι Μέρφι κατήγγειλε την απουσία μαύρων ηθοποιών – Η προειδοποίηση του Ρόμπιν Γουίλιαμς

Πριν από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, ο Έντι Μέρφι αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τον χρόνο του στο βάθρο των Όσκαρ για να επικρίνει την Ακαδημία για το γεγονός ότι έχει γυρίσει την πλάτη της στους μαύρους ηθοποιούς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τσίπρας για Μητσοτάκη: Προτιμά την αποδόμηση της αλήθειας από την αναμέτρηση μαζί της
Πολιτική 14.11.25

Τσίπρας για Μητσοτάκη: Προτιμά την αποδόμηση της αλήθειας από την αναμέτρηση μαζί της

Ο Αλέξης Τσίπρας απαντώντας στο σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος ανέφερε πως η «Ιθάκη» θα είναι ένα «ενδιαφέρον μυθιστόρημα» απάντησε μεταξύ άλλων ότι προτιμά να αφιερώνει τον χρόνο του στις δικογραφίες της κυρίας Κοβέσι και στους διαλόγους του «Φραπέ»

Σύνταξη
O Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στον εορτασμό της Ημέρας Αποστράτων Λιμενικού Σώματος
Αναγνώριση 14.11.25

O Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στον εορτασμό της Ημέρας Αποστράτων Λιμενικού Σώματος

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος, η οποία, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, βράβευσε τον κ. Μώραλη για τη στήριξη του Δήμου Πειραιά στο έργο και στις δράσεις της.

Σύνταξη
Μητσοτάκης σε βουλευτές της ΝΔ: Εκλογές την Άνοιξη του 2027, το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί
Πολιτική 14.11.25

Μητσοτάκης σε βουλευτές της ΝΔ: Εκλογές την Άνοιξη του 2027, το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί

«Την άνοιξη του 2027 είπα για τις εκλογές, δεν είπα για τον Μάρτιο», σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε με νόημα: «το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί σε αυτές τις εκλογές, εμείς έχουμε τη φιλοδοξία να είμαστε απ’ έξω».

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η Τζέιν Όστεν χωρίς ροζ φίλτρο: Ένα podcast εξηγεί γιατί ο γάμος στην εποχή της ήταν το πιο επικίνδυνο «happy end»
Περηφάνια και Προκατάληψη 14.11.25

Η Τζέιν Όστεν χωρίς ροζ φίλτρο: Ένα podcast εξηγεί γιατί ο γάμος στην εποχή της ήταν το πιο επικίνδυνο «happy end»

Στο Jane Austen’s Paper Trail, η μυθιστοριογράφος παρουσιάζεται πιο τολμηρή: πίσω από τους ρομαντισμούς, αποκαλύπτει έναν κόσμο όπου ο γάμος για τις γυναίκες ήταν ρίσκο, επιβίωση — και συχνά παγίδα

Σύνταξη
Ο προπονητής της Βαλένθια πήγε στη συνέντευξη Τύπου και… δεν βρήκε κανέναν (vid)
Euroleague 14.11.25

Ο προπονητής της Βαλένθια πήγε στη συνέντευξη Τύπου και… δεν βρήκε κανέναν (vid)

Το Παρί - Βαλένθια έχει μόλις τελειώσει, ο τεχνικός της ισπανικής ομάδας, Πέδρο Μαρτίνεθ, μπαίνει στην αίθουσα Τύπου για να μιλήσει στους εκπροσώπους των ΜΜΕ και δεν βρίσκει κανέναν!

Σύνταξη
Χωρίς λύσεις για την ακρίβεια ο Μητσοτάκης – «Δεν είμαι μάγος ούτε Χάρι Πότερ»
Δευτερολογία 14.11.25

Χωρίς λύσεις για την ακρίβεια ο Μητσοτάκης - «Δεν είμαι μάγος ούτε Χάρι Πότερ»

Με φόντο την παρατεταμένη ακρίβεια που πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε στη Βουλή αποποιούμενος ουσιαστικά κάθε ευθύνη για την κατάσταση.

Σύνταξη
Κατώτατος μισθός: Το ποσοστό των Ελλήνων εργαζόμενων που αμείβονται με 743 ευρώ το μήνα – Στοιχεία της Eurostat
Οικονομικές Ειδήσεις 14.11.25

Ελλάδα του κατώτατου μισθού: Το ποσοστό των εργαζόμενων που αμείβονται με 743 ευρώ - Στοιχεία της Eurostat

Περίπου 13 εκατομμύρια εργαζόμενοι σε 21 χώρες της ΕΕ αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ή και λιγότερο, σύμφωνα με την Eurostat. O κατώτατος μισθός στη χώρα μας κυμαίνεται σήμερα στα 880 ευρώ μεικτά και 743 ευρώ καθαρά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Αυτή είναι η φασιστική Αμερική»: Ο Anish Kapoor θα προσφύγει στη δικαιοσύνη μετά τη φωτογράφηση συνοριοφυλάκων μπροστά στο γλυπτό του
Καθρεπτισμός 14.11.25

«Αυτή είναι η φασιστική Αμερική»: Ο Anish Kapoor θα προσφύγει στη δικαιοσύνη μετά τη φωτογράφηση συνοριοφυλάκων μπροστά στο γλυπτό του

Ο Βρετανό-Ινδός καλλιτέχνης Anish Kapoor λέει ότι οι επιδρομές «στρατιωτικού τύπου» στις ΗΠΑ είναι «κάτι το απίστευτο», ενώ συζητά για τη νέα του έκθεση στο Southbank του Λονδίνου το επόμενο έτος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ελεύθερη η αστυνομικός του ΑΤ Αγίων Αναργύρων που είχε υπηρεσία την ημέρα δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα
Ελλάδα 14.11.25

Ελεύθερη η αστυνομικός του ΑΤ Αγίων Αναργύρων που είχε υπηρεσία την ημέρα δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα

Ελεύθερη με περιοριστικό όρο αφέθηκε η 23χρονη αξιωματικός υπηρεσίας του αστυνομικού τμήματος των Αγίων Αναργύρων που ήταν σε υπηρεσία όταν δολοφονήθηκε η Κυριακή Γρίβα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Επιτρέψατε πάρτι για τους μεσάζοντες και τα ολιγοπώλια – Μόνος χαμένος ο πολίτης
Πολιτική Γραμματεία 14.11.25

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Επιτρέψατε πάρτι για τους μεσάζοντες και τα ολιγοπώλια – Μόνος χαμένος ο πολίτης

Στην αποδόμηση του κυβερνητικού αφηγήματος για την πάταξη της ακρίβειας προχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη δευτερολογία του στη Βουλή. «Η περίφημη ελάφρυνση της μεσαίας τάξης είναι ένα κυβερνητικό τρικ» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Σλούκας για Αταμάν: «Κράξατε και σήμερα; Δεν ξέρει» – Τι είπε ο Τούρκος προπονητής για τη νίκη με τη Ρεάλ
Euroleague 14.11.25

Σλούκας για Αταμάν: «Κράξατε και σήμερα; Δεν ξέρει» – Τι είπε ο Τούρκος προπονητής για τη νίκη με τη Ρεάλ

Ο Εργκίν Αταμάν συνεχάρη την ομάδα στα αποδυτήρια, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ αποθέωσε και τον Κένεθ Φαρίντ - Η ατάκα του Σλούκα

Σύνταξη
«Αξιολύπητε, άθλιε, δειλέ μ*λ*κ*»: Η Μπίλι Άιλις «δικάζει» τον Έλον Μασκ για τη συσσώρευση πλούτου εν μέσω παγκόσμιων κρίσεων
Fizz 14.11.25

«Αξιολύπητε, άθλιε, δειλέ μ*λ*κ*»: Η Μπίλι Άιλις «δικάζει» τον Έλον Μασκ για τη συσσώρευση πλούτου εν μέσω παγκόσμιων κρίσεων

Η Μπίλι Άιλις στρέφει τα «πυρά» της προς τον Έλον Μασκ, κατηγορώντας τον ουσιαστικά για συσσώρευση αμύθητου πλούτου τη στιγμή που ο κόσμος δοκιμάζεται από αλλεπάλληλες κρίσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

