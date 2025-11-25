newspaper
25.11.2025 | 08:18
Κίνηση στους δρόμους: «Έμφραγμα» στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Αυστραλία: Αποβλήθηκε η ακροδεξιά γερουσιαστής που εμφανίστηκε με μπούρκα στο κοινοβούλιο
Κόσμος 25 Νοεμβρίου 2025 | 10:14

Αυστραλία: Αποβλήθηκε η ακροδεξιά γερουσιαστής που εμφανίστηκε με μπούρκα στο κοινοβούλιο

Εκτός Γερουσίας θα μείνει η γερουσιαστής η οποία εμφανίστηκε με μπούρκα σε συνέλευση του κοινοβουλίου, στην Αυστραλία

Μακροζωία: Όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από τις γυναίκες

Μακροζωία: Όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από τις γυναίκες

Spotlight

Η ακροδεξιά Αυστραλιανή βουλεύτρια Πολίν Χάνσον αποβλήθηκε σήμερα από τη Γερουσία για επτά ημέρες συνεδριάσεων επειδή εμφανίστηκε χθες, Δευτέρα, στην αίθουσα του σώματος φορώντας μπούρκα.

Στόχος της πράξης ηταν ήταν να προωθήσει την εκστρατεία της για την κατάργηση του μουσουλμανικού αυτού ενδύματος σε δημόσιους χώρους, κάτι που προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση βουλευτών.

Οργή από την πράξη της βουλεύτριας στην Αυστραλία

Η Χάνσον φόρεσε την μπούρκα λίγο αφού της αρνήθηκαν την άδεια να καταθέσει σχέδιο νόμου, το οποίο θα απαγορεύει την μπούρκα και άλλα ενδύματα πλήρους κάλυψης του προσώπου σε δημόσιους χώρους στην Αυστραλία, αναφέρει δημοσίευμα του Reuters.

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που η Χάνσον φοράει μέσα στο κοινοβούλιο ένδυμα που κρύβει πλήρως το κεφάλι, το οποίο φορούν ορισμένες μουσουλάνες, στην προσπάθειά της να επιτύχει την απαγόρευσή του σε δημόσιους χώρους.

Η Γερουσία αντέδρασε οργισμένα όταν η Χάνσον μπήκε μέσα στον χώρο φορώντας την μπούρκα και η συνεδρίαση διακόπηκε όταν εκείνη αρνήθηκε να την βγάλει.

Η υπουργός Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ, η οποία είναι η αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας των κυβερνώντων κεντροαριστερών Εργατικών στη Γερουσία, δήλωσε: «Η απεχθής και ρηχή επίδειξη της γερουσιαστή Χάνσον κατακερματίζει τον κοινωνικό μας ιστό και πιστεύω ότι αποδυναμώνει την Αυστραλία. Έχει επίσης σοβαρές επιπτώσεις για πολλούς από τους πιο ευάλωτους πολίτες μας. Η γερουσιαστής Χάνσον χλεύασε και διέσυρε μια ολόκληρη θρησκεία, την οποία ακολουθούν σχεδόν ένα εκατομμύριο Αυστραλοί… Δεν έχω δει ποτέ κάποιον τόσο ασεβή προς το κοινοβούλιο».

Μομφή εις βάρος της Χάνσον υπερψηφίστηκε από τη Γερουσία με 55-5 ψήφους.

Η θέση της Χάνσον

Το κόμμα της Χάνσον, το One Nation, κατέχει πλέον τέσσερις έδρες στη Γερουσία, έχοντας ενισχύσει τα ποσοστά του στις εκλογές του Μαΐου, σε κλίμα ανόδου της ακροδεξιάς και της αντιμεταναστευτικής πολιτικής στην Αυστραλία.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις έχουν δείξει ότι η στήριξη προς την ίδια και το κόμμα της έχει αυξηθεί περαιτέρω.

Η Χάνσον δήλωσε μετά το περιστατικό ότι εμμένει στις απόψεις της σχετικά με την μπούρκα και υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ενδυματολογικός κώδικας για τη Βουλή.

«Αν μπορείς να φορέσεις κράνος μέσα στην τράπεζα ή σε όποιον άλλο χώρο όπου θα σου ζητήσουν να το βγάλεις, γιατί να ισχύει κάτι διαφορετικό για την μπούρκα; Θα επιμείνω στη θέση μου και στα πιστεύω μου. Θα συνεχίσω να το κάνω. Ο λαός είναι εκείνος που θα με κρίνει», δήλωσε η γερουσιαστής σε δημοσιογράφους στην Καμπέρα.

Η Χάνσον, γερουσιαστής του Κουίνσλαντ, έγινε γνωστή τα χρόνια του ’90 λόγω της σκληρής αντίθεσής της στη μετανάστευση από την Ασία και στους αιτούντες άσυλο.

Η ίδια είχε φορέσει ξανά μπούρκα στο κοινοβούλιο το 2017 ζητώντας τότε να απαγορευθεί το ένδυμα αυτό σε όλη την Αυστραλία.

