Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα πουλάει ρολόι αξίας 1 εκατ. δολαρίων μετά την αποτυχία του Megalopolis

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα δημοπρατεί αρκετά από τα πολύτιμα αντικείμενά του, μετά την επένδυση 120 εκατομμυρίων δολαρίων στην τελευταία του ταινία Megalopolis, η οποία δεν του ανταπέδωσε κέρδη.

Ο 86χρονος σκηνοθέτης, βραβευμένος με Όσκαρ, πουλάει επτά ρολόγια από την προσωπική του συλλογή στον οίκο δημοπρασιών Phillips, στις 6 και 7 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη, όπως επιβεβαιώνει το People.

Πούλησε και την επιχείρηση κρασιού

Ο Κόπολα προσπαθεί να ανακτήσει μέρος των χρημάτων που έχασε από την περσινή ταινία Megalopolis, η οποία κόστισε πάνω από 120 εκατομμύρια δολάρια και απέφερε μόνο 14,3 εκατομμύρια δολάρια σε όλο τον κόσμο.

Ο σκηνοθέτης επέλεξε να χρηματοδοτήσει το έργο που τον ενθουσίαζε με τα δικά του χρήματα, αντί να συνεργαστεί με κάποιο στούντιο. Το 2021, πούλησε ακόμη και το μεγαλύτερο μέρος της επιχείρησης κρασιού του, Inglenook, στην Delicato Family Wines με έδρα την Καλιφόρνια.

To ρολόι που σχεδίασε ο Κόπολα σε συνεργασία με τον διάσημο ωρολογοποιό François-Paul Journe είναι στολισμένο με ένα μαύρο χέρι τιτανίου, που μοιάζει με ανθρώπινο

Δικό του σχέδιο

Κατά την πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ των Καννών το 2024, ο Κόπολα δήλωσε ότι «ποτέ δεν τον ενδιέφερε το χρήμα» και ότι τα τρία του παιδιά «δεν χρειάζονται μια περιουσία».

Μεταξύ των ρολογιών που θα διατεθούν σύντομα προς πώληση βρίσκεται ένα μοναδικό ρολόι που σχεδίασε ο Κόπολα σε συνεργασία με τον διάσημο ωρολογοποιό François-Paul Journe. Το F.P. Journe FFC Prototype είναι στολισμένο με ένα μαύρο χέρι τιτανίου, που μοιάζει με ανθρώπινο, του οποίου τα δάχτυλα και ο αντίχειρας εκτείνονται ή συστέλλονται για να υποδείξουν τις διαφορετικές ώρες.

«Μιλώντας με τον Φράνσις το 2012 και ακούγοντας την ιδέα του για τη χρήση ενός ανθρώπινου χεριού για να δείξει την ώρα, εμπνεύστηκα να δημιουργήσω ένα ρολόι που δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ» δήλωσε ο Journe. «Η πρόκληση ήταν τεράστια – ακριβώς το είδος του ωρολογοποιικού έργου που λατρεύω».

To trailer του Megalopolis

Περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια

«Μετά από χρόνια άμεσης συνεργασίας με τον Φράνσις στη διαδικασία ανάπτυξης, ήταν μεγάλη χαρά να του παραδώσω αυτό το πρωτότυπο FFC το 2021» συνέχισε ο Journe. «Είμαι περήφανος που υποστηρίζω πλήρως την πώληση αυτού του ρολογιού μέσω της Phillips για τη χρηματοδότηση της δημιουργίας των καλλιτεχνικών αριστουργημάτων του στον κινηματογράφο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Journe κατασκεύασε έναν μικρό αριθμό ειδικών εκδόσεων βασισμένων σε αυτό το σχέδιο, πουλώντας το καθένα για περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια. Αυτή είναι η εκτίμηση για το μοναδικό ρολόι του Κόπολα, το οποίο ο σκηνοθέτης του «Νονού» φορούσε στην πρεμιέρα της ταινίας Megalopolis στις Κάννες.

Στην επική ταινία φαντασίας πρωταγωνιστούν οι Άνταμ Ντράιβερ, Νάταλι Εμμανουέλ, Τζιανκάρλο Εσποζίτο, Όμπρι Πλάζα, Λόρενς Φίσμπερν, Τζον Βόιτ, Γκρέις Βαντεργουάλ, Σία ΛαΜπόφ και Ντάστιν Χόφμαν, καθώς και η αδελφή της Κόπολα, Τάλια Σάιρ, και ο γιος της, Τζέισον Σουάρτζμαν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Francis Ford Coppola (@francisfordcoppola)

Αποτυχία

«Η πόλη της Νέας Ρώμης πρέπει να αλλάξει, προκαλώντας σύγκρουση μεταξύ του Σίζαρ Κατιλίνα (Άνταμ Ντρίβερ), ενός ιδιοφυούς καλλιτέχνη που επιδιώκει να κάνει ένα άλμα σε ένα ουτοπικό, ιδεαλιστικό μέλλον, και του αντιπάλου του, του δημάρχου Φράνκλιν Σισέρο (Τζιανκάρλο Εσποζίτο), ο οποίος παραμένει προσηλωμένος σε ένα οπισθοδρομικό status quo, διαιωνίζοντας την απληστία, τα ειδικά συμφέροντα και τον κομματικό πόλεμο», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της ταινίας.

«Ανάμεσα στους δύο βρίσκεται η κοσμική Τζούλια Σίσερο (Νάταλι Εμμανουέλ), η κόρη του δημάρχου, της οποίας η αγάπη για τον Σίζαρ έχει διχάσει την πίστη της, αναγκάζοντάς την να ανακαλύψει τι πραγματικά πιστεύει ότι αξίζει η ανθρωπότητα».

Μετά την κριτική και εμπορική αποτυχία της ταινίας Megalopolis, ο σκηνοθέτης Μάικ Φίγκις με το ντοκιμαντέρ του Megadoc (που προβάλλεται τώρα σε επιλεγμένες αίθουσες) καταγράφει την εξέλιξη της ταινίας με πλάνα από τα παρασκήνια και συνεντεύξεις με τους ηθοποιούς και το συνεργείο.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Regis Duvignau