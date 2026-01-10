magazin
10.01.2026 | 14:08
«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα
Ο Χρήστος Πολίτης στήριζε οικονομικά άπορους ηθοποιούς, όπως αποκάλυψε ο Σπύρος Μπιμπίλας
Fizz 10 Ιανουαρίου 2026

«Θέλω δημόσια να σε ευχαριστήσω για όσα αθόρυβα έκανες για τους ανήμπορους ηθοποιούς σε όλη τη διάρκεια της μεγάλης κρίσης και του κορωνοιού», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας, αναφερόμενος στον εκλιπόντα Χρήστο Πολίτη.

Spotlight

Ο εκλιπών ηθοποιός Χρήστος Πολίτης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου, συνήθιζε να βοηθάει αθόρυβα τους άπορους συναδέλφους του, δήλωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ, θέλησε να αποχαιρετήσει τον Χρήστο Πολίτη, με μια συγκινητική και βαθιά προσωπική ανάρτηση Instagram, στην οποία αναφέρθηκε τόσο στο έργο που αφήνει πίσω του, όσο και στην βοήθεια που προσέφερε απλόχερα σε ανθρώπους που βρισκόταν σε οικονομικό αδιέξοδο εν καιρώ κρίσης.

Χρήστος Πολίτης, ένας «υπέροχος άνθρωπος και ηθοποιός»

«Αντίο αγαπημένε μου Χρήστο! Η πρώτη μας επαφή ήταν στα πρώτα μου τηλεοπτικά βήματα το 1979 όταν έκανα τον αγαπημένο σου μαθητή στην σειρα της ΥΕΝΕΔ «ΤΥΧΕΡΟΙ ΚΑΙ ΑΤΥΧΟΙ» (απ όπου σώζεται αυτή η φωτογραφία που τραβήχτηκε απο την τηλεόραση) κι από τότε με αγκάλιασες με συναδελφική αγάπη.Ήσουν ενας υπέροχος ηθοποιός κι υπέροχος άνθρωπος. Θα σε θυμόμαστε με αγαπη όλοι και θέλω δημόσια να σε ευχαριστήσω για όσα αθόρυβα έκανες για το ΤΑΣΕΗ και τους ανήμπορους ηθοποιούς σε όλη τη διάρκεια της μεγάλης κρίσης και του κορωνοιού», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας, αναφερόμενος στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, έναν οργανισμό του σωματείου «που βασίζεται στην αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών του».

Μια σπουδαία πορεία

Απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου το μακρινό 1965, ο Χρήστος Πολίτης έκανε το ντεμπούτο του με τον θίασο Γιάννη Φέρτη – Ξένιας Καλογεροπούλου στο έργο «Δέκα μικροί νέγροι». Έπειτα συμμετείχε στον θίασο Τιτίκας Νικηφοράκη – Νίκου Χατζίσκου στα έργα «Πολύ κακό για το τίποτα» και «Τσάι και συμπάθεια».

Ακολούθησαν συνεργασίες με το θέατρο του Κώστα Μουσούρη και με το Εθνικό Θέατρο, ενώ αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος του Απλού Θεάτρου, μια θεατρική εταιρεία που δημιουργήθηκε από τον Πολίτη και τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Αντώνη Αντύπα.

Πέραν της πλούσιας θεατρικής του πορείας, ο Πολίτης διέπρεψε και στην τηλεόραση. Μέχρι και τη δεκαετία του 1980 είχε ελάχιστες συμμετοχές σε τηλεοπτικά προγράμματα, ωστόσο αυτό άλλαξε το 1991, όταν ενσάρκωσε έναν χαρακτήρα που συνδέθηκε με την ιστορία της ιδιωτικής τηλεόρασης.

Συμμετέχοντας στην καθημερινή σειρά του Νίκου Φώσκολου, Η Λάμψη, ο Πολίτης υποδύθηκε τον Γιάγκο Δράκο, ένας ρόλος με τον οποίο συνδέθηκε για 14 χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2005.

Η συμμετοχή του στη σειρά υπήρξε μία από τις τελευταίες καλλιτεχνικές του δραστηριότητες.

Ψηφιακοί φόροι: Ποιος θα πληρώσει τελικά τον λογαριασμό

World
Commerzbank: Υπαρκτός ο κίνδυνος μιας νέας κρίσης χρέους στην Ευρώπης

inWellness
inTown
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
«Το κρύβω;» – Η Κένταλ Τζένερ απαντάει στη μακροχρόνια φήμη που τη θέλει να είναι λεσβία
«Υπάρχει όλη αυτή η ιστορία ότι κρύβω αυτό το πράγμα» είπε το διεθνές μοντέλο, Κένταλ Τζένερ, στο podcast «In Your Dreams» διαψεύδοντας τις φήμες του διαδικτύου ότι είναι «κρυφή λεσβία».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φραν Ντρέσερ – Η «Νταντά» μιλάει για τον καρκίνο, τη λάθος διάγνωση και το «πικρό χάπι» της μη τεκνοποίησης
Η ηθοποιός της θρυλικής σειρά των 80s, «Νταντά», η Φραν Ντρέσερ, λέει στο People ότι το να της πουν ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει παιδιά μετά τον καρκίνο ήταν «ένα πικρό χάπι που έπρεπε να καταπιεί».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο κόσμος μου όλος» – Το πατρικό σπίτι του εφήβου Ντέιβιντ Μπόουι ανοιχτό στο κοινό από το 2027
«Ο κόσμος μου όλος» – Το πατρικό σπίτι του εφήβου Ντέιβιντ Μπόουι ανοιχτό στο κοινό από το 2027

Το δωμάτιο του έφηβου Ντέιβιντ Μπόουι, εκεί όπου γεννήθηκε η φιλοδοξία του να γίνει φαινόμενο, θα είναι ένας χώρος έμπνευσης για τους νέους που θέλουν να κυνηγήσουν τα όνειρα τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η καριέρα της Τζέιν Σέιμουρ πήρε την κάτω βόλτα όταν απέκτησε τη φήμη του «κοριτσιού του Τζέιμς Μποντ»
Το 1973, η Τζέιν Σέιμουρ κέρδισε τον πολυπόθητο ρόλο της Solitaire στην πρώτη ταινία του Ρότζερ Μουρ «Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Ζήσε κι άσε τους άλλους να πεθάνουν» - και οι συνέπειες ήταν καταστροφικές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες τις μαμάδες»: Η Ιωάννα Τούνη για τα γενέθλια του γιου της μακριά του
Μακριά από τον γιο της, Πάρη, θα περάσει φέτος τα γενέθλιά του η Ιωάννα Τούνη, με την influencer να μην κρύβει τη συγκίνησή της για την πρώτη φορά που δεν θα βρίσκεται δίπλα του σε μια τόσο σημαντική στιγμή

Σύνταξη
Καμία χάρη για τον Diddy: Ο Nτόναντ Τραμπ κλείνει οριστικά την «πόρτα» της προεδρικής παρέμβασης
Τέλος στα σενάρια προεδρικής χάρης για τον Diddy βάζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι, παρά το αίτημα που έλαβε, δεν προτίθεται να παρέμβει στην υπόθεση. Ο καλλιτέχνης θα συνεχίσει να εκτίει την ποινή των 50 μηνών φυλάκισης

Σύνταξη
Κέιτ Μίντλετον: Γιορτάζει τα 44α γενέθλια της με λυτρωτικό βίντεο ευγνωμοσύνης – «Αληθινά ζωντανή»
Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον επιλέγει την ημέρα των 44ων γενεθλίων της για να μοιραστεί με τον κόσμο το τελευταίο κεφάλαιο μιας οδυνηρής αλλά λυτρωτικής διαδρομής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κάνε παιδιά να δεις καλό: Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ ζήτησε από τους γονείς του να επικοινωνούν μαζί του μόνο μέσω του δικηγόρου του
Στα άκρα έχει φτάσει η σχέση του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια, καθώς η μόνη επικοινωνία που έχουν οι δύο πλευρές είναι μέσω δικηγόρων.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν την επίθεση στη Συρία με βίντεο
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ - CENTCOM, επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της και βίντεο την επίθεση στη Συρία ως συνεχιζόμενα αντίποινα για τον θάνατο δύο αμερικανών στρατιωτών και ενός διερμηνέα στην Παλμύρα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ανδρουλάκης σε αγρότες: Διάλογος πρέπει να γίνει αλλά με ειλικρίνεια και αποτελέσματα. Όχι νέα κοροϊδία
«Οι αγρότες έχουν ξεσηκωθεί γιατί για πάρα πολλά χρόνια η ΝΔ πορεύτηκε χωρίς σχέδιο, αλλά παράλληλα είχαμε τη σκιά βαρύτατων σκανδάλων που οδήγησαν στο ριφιφί του ΟΠΕΚΕΠΕ», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Κέρκεζ: «Ομάδα με πολλή ποιότητα ο Ολυμπιακός, κάνει πολύ καλή δουλειά ο προπονητής του»
Ο Ολυμπιακός νίκησε άνετα στο Περιστέρι και ο τεχνικός του Ατρόμητου, Ντούσαν Κέρκεζ, μίλησε με τα καλύτερα λόγια τους «ερυθρόλευκους» και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.


Ποιοι είναι οι άνθρωποι πίσω από τα τρακτέρ: Μειώνονται σε αριθμό, «γκριζάρουν» σε ηλικία οι Έλληνες αγρότες
Στην Ελλάδα σχεδόν οι τέσσερις στους δέκα αγρότες είναι άνω των 65 ετών. Μόλις το 7% είναι κάτω των 40 ετών. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Εurostat για το δημογραφικό προφίλ του πρωτογενούς τομέα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη 1-4: Κακή εμφάνιση για τις «ασπιρίνες» πριν τον Ολυμπιακό (vid)
Δέκα ημέρες πριν παίξει με τον Ολυμπιακό στο Champions League, η Λεβερκούζεν πραγματοποίησε μία από τις χειρότερες εμφανίσεις της φέτος, χάνοντας με 1-4 στην έδρα της από τη Στουτγκάρδη στην Bundesliga.

Σύνταξη
Το νεοϋορκέζικο ξενοδοχείο The Mark γιορτάζει 100 χρόνια ζωής – «Μια ιστορία αγάπης»
Το The Mark γιορτάζει την 100ή επέτειό του με την κυκλοφορία ενός νέου βιβλίου από τον εκδοτικό οίκο Assouline, δια χειρός Derek Blasberg, του best seller συγγραφέα των New York Times.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έργα τέχνης στο χορτάρι
Ο Μεχντί Ταρέμι «καθάρισε» για τον Ολυμπιακό στο Περιστέρι, με δυο κινήσεις (ασίστ και γκολ) που φανερώνουν την ευφυία του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Λουτσέσκου: «Δεύτερο παιχνίδι στη σειρά που παίζουμε καλά» – Η απάντησή του για Ζαφείρη και Κωνσταντέλια
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε στα 3 γκολ που έβαλε ο ΠΑΟΚ στον Παναιτωλικό, αλλά και στις αρκετές ευκαιρίες που δημιούργησε η ομάδα του στο Αγρίνιο. Τι είπε για την απόδοση των Κωνσταντέλια και Ζαφείρη.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ και παλεύουμε για όλους τους στόχους μας»
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πλησιάζει τα 100 ματς με τον Ολυμπιακό και μετά τη νίκη στο Περιστέρι με 2-0 επί του Ατρομήτου εξέφρασε την ικανοποίησή του για όσα έχουν πετύχει οι «ερυθρόλευκοι» επί των ημερών του, τονίζοντας παράλληλα πως η ομάδα του παραμένει μέσα σε όλους τους φετινούς στόχους.

Σύνταξη
Νόμπελ Ειρήνης: Το Ινστιτούτο λέει ότι το βραβείο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί στον Τραμπ, όπως πρότεινε η Ματσάδο
Η Ματσάδο, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι η απονομή του βραβείου Νόμπελ στον Τραμπ θα ήταν μια πράξη ευγνωμοσύνης από τον λαό της Βενεζουέλας για την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο

Σύνταξη
LIVE: Τσάρλτον – Τσέλσι
LIVE: Τσάρλτον – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσάρλτον – Τσέλσι για το FA Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2: Άνετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους» με σούπερ Ταρέμι και Ζέλσον (vids)
Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα 2-0 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την 16η αγωνιστική της Super League, με κορυφαίους του αγώνα τους Μέχντι Ταρέμι και Ζέλσον Μαρτίνς. Ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας οι Πειραιώτες.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Στη Ρώμη τον λένε «Μαέστρο», στη Νέα Υόρκη «Βασιλιά» – Η ξέφρενη, κινηματογραφική πορεία του Άμπελ Φεράρα
Ο Άμπελ Φεράρα, μια εμβληματική μορφή του σκληρού και ακατέργαστου κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, ο οποίος έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Marty Supreme», αφηγείται την ιστορία της ξέφρενης καριέρας του σε ένα ειλικρινές αυτοβιογραφικό βιβλίο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ενόχληση στο ΠΑΣΟΚ από τη νέα προσπάθεια Δούκα για δημιουργία κλίματος εν όψει συνεδρίου
Αιχμες άφησε εκ νέου για τη στρατηγική της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Δούκας, με στελέχη του κόμματος να τον κατηγορούν για προσωπική στρατηγική ενόψει συνεδρίου- Έντονη η ενόχληση της Χαριλάου Τρικούπη, που επαναλαμβάνει ότι τα ζητήματα που θέτει έχουν ξεκαθαριστεί.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ 0-3: Οι Θεσσαλονικείς έπαιζαν μόνοι τους στο Αγρίνιο, νίκη με οδηγό τον Κωνσταντέλια (vid)
Ο Λουτσέσκου έβγαλε παίκτες ενόψει Ολυμπιακού. Τυπική διαδικασία αποδείχθηκε για τον ΠΑΟΚ το ματς στο Αγρίνιο, όπου «καθάρισε» από το 57’. Δυο γκολ ο Κωνσταντέλιας και 23-2 οι τελικές!

Σύνταξη
Νέο σόου και έξοχο γκολ από τον Ταρέμι, 0-2 ο Ολυμπιακός (vids)
Ο Μέχντι Ταρέμι ήταν αυτός που έφτιαξε το πρώτο γκολ για τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στον Ατρόμητο και αυτός που πέτυχε και το δεύτερο στην επανάληψη, μετά από μια ακόμη έξοχη προσπάθεια δείγμα της τεράστιας κλάσης του.

Σύνταξη
Υπέροχη ενέργεια και ασίστ του Ταρέμι, γκολ ο Μαρτίνς και 0-1 ο Ολυμπιακός στο Περιστέρι (vid)
Ο Ολυμιακός άνοιξε το σκορ στο Περιστέρι επί του Ατρόμητου, με τον Μέχντι Ταρέμι να μοιράζει την ασίστ έπειτα από εξαιρετική ενέργεια και τον Ζέλσον Μαρτίνς να σκοράρει με κοντινή προβολή.

Σύνταξη
Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας κάνει λόγο για διαβουλεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Ζαπορίζια
Με ανακοίνωσή της η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας γνωστοποίησε πως έχει εκκινήσει διαπραγματεύσεις για την προσωρινή κατάπαυση του πυρός στη Ζαπορίζια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
FA Cup: Δέκα γκολ έβαλε η Σίτι στην Έξετερ, πέρασαν επίσης Φούλαμ και Μπρέντφορντ
Η Μάντσεστερ Σίτι δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στην αδύναμη Έξετερ, βάζοντάς της δέκα γκολ (10-1) με το νέο της μεταγραφικό απόκτημα, Αντουάν Σεμένιο να καταγράφει γκολ και ασίστ στο ντεμπούτο του.

Σύνταξη
Οι γυναίκες της Gen Z είναι πιο πιθανό να αυτοπροσδιορίζονται ως αμφιφυλόφιλες, παρά λεσβίες
Οι Gen Z χρήστριες της εφαρμογής γνωριμιών Zoe— εκείνες που γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2006 — ήταν πιο πιθανό να αυτοπροσδιορίζονται ως αμφιφυλόφιλες παρά ως λεσβίες, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
