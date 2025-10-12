Η Αυστραλία εξετάζει τη σύναψη συμφωνίας με τις ΗΠΑ για κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες

Η Αυστραλία εξετάζει το ενδεχόμενο να θεσπίσει υποχρεωτικές κατώτατες τιμές για κρίσιμα ορυκτά και να χρηματοδοτήσει νέα έργα σπάνιων γαιών, στο πλαίσιο μιας προτεινόμενης συμφωνίας για τους πόρους με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Age την Κυριακή.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν ξεκινήσει συνομιλίες με εταιρείες εξόρυξης σχετικά με τη συνεισφορά τους σε ένα «στρατηγικό απόθεμα κρίσιμων ορυκτών» ύψους 776,28 εκατομμύριων δολαρίων ΗΠΑ, ανέφερε η εφημερίδα The Age, επικαλούμενη μια διαρροή από το γραφείο του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζε. Ο Αλμπανέζε φέρεται να θέλει να εξασφαλίσει τη συμφωνία πριν από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις 20 Οκτωβρίου στην Ουάσινγκτον.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ ανανέωσε τον εμπορικό πόλεμο εναντίον του Πεκίνου, ως αντίποινα στην Κίνα για τον περιορισμό των εξαγωγών σπάνιων γαιών. Η Κίνα κυριαρχεί στην αγορά αυτών των στοιχείων, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατασκευή τεχνολογικών προϊόντων.

Η Αυστραλία είναι πρόθυμη να πουλήσει μερίδια αποθεμάτων κρίσιμων ορυκτών σε συμμάχους, την ώρα που οι δυτικές κυβερνήσεις προσπαθούν να τερματίσουν την εξάρτησή τους από την Κίνα.

Η Ουκρανία θέλει τεχνογνωσία από την Αυστραλία για τα κρίσιμα ορυκτά

Σε ένα άλλο σημάδι της σημασίας των σπάνιων γαιών για το ταξίδι στην Ουάσινγκτον, η Ουκρανία προέτρεψε την Αυστραλία να παρέχει στη χώρα που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο την τεχνογνωσία της στον τομέα της εξόρυξης, ώστε να καταστεί εφικτή η συμφωνία του Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τα ορυκτά.

Η ενημέρωση του υπουργείου στάλθηκε στις μεταλλευτικές εταιρείες τις τελευταίες δύο εβδομάδες, λίγο μετά την επιβεβαίωση της συνάντησης του Αλμπανέζε με τον Τραμπ στις 20 Οκτωβρίου, και την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε μια σειρά κλειστών συνομιλιών μεταξύ εταιρειών και αξιωματούχων.

«Προβλέποντας και ανταποκρινόμενη στις κρίσιμες ανάγκες των βασικών διεθνών εταίρων σε ορυκτά και αντιμετωπίζοντας τα εμπόδια στην εφοδιαστική αλυσίδα, η αποθεματική ποσότητα μπορεί να αποφέρει στρατηγικά οφέλη στην Αυστραλία», αναφέρεται στην έκθεση.

Τα κρίσιμα ορυκτά είναι ζωτικής σημασίας για την πράσινη ενέργεια, τα αμυντικά προϊόντα όπως τα πυρηνικά υποβρύχια, την κατασκευή αυτοκινήτων και την τροφοδοσία κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Προτεραιότητα των ΗΠΑ οι σπάνιες γαίες και τα κρίσιμα ορυκτά

Η εξασφάλιση του εφοδιασμού με βασικά στοιχεία όπως το λίθιο, το νικέλιο και το βανάδιο έχει καταστεί προτεραιότητα της κυβέρνησης Τραμπ και έχει υποστηρίξει την αμφιλεγόμενη αξίωσή της για την πλούσια σε κοιτάσματα Γροιλανδία, καθώς και τη συμφωνία της με την Ουκρανία.

Η προσπάθεια για την εξασφάλιση κρίσιμων ορυκτών προέρχεται από τους φόβους για την κυριαρχία της Κίνας στον τομέα αυτό – η χώρα παράγει περισσότερο από το 90% των επεξεργασμένων σπάνιων γαιών παγκοσμίως – και ότι θα χρησιμοποιηθεί για να εμποδίσει την παραγωγική και κυριαρχική ικανότητα των δυτικών χωρών. Νωρίτερα φέτος, η Κίνα άρχισε να εμποδίζει τις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα οι αυτοκινητοβιομηχανίες να προειδοποιήσουν ότι θα χρειαστεί να μειώσουν την παραγωγή τους.