Μεγάλη νίκη για την ακροδεξιά της Αυστραλίας: Το One Nation κερδίζει την πρώτη του έδρα στη Βουλή

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το ακροδεξιό λαϊκιστικό κόμμα της Αυστραλίας «One Nation» της Πολίν Χάνσον κέρδισε την πρώτη του έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων της χώρας σε αναπληρωματικές εκλογές που διεξήχθησαν το Σάββατο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα.

Το αποτέλεσμα αυτό συνάδει με την παγκόσμια άνοδο της εκλογικής υποστήριξης προς τα ακροδεξιά λαϊκιστικά κόμματα.

Το κυβερνών Εργατικό Κόμμα της Βρετανίας υπέστη αυτή την εβδομάδα εκτεταμένη απώλεια εδρών στις δημοτικές εκλογές.

Ο Ντέιβιντ Φάρλεϊ, πρώην στέλεχος του αγροτικού τομέα, κέρδισε την αγροτική έδρα του Φάρρερ, περίπου 550 χλμ. νότια του Σίδνεϊ και 320 χλμ. βόρεια της Μελβούρνης, για το αντιμεταναστευτικό κόμμα με 59,3% των ψήφων, νικώντας το κυβερνών κεντροδεξιό Φιλελεύθερο Κόμμα, σύμφωνα με την Australian Broadcasting Corp.

One Nation’s David Farley has won the seat of Farrer. Tonight, One Nation has secured a victory not just for Farrer but for all of Australia. The people of Farrer have not just spoken, they have roared. The people of Australia will not be forgotten. One Nation will fight for… pic.twitter.com/3rE4GxK97S — Pauline Hanson 🇦🇺 (@PaulineHansonOz) May 9, 2026

Η εκλογή του One Nation ως πρώτη προτίμηση στις αναπληρωματικές εκλογές ήταν 42%, ανέφερε το ABC, σε σύγκριση με το 6,6% που έλαβε στις ομοσπονδιακές εκλογές τον περασμένο Μάιο.

«Είμαστε σαν ένας τεχνίτης με ένα σφυρί και χαράζουμε γράμματα στη δημοκρατία της Αυστραλίας», δήλωσε ο Φάρλεϊ σε τηλεοπτική εκδήλωση για τις εκλογές.

«Το One Nation έχει φτάσει στο τέλος της αρχής του.»

Every Country has its own version of Natasha and Akpabio, I suppose🤣 So, this is Pauline Hanson, an Australian Senator who’s been advocating for a ban on burqa in public for over ten years. The Senate house refused to pass her bill, so she decided to wear a burqa to the a… pic.twitter.com/GJQ3X8TPqc — Ozor Ndi Ozor (@OzorNdiOzor) November 26, 2025

Πρώτη έδρα από την ίδρυση

Το αποτέλεσμα είναι σημαντικό, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη φορά που το One Nation κερδίζει έδρα στη Βουλή από τότε που η Χάνσον ίδρυσε το κόμμα πριν από 30 χρόνια.

Ωστόσο, αυτό δεν επηρεάζει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος, το οποίο κατέχει 94 από τις 150 έδρες της Βουλής. Η έδρα είχε μείνει κενή όταν η ηγέτιδα των Φιλελεύθερων, Σούζαν Λέι, παραιτήθηκε τον Φεβρουάριο.

Το Εργατικό Κόμμα δεν έθεσε υποψήφιο για την έδρα, η οποία κατείχε η συντηρητική αντιπολίτευση από την ίδρυσή της πριν από περισσότερο από μισό αιώνα.

Η ηγέτιδα του κόμματος, Πολίν Χάνσον, γερουσιαστής, που στεκόταν δίπλα στον Φάρλεϊ, δήλωσε ότι το αποτέλεσμα ήταν «μια νίκη για το Φάρρερ, αλλά μια ακόμα μεγαλύτερη νίκη για την χώρα».

Ήξερε ότι το κόμμα της ήταν το φαβορί για τη νίκη, αλλά όταν ο πρώτος τηλεοπτικός σταθμός προέβλεψε τη νίκη, «πραγματικά δάκρυσα», είπε.

«Πραγματικά δεν καταλαβαίνετε το ταξίδι που έχω διανύσει», πρόσθεσε.

Ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Άνγκους Τέιλορ δήλωσε σε άλλη τηλεοπτική εκπομπή ότι οι αναπληρωματικές εκλογές «πάντα θα ήταν ένα βουνό που έπρεπε να αναρριχηθούμε… και πρέπει να αντλήσουμε κάποια σκληρά διδάγματα από αυτό».

Ο Τέιλορ είπε ότι το κόμμα του θα επικεντρωθεί στα ποσοστά μετανάστευσης. «Για πολύ καιρό ήμασταν ένα κόμμα της ευκολίας, όχι της πεποίθησης, και αυτό πρέπει να αλλάξει», πρόσθεσε.