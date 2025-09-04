magazin
Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 08:50
Προχωρούν σε 48ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
«Μετά τα 70 το σύστημα έχει θέμα»: Ο βασιλιάς Κάρολος σπάει τη σιωπή του – Ο καρκίνος και τα γηρατειά
Αλήθειες & χιούμορ 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:00

«Μετά τα 70 το σύστημα έχει θέμα»: Ο βασιλιάς Κάρολος σπάει τη σιωπή του – Ο καρκίνος και τα γηρατειά

Ο βασιλιάς Κάρολος μίλησε ανοιχτά για τον καρκίνο κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε νοσοκομείο με καρκινοπαθείς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Spotlight

Ο βασιλιάς Κάρολος  έκανε σπάνιες δηλώσεις για την υγεία και την ηλικία του κατά την επίσημη επίσκεψή του σε νοσοκομείο, όπου συνομίλησε με ασθενείς με καρκίνο εν μέσω της δικής του θεραπείας.

Με ειλικρίνεια και χιούμορ, ο Βρετανός μονάρχης έδωσε μια ανθρώπινη νότα στη συνάντηση, μοιράζοντας τις δικές του εμπειρίες και αισθήματα για τη μάχη με την ασθένεια και τις δυσκολίες της τρίτης ηλικίας σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό.

Ο Κάρολος, που ακολουθεί αγωγή για τον καρκίνο, συνάντησε ασθενείς με την ίδια ασθένεια και δεν δίστασε να απαντήσει στις ερωτήσεις τους, σπάζοντας το πρωτόκολλο και δείχνοντας μια ανθρώπινη πλευρά σχολιάζουν τα media.

Ο 76χρονος βασιλιάς της Βρετανίας επισκέφθηκε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Midland Metropolitan στο Σμέθγουικ, όπου εγκαινίασε το νέο ιατρικό κέντρο και συναντήθηκε με το προσωπικό, ασθενείς και εθελοντές.

Εκεί, συνομίλησε με τον 73χρονο Μάθιου Σίντα, έναν καρκινοπαθή, ο οποίος τον ρώτησε για την ανάρρωσή του.

«Δεν είμαι και τόσο άσχημα», απάντησε ο Κάρολος, σύμφωνα με το περιοδικό Hello!

Ο Σίντα, ο οποίος υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη, συζήτησε με τον βασιλιά Κάρολο για τις καθυστερήσεις που αντιμετώπισε στη διάγνωση.

«Λυπάμαι πολύ γι’ αυτό, είναι τόσο απογοητευτικό», είπε ο μονάρχης, αναφέρει το BBC. «Το μισό πρόβλημα είναι να το εντοπίσεις, έτσι δεν είναι, εγκαίρως;», πρόσθεσε.

«Είναι σπουδαίο, νομίζω, ότι γίνονται όλο και καλύτεροι στο να αντιμετωπίζουν αυτά τα πράγματα. Το καλό είναι ότι υπάρχει πάντα ελπίδα στην πορεία».

Ο Κάρολος έχει χιούμορ

Αυτή δεν ήταν η μόνη φορά που ο βασιλιάς Κάρολος μίλησε ανοιχτά για την υγεία του. Συνομιλώντας με την 85χρονη Ζακλίν Πέιτζ, η οποία του είπε πως «φθείρεται», ο Κάρολος απάντησε με χιούμορ, λέγοντας: «Το ξέρω, αυτό είναι το φοβερό, όπως ήδη ανακαλύπτω. Το σύστημα δεν λειτουργεί τόσο καλά όταν περάσεις τα 70». Ο Κάρολος θα γίνει 77 ετών τον Νοέμβριο.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο του 2024 ότι ο μονάρχης διαγνώστηκε με καρκίνο και ξεκίνησε θεραπεία.

Ο Κάρολος ακολούθησε τις συμβουλές των γιατρών του και ανέβαλε τις δημόσιες εμφανίσεις του για τρεις μήνες, αλλά συνέχισε να ασχολείται με τα κρατικά έγγραφα και τα καθήκοντά του πίσω από τις κάμερες.

Επέστρεψε στις δημόσιες εμφανίσεις τον Απρίλιο του 2024 και πηγές του παλατιού ανέφεραν πριν τα Χριστούγεννα ότι η θεραπεία του θα συνεχιζόταν και φέτος.

Στις 27 Μαρτίου, το Παλάτι ανακοίνωσε ότι ο Κάρολος νοσηλεύτηκε για λίγο μετά από μια «δυσμενή αντίδραση» στη θεραπεία ρουτίνας που ακολουθούσε για τον καρκίνο.

Ωστόσο, επέστρεψε στα καθήκοντά του την επόμενη εβδομάδα, διατηρώντας ένα πλήρες πρόγραμμα.

YouTube thumbnail

Η επίσκεψη στο νοσοκομείο Midland Metropolitan ήταν μια προγραμματισμένη εκδήλωση που είχε αναβληθεί μετά από αυτή τη σύντομη νοσηλεία του.

«Λυπάμαι που δεν ήρθα εδώ πριν από μερικούς μήνες», είπε ο βασιλιάς στο προσωπικό σημειώνει το BBC.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Παιχνίδι για δύο (;) η Κρήτη και η Πελοπόννησος

Υδρογονάνθρακες: Παιχνίδι για δύο (;) η Κρήτη και η Πελοπόννησος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Economy
Χρυσή λίρα: Στα 810 ευρώ εκτοξεύτηκε η τιμή της [γραφήματα[

Χρυσή λίρα: Στα 810 ευρώ εκτοξεύτηκε η τιμή της [γραφήματα[

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Κιμ Καρντάσιαν καταδικάζει την ICE του Τραμπ: Οι μετανάστες «έχτισαν τη χώρα μας»
DVF Awards 04.09.25

Η Κιμ Καρντάσιαν καταδικάζει την ICE του Τραμπ: Οι μετανάστες «έχτισαν τη χώρα μας»

Η Κιμ Καρντάσιαν άσκησε δριμεία κριτική στις επιχειρήσεις της ICE υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι πλήττουν εργάτες και οικογένειες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ΗΠΑ

Σύνταξη
Προφητεία και αναρχία στο στέμμα: Ο σαμάνος και η πριγκίπισσα της Νορβηγίας στο Netflix – «Πλύση εγκεφάλου»
Ντοκιμαντέρ 03.09.25

Προφητεία και αναρχία στο στέμμα: Ο σαμάνος και η πριγκίπισσα της Νορβηγίας στο Netflix – «Πλύση εγκεφάλου»

Ένας σαμάνος, μια πριγκίπισσα και μια αγάπη που αψήφησε τους κανόνες του παλατιού. Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας και ο σαμάνος Ντουρέκ παρουσιάζουν την ιστορία τους στο Netflix, λίγο πριν τον γάμο τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Με μεγάλωσε λάθος»: Η χειρότερη ερωτική συμβουλή που άκουσε ποτέ η Μάιλι Σάιρους ήταν από τη μητέρα της
Όλα λάθος 03.09.25

«Με μεγάλωσε λάθος»: Η χειρότερη ερωτική συμβουλή που άκουσε ποτέ η Μάιλι Σάιρους ήταν από τη μητέρα της

Η ποπ σταρ Μάιλι Σάιρους έχει περάσει από πολλές (και όχι πάντα καλές) σχέσεις στη ζωή της. Και όπως φαίνεται για αυτό φταίει η μητέρα της Τις και η συμβουλή που της είχε δώσει από παλιά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ροκ και ξεκατίνιασμα: «Δεν δίνω δεκάρα για τον Όζι» είπε ο Ρότζερ Γουότερς και προκάλεσε την οργή του γιου του Τζακ
Κακίες & αντιδράσεις 03.09.25

Ροκ και ξεκατίνιασμα: «Δεν δίνω δεκάρα για τον Όζι» είπε ο Ρότζερ Γουότερς και προκάλεσε την οργή του γιου του Τζακ

Ο πάλαι ποτέ ηγέτης των Pink Floyd Ρότζερ Γουότερς απαξίωσε με τα χειρότερα λόγια τη μουσική κληρονομιά του Όζι Όσμπορν και αυτό δεν άρεσε καθόλου στον γιο του θρύλου των Black Sabbath.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Είναι σκληρό»: Η Ντέμι Μουρ για τον Μπρους Γουίλις μετά την άνοια – Τι είπε για τη διαδικτυακή επίθεση στη νέα σύζυγό του
«Ό,τι έχουμε, όσο το έχουμε» 02.09.25

«Είναι σκληρό»: Η Ντέμι Μουρ για τον Μπρους Γουίλις μετά την άνοια – Τι είπε για τη διαδικτυακή επίθεση στη νέα σύζυγό του

Η διάγνωση της μετωποκροταφικής άνοιας του Μπρους Γουίλις έχει φέρει στην επιφάνεια μία συγκλονιστική ιστορία αγάπης, αφοσίωσης και δυσκολιών. Η Ντέμι Μουρ επιβεβαιώνει τη μάχη και παίρνει θέση για το τοξικό μίσος που αντιμετώπισε η Έμα Χέμινγκ Γουίλις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
H διαφθορά σκοτώνει… την υγιή επιχειρηματικότητα – Το 97% των ελληνικών επιχειρήσεων τη θεωρεί (δια)δεδομένη
Έκθεση Κομισιόν 04.09.25

H διαφθορά σκοτώνει… την υγιή επιχειρηματικότητα – Το 97% των ελληνικών επιχειρήσεων τη θεωρεί (δια)δεδομένη

Το 70% των ελληνικών επιχειρήσεων θεωρεί ότι η διαφθορά είναι πρόβλημα για την επιχειρηματική δραστηριότητα - διπλάσιο ποσοστό από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ανάπτυξη δεν σημαίνει πάντα και ευημερία – ακόμη και με «παροχές»
Editorial 04.09.25

Ανάπτυξη δεν σημαίνει πάντα και ευημερία – ακόμη και με «παροχές»

Η κυβέρνηση ελπίζει ότι θα «γυρίσει» το κλίμα με τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Όμως, η αναπτυξιακή αγωνία της χώρας δεν αντιμετωπίζεται ούτε με παροχές ούτε με «δείκτες»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
89η ΔΕΘ: Μητροπολιτικό πάρκο και αναπλάσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ – Η Θεσσαλονίκη αλλάζει πρόσωπο
Το πρόγραμμα Antinero 04.09.25

Μητροπολιτικό πάρκο και αναπλάσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ - Η Θεσσαλονίκη αλλάζει πρόσωπο εν όψει της 89ης ΔΕΘ

Στον σχεδιασμό έχουν μπει κι άλλες παρεμβάσεις που υπόσχονται να αναγεννήσουν τη Θεσσαλονίκη - Οι εργασίες της 89ης ΔΕΘ θα φιλοξενηθούν για δύο εβδομάδες

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Γιατί τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ ξεχωρίζουν στη στήριξη μαθητών κάθε βαθμίδας
Τα Νέα της Αγοράς 04.09.25

Γιατί τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ ξεχωρίζουν στη στήριξη μαθητών κάθε βαθμίδας

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως.

Σύνταξη
Στα όρια του το Κογκρέσο των ΗΠΑ λόγω των αρχείων Έπσταϊν – «Απάτη» αποκάλεσε το ζήτημα ο Τραμπ
Κόσμος 04.09.25

Στα όρια του το Κογκρέσο των ΗΠΑ λόγω των αρχείων Έπσταϊν – «Απάτη» αποκάλεσε το ζήτημα ο Τραμπ

Συνεχίζεται με δριμύτητα η προσπάθεια θυμάτων του Έπσταϊν, αλλά και πολιτικών, να προχωρήσει η δημοσιοποίηση περισσότερων στοιχείων για την υπόθεση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Αταμάν: «Αγαπημένος παίκτης του Γιαννακόπουλου ο Γιόκιτς, αλλά αν είδε το παιχνίδι ίσως αρχίσει να σκέφτεται τον Σένγκουν»
Eurobasket 2025 04.09.25

Αταμάν: «Αγαπημένος παίκτης του Γιαννακόπουλου ο Γιόκιτς, αλλά αν είδε το παιχνίδι ίσως αρχίσει να σκέφτεται τον Σένγκουν»

O Εργκίν Αταμάν μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Σερβίας έκανε ειδική αναφορά στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τους Νίκολα Γιόκιτς και Αλπερέν Σενγκούν.

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικοί μύδροι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε θέση άμυνας η κυβέρνηση, αγωνιά για τη 2η δικογραφία
«Μεγάλο γαλάζιο σκάνδαλο» 04.09.25

Αντιπολιτευτικοί μύδροι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε θέση άμυνας η κυβέρνηση, αγωνιά για τη 2η δικογραφία

Νέα σύννεφα πάνω από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, φέρνει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την αντιπολίτευση εντείνει τις πιέσεις για λογοδοσία, ενώ αναμένονται νέες αποκαλύψεις σε δεύτερη δικογραφία

Σύνταξη
Λυμπερόπουλος: «Θέλουν να κλέψουν τη δουλειά από τα ταξί» – 48ωρη απεργία λόγω των βαν
Απόφαση ΣΑΤΑ 04.09.25

Σε 48ωρη απεργία τα ταξί την Τρίτη - «Τα βαν θέλουν να μας κλέψουν τη δουλειά» λέει ο Λυμπερόπουλος

«Η κυβέρνηση είναι ευάλωτη στη διαπλοκή αλλά 'χασάπηδες' και 'φραπέδες' δεν υπάρχουν στον κλάδο μας να τους εξαγοράσετε» διαμήνυσε ο πρόεδρος του σωματείου των ταξί, Θύμιος Λυμπερόπουλος

Σύνταξη
Χρυσή λίρα: Στα 810 ευρώ εκτοξεύτηκε η τιμή της
Οικονομικές Ειδήσεις 04.09.25

Χρυσή λίρα όπως... ένας μισθός

Η χρυσή λίρα ακολουθεί το ξέφρενο ράλι του χρυσού ως ένα παραδοσιακό ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
«Τελικός» για την Εθνική κόντρα στην Ισπανία – Τα σενάρια για την πρωτιά και τα δύο μονοπάτια μέχρι τον τελικό
Eurobasket 2025 04.09.25

«Τελικός» για την Εθνική κόντρα στην Ισπανία – Τα σενάρια για την πρωτιά και τα δύο μονοπάτια μέχρι τον τελικό

Η Εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει την Ισπανία για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων (4/9, 21:30) και μπορεί να τερματίσει από πρώτη μέχρι και τέταρτη ανάλογα το αποτέλεσμα με τη «φούρια ρόχα»

Σύνταξη
Φόβοι Μητσοτάκη για διεθνή… έκθεση στη Θεσσαλονίκη
Πολιτική 04.09.25

Φόβοι Μητσοτάκη για διεθνή… έκθεση στη Θεσσαλονίκη

Η εικόνα σύγχυσης της κυβέρνησης λίγες μέρες πριν την ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Η αναγόρευση του τέως πρωθυπουργού ως βασικού πολιτικού αντιπάλου. Τα άγχη και η προετοιμασία του Μαξίμου εν όψει ΔΕΘ και ο αριθμός στις δημοσκοπήσεις, κάτω από τον οποίο ο Κυρ. Μητσοτάκης θα έχει πρόβλημα

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Νέα Υόρκη: Βίντεο με τη βίαιη σύλληψη 18χρονου με ποδήλατο προκαλεί οργή – «Τρεις αστυνομικοί για ένα παιδί»
Στη Νέα Υόρκη 04.09.25

Βίντεο με τη βίαιη σύλληψη 18χρονου με ποδήλατο προκαλεί οργή - «Τρεις αστυνομικοί για ένα παιδί»

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η βίαιη σύλληψη 18χρονου που οδηγούσε Citi Bike στη Νέα Υόρκη, και καταγράφηκε σε βίντεο - Τρεις αστυνομικοί τον έριξαν στο έδαφος, τον έσερναν και του έκαναν λαβές

Σύνταξη
Δύο συνταγές με άρωμα ελληνικών νησιών
Καλοκαίρι για πάντα 04.09.25

Δύο συνταγές με άρωμα ελληνικών νησιών

Ο Αύγουστος μπορεί να τελείωσε αλλά οι γεύσεις των ελληνικών νησιών μας ακολουθούν και στην πόλη. Δύο συνταγές που φωνάζουν «καλοκαίρι».

Σύνταξη
Μαφία στην Κρήτη: Ξεκινούν οι απολογίες των συλληφθέντων – Έρευνα για εμπλοκή δικαστικών στην υπόθεση
Σε δύο δόσεις 04.09.25

Μαφία στην Κρήτη: Ξεκινούν οι απολογίες των συλληφθέντων – Έρευνα για εμπλοκή δικαστικών στην υπόθεση

Ενώπιων των εισαγγελέων οδηγούνται σήμερα το πρωί, οι πρώτοι 17 από τους 49 συλληφθέντες για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση των Χανίων στην Κρήτη.

Σύνταξη
Η Κιμ Καρντάσιαν καταδικάζει την ICE του Τραμπ: Οι μετανάστες «έχτισαν τη χώρα μας»
DVF Awards 04.09.25

Η Κιμ Καρντάσιαν καταδικάζει την ICE του Τραμπ: Οι μετανάστες «έχτισαν τη χώρα μας»

Η Κιμ Καρντάσιαν άσκησε δριμεία κριτική στις επιχειρήσεις της ICE υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι πλήττουν εργάτες και οικογένειες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ΗΠΑ

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο