magazin
Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
09.01.2026 | 06:45
Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στη Νέα Σμύρνη
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Χρήστος Πολίτης: Οι δηλώσεις εναντίον των Νίκου Φώσκολου και Κάτιας Δανδουλάκη για τη «Λάμψη»
Fizz 09 Ιανουαρίου 2026 | 08:47

Χρήστος Πολίτης: Οι δηλώσεις εναντίον των Νίκου Φώσκολου και Κάτιας Δανδουλάκη για τη «Λάμψη»

Ο Χρήστος Πολίτης έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλίκια 83 χρόνων.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σχέσεις με… Plan B: Τι αποκαλύπτει το φαινόμενο του “backup lover”

Σχέσεις με… Plan B: Τι αποκαλύπτει το φαινόμενο του “backup lover”

Spotlight

Ο Χρήστος Πολίτης, τα τελευταία χρόνια, είχε αποσυρθεί από την καλλιτεχνική δράση. Η τελευταία εμφάνιση του ήταν στην ταινία «Broadway».

«Μετά από 47 χρόνια αποχής αποφάσισα να εμφανιστώ στην ταινία του Χρήστου Μασσαλά, διότι μιλώντας μαζί του με έπεισε ότι είναι ένας σημαντικός άνθρωπος, σημαντικός σκηνοθέτης. Ήταν μια ειδική επιστροφή, εκτιμώντας τον Χρήστο Μασσάλα», είχε δηλώσει ο ηθοποιός.

«Έχω αποχωρήσει και από το θέατρο, γενικά από την καλλιτεχνική ζωή, από τη δημόσια ζωή, από τα πάντα. Η πραγματικότητα που ζούμε για μένα είναι άθλια, μπάχαλο και δεν θέλω να συμμετέχω πουθενά».

Χρήστος Πολίτης: Χείμαρρος για τη Λάμψη, τις αμοιβές και τον Νίκο Φώσκολο

Για περίπου 14 χρόνια ήταν πρωταγωνιστής στη «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου, ενσαρκώνοντας τον εμβληματικό ρόλο του Γιάγκου Δράκου.

Σε συνέντευξή του είχε πει ότι η «Λάμψη» δεν είχε για εκείνον κανένα καλλιτεχνικό ενδιαφέρον, ενώ για τον Νίκο Φώσκολο τόνισε ότι «δεν τον γούσταρε ποτέ», αφήνοντας αιχμές για την συμπρωταγωνίστριά του, την Κάτια Δανδουλάκη ότι έπαιρνε αστρονομικό ποσό για την εποχή εκείνη και δεν ήθελε το όνομά της να είναι δίπλα στο δικό του.

YouTube thumbnail

Κάτια Δανδουλάκη: «Δεν έχω τίποτα αρνητικό να θυμηθώ από τον Χρήστο»

Με αφορμή αυτές τις δηλώσεις η Κάτια Δανδουλάκη είχε δηλώσει: «Όταν μιλάω και αποφασίζω να πω κάτι, θα πω μόνο την αλήθεια. Αν δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό, δεν θα πω τίποτα απολύτως.

Πίστεψέ με και να με βασανίσεις αυτή τη στιγμή, δεν έχω τίποτα αρνητικό να θυμηθώ από τον Χρήστο. Τον αγαπάω πάρα πολύ, τον πονάω πολύ, περάσαμε μαζί τόσο υπέροχα χρόνια… Στη »Λάμψη» περνούσαμε υπέροχα -δύσκολα γιατί ήταν απαιτητικό, είχαμε να μαθαίνουμε πολλά γιατί ήταν καθημερινό.

Θέλω να σου πω ότι ο Χρήστος μου είναι πάντα ο Χρήστος μου και στεναχωριέμαι από κάτι μονάχα… Όταν περνούν τα χρόνια, αν μέσα σου στοιβάζεται μόνο λύπη και αρνητισμός, γυρίζει πίσω σε εσένα και αυτό σου καταστρέφει τη ζωή. Εγώ θέλω να είναι γερός. Από όλα αυτά που μου λέτε δεν έχει συμβεί τίποτα».

Και πρόσθεσε η ηθοποιός: «Τα χρήματα είναι κάτι που δεν μου περνάει καν από το μυαλό. Είναι κάτι που δεν μπήξε ποτέ ανάμεσά μας.

Όταν μεγαλώνουμε, κάποιοι άνθρωποι -πιθανόν να έχει πέσει σε αυτή την περίπτωση ο Χρήστος Πολίτης, στεναχωριέμαι για αυτό- κρατάνε, τους βασανίζουν τα αρνητικά της ζωής.

Αυτό τους κάνει η ζωή να τους ανταποδίδει σε όλη την υπόλοιπη διάρκεια μόνο αρνητικά. Δεν το κάνω ποτέ. Εμένα η ψυχή μου είναι θησαυροφυλάκιο μόνο για τις χαρές και για τους πόνους τους μεγάλους που έχω περάσει.

Συγκεκριμένα δεν είχα καμία λύπη από τον Χρήστο. Θέλω να του στείλω όσο φως έχει η ψυχή μου και του το στέλνω, την αγάπη που του έχω και όλα τα άλλα είναι έξω από τη δική μου αντίληψη.»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Γκάζι στη ζήτηση και τις εξαγωγές για το 2026 – 2035

Φυσικό αέριο: Γκάζι στη ζήτηση και τις εξαγωγές για το 2026 – 2035

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις με… Plan B: Τι αποκαλύπτει το φαινόμενο του “backup lover”

Σχέσεις με… Plan B: Τι αποκαλύπτει το φαινόμενο του “backup lover”

World
Συμφωνία EE-Mercosur: Το γαλλικό «όχι» στη συμφωνία με τις χώρες της Νότιας Αμερικής

Συμφωνία EE-Mercosur: Το γαλλικό «όχι» στη συμφωνία με τις χώρες της Νότιας Αμερικής

inWellness
inTown
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Δεκεμβρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream magazin
Χάρβεϊ Γουάινσταϊν: Απορρίφθηκε το αίτημα για νέα δίκη, παραμένει ανοιχτή η κατηγορία βιασμού
Fizz 09.01.26

Χάρβεϊ Γουάινσταϊν: Απορρίφθηκε το αίτημα για νέα δίκη, παραμένει ανοιχτή η κατηγορία βιασμού

Δικαστής στη Νέα Υόρκη απέρριψε το αίτημα του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν για νέα δίκη, κρίνοντας ότι οι ενστάσεις ενόρκων δεν επηρέασαν την ετυμηγορία. Ανοιχτή παραμένει η κατηγορία βιασμού του 2013, με τον 73χρονο να παραμένει κρατούμενος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Τζένιφερ Λόρενς προτιμά να γυρίζει ερωτικές σκηνές με άνδρες που δεν γνωρίζει – Αλλά γιατί;
«Είμαστε ντροπαλοί» 08.01.26

Η Τζένιφερ Λόρενς προτιμά να γυρίζει ερωτικές σκηνές με άνδρες που δεν γνωρίζει – Αλλά γιατί;

Σχετικά με την τελευταία της ταινία «Die My Love», η Τζένιφερ Λόρενς αποκάλυψε ότι πραγματοποίησε μια ερωτική σκηνή με τον Ρόμπερτ Πάτινσον, την πρώτη μέρα των γυρισμάτων — κάτι που, όπως είπε, έκανε τη διαδικασία «ευκολότερη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπριζίτ Μπαρντό: Διπλός λυσσαλέος πόλεμος για την αμύθητη περιουσία της – Γιος και σύζυγος «ξιφομαχούν» για τη διαθήκη
Go Fun 08.01.26

Μπριζίτ Μπαρντό: Διπλός λυσσαλέος πόλεμος για την αμύθητη περιουσία της – Γιος και σύζυγος «ξιφομαχούν» για τη διαθήκη

Η Μπριζίτ Μπαρντό κληροδότησε την περιουσία της στα ζώα. Η επιλογή της έχει φέρει σύρραξη στους οικείους της με τον τέταρτο σύζυγό της να επιτίθεται στον μοναχογιό της διχαστικής ντίβας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Ο Γιώργος Παπαδάκης δίδαξε δημοσιογραφία»: Η Μπάγια Αντωνοπούλου αποχαιρετά τον μέντορά της
«Το κενό είναι μεγάλο» 08.01.26

«Ο Γιώργος Παπαδάκης δίδαξε δημοσιογραφία»: Η Μπάγια Αντωνοπούλου αποχαιρετά τον μέντορά της

Η Μπάγια Αντωνοπούλου αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη μέσα από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενη στη δημοσιογραφική του παρακαταθήκη και στον ρόλο του ως δασκάλου και μέντορα για μια ολόκληρη γενιά συναδέλφων

Σύνταξη
Υπόθεση Ρομπ Ράινερ: Εκτός υπεράσπισης ο δικηγόρος του γιου του που κατηγορείται για τη δολοφονία του
Τον θεωρεί αθώο 08.01.26

Υπόθεση Ρομπ Ράινερ: Εκτός υπεράσπισης ο δικηγόρος του γιου του που κατηγορείται για τη δολοφονία του

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του Νικ Ράινερ, γιου του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ: ο δικηγόρος του αποσύρθηκε, παρότι δηλώνει ότι τον θεωρεί αθώο. Ο 32χρονος δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί στο δικαστήριο και πλέον εκπροσωπείται από δημόσιο συνήγορο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιώργος Λιάγκας: Το ατύχημα που έπαθε στο σπίτι του – Τι λέει ο ίδιος για την περιπέτεια του
Fizz 08.01.26

Γιώργος Λιάγκας: Το ατύχημα που έπαθε στο σπίτι του - Τι λέει ο ίδιος για την περιπέτεια του

Ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε σήμερα στην εκπομπή του ΑΝΤ1. Στην έναρξη της εκπομπής, εξήγησε πως είχε ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι του και ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξή του.

Σύνταξη
Η τελευταία λέξη της Μπριζίτ Μπαρντό – Τι είπε η Β.Β. στον σύζυγό της πριν φύγει από τη ζωή
Στα 91 της 08.01.26

Η τελευταία λέξη της Μπριζίτ Μπαρντό – Τι είπε η Β.Β. στον σύζυγό της πριν φύγει από τη ζωή

Ο σύζυγος της Μπαρντό, Μπερνάρ ντ'Ορμάλ, αποκάλυψε ότι η ηθοποιός είχε υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις μετά από διάγνωση καρκίνου πριν από το θάνατό της στις 28 Δεκεμβρίου ενώ περιέγραψε την τελευταία ημέρα της Γαλλίδας σταρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αυτή είναι η ταινία που απέρριψε ο Τζακ Μπλακ και θα μετανιώνει για πάντα – «Γιατί ήμουν τόσο…»
'Οχι τόσο απίθανος 08.01.26

Αυτή είναι η ταινία που απέρριψε ο Τζακ Μπλακ και θα μετανιώνει για πάντα – «Γιατί ήμουν τόσο…»

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τζακ Μπλακ αρνήθηκε να συμμετέχει το 2004 σε αυτή την ταινία και σήμερα το έχει μετανιώσει. «Είναι μια από τις αγαπημένες μου».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Οι ξανθιές διασκεδάζουν περισσότερο;»: Η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ «γκρεμίζουν» το στερεότυπο
Fizz 07.01.26

«Οι ξανθιές διασκεδάζουν περισσότερο;»: Η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ «γκρεμίζουν» το στερεότυπο

Με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ ανέβασαν στο Instagram ένα απολαυστικό βίντεο, παίζοντας με το αιώνιο στερεότυπο για τις ξανθιές και τις μελαχρινές και αποδεικνύοντας ότι η φιλία τους παραμένει το ίδιο δυνατή όσο και στην εποχή των «Friends»

Σύνταξη
Η Μίνι Ντράιβερ μιλάει για τον έρωτα στα 50 της: «Οι γυναίκες υφίστανται πίεση να βρουν έναν άνδρα»
Δικαίωμα 07.01.26

Η Μίνι Ντράιβερ μιλάει για τον έρωτα στα 50 της: «Οι γυναίκες υφίστανται πίεση να βρουν έναν άνδρα»

Η 55χρονη Μίνι Ντράιβερ μίλησε ανοιχτά για τον έρωτα στη δεκαετία των πενήντα κι αποκάλυψε ότι είναι «πολύ χαρούμενη» που ο αρραβωνιαστικός της Άντισον Ο'Ντία μπήκε στη ζωή της, σε μία από τις σπάνιες δηλώσεις για τη σχέση τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στα 17 δεν ήξερα πώς να το ονομάσω: Η σταρ του Hamnet Τζέσι Μπάκλεϊ κακοποιήθηκε στο talent show που την έκανε διάσημη
I'd Do Anything 07.01.26

Στα 17 δεν ήξερα πώς να το ονομάσω: Η σταρ του Hamnet Τζέσι Μπάκλεϊ κακοποιήθηκε στο talent show που την έκανε διάσημη

«Ήμουν σε μια φάση ανακάλυψης, μεγάλωνα μέσα στο σώμα μου. Και όλο αυτό συνοδευόταν από body shaming και μια διαρκή προσπάθεια να με ‘εκπαιδεύσουν’ στο πώς πρέπει να είμαι θηλυκή», ανέφερε μεταξύ άλλων η Τζέσι Μπάκλεϊ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το τελευταίο αντίο στη Μπριζίτ Μπαρντό, η παρουσία της Λεπέν, οι πορτοκαλί ζέρμπερες και η αποκάλυψη της αιτίας θανάτου της
Η μυστική ταφή 07.01.26

Το τελευταίο αντίο στη Μπριζίτ Μπαρντό, η παρουσία της Λεπέν, οι πορτοκαλί ζέρμπερες και η αποκάλυψη της αιτίας θανάτου της

Το φέρετρο της Μπαρντό, καλυμμένο κυρίως με πορτοκαλί και κίτρινα λουλούδια ζέρμπερες, μεταφέρθηκε στην εκκλησία Notre-Dame-de-l'Assomption της πόλης στην αρχή της κηδείας, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά από γαλλικά κανάλια ειδήσεων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Η νίκη κατά του καρκίνου μαστού ήταν ένα θαύμα» – Ο πρώην ντράμερ των KISS μιλά για την ασθένεια και την προσευχή
«Σκληρή αγάπη» 07.01.26

«Η νίκη κατά του καρκίνου μαστού ήταν ένα θαύμα» - Ο πρώην ντράμερ των KISS μιλά για την ασθένεια και την προσευχή

Ο πρώην ντράμερ και ιδρυτικό μέλος των KISS, Πίτερ Κρις, ο οποίος αποχώρησε από το συγκρότημα το 1980 για να επιστρέψει αργότερα, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το 2008.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πώς η Ευρώπη μπορεί να βρει τη δύναμή της το 2026 απέναντι στον Τραμπ
Κόσμος 09.01.26

Πώς η Ευρώπη μπορεί να βρει τη δύναμή της το 2026 απέναντι στον Τραμπ

Το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ περιγράφει την ΕΕ ως μια «αποσυντιθέμενη» ομάδα χωρών με «αδύναμους» ηγέτες καθιστά σαφές ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τη θέση της και να πάψει να παρακολουθεί «παγωμένη» την αμερικανική επιθετικότητα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
O ατίθασος 32χρονος Βρετανός που ράβει σχεδιαστές μόδας και χρηματιστές της NY μοιάζει με ήρωα ταινίας του Γκάι Ρίτσι
Πατρόν 09.01.26

O ατίθασος 32χρονος Βρετανός που ράβει σχεδιαστές μόδας και χρηματιστές thw NY μοιάζει με ήρωα ταινίας του Γκάι Ρίτσι

Σε ηλικία μόλις 32 ετών, ο Ralph Fitzgerald, ένας ατίθασος Βρετανός με την εμφάνιση ενός χαρακτήρα του Γκάι Ρίτσι, έχει γίνει ο ράφτης των κινηματογραφικών αστέρων, των στελεχών του χρηματοοικονομικού τομέα και του σχεδιαστή μόδας, Marc Jacobs.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θησαυρός κάτω από τον πάγο – Γιατί ο Τραμπ θα δυσκολευτεί να φτάσει τον ορυκτό πλούτο της Γροιλανδίας
Περιβάλλον 09.01.26

Θησαυρός κάτω από τον πάγο – Γιατί ο Τραμπ θα δυσκολευτεί να φτάσει τον ορυκτό πλούτο της Γροιλανδίας

Τα σχέδια Τραμπ δείχνουν να αγνοούν τους κινδύνους που εγκυμονεί η γεωλογική αστάθεια της Γροιλανδίας καθώς η κλιματική αλλαγή λιώνει τον πάγο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Νέα σενάρια από την Αργεντινή για Αντίνο και Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Νέα σενάρια από την Αργεντινή για Αντίνο και Παναθηναϊκό

Νέα ανατροπή δεδομένων από την Αργεντινή για την υπόθεση Σαντίνο Αντίνο και Παναθηναϊκού – Η πρόταση της Ρίβερ Πλέιτ που ξεπερνά του «τριφυλλιού» και το… like του παίκτη που δείχνει τις προθέσεις του

Σύνταξη
Κρήτη: Απολογείται σήμερα η μητέρα για την υπόθεση κακοποίησης των δύο παιδιών της – Τη Δευτέρα ο πατέρας
Ελλάδα 09.01.26

Κρήτη: Απολογείται σήμερα η μητέρα για την υπόθεση κακοποίησης των δύο παιδιών της – Τη Δευτέρα ο πατέρας

Απολογείται σήμερα η 42χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, στο πλαίσιο της σοκαριστικής υπόθεσης που έχει συγκλονίσει το Ηράκλειο

Σύνταξη
Θυελλώδεις άνεμοι και έντονη χιονόπτωση σε Φθιώτιδα και Ευρυτανία – Έπεσαν κολώνες και δέντρα
Κακοκαιρία 09.01.26

Θυελλώδεις άνεμοι και έντονη χιονόπτωση σε Φθιώτιδα και Ευρυτανία - Έπεσαν κολώνες και δέντρα

Από τις θραύσεις κλαδιών πάνω σε εναέρια καλώδια λόγω των ισχυρών ανέμων, διεκόπη η ηλεκτροδότηση σε αρκετούς οικισμούς του δήμου Μακρακώμης στη δυτική Φθιώτιδα

Σύνταξη
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Δεκεμβρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων – Μικροπροβλήματα στον Αργοσαρωνικό
Ελλάδα 09.01.26

Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων – Μικροπροβλήματα στον Αργοσαρωνικό

Οπως αναφέρει το λιμενικό σώμα -ελληνική ακτοφυλακή, προς το παρόν δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων για τον Αργοσαρωνικό, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και τα δύο πρωινά δρομολόγια των συμβατικών πλοίων

Σύνταξη
Όχι άλλες κατεδαφίσεις «στα τυφλά» σε παραδοσιακούς οικισμούς λέει το ΣτΕ
Οικονομία 09.01.26

Όχι άλλες κατεδαφίσεις «στα τυφλά» σε παραδοσιακούς οικισμούς λέει το ΣτΕ

Με νέα απόφασή τους, οι ανώτατοι δικαστές υπενθυμίζουν ότι η στατική επικινδυνότητα δεν αρκεί από μόνη της για κατεδάφιση παλαιών κτισμάτων χωρίς αρχιτεκτονική αξιολόγηση

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Χάρβεϊ Γουάινσταϊν: Απορρίφθηκε το αίτημα για νέα δίκη, παραμένει ανοιχτή η κατηγορία βιασμού
Fizz 09.01.26

Χάρβεϊ Γουάινσταϊν: Απορρίφθηκε το αίτημα για νέα δίκη, παραμένει ανοιχτή η κατηγορία βιασμού

Δικαστής στη Νέα Υόρκη απέρριψε το αίτημα του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν για νέα δίκη, κρίνοντας ότι οι ενστάσεις ενόρκων δεν επηρέασαν την ετυμηγορία. Ανοιχτή παραμένει η κατηγορία βιασμού του 2013, με τον 73χρονο να παραμένει κρατούμενος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θεαματικά λάθη ιατρικής συμβουλής από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης
Με κακόβουλη παρέμβαση 09.01.26

Θεαματικά λάθη ιατρικής συμβουλής από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης

Οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης δεν προστατεύονται από κακόβουλους χειρισμούς, με κίνδυνο για υπόδειξη εξαιρετικά επιβλαβών συστάσεων για φάρμακα και θεραπείες

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Πού τελειώνει το «Δόγμα Ντονρόε»; – H Κούβα ως ο επόμενος «αδύναμος κρίκος»
Κινούμενη άμμος 09.01.26

Πού τελειώνει το «Δόγμα Ντονρόε»; – H Κούβα ως ο επόμενος «αδύναμος κρίκος»

Εκτοξεύοντας ένθεν κακείθεν απειλές μετά την ωμή παρέμβαση στη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση Τραμπ ποντάρει τα «ρέστα» της σε καθεστωτική ανατροπή στην κομμουνιστική Κούβα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
FIR Αθηνών: Τα σενάρια για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια
FIR Αθηνών 09.01.26

Τα σενάρια για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια

Στο μικροσκόπιο των ερευνών η «κατάρρευση» των ραδιοτηλεφωνικών επικοινωνιών του ΚΕΠΑΘΜ και η εκδήλωση βλάβης στον ψηφιακό τηλεχειρισμό του πομπού του Υμηττού, με αποτέλεσμα το χάος στα αεροδρόμια

Κώστας Ντελέζος
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο