Χρήστος Πολίτης: Οι δηλώσεις εναντίον των Νίκου Φώσκολου και Κάτιας Δανδουλάκη για τη «Λάμψη»

Ο Χρήστος Πολίτης, τα τελευταία χρόνια, είχε αποσυρθεί από την καλλιτεχνική δράση. Η τελευταία εμφάνιση του ήταν στην ταινία «Broadway».

«Μετά από 47 χρόνια αποχής αποφάσισα να εμφανιστώ στην ταινία του Χρήστου Μασσαλά, διότι μιλώντας μαζί του με έπεισε ότι είναι ένας σημαντικός άνθρωπος, σημαντικός σκηνοθέτης. Ήταν μια ειδική επιστροφή, εκτιμώντας τον Χρήστο Μασσάλα», είχε δηλώσει ο ηθοποιός.

«Έχω αποχωρήσει και από το θέατρο, γενικά από την καλλιτεχνική ζωή, από τη δημόσια ζωή, από τα πάντα. Η πραγματικότητα που ζούμε για μένα είναι άθλια, μπάχαλο και δεν θέλω να συμμετέχω πουθενά».

Χρήστος Πολίτης: Χείμαρρος για τη Λάμψη, τις αμοιβές και τον Νίκο Φώσκολο

Για περίπου 14 χρόνια ήταν πρωταγωνιστής στη «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου, ενσαρκώνοντας τον εμβληματικό ρόλο του Γιάγκου Δράκου.

Σε συνέντευξή του είχε πει ότι η «Λάμψη» δεν είχε για εκείνον κανένα καλλιτεχνικό ενδιαφέρον, ενώ για τον Νίκο Φώσκολο τόνισε ότι «δεν τον γούσταρε ποτέ», αφήνοντας αιχμές για την συμπρωταγωνίστριά του, την Κάτια Δανδουλάκη ότι έπαιρνε αστρονομικό ποσό για την εποχή εκείνη και δεν ήθελε το όνομά της να είναι δίπλα στο δικό του.

Κάτια Δανδουλάκη: «Δεν έχω τίποτα αρνητικό να θυμηθώ από τον Χρήστο»

Με αφορμή αυτές τις δηλώσεις η Κάτια Δανδουλάκη είχε δηλώσει: «Όταν μιλάω και αποφασίζω να πω κάτι, θα πω μόνο την αλήθεια. Αν δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό, δεν θα πω τίποτα απολύτως.

Πίστεψέ με και να με βασανίσεις αυτή τη στιγμή, δεν έχω τίποτα αρνητικό να θυμηθώ από τον Χρήστο. Τον αγαπάω πάρα πολύ, τον πονάω πολύ, περάσαμε μαζί τόσο υπέροχα χρόνια… Στη »Λάμψη» περνούσαμε υπέροχα -δύσκολα γιατί ήταν απαιτητικό, είχαμε να μαθαίνουμε πολλά γιατί ήταν καθημερινό.

Θέλω να σου πω ότι ο Χρήστος μου είναι πάντα ο Χρήστος μου και στεναχωριέμαι από κάτι μονάχα… Όταν περνούν τα χρόνια, αν μέσα σου στοιβάζεται μόνο λύπη και αρνητισμός, γυρίζει πίσω σε εσένα και αυτό σου καταστρέφει τη ζωή. Εγώ θέλω να είναι γερός. Από όλα αυτά που μου λέτε δεν έχει συμβεί τίποτα».

Και πρόσθεσε η ηθοποιός: «Τα χρήματα είναι κάτι που δεν μου περνάει καν από το μυαλό. Είναι κάτι που δεν μπήξε ποτέ ανάμεσά μας.

Όταν μεγαλώνουμε, κάποιοι άνθρωποι -πιθανόν να έχει πέσει σε αυτή την περίπτωση ο Χρήστος Πολίτης, στεναχωριέμαι για αυτό- κρατάνε, τους βασανίζουν τα αρνητικά της ζωής.

Αυτό τους κάνει η ζωή να τους ανταποδίδει σε όλη την υπόλοιπη διάρκεια μόνο αρνητικά. Δεν το κάνω ποτέ. Εμένα η ψυχή μου είναι θησαυροφυλάκιο μόνο για τις χαρές και για τους πόνους τους μεγάλους που έχω περάσει.

Συγκεκριμένα δεν είχα καμία λύπη από τον Χρήστο. Θέλω να του στείλω όσο φως έχει η ψυχή μου και του το στέλνω, την αγάπη που του έχω και όλα τα άλλα είναι έξω από τη δική μου αντίληψη.»