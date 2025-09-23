Χάος στα παρασκήνια του «Megalopolis» – Φράνσις Φορντ Κόπολα και Σία ΛαΜπέουφ σε κόντρα

Όταν η ταινία «Megalopolis» του Φράνσις Φορντ Κόπολα βγήκε στις αίθουσες τον περασμένο Σεπτέμβριο, το δυστοπικό έπος μπέρδεψε το κοινό και χάρισε στον σκηνοθέτη ένα βραβείο Χρυσού Βατόμουρου για τον χειρότερο σκηνοθέτη.

Τώρα, το «Megadoc», ένα νέο ντοκιμαντέρ που μόλις κυκλοφόρησε, προσφέρει στο κοινό μια ματιά στο ανορθόδοξο και μερικές φορές χαοτικό σκηνικό του παθιασμένου έργου του Κόπολα, προϋπολογισμού άνω των 120 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μια σειρά από σπουδαίους

Η ταινία «Megalopolis», η οποία διαδραματίζεται σε μια φουτουριστική πόλη εμπνευσμένη από την αρχαία Ρώμη, έχει πρωταγωνιστές τον Άνταμ Ντράιβερ ως φιλόδοξο αρχιτέκτονα, την Όμπρι Πλάζα ως αδίστακτη δημοσιογράφο, τον Σία ΛαΜπέουφ ως διεφθαρμένο ξάδελφο του Ντράιβερ, καθώς και τους Ντάστιν Χόφμαν, Λόρενς Φίσμπερν, Γιον Βόιτ και Τζιανκάρλο Εσπόζιτο σε άλλους βασικούς ρόλους.

Ο Κόπολα, δημιουργός του «Νονού» και άλλων κλασικών ταινιών, συνέλαβε για πρώτη φορά την ιδέα για την ταινία το 1977. Προσπάθησε να συγκεντρώσει χρηματοδότηση για την ταινία για δεκαετίες, πριν τελικά αποφασίσει να επενδύσει τα δικά του χρήματα από την οικογενειακή επιχείρηση κρασιού.

«Ένα έργο απόλυτης τρέλας»

Ωστόσο, η ταινία απογοήτευσε το κοινό μετά την κυκλοφορία της και κατέληξε να αποφέρει μόλις 14 εκατομμύρια δολάρια στην εγχώρια αγορά. Ορισμένοι κριτικοί έφτασαν στο σημείο να την αποκαλέσουν «ένα έργο απόλυτης τρέλας» και τελικά θεωρήθηκε μία από τις πιο «αμφιλεγόμενες» ταινίες της χρονιάς.

Με το «Megadoc», ο Βρετανός σκηνοθέτης Μάικ Φίγκις ήθελε να δώσει στους θεατές μια ματιά στο παρασκήνιο της δημιουργικής διαδικασίας του Κόπολα, ελπίζοντας ότι το κοινό που θα δει το ντοκιμαντέρ θα κατανοήσει και θα εκτιμήσει καλύτερα το «Megalopolis».

«Ο Φράνσις είναι ένας λαμπρός σκηνοθέτης, αλλά οι ιδέες του είναι πολύ περίπλοκες», δήλωσε ο Φίγκις στο NBC News. «Μερικές φορές πρέπει να βοηθάς λίγο το κοινό».

«Ο Σία θέλει να μιλάει πολύ για τον ρόλο του» είπε ο Φίγκις, προσθέτοντας ότι ο ηθοποιός «μερικές φορές ξεπερνούσε τα όρια επειδή δεν έπαιρνε την απάντηση που ήθελε, και ο Φράνσις… καλά, είναι 80 ετών και μερικές φορές είναι απλά κουρασμένος»

Ο Ντάιβερ αρνήθηκε

Ωστόσο, το ντοκιμαντέρ του Φίγκις παρουσιάζει επίσης το δράμα που εκτυλίσσεται στο πλατό, συμπεριλαμβανομένων των διαφωνιών του Κόπολα με τον ηθοποιό Σία ΛαΜπέουφ και το συνεργείο, καθώς και την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι γυρίζει την πιο ακριβή ανεξάρτητη ταινία όλων των εποχών με δικά του έξοδα.

Ο Φίγκις είπε ότι ο Ντάιβερ δεν ήθελε η ομάδα του ντοκιμαντέρ να τον κινηματογραφήσει ενώ δούλευε, οπότε εστίασε τον φακό του κυρίως στους ΛαΜπέουφ, Πλάζα και Βόιτ.

Φωνές και απαιτήσεις

Ο ΛαΜπέουφ, ο οποίος έγινε διάσημος στο Disney Channel στις αρχές της δεκαετίας του 2000, φαίνεται να θαυμάζει τον Κόπολα. Αλλά στο ντοκιμαντέρ, τον βλέπουμε επίσης να τρελαίνει εντελώς τον 83χρονο σκηνοθέτη.

«Ο Σία θέλει να μιλάει πολύ για τον ρόλο του» είπε ο Φίγκις, προσθέτοντας ότι ο ηθοποιός «μερικές φορές ξεπερνούσε τα όρια επειδή δεν έπαιρνε την απάντηση που ήθελε, και ο Φράνσις… καλά, είναι 80 ετών και μερικές φορές είναι απλά κουρασμένος».

Σε μια σκηνή, ο Κόπολα φωνάζει στον ΛαΜπέουφ: «Δώσε μου αυτό που θέλω!».

«Δεν ξέρω τι θέλεις!» φωνάζει ο ΛαΜπέουφ.

Διαφορετικοί μέθοδοι

Ο Φίγκις κατέγραψε επίσης τις συγκρούσεις του Κόπολα με τον σκηνογράφο και την ομάδα οπτικών εφέ, οι οποίοι αντικαταστάθηκαν στη μέση της παραγωγής όταν οι μέθοδοι τους, που απαιτούσαν προσεκτικό σχεδιασμό, ήρθαν σε σύγκρουση με την πιο αυθόρμητη προσέγγιση του Κόπολα.

«Ξυπνούσα και ήμουν πολύ χαρούμενος γιατί τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν δική μου ευθύνη, τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν δικό μου λάθος και δεν χρειαζόταν να διορθώσω τίποτα», είπε ο Φίγκις για το πώς παρακολουθούσε τις δημιουργικές διαμάχες να ξεδιπλώνονται.

Θα αλλάζει γνώμη

Στην ταινία εμφανίζεται και η σύζυγος του Κόπολα, Έλινορ, η οποία είχε καταγράψει τις προηγούμενες περιπέτειες του στην κινηματογραφική του καριέρα, κυρίως με την κινηματογράφιση αυθόρμητων πλάνων από τα γυρίσματα της ταινίας «Αποκάλυψη Τώρα» του 1979, τα οποία κατέληξαν στο cult ντοκιμαντέρ «Hearts of Darkness».

Η Έλινορ πέθανε τον Απρίλιο του 2024, λίγες εβδομάδες πριν από την πρεμιέρα της ταινίας «Megalopolis» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, αλλά παρέμεινε στο πλατό αρκετά ώστε να δώσει στον Φίγκις μερικές συμβουλές για το πώς να κινηματογραφήσει τον σύζυγό της στη δουλειά.

«Η Έλι μου είπε: “θα αλλάζει γνώμη” είπε ο Φίγκις. «”Πρόσεξε το αυτό”».

Κρυφή παρακολούθηση

Ο Φίγκις έφτασε για πρώτη φορά στο πλατό της Ατλάντα στα τέλη του 2022, όταν ο Κόπολα ξεκινούσε τις πρόβες. Οι δύο σκηνοθέτες είχαν συναντηθεί στα Όσκαρ σχεδόν 30 χρόνια νωρίτερα, όταν ο Φίγκις παρευρέθηκε στην τελετή απονομής των βραβείων για την ταινία του «Leaving Las Vegas» (Αφήνοντας το Λας Βέγκας) του 1995, στην οποία πρωταγωνιστούσε ο ανιψιός του Κόπολα, Νικόλας Κέιτζ.

Παρέμειναν σε επαφή όλα αυτά τα χρόνια, και όταν ο Φίγκις έμαθε ότι ο Κόπολα θα γυρνούσε τελικά το «Megalopolis» μετά από δεκαετίες προσπαθειών, του έγραψε: «Συγχαρητήρια! Υ.Γ. Αν χρειαστείς κάποιον να παρακολουθεί κρυφά, πες μου».

«Δεν είχα κάποιο σχέδιο» είπε ο Φίγκις. «Απλά ήξερα ότι θα ήταν ενδιαφέρον, επειδή ήταν ο Φράνσις. Το βάρος του προϋπολογισμού… όλοι είχαν το ίδιο αινιγματικό ενδιαφέρον για το πώς θα εξελισσόταν η κατάσταση».

Επαναμοντάρει το «Megalopolis»

Ο Κόπολα έδωσε στον Φίγκις σημειώσεις για το «Megadoc», συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού των διαφωνιών του συνεργείου.

«Ένιωσε ότι ήμουν πολύ αμερόληπτος σχετικά με τα προβλήματά του με το τεχνικό τμήμα», είπε ο Φίγκις.

Αλλά τελικά, ο Κοπόλα άφησε τον Φίγκις να διηγηθεί την ιστορία με τον δικό του τρόπο. Και αφού άκουσε έναν ολόκληρο χρόνο έντονα σχόλια για την ταινία, συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεων και απαντήσεων του κοινού κατά τη διάρκεια μιας περιοδείας σε πόλεις των ΗΠΑ αυτό το καλοκαίρι, ο Κοπόλα τώρα επαναμοντάρει το «Megalopolis» στο σπίτι του, στη Νάπα Βάλεϊ.

*Με στοιχεία από nbc.com | Αρχική Φωτό: Utopia