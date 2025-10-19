Η Αυστραλία υπερασπίζεται το σχέδιο απελάσεων στο μικρό νησί του Ναούρου στον Ειρηνικό

Η Αυστραλία υπερασπίστηκε την Κυριακή μια συμφωνία ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας (1,62 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) για την απέλαση εκατοντάδων μη πολιτών στο μικρό νησί του Ναούρου στον Ειρηνικό τα επόμενα 30 χρόνια, ένα σχέδιο που έχει επικριθεί από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με το Reuters. Παρόλα αυτά σε 30 χρόνια δεν θα υπάρχει Ναούρου λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας.

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας υπέγραψε τον Σεπτέμβριο τη συμφωνία με το Ναούρου για την επανεγκατάσταση ατόμων στα οποία δεν χορηγήθηκε βίζα πρόσφυγα λόγω ποινικών καταδικών, αναζωπυρώνοντας τους ισχυρισμούς ότι η Αυστραλία «εγκαταλείπει» τους πρόσφυγες σε μικρά νησιωτικά κράτη.

Την Κυριακή, ο υπουργός Εσωτερικών Τόνι Μπερκ δήλωσε ότι οι 30ετείς βίζες που εκδίδονται στους απελαθέντες θα τους δίνουν το δικαίωμα να εργάζονται στο Ναούρου, μια χώρα με 12.000 κατοίκους που καταλαμβάνει μόλις 21 τετραγωνικά χιλιόμετρα και εξαρτάται αποκλειστικά από την ξένη βοήθεια.

«Πήγα και επιθεώρησα προσωπικά τα καταλύματα και τις υγειονομικές εγκαταστάσεις εκεί και το επίπεδο είναι καλό», δήλωσε ο Μπερκ στην τηλεόραση της Australian Broadcasting Corp. Η Human Rights Watch δήλωσε τον Σεπτέμβριο ότι αιτούντες άσυλο που μεταφέρθηκαν με τη βία στο Ναούρου από την Αυστραλία είχαν πεθάνει από ιατρική αμέλεια και αυτοκτονία.

Η Αυστραλία θέλει το Ναούρου ως «αποθήκη ανθρώπων»

Οι επιχειρηματίες και οι κοινωνικοί λειτουργοί του Ναούρου εξέφρασαν στο Reuters ανάμεικτα συναισθήματα για την επανεγκατάσταση ατόμων με ποινικό μητρώο στο νησί. Ο Μπερκ δήλωσε την Κυριακή ότι οι υγειονομικές εγκαταστάσεις στο νησί είναι «πολύ καλύτερες» από ό,τι υποθέτουν ορισμένοι για το επίπεδό τους.

Μια έκθεση του Πανεπιστημίου Brigham Young του 2025 ανέφερε ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στα νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού, συμπεριλαμβανομένου του Ναούρου, δεν πληρούν σταθερά τα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, το Ναούρου θα λάβει 400 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας εκ των προτέρων για τη δημιουργία ενός ταμείου για το πρόγραμμα επανεγκατάστασης, καθώς και 70 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας ετησίως για τη 30ετή διάρκεια της συμφωνίας.

Το Ναούρου θα αποφασίσει ποιοι μη πολίτες θα γίνουν δεκτοί, αν και τα κεφάλαια μπορούν να ανακτηθούν από την Αυστραλία εάν το πρόγραμμα δεν ανταποκριθεί στις προσδοκίες. Το Ναούρου φιλοξενεί ήδη ένα κέντρο επεξεργασίας αιτήσεων ασύλου που χρηματοδοτείται από την Αυστραλία, το οποίο παρείχε στη χώρα 200 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας ή τα δύο τρίτα των εσόδων της πέρυσι.

To Ναούρου είχε κάποτε το δεύτερο υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα εξαιτίας των εξορύξεων. Πλέον οι εξορύξεις το έχουν αφήσει ως ένα διάτρητο κοραλλιογενές κουφάρι και οι πολίτες ζουν αποκλειστικά από ξένη βοήθεια.