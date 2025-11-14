Η κρυμμένη φλόγα της Έλινορ Κόπολα – Oι εξωσυζυγικές σχέσεις του Φράνσις, η μητρότητα, το σινεμά, ο καρκίνος

Τα χρόνια πριν από το θάνατό της το 2024, η σύζυγος του Φράνσις Φορντ Κόπολα και μητέρα της Σοφίας και του Ρόμαν Κόπολα έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο αναπολεί μια ζωή ως μητριάρχη μιας από τις πιο διάσημες οικογένειες του Χόλιγουντ. Τα παιδιά της μιλούν στο Vanity Fair για το πώς δεν δίστασε να εκφράσει τα συναισθήματά της κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Το ερώτημα δεν είναι αν έχετε ακούσει για κάποιο μέλος της οικογένειας Κόπολα, αλλά για πόσα μέλη της έχετε ακούσει. Υπάρχει ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, ο πατριάρχης, που σκηνοθέτησε δύο από τις καλύτερες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου: Ο Νονός και Ο Νονός Μέρος II. Στη συνέχεια, υπάρχει η κόρη του, Σοφία Κόπολα, το δημιουργικό μυαλό πίσω από ανεξάρτητες ταινίες όπως Μαρία Αντουανέτα και Χαμένοι στη Μετάφραση, και ο γιος του Ρόμαν Κόπολα, ο συν-σεναριογράφος των ταινιών του Γουές Άντερσον, Ταξίδι στο Darjeeling και Ο Έρωτας του Φεγγαριού.

Εν τω μεταξύ, η Γενιά Ζ είναι εμμονική με τις περιπέτειες της κόρης της Σοφία, Ρόμι Μαρς, αστέρι του TikTok και επίδοξη τραγουδίστρια. Σήμερα περιγράφουμε συχνά τους απογόνους των οικογενειών του Χόλιγουντ ως «nepo babies», αλλά αυτός ο όρος δεν φαίνεται να ταιριάζει στους Κοπόλα. Είναι μια δυναστεία, με κάθε μέλος να διαθέτει ένα μοναδικό ταλέντο που είναι αναμφισβήτητα δικό του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleanor Coppola (@eleanorcoppolaofficial)

Εξήντα ένα χρόνια παντρεμένοι

Και για δεκαετίες, η ήσυχη δύναμη και το καθοδηγητικό χέρι πίσω από όλα αυτά ήταν η μητριάρχης Έλινορ Κόπολα. Γνώρισε τον Φράνσις ενώ εργαζόταν ως βοηθός σκηνογράφου στην πρώτη του ταινία, Παραφροσύνη, το 1963. Αρκετούς μήνες αργότερα, αφού έμεινε έγκυος, παντρεύτηκαν στο Λας Βέγκας και τελικά παρέμειναν παντρεμένοι για τα επόμενα 61 χρόνια.

Η Έλινορ συχνά παρεμβαίνει ως παρατηρητής στο παρασκήνιο των δημιουργικών τους επιδιώξεων, δημιουργώντας ντοκιμαντέρ για τις ταινίες της οικογένειάς της, όπως το Hearts of Darkness: A Filmmaker’s Apocalypse, για την ταινία του Φράνσις, Αποκάλυψη Τώρα, και των ταινιών της Σοφίας, Μαρία Αντουανέτα και Αυτόχειρες Παρθένοι.

Ένα νέο βιβλίο, ωστόσο, είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στη δική της φωνή.

«Έφτασα στα όρια μου όταν έμαθα ότι η κοπέλα του Φράνσις βγήκε μαζί του και με ένα από τα παιδιά μας»

Oι εξωσυζυγικές σχέσεις του Φράνσις

Στις 11 Νοεμβρίου, η εταιρία παραγωγής A24 εκδίδει τις μεταθανάτιες αναμνήσεις της, Two of Me: Notes on Living and Leaving. Γράφτηκε από το 2020 έως το 2023 — πριν από το θάνατό της το 2024 — και αποτελεί μια αναδρομή τόσο στη ζωή της ως σύζυγος ενός από τους πιο διάσημους άνδρες του Χόλιγουντ όσο και στις δικές της πλούσιες δημιουργικές επιθυμίες, όλα αυτά ενώ παλεύει με τον καρκίνο.

Η ευαισθησία της στο βιβλίο εξέπληξε ακόμη και όσους την γνώριζαν καλά: Έγραψε εκτενώς για δύσκολα θέματα, όπως οι εξωσυζυγικές σχέσεις του Φράνσις («Έφτασα στα όρια μου όταν έμαθα ότι η κοπέλα του Φράνσις βγήκε μαζί του και με ένα από τα παιδιά μας. Ήταν ελεύθερη και έκανε οντισιόν για να γίνει η σούπερ διασκεδαστική μητριά. Αυτό με χτύπησε δυνατά. Με εξέπληξε, επίσης, το πόσο ξαφνικά μου έγινε σαφές. Συνειδητοποίησα ότι είχα δικαιολογήσει ότι η φίλη του ήταν ένα φλερτ, σαν να ήμουν μια γκέισα»).

«Ο όγκος μου βρίσκεται στους πνεύμονες και την καρδιά μου, το βάρος του περιορίζει την κυκλοφορία του αίματος και την αναπνοή μου. Αυτό είναι το ζουμί της υπόθεσης. Βρίσκεται στο κέντρο του εαυτού μου»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleanor Coppola (@eleanorcoppolaofficial)

Οι ανασφάλειες και ο καρκίνος

Και τις ανασφάλειες που ένιωθε όταν κυκλοφορούσε στους κύκλους των πλουσίων και διάσημων. («Θυμάμαι τον τρόμο που ένιωθα όταν γέμιζα το πιάτο μου στο μπουφέ και κοίταζα την αίθουσα, ενώ αναρωτιόμουν πού να καθίσω. Δεν ήξερα κανέναν, ήταν όλοι διάσημοι ή ατζέντες ή σεναριογράφοι ή όμορφα μοντέλα», έγραψε για τη συμμετοχή της σε πάρτι ως συνοδός του Φράνσις).

Και έγραψε για τον καρκίνο. («Ο όγκος μου βρίσκεται στους πνεύμονες και την καρδιά μου, το βάρος του περιορίζει την κυκλοφορία του αίματος και την αναπνοή μου. Αυτό είναι το ζουμί της υπόθεσης. Βρίσκεται στο κέντρο του εαυτού μου, της αναπνοής και του αίματός μου. Δεν έχω ιδέα τι με περιμένει, αν θα ζήσω άλλο ένα μήνα ή ένα χρόνο, αλλά κανείς δεν ξέρει πραγματικά»).

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleanor Coppola (@eleanorcoppolaofficial)

Βράχος για την οικογένεια

«Καθώς μεγάλωνα, ήταν πάντα μια πολύ σταθερή παρουσία και δεν έχανε ποτέ την ψυχραιμία της — ήταν πολύ ισορροπημένη» λέει ο Ρόμαν Κοπόλα για τη μητέρα του. «Αλλά διαβάζοντας το βιβλίο, υπάρχουν μικρά παράθυρα σε πράγματα όπως — «Ω, ήμουν καταθλιπτική και δεν ήξερα τι έκανα».

Αυτά τα πράγματα σου θυμίζουν ότι, φυσικά, είναι άνθρωπος. Αλλά ως παιδί, δεν έχεις αυτή την αντίληψη, επειδή η μαμά σου, στην περίπτωσή μας, ήταν μια σταθερή, σαφής δύναμη διαύγειας και ούτω καθεξής. Καθώς μεγαλώνεις, καταλαβαίνεις ότι οι γονείς σου δεν είναι τόσο αλάνθαστοι και έχουν τον δικό τους εσωτερικό κόσμο, στον οποίο δεν είσαι τόσο συντονισμένος».

Οι σελίδες ξεδιπλώνονται σε ένα φεμινιστικό κείμενο. Η Έλινορ έγραψε εύστοχα τόσο για τη βαθιά αγάπη που τρέφει για τα παιδιά της όσο και για την επιθυμία της να αποκτήσει μια δική της καλλιτεχνική ταυτότητα, αναγνωρίζοντας ότι σε ορισμένες φάσεις της ζωής της ήταν μια γυναίκα παγιδευμένη στις προσδοκίες της εποχής.

«Πριν παντρευτώ, ζούσα ως freelance σχεδιάστρια, αλλά μετά το γάμο, η καριέρα του Φράνσις απογειώθηκε γρήγορα και τα έσοδά μου έμοιαζαν περιττά» έγραψε η Έλινορ. «Ήθελε να αφιερώσω τη δημιουργική μου ζωή στο νοικοκυριό και την οικογένεια. Κανείς από τους δυο μας δεν καταλάβαινε ότι οι δημιουργικές μου προσπάθειες ήταν απαραίτητες για την ψυχική και συναισθηματική μου υγεία. Τις περισσότερες φορές ήμουν καταθλιπτική, προσπαθώντας απλώς να μην πνιγώ στη δίνη των γεγονότων και των συναισθημάτων που στροβιλίζονταν γύρω του».

«Είναι πραγματικά ειλικρινής για τους αγώνες της να είναι δημιουργικός άνθρωπος, μητέρα και να έχει οικογένεια», λέει η Σοφία.

«Νόμιζα ότι το πρόβλημα ήταν δικό μου και προσπάθησα να πω στον Φράνσις με την πιο ήρεμη φωνή που μπορούσα ότι δεν ήθελα να παγιδεύσω έναν άντρα και να τον κάνω να με μισεί για πάντα»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleanor Coppola (@eleanorcoppolaofficial)

Η κρυμμένη φλόγα

Το Two of Me δεν είναι ένα γραμμικό αυτοβιογραφικό έργο. Είναι γραμμένο σε μορφή ημερολογίου, με ορισμένες καταχωρήσεις να περιέχουν μόνο μερικές προτάσεις και άλλες πολλές σελίδες.

Ορισμένες προσφέρουν μια διορατική ματιά στην καθημερινή της ζωή στην έπαυλη της οικογένειας Κόπολα στη Νάπα. Υπάρχουν όμως και καταχωρήσεις των οποίων οι ημερομηνίες της θυμίζουν εντελώς άλλες ψυχικές καταστάσεις, όπως αυτή της 2ας Φεβρουαρίου 2019: «Πριν από 56 χρόνια σήμερα ήμουν μια νευρική έγκυος νύφη σε μια εκκλησία γάμων στο Λας Βέγκας, μαζί με τον Φράνσις και οκτώ μέλη των οικογενειών μας. Η εγκυμοσύνη μου ήταν ένα μεγάλο μυστικό. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν νόμιμες αμβλώσεις. Η συγκάτοικός μου είχε επιστρέψει από την Τιχουάνα με αιμορραγία και την είχα πάει στα επείγοντα», έγραψε.

«Νόμιζα ότι το πρόβλημα ήταν δικό μου και προσπάθησα να πω στον Φράνσις με την πιο ήρεμη φωνή που μπορούσα ότι δεν ήθελα να παγιδεύσω έναν άντρα και να τον κάνω να με μισεί για πάντα».

«Λυπάμαι»

Είναι επίσης το τελευταίο βιβλίο της τριλογίας της. Το 1979, δημοσίευσε το Notes on the Making of Apocalypse Now, το οποίο καταγράφει την περίφημη και δύσκολη παραγωγή της επικής ταινίας του συζύγου της για τον πόλεμο του Βιετνάμ.

Το 2008, δημοσίευσε το Notes on a Life, όπου έγραψε με ειλικρίνεια για την άνοδο της κόρης της Σοφίας στη φήμη, καθώς και για το θάνατο του γιου της Τζο.

Στο Two of Me, ωστόσο, τα βλέπει όλα αυτά με μια αναδρομική ματιά. «Πόσο από τη ζωή μου ήταν αντίδραση στο πεδίο δύναμης των συναισθημάτων που περιβάλλει τον Φράνσις;» γράφει σε μια καταχώρηση της 24ης Νοεμβρίου 2020.

Ή στις 9 Φεβρουαρίου 2021, όταν αναλογίζεται την κυκλοφορία της ταινίας μεγάλου μήκους της, Love Is Love Is Love. «Είμαι ενθουσιασμένη που η ταινία μου θα κυκλοφορήσει στον κόσμο, αλλά νιώθω μια βαθιά θλίψη. Πιθανότατα το Love Is Love Is Love είναι η τελευταία ταινία μεγάλου μήκους που θα κάνω. Λυπάμαι που δεν προχώρησα πιο τολμηρά όταν ήμουν νεότερη».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleanor Coppola (@eleanorcoppolaofficial)

Η κληρονομιά της, το πνεύμα της

Τόσο ο Ρόμαν όσο και η Σοφία προωθούν το βιβλίο στη μνήμη της μητέρας τους — όπως δήλωσαν στο Vanity Fair, μία από τις τελευταίες επιθυμίες της ήταν να διαδοθεί ευρέως η ιστορία της.

Πρόσφατα, η οικογένεια οργάνωσε μια προβολή του Hearts of Darkness στο Cherry Lane Theater της Νέας Υόρκης. Κατά τη διαδικασία της παρουσίασης του τελευταίου έργου της μητέρας τους στον κόσμο, αναλογίστηκαν πόσο πολύ η μητέρα τους είχε επηρεάσει την κοσμοθεωρία τους, από τη φιλοσοφική έως την πρακτική πλευρά.

«Πάντα μιλούσε για τη σημασία της ομορφιάς. Δεν θεωρούσε την ομορφιά κάτι επιφανειακό — κάτι με το οποίο συμφωνώ απόλυτα», λέει η Σοφία. «Μου έμαθε επίσης πώς να πλένω τις κάλτσες και τα εσώρουχά μου σε ένα ξενοδοχείο με απορρυπαντικό ρούχων».

Αλλά πάνω απ’ όλα, η Σοφία λέει ότι μεγάλωσε από τις ήσυχες πλευρές της μητέρας της. «Από αυτήν έμαθα ότι δεν χρειάζεται να έχεις μια δυναμική προσωπικότητα, αλλά μπορείς να είσαι σταθερή και δυνατή».

*Με στοιχεία από vanityfair.com | Αρχική Φωτό: Courtesy of the Coppola Family