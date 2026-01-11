Ο Κολομβιανός σταρ Yeison Jiménez πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα λίγες ώρες πριν από τη συναυλία του
Το αεροπλάνο, που σύμφωνα με δημοσιεύματα, ανήκε στην εταιρεία του Yeison Jiménez, YJ Company SAS, συνετρίβη λίγα λεπτά μετά την απογείωση, γύρω στις 4 μ.μ. τοπική ώρα.
Ο Yeison Jiménez αστέρας της música popular, απεβίωσε σε ηλικία 34 ετών.
Το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, ένα αεροπλάνο συνετρίβη «στην περιοχή μεταξύ Paipa και Duitama» στην Κολομβία, όπως ανακοίνωσε η Ειδική Διοικητική Μονάδα Πολιτικής Αεροπορίας (SAUCA) στο X.
Και οι έξι επιβαίνοντες της πτήσης προς το Μεντεγίν σκοτώθηκαν. Μεταξύ τους βρισκόταν ο Jiménez και μέλη της ομάδας του.
Τα άλλα θύματα ταυτοποιήθηκαν ως Jefferson Osorio, Juan Manuel, Oscar Marín, Weisman Mora και ο Fernando Torres.
Το χρονικό του δυστυχήματος
«Σήμερα, δεν αποχαιρετούμε μόνο έναν καλλιτέχνη, αποχαιρετούμε έναν γιο, έναν αδελφό, έναν φίλο, έναν άνθρωπο γεμάτο όνειρα και θάρρος, που μετέτρεψε την ιστορία του σε πηγή ελπίδας για χιλιάδες ανθρώπους», αναφέρεται σε δελτίο τύπου που δημοσιεύτηκε στον προσωπικό λογαριασμό του αποθανόντος καλλιτέχνη στο Instagram.
View this post on Instagram
«Στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια, την αλληλεγγύη μας και τις προσευχές μας στις οικογένειές τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», προστίθεται.
Το αεροπλάνο, που σύμφωνα με δημοσιεύματα, ανήκε στην εταιρεία του Jiménez, YJ Company SAS, συνετρίβη λίγα λεπτά μετά την απογείωση, γύρω στις 4 μ.μ. τοπική ώρα.
Ο Jiménez ταξίδευε προς το Μεντεγίν, κοντά στην πόλη Μαρινίγια, για να δώσει συναυλία εκείνο το βράδυ, αναφέρει η The Sun.
Πλάνα που τραβήχτηκαν λίγο μετά το ατύχημα, τα οποία απέκτησε η εφημερίδα The Sun, δείχνουν το αεροπλάνο να καίγεται στο έδαφος. Ένας μέλος της ομάδας έκτακτης ανάγκης τρέχει προς τα συντρίμμια και προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά με έναν πυροσβεστήρα.
Ο Jiménez ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες της Κολομβίας, συνδυάζοντας ranchera με κολομβιανή παραδοσιακή μουσική. Το 2024, ο τραγουδιστής κατάφερε να σημειώσει τρία sold out στις εμφανίσεις του στην Movistar Arena της Μπογκοτά και το 2025, καθιστώντας τον τον πρώτο κολομβιανό καλλιτέχνη που το κατάφερε αυτό, σύμφωνα με το Billboard.
Ο Jiménez αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και τρία παιδιά.
*Με πληροφορίες από: People
