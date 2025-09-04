«Μετά τα 70 το σύστημα έχει θέμα»: Ο βασιλιάς Κάρολος σπάει τη σιωπή του – Ο καρκίνος και τα γηρατειά

Ο βασιλιάς Κάρολος έκανε σπάνιες δηλώσεις για την υγεία και την ηλικία του κατά την επίσημη επίσκεψή του σε νοσοκομείο, όπου συνομίλησε με ασθενείς με καρκίνο εν μέσω της δικής του θεραπείας.

Με ειλικρίνεια και χιούμορ, ο Βρετανός μονάρχης έδωσε μια ανθρώπινη νότα στη συνάντηση, μοιράζοντας τις δικές του εμπειρίες και αισθήματα για τη μάχη με την ασθένεια και τις δυσκολίες της τρίτης ηλικίας σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό.

Ο Κάρολος, που ακολουθεί αγωγή για τον καρκίνο, συνάντησε ασθενείς με την ίδια ασθένεια και δεν δίστασε να απαντήσει στις ερωτήσεις τους, σπάζοντας το πρωτόκολλο και δείχνοντας μια ανθρώπινη πλευρά σχολιάζουν τα media.

Ο 76χρονος βασιλιάς της Βρετανίας επισκέφθηκε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Midland Metropolitan στο Σμέθγουικ, όπου εγκαινίασε το νέο ιατρικό κέντρο και συναντήθηκε με το προσωπικό, ασθενείς και εθελοντές.

Εκεί, συνομίλησε με τον 73χρονο Μάθιου Σίντα, έναν καρκινοπαθή, ο οποίος τον ρώτησε για την ανάρρωσή του.

«Δεν είμαι και τόσο άσχημα», απάντησε ο Κάρολος, σύμφωνα με το περιοδικό Hello!

Ο Σίντα, ο οποίος υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη, συζήτησε με τον βασιλιά Κάρολο για τις καθυστερήσεις που αντιμετώπισε στη διάγνωση.

«Λυπάμαι πολύ γι’ αυτό, είναι τόσο απογοητευτικό», είπε ο μονάρχης, αναφέρει το BBC. «Το μισό πρόβλημα είναι να το εντοπίσεις, έτσι δεν είναι, εγκαίρως;», πρόσθεσε.

«Είναι σπουδαίο, νομίζω, ότι γίνονται όλο και καλύτεροι στο να αντιμετωπίζουν αυτά τα πράγματα. Το καλό είναι ότι υπάρχει πάντα ελπίδα στην πορεία».

Ο Κάρολος έχει χιούμορ

Αυτή δεν ήταν η μόνη φορά που ο βασιλιάς Κάρολος μίλησε ανοιχτά για την υγεία του. Συνομιλώντας με την 85χρονη Ζακλίν Πέιτζ, η οποία του είπε πως «φθείρεται», ο Κάρολος απάντησε με χιούμορ, λέγοντας: «Το ξέρω, αυτό είναι το φοβερό, όπως ήδη ανακαλύπτω. Το σύστημα δεν λειτουργεί τόσο καλά όταν περάσεις τα 70». Ο Κάρολος θα γίνει 77 ετών τον Νοέμβριο.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο του 2024 ότι ο μονάρχης διαγνώστηκε με καρκίνο και ξεκίνησε θεραπεία.

Ο Κάρολος ακολούθησε τις συμβουλές των γιατρών του και ανέβαλε τις δημόσιες εμφανίσεις του για τρεις μήνες, αλλά συνέχισε να ασχολείται με τα κρατικά έγγραφα και τα καθήκοντά του πίσω από τις κάμερες.

Επέστρεψε στις δημόσιες εμφανίσεις τον Απρίλιο του 2024 και πηγές του παλατιού ανέφεραν πριν τα Χριστούγεννα ότι η θεραπεία του θα συνεχιζόταν και φέτος.

Στις 27 Μαρτίου, το Παλάτι ανακοίνωσε ότι ο Κάρολος νοσηλεύτηκε για λίγο μετά από μια «δυσμενή αντίδραση» στη θεραπεία ρουτίνας που ακολουθούσε για τον καρκίνο.

Ωστόσο, επέστρεψε στα καθήκοντά του την επόμενη εβδομάδα, διατηρώντας ένα πλήρες πρόγραμμα.

Η επίσκεψη στο νοσοκομείο Midland Metropolitan ήταν μια προγραμματισμένη εκδήλωση που είχε αναβληθεί μετά από αυτή τη σύντομη νοσηλεία του.

«Λυπάμαι που δεν ήρθα εδώ πριν από μερικούς μήνες», είπε ο βασιλιάς στο προσωπικό σημειώνει το BBC.