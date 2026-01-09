Χρήστος Πολίτης: Θα αποτεφρωθεί η σορός του τη Δευτέρα 12/1 στη Ριτσώνα

Ο Χρήστος Πολίτης άφησε την τελευταία του πνοή την Δευτέρα 5 Ιανουαρίου σε ηλικία 83 ετών μετά από προβλήματα που αντιμετώπιζε με την υγεία του.

Η σορός του εντοπίστηκε στο σπίτι του 2 μέρες μετά το θάνατό του από τον αδερφό του.

Χρήστος Πολίτης: Το τελευταίο αντίο και η επιθυμία της οικογένειας

Η σορός του ηθοποιού θα αποτεφρωθεί στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου. Επιθυμία της οικογένειας είναι η τελετή να πραγματοποιηθεί σε κλειστό κύκλο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Τι δήλωσε ο αδερφός του ηθοποιού

Ο αδερφός του μιλώντας στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη είπε: «Ο αδερφός μου ήταν ένας λάτρης του θεάτρου, αγαπούσε το θέατρο και ήταν ένας σεμνός άνθρωπος.

Ούτε συνεντεύξεις έδινε, ούτε ανακάτευε την οικογένειά του, ούτε τίποτα. Ήταν λάτρης του θεάτρου.

Η αναγνώρισή του, όλοι έλεγαν τα καλύτερα λόγια για το ήθος του, για το ταλέντο του, για τη σεμνότητά του.

Πάντα ήταν σεμνός άνθρωπος. Ήταν επιλογή του, ήθελε να μένει μόνος του, ήταν απόφασή του να αποτραβηχτεί και να μην έχει σχέση με κανέναν.»

Κάτια Δανδουλάκη: Πώς αποχαιρέτησε τον Χρήστο Πολίτη

Στον προσωπικό λογαριασμό της Κάτιας Δανδουλάκη στο Instagram, δημοσιεύθηκε μια κοινή τους φωτογραφία από το εξώφυλλο του περιοδικού «Ρομάντσο» το 1972, όταν εκείνη και ο Χρήστος Πολίτης συμμετείχαν στην ταινία «Οι Σουλιώτες».

Με αυτή την εικόνα η Κάτια Δανδουλάκη αποχαιρετά τον Χρήστο πολίτη γράφοντας «Αντίο».