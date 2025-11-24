Η γερουσιαστής Πολίν Χάνσον καταδικάστηκε για ένα πολιτικό κόλπο, όταν φόρεσε μπούρκα στο κοινοβούλιο στην προσπάθειά της να απαγορεύσει τη μουσουλμανική ενδυμασία σε δημόσιους χώρους στην Αυστραλία.

Κατακραυγή από την πολιτική σκηνή

Η Χάνσον δέχτηκε κριτική από μουσουλμάνους γερουσιαστές και άλλους πολιτικούς ηγέτες για το κόλπο της Δευτέρας, με την κατηγορία του «κατάφωρου ρατσισμού».

Η αυστραλιανή γερουσία ξέσπασε σε οργή όταν μπήκε στην αίθουσα φορώντας τη μπούρκα.

Australian right wing populist leader Pauline Hanson decided to wear a burqa into the Australian Senate today Strangely enough this is actually the second time she has done this in her career She’s polling at nearly 20% of the national vote, mainly because the Labor government… pic.twitter.com/HFqazRRi5L — Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇸🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) November 24, 2025

Σύμφωνα με το Sky News, η συνεδρίαση διακόπηκε όταν η γερουσιαστής του Queensland, η οποία έχει μακρά ιστορία αγώνων κατά της ισλαμικής ενδυμασίας κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής της καριέρας, αρνήθηκε να την βγάλει.

Η Χάνσον έγραψε αργότερα στο Facebook:

«Αν δεν θέλουν να την φοράω, ας απαγορεύσουν τη μπούρκα».

Η Μεχρίν Φαρούκι, γερουσιαστής των Πρασίνων από την πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας, δήλωσε: «Αυτή είναι μια ρατσίστρια γερουσιαστής, που επιδεικνύει κατάφωρο ρατσισμό».

Η Φατίμα Πέιμαν, ανεξάρτητη γερουσιαστής από την πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας, χαρακτήρισε την ενέργεια «ντροπιαστική».

Μία πράξη αντίδρασης

Η Χάνσον φόρεσε το ένδυμα λίγο μετά την άρνηση να της δοθεί άδεια να εισαγάγει νομοσχέδιο που θα απαγόρευε τη μπούρκα και άλλα ενδύματα που καλύπτουν ολόκληρο το πρόσωπο σε δημόσιους χώρους στην Αυστραλία.

Η Χάνσον, ηγέτιδα του κόμματος One Nation δήλωσε ότι η πράξη της ήταν μια διαμαρτυρία για την απόρριψη του νομοσχεδίου της από τη Γερουσία.

«Εάν το κοινοβούλιο δεν το απαγορεύσει, θα επιδείξω αυτό το καταπιεστικό, ριζοσπαστικό, μη θρησκευτικό κάλυμμα κεφαλής που θέτει σε κίνδυνο την εθνική μας ασφάλεια και την κακομεταχείριση των γυναικών στο κοινοβούλιο μας, ώστε κάθε Αυστραλός να γνωρίζει τι διακυβεύεται», πρόσθεσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Human hemorrhoid Pauline Hanson repeats her 2017 racist stunt by wearing a burqa to the Senate today but this time was kicked out on her racist ass. #auspol #abc730 pic.twitter.com/U3FtrS7Cu3 — 🏳️‍🌈 🏳‍⚧ 🇵🇸 (@ChrisHeHim1) November 24, 2025

Τόσο η Πένι Γουόνγκ, ηγέτης της Εργατικής κυβέρνησης της Αυστραλίας στη Γερουσία, όσο και η Αν Ράστον, αναπληρωτής ηγέτης της αντιπολίτευσης στη Γερουσία, καταδίκασαν τις ενέργειες της Χάνσον.

Η Γουόνγκ τις χαρακτήρισε «ανάξιες ενός μέλους της Αυστραλιανής Γερουσίας» και υπέβαλε πρόταση για την αναστολή της Χάνσον, επειδή δεν αφαίρεσε το ένδυμα.

Breaking: The Senate has been suspended after One Nation Senator Pauline Hanson entered the chamber wearing a burqa and refused to remove it despite objections from multiple senators and the President of the Senate. Pauline Hanson remained defiant, refusing to comply with the… pic.twitter.com/sQvOsCCVaE — Rukshan Fernando (@therealrukshan) November 24, 2025

Ιστορικό ρατσισμού

Το 2017 είχε φορέσει ξανά μπούρκα στο κοινοβούλιο, ζητώντας και τότε την εθνική απαγόρευση.

Το 2016, η Χάνσον δέχτηκε κριτική για την παρθενική της ομιλία στην αυστραλιανή γερουσία, στην οποία είπε ότι η χώρα κινδύνευε να «πλημμυρίσει από μουσουλμάνους».

Αυτό θύμιζε την αμφιλεγόμενη ομιλία της το 1996, στην οποία προειδοποίησε ότι η χώρα κινδύνευε να «πλημμυρίσει από Ασιάτες».