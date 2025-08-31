newspaper
Κίνα: Για πόσο θα κρατάει το ισχυρό χαρτί των σπάνιων γαιών
Διεθνής Οικονομία 31 Αυγούστου 2025 | 09:31

Κίνα: Για πόσο θα κρατάει το ισχυρό χαρτί των σπάνιων γαιών

Πώς η Κίνα αξιοποίησε προς όφελός της τις σπάνιες γαίες και κατάφερε να γίνει απαραίτητη σε όλον τον κόσμο

Μελίνα Ζιάγκου
Vita.gr
Η δίαιτα που ενισχύει το έντερο και ρυθμίζει την όρεξη

Η δίαιτα που ενισχύει το έντερο και ρυθμίζει την όρεξη

Spotlight

Για την κυριαρχία της Κίνα στις σπάνιες γαίες καυχήθηκε πρόσφατα ο επικεφαλής ενός από τους μεγαλύτερους εξορύκτες σπάνιων γαιών της Κίνας, λέγοντας στους επενδυτές ότι οι δυτικές προσπάθειες να αποδυναμώσουν την κυριαρχία του Πεκίνου είναι καταδικασμένες να αποτύχουν.

Οι διεθνείς αγορές θα παραμείνουν εξαρτημένες από την αλυσίδα εφοδιασμού σπάνιων γαιών της Κίνας στο άμεσο μέλλον», είπε συγκεκριμένα ο Xigang Zhang, επικεφαλής της Rising Nonferrous Metals Share, θυγατρικής ενός από τους δύο κρατικούς γίγαντες των σπάνιων γαιών της χώρας, ο οποίος προειδοποίησε για τη φιλοδοξία της Κίνας: «Οι τεχνολογικές μας πρόοδοι θα εδραιώσουν την ισχύ της Κίνας στον καθορισμό των τιμών των σπάνιων γαιών».

Σε αυτό το πλαίσιο, και γνωρίζοντας οι ΗΠΑ, η Ευρώπη και η Ιαπωνία ότι η Κίνα κρατάει στα χέρια της το ισχυρό χαρτί των σπάνιων γαιών, των τόσο κρίσιμων για την παγκόσμια βιομηχανία, από smartphones έως ηλεκτρικά οχήματα και μαχητικά αεροσκάφη, προσπαθούν να αναπτύξουν μια αλυσίδα εφοδιασμού εκτός Κίνας για τα ορυκτά και τους μαγνήτες.

Δύσκολος ο ανταγωνισμός

Την ίδια στιγμή, όπως γράφουν οι FT, οι αναλυτές και οι ειδικοί στον κλάδο συμφωνούν σε γενικές γραμμές με την εκτίμηση του Zhang: το σπάσιμο της κυριαρχίας της Κίνας θα είναι δύσκολη.

Το Πεκίνο έχει εδραιώσει τη θέση του ως ο παραγωγός με το χαμηλότερο κόστος σε κάθε στάδιο της αλυσίδας αξίας των σπάνιων γαιών, χάρη σε δεκαετίες κρατικού σχεδιασμού και στρατηγικών εξαγορών.

Η επιρροή της Κίνας στις σπάνιες γαίες έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στις παγκόσμιες εμπορικές διαπραγματεύσεις: έχει ασκήσει ελέγχους στις εξαγωγές για να εξασφαλίσει παραχωρήσεις από την Ουάσινγκτον, ενώ η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει κατηγορήσει το Πεκίνο για ένα «πρότυπο κυριαρχίας, εξάρτησης και εκβιασμού».

Η ροή των σπάνιων γαιών έχει ξαναρχίσει από τότε που αμερικανοί και ευρωπαίοι αξιωματούχοι επεσήμαναν ελλείψεις, αλλά τα εμπορικά δεδομένα και οι έρευνες δείχνουν ότι το Πεκίνο διαχειρίζεται αυστηρά τις εξαγωγές με στόχο να αποτρέψει τη συσσώρευση αποθεμάτων στο εξωτερικό.

Διπλός στόχος

Παρά τον ασφυκτικό έλεγχο που ασκεί στις σπάνιες γαίες -ελέγχοντας πλήρως το 70% της εξόρυξης, το 90% του διαχωρισμού και της επεξεργασίας και το 93% της κατασκευής μαγνητών- το Πεκίνο έχει επίσης διατηρήσει γενικά τις τιμές αρκετά χαμηλές ώστε να αποθαρρύνει νέους ανταγωνιστές. Αυτό αποτελεί μάθημα για μια σειρά στρατηγικών αλυσίδων εφοδιασμού και δείχνει πόσο δύσκολο θα είναι για τη Δύση να ανταγωνιστεί την Κίνα.

«Δεν κάνουν στροφή και δεν περιορίζουν την παραγωγή για να αυξήσουν τις τιμές — αντίθετα χρησιμοποιούν αυτήν την κυριαρχία στην αγορά για να διατηρήσουν την μόχλευση και στη συνέχεια να οπλίσουν αυτούς τους πόρους», δήλωσε η Gracelin Baskaran, ειδικής σε θέματα κρίσιμων ορυκτών στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών. «Δεν πρόκειται μόνο για σπάνιες γαίες — είναι μια ιστορία που αναπαράγεται σε όλα τα εμπορεύματα», πρόσθεσε με έμφαση.

Η ιστορία

Η κυριαρχία της Κίνας στον κλάδο είχε προβλεφθεί πριν από δεκαετίες, όταν ο τότε κινέζος ηγέτης Ντενγκ Σιαοπίνγκ είχε προειδοποιήσει: «Η Μέση Ανατολή έχει πετρέλαιο, η Κίνα έχει σπάνιες γαίες».

Η εξόρυξη άνθισε τη δεκαετία του 1990, εν μέρει χάρη στις χαλαρές περιβαλλοντικές ρυθμίσεις που επέτρεψαν την ελεύθερη επέκταση. Χιλιάδες ανθρακωρύχοι στη βόρεια Εσωτερική Μογγολία εξήγαγαν ελαφρές σπάνιες γαίες, ενώ στον Νότο, μικροί φορείς εκμετάλλευσης χρησιμοποιούσαν χημική έκπλυση και υπαίθριες λίμνες για να απομονώσουν βαρύτερα στοιχεία από πλούσια σε άργιλο κοιτάσματα.

Καθώς οι ανταγωνιστές έβαλαν λουκέτο, η Κίνα έθεσε ως στόχο την άνοδο στην αλυσίδα αξίας προχωρώντας στην παραγωγή μαγνητών σπάνιων γαιών.

Δύο κρατικά χρηματοδοτούμενες εταιρείες, η China Nonferrous Metals Industry Corp και η Beijing San Huan New Materials —που τότε διοικούνταν από τους γαμπρούς του Ντενγκ Σιαοπίνγκ- συνεργάστηκαν με αμερικανούς επενδυτές το 1995 για να αγοράσουν το τμήμα μαγνητών της GM, Magnequench, και το εργοστάσιό της στην Ιντιάνα.

Στη συνέχεια, η Magnequench απέκτησε το τμήμα σπάνιων γαιών της γαλλικής κατασκευάστριας μαγνητών Ugimag, η οποία είχε επίσης εργοστάσιο στην Ιντιάνα. Μέχρι το 2004, οι γραμμές παραγωγής και των δύο εγκαταστάσεων στις ΗΠΑ είχαν κλείσει, αμερικανοί εργαζόμενοι απολύθηκαν και τα μηχανήματα μεταφέρθηκαν σε εργοστάσια στις κινεζικές πόλεις Tianjin και Ningbo.

Το Πεκίνο χρησιμοποίησε επίσης φορολογικές πολιτικές και ποσοστώσεις εξαγωγών για να δυσκολέψει τους ξένους κατασκευαστές μαγνητών να ανταγωνιστούν τους κινέζους παραγωγούς.

Μέχρι το 2010, οι δύο εναπομείναντες αμερικανοί κατασκευαστές μαγνητών είχαν κλείσει, αδυνατώντας να ανταγωνιστούν τους κινέζους παραγωγούς.

Συγκλονισμένη από το ανεπίσημο εμπάργκο σπάνιων γαιών της Κίνας στην Ιαπωνία την ίδια χρονιά, η ιαπωνική βιομηχανία άρχισε να δημιουργεί αποθέματα. Έχει επίσης καταβάλει εκτεταμένες προσπάθειες για την ανακύκλωση σπάνιων γαιών από μεταχειρισμένα προϊόντα, όπως μαγνήτες που βρίσκονται στα υβριδικά Toyota Prius.

Εν τω μεταξύ, οι κινεζικές αρχές έθεσαν σιγά σιγά τη βιομηχανία υπό κρατικό έλεγχο, κλείνοντας ή ενοποιώντας χιλιάδες ορυχεία σε δύο μεγάλες κρατικές επιχειρήσεις, την China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co και την China Rare Earth Group, τη μητρική εταιρεία της Rising Nonferrous Metals Share Co. του Zhang.

Ενώ ετίθεντο σε λειτουργία ανταγωνιστικές εταιρείες εξόρυξης στις ΗΠΑ και στην Αυστραλία, το Πεκίνο αύξησε τις ποσοστώσεις παραγωγής, διατηρώντας χαμηλές τις τιμές παρά την αυξανόμενη ζήτηση από την ακμάζουσα βιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων και περιορίζοντας τα κέρδη τόσο για τις δυτικές όσο και για τις κινεζικές εξορυκτικές ομάδες.

Οι προσπάθειες της Δύσης

Και παρά τις χαμηλές αποδόσεις, οι κρατικά υποστηριζόμενες ομάδες σπάνιων γαιών της Κίνας συνέχισαν να επενδύουν παρά τις χαμηλές αποδόσεις, καταφέροντας σήμερα να επωφελούνται από την τεράστια κλίμακα και την τεχνολογική πρωτοπορία σε στάδια όπως η επεξεργασία σπάνιων γαιών, την οποία το Πεκίνο έχει απαγορεύσει να μοιράζεται στο εξωτερικό.

Τον Ιούνιο, οι χώρες της G7 ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να διερευνήσουν έναν μηχανισμό καθορισμού προτύπων, ο οποίος σύμφωνα με αναλυτές θα μπορούσε μια μέρα να χρησιμοποιηθεί για να περιορίσει τους εξαιρετικά φθηνούς μαγνήτες σπάνιων γαιών της Κίνας.

Η Ουάσινγκτον προχώρησε ένα βήμα παραπέρα τον Ιούλιο, εγγυώμενη ένα κατώτατο όριο τιμών για την MP Materials με έδρα το Λας Βέγκας, δεσμευόμενη να αγοράσει νεοδύμιο-πρασεοδύμιο σε περίπου διπλάσια τιμή αγοράς. Δεσμεύτηκε επίσης να αγοράσει όλους τους μαγνήτες από μια μελλοντική εγκατάσταση στις ΗΠΑ.

Αλλά ο Γκάρεθ Χατς, ιδρυτής της εταιρείας Έρευνας Τεχνολογικών Υλικών, αμφισβητεί τη ζήτηση για μαγνήτες υψηλότερης τιμής, εκτός από τον αμυντικό τομέα.

«Το σύνθημα των περισσότερων δυτικών εταιρειών ήταν πάντα το “χαμηλότερο κόστος με οποιοδήποτε κόστος”», είπε. «Γιατί να αγοράσουν από έναν παραγωγό υψηλότερου κόστους εάν υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις χαμηλότερου κόστους;»

Πηγή ΟΤ

Business
Επιχειρήσεις: Τα 4+2 deals που σημάδεψαν το καλοκαίρι  

Επιχειρήσεις: Τα 4+2 deals που σημάδεψαν το καλοκαίρι  

Vita.gr
Η δίαιτα που ενισχύει το έντερο και ρυθμίζει την όρεξη

Η δίαιτα που ενισχύει το έντερο και ρυθμίζει την όρεξη

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ: Ποια μέτρα «κλειδώνουν»

89η ΔΕΘ: Ποια μέτρα «κλειδώνουν»

inWellness
inTown
Γαλλία: Έξαλλοι με τον Μπαϊρού οι συνταξιούχοι – «Δε φταίνε οι παππούδες κι οι γιαγιάδες για το δημόσιο χρέος»
Γαλλία 30.08.25

Μην πυροβολείτε τους συνταξιούχους - Οργή με τις δηλώσεις Mπαϊρού ότι «φταίνε οι boomers» για το χρέος

Οργισμένοι με τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού είναι οι Γάλλοι συνταξιούχοι, μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις του ότι για το δημοσιονομικό έλλειμμα φταίει... «η άνεση των boomers».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δεν έχετε πτυχίο πανεπιστημίου; Eναλλακτικές επαγγελματικές διαδρομές που μπορεί να φέρουν 6ψήφιες αποδοχές
ΗΠΑ 30.08.25

Δεν έχετε πτυχίο πανεπιστημίου; Eναλλακτικές επαγγελματικές διαδρομές που μπορεί να φέρουν 6ψήφιες αποδοχές

Ένα πτυχίο πανεπιστημίου δεν είναι πλέον ένα σίγουρο εισιτήριο για μια καλά αμειβόμενη δουλειά. Ωστόσο, σύμφωνα με μία νέα μελέτη, ορισμένοι εργαζόμενοι μπορούν να κερδίσουν 6ψήφια ποσά σε επαγγέλματα χωρίς πτυχίο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ευρώπη: Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται περισσότερο από τον πληθωρισμό – Σε ποιες χώρες είναι πιο ακριβά;
«Αλμυρό» πρώτο κουδούνι 30.08.25

Ευρώπη: Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται περισσότερο από τον πληθωρισμό – Σε ποιες χώρες είναι πιο ακριβά;

Καθώς τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο, οι οικογένειες στην Ευρώπη προετοιμάζονται και πάλι για έναν πολύ ακριβό Σεπτέμβριο, με τα έξοδα εκπαίδευσης να αυξάνονται για σχολικά είδη και βιβλία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Νέα τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός 21χρονος σε τροχαίο, ένας 35χρονος σοβαρά τραυματίας
Ελλάδα 31.08.25

Νέα τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός 21χρονος σε τροχαίο, ένας 35χρονος σοβαρά τραυματίας

Αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος άνδρας, κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο νεαροί ηλικίας 21 και 35 ετών αντίστοιχα.

Σύνταξη
Μύκονος: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Κοκαΐνη και χάπια αξίας άνω των 135.000 ευρώ
Ξεχωριστές δικογραφίες 31.08.25

Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στη Μύκονο - Κοκαΐνη και χάπια αξίας άνω των 135.000 ευρώ

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Σύρου - Στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθηκαν και τρεις αλλοδαποί που είχαν προμηθευτεί μικροποσότητες από τους δράστες που κατηγορούνται για διακίνηση

Σύνταξη
Χαμάς: Νέες αναφορές ότι σκοτώθηκε ο μασκοφόρος εκπρόσωπός της – Δημοσιοποίησε βίντεο με νεκρούς ηγέτες της
Ο Αμπού Ομπέιντα 31.08.25

Νέες αναφορές ότι σκοτώθηκε ο μασκοφόρος εκπρόσωπος της Χαμάς - Δημοσιοποίησε βίντεο με νεκρούς ηγέτες της

Η Χαμάς δεν έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο του Αμπού Ομπέιντα - Η παλαιστινιακή οργάνωση τιμά τους νεκρούς ηγέτες της με βίντεο που δημοσιοποίησε

Σύνταξη
Έρευνα: Η σιωπηλή «ύφεση του σεξ» – Μια κρίση που απειλεί εν γένει την κοινωνία και την ευημερία των πολιτών
Έρευνα 31.08.25

Η σιωπηλή «ύφεση του σεξ» - Μια κρίση που απειλεί εν γένει την κοινωνία και την ευημερία των πολιτών

Η ύφεση στο σεξ αντικατοπτρίζει τις ευρύτερες αλλαγές μέσα στην κοινωνία, καθώς οι προσκόλληση στις οθόνες φαίνεται να πλήττει τον τρόπο κοινωνικοποίησης και την οικοδόμηση οικειότητας

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Πανηγύρια για το αντεργατικό νομοσχέδιο και τα μη κρατικά πανεπιστήμια – Η κυριακάτικη ανασκόπηση
Όλα βαίνουν καλώς... 31.08.25

Πανηγύρια Μητσοτάκη για το αντεργατικό νομοσχέδιο και τα μη κρατικά πανεπιστήμια - Η κυριακάτικη ανασκόπηση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζει μια... εναλλακτική πραγματικότητα σε ακόμη μια κυριακάτικη ανασκόπησή του - Τι ανέφερε στην ανάρτησή του εν όψει ΔΕΘ

Σύνταξη
Ολέθρια σχέση: Η θυσία της Νταϊάνα στο βωμό των media – «Μια αγέλη πίσω μου»
Θύμα/θύτης 31.08.25

Ολέθρια σχέση: Η θυσία της Νταϊάνα στο βωμό των media – «Μια αγέλη πίσω μου»

31 Αυγούστου, 1997. Η πριγκίπισσα Νταϊάνα βρίσκει το θάνατο σε τούνελ στο Παρίσι, κυνηγημένη από φακούς και κάμερες, σε μια τραγωδία που στοιχειώνει. Εικοσιοκτώ χρόνια μετά, ο μύθος δεν έχει ατονήσει -ούτε και η αλήθεια για την πιο ολέθρια σχέση στη ζωή της. Αυτή με τον Τύπο που τη λάτρεψε -μέχρι που τη σκότωσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κίνα: Έφτασε ο Πούτιν – Ποιοι θα συμμετέχουν στη σύνοδο SCO, ο στόχος του Πεκίνου
Υποδοχή με τιμές 31.08.25

Έφτασε ο Πούτιν στην Κίνα - Ποιοι θα συμμετέχουν στη σύνοδο SCO, ο στόχος του Πεκίνου

Η Κίνα διοργανώνει τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας στη Σανγκάη (SCO), ο οποίος είχε ιδρυθεί το 2001 - Ο Σι Τζινπίνγκ πραγματοποιεί και διμερείς επαφές με τους ηγέτες που έχουν προσκληθεί

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Όλοι οι σκύλοι εκπαιδεύονται με τον ίδιο τρόπο – Γιατί δεν ισχύει
«Δύσκολοι» και υπερδραστήριοι 31.08.25

Υπάρχουν σκύλοι που είναι… ανεπίδεκτοι μαθήσεως;

Οι σκύλοι έχουν εκπληκτικές γνωστικές δυνάμεις. Αρκεί, να τους διαπαιδαγωγήσουμε και να καλύπτουμε τις ανάγκες τους, ώστε να βγάλουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Τα «fake news» για το εργασιακό νομοσχέδιο και η κυβέρνηση – Κοίτα ποιος μιλάει
13ωρο 31.08.25

Τα «fake news» για το εργασιακό νομοσχέδιο και η κυβέρνηση – Κοίτα ποιος μιλάει

Το «Παρατηρητήριο Fake News» της ΝΔ, στα βήματα της «Ομάδας Αλήθειας», παρουσιάζει «9 fake news για το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο». Μόνο του ρωτάει, μόνο του απαντάει, όπως το βολεύει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ντάριο Αρτζέντο: Ο μετρ των giallo και των ανατριχιαστικών ταινιών τρόμου με τους αμέτρητους θαυμαστές
Η λάμψη του μακάβριου 31.08.25

Ντάριο Αρτζέντο, ο μετρ των giallo και των ανατριχιαστικών ταινιών τρόμου με τους αμέτρητους θαυμαστές

Ο κορυφαίος Ιταλός σκηνοθέτης λάτρεψε τη σκοτεινή πλευρά του και έκανε τη φρίκη διασκέδαση και την ανατριχίλα στυλ - Από τα σενάρια στο θεαματικό σκηνοθετικό ντεμπούτο και από εκεί στην πτώση

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η αστυνομία του Σικάγο δεν θα συνεργαστεί με τις ομοσπονδιακές αρχές – Διάταγμα του δημάρχου
Διάταγμα 31.08.25

Αντάρτικο από τον δήμαρχο του Σικάγο - Η αστυνομία δεν θα συνεργαστεί με την εθνοφρουρά και πράκτορες της ICE

Η αστυνομία του Σικάγο δεν θα συνεργαστεί με την Εθνοφρουρά ή πράκτορες της υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE), σε περίπτωση που ο Τραμπ διατάξει την ανάπτυξή τους, τόνισε ο δήμαρχος Μπράντον Τζόνσον.

Σύνταξη
Να συνεχίσουν με νίκες θέλουν ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, στη «μάχη» μπαίνει και ο Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 31.08.25

Να συνεχίσουν με νίκες θέλουν ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, στη «μάχη» μπαίνει και ο Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2 το Σάββατο και την Κυριακή, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θέλουν να συνεχίσουν και αυτοί με το απόλυτο στη Super League, κόντρα σε Αστέρα και Ατρόμητο, αντίστοιχα. Το πρόγραμμα κλείνει η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα απέναντι στον Λεβαδειακό.

Σύνταξη
Στόλος της Ελευθερίας: Ξεκινά σήμερα με προορισμό τη Γάζα για να «σπάσει την παράνομη πολιορκία»
Η συμμετοχή της Ελλάδας 31.08.25

Ξεκινά σήμερα ο στόλος της ελπίδας με προορισμό τη Γάζα για να «σπάσει την παράνομη πολιορκία» - Πότε θα φτάσει

Η ανθρωπιστική αυτή αποστολή στη Γάζα είναι μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί στην ιστορία. Απροσδιόριστος αριθμός πλοίων αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από τη Βαρκελώνη

Σύνταξη
ΗΠΑ: «Οι εργάτες πάνω από τους δισεκατομμυριούχους» – Πάνω από 1.000 συγκεντρώσεις την Ημέρα της Εργασίας
Ο στόχος των κινητοποιήσεων 31.08.25

«Οι εργάτες πάνω από τους δισεκατομμυριούχους» - Πάνω από 1.000 συγκεντρώσεις την Ημέρα της Εργασίας στις ΗΠΑ

Πολλές μεγάλες και μικρές εργατικές οργανώσεις συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που θα γίνουν τη Δευτέρα στις ΗΠΑ - Συγκέντρωση και έξω από τον Πύργο Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ο Ταρέμι: «Όλοι ξέρουμε ότι είναι μεγάλη ομάδα» (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 31.08.25

Στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ο Ταρέμι: «Όλοι ξέρουμε ότι είναι μεγάλη ομάδα» (vids, pics)

Ο Μεχντί Ταρέμι έφτασε στην Ελλάδα το πρωί της Κυριακής, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την άφιξή του.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
