Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
10.01.2026 | 10:14
Δεμένα πλοία στον Πειραιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Χρήστος Πολίτης: Τι είχε αποφασίσει για τα πνευματικά του δικαιώματα
Ο Χρήστος Πολίτης έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2026, σε ηλικία 83 χρόνων.

Spotlight

Ο Χρήστος Πολίτης τα τελευταία χρόνια ζούσε απομονωμένος στο σπίτι του στο Πόρτο Ράφτη, καθώς είχε αποφασίσει να απομακρυνθεί από τα καλλιτεχνικά δρώμενα.

Τελευταία του εμφάνιση πριν φύγει από τη ζωή ήταν το 2023, ήταν στην εκδήλωση στο Onassis Stegi, με αφορμή την απονομή Βραβείων Ίρις.

«Έχω αποχωρήσει πια από το θέατρο, γενικά από την καλλιτεχνική ζωή, από τη δημόσια ζωή, από τα πάντα. Η πραγματικότητα που ζούμε είναι άθλια, μπάχαλο και δεν θέλω να συμμετέχω πουθενά», είχε εξομολογηθεί στις τελευταίες δηλώσεις του.

Χρήστος Πολίτης: Τα πνευματικά δικαιώματα

Ο Σπύρος Μπιμπίλας μίλησε για τη στάση ζωής του Χρήστου Πολίτη απέναντι στα χρήματα και τους συναδέλφους του. Όπως αποκάλυψε, ο εκλιπών δεν κρατούσε τα ποσά που λάμβανε από τα πνευματικά του δικαιώματα, αλλά φρόντιζε να στηρίζει οικονομικά όσους είχαν ανάγκη.

«Τα χρήματα αυτά θέλω να τα δώσεις σε όποιους συναδέλφους έχουν ανάγκη, Σπύρο. Εμένα, δεν μου χρειάζονται», του έλεγε συχνά, όταν παραλάμβανε την επιταγή από τα δικαιώματα που προέρχονταν από τον «Διόνυσο».

Ο ηθοποιός απέφευγε τη δημοσιότητα και μάλιστα όσοι τον γνώρισαν κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με μεγάλη καρδιά, που προτιμούσε να προσφέρει αθόρυβα.

Χρήστος Πολίτης: Τη Δευτέρα 12/1 η αποτέφρωσή του στη Ριτσώνα

Η σορός του ηθοποιού θα αποτεφρωθεί στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου στις 16:00. Επιθυμία της οικογένειας είναι η τελετή να πραγματοποιηθεί σε κλειστό κύκλο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

