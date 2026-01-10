Ο Χρήστος Πολίτης στήριζε οικονομικά άπορους ηθοποιούς, όπως αποκάλυψε ο Σπύρος Μπιμπίλας

Ο εκλιπών ηθοποιός Χρήστος Πολίτης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου, συνήθιζε να βοηθάει αθόρυβα τους άπορους συναδέλφους του, δήλωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ, θέλησε να αποχαιρετήσει τον Χρήστο Πολίτη, με μια συγκινητική και βαθιά προσωπική ανάρτηση Instagram, στην οποία αναφέρθηκε τόσο στο έργο που αφήνει πίσω του, όσο και στην βοήθεια που προσέφερε απλόχερα σε ανθρώπους που βρισκόταν σε οικονομικό αδιέξοδο εν καιρώ κρίσης.

Χρήστος Πολίτης, ένας «υπέροχος άνθρωπος και ηθοποιός»

«Αντίο αγαπημένε μου Χρήστο! Η πρώτη μας επαφή ήταν στα πρώτα μου τηλεοπτικά βήματα το 1979 όταν έκανα τον αγαπημένο σου μαθητή στην σειρα της ΥΕΝΕΔ «ΤΥΧΕΡΟΙ ΚΑΙ ΑΤΥΧΟΙ» (απ όπου σώζεται αυτή η φωτογραφία που τραβήχτηκε απο την τηλεόραση) κι από τότε με αγκάλιασες με συναδελφική αγάπη.Ήσουν ενας υπέροχος ηθοποιός κι υπέροχος άνθρωπος. Θα σε θυμόμαστε με αγαπη όλοι και θέλω δημόσια να σε ευχαριστήσω για όσα αθόρυβα έκανες για το ΤΑΣΕΗ και τους ανήμπορους ηθοποιούς σε όλη τη διάρκεια της μεγάλης κρίσης και του κορωνοιού», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας, αναφερόμενος στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, έναν οργανισμό του σωματείου «που βασίζεται στην αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών του».

Μια σπουδαία πορεία

Απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου το μακρινό 1965, ο Χρήστος Πολίτης έκανε το ντεμπούτο του με τον θίασο Γιάννη Φέρτη – Ξένιας Καλογεροπούλου στο έργο «Δέκα μικροί νέγροι». Έπειτα συμμετείχε στον θίασο Τιτίκας Νικηφοράκη – Νίκου Χατζίσκου στα έργα «Πολύ κακό για το τίποτα» και «Τσάι και συμπάθεια».

Ακολούθησαν συνεργασίες με το θέατρο του Κώστα Μουσούρη και με το Εθνικό Θέατρο, ενώ αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος του Απλού Θεάτρου, μια θεατρική εταιρεία που δημιουργήθηκε από τον Πολίτη και τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Αντώνη Αντύπα.

Πέραν της πλούσιας θεατρικής του πορείας, ο Πολίτης διέπρεψε και στην τηλεόραση. Μέχρι και τη δεκαετία του 1980 είχε ελάχιστες συμμετοχές σε τηλεοπτικά προγράμματα, ωστόσο αυτό άλλαξε το 1991, όταν ενσάρκωσε έναν χαρακτήρα που συνδέθηκε με την ιστορία της ιδιωτικής τηλεόρασης.

Συμμετέχοντας στην καθημερινή σειρά του Νίκου Φώσκολου, Η Λάμψη, ο Πολίτης υποδύθηκε τον Γιάγκο Δράκο, ένας ρόλος με τον οποίο συνδέθηκε για 14 χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2005.

Η συμμετοχή του στη σειρά υπήρξε μία από τις τελευταίες καλλιτεχνικές του δραστηριότητες.