Πέθανε ο Χρήστος Πολίτης – Ο τηλεοπτικός Γιάγκος Δράκος της Λάμψης ήταν 83 ετών

Ο Χρήστος Πολίτης, ο ηθοποιός που σφράγισε με την ερμηνεία του την ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης και του θεάτρου, δεν είναι πια ανάμεσά μας.

Σε ηλικία 83 ετών, ο άνθρωπος που ταυτίστηκε όσο κανένας άλλος με την έννοια της ισχύος και της επιβολής μέσα από τον ρόλο του Γιάγκου Δράκου, πέρασε στην ιστορία.

Η απώλειά του σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για το εγχώριο star system, καθώς ο Πολίτης υπήρξε ένας από τους τελευταίους των «μεγάλων», που συνδύαζαν την κλασική παιδεία του Εθνικού Θεάτρου με την ικανότητα να μαγνητίζουν τα πλήθη.

Η διαδρομή του, που ξεκίνησε από το Ηράκλειο της Κρήτης, ήταν μια συνεχής αναζήτηση της ποιότητας. Ακόμα και όταν η Λάμψη τον έκανε το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο σε κάθε ελληνικό σπίτι, ο ίδιος δεν έχασε ποτέ την επαφή με τις ρίζες του στο Απλό Θέατρο και την αγάπη του για το κλασικό ρεπερτόριο.

Η αποχώρησή του από τα φώτα της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια ήταν μια συνειδητή πράξη ενός ανθρώπου που προτίμησε την ηρεμία και την αυτοσυγκράτηση από την κενή έκθεση.