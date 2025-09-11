newspaper
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Κίνα: Πως τα κρίσιμα ορυκτά της δίνουν στρατιωτικό πλεονέκτημα έναντι των ΗΠΑ – Το γάλλιο
Κόσμος 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Κίνα: Πως τα κρίσιμα ορυκτά της δίνουν στρατιωτικό πλεονέκτημα έναντι των ΗΠΑ – Το γάλλιο

Η Κίνα ασκεί πίεση και υπονομεύει το πλεονέκτημα του αμερικανικού στρατού στις σπάνιες γαίες και τα κρίσιμα ορυκτά όπως το γάλλιο, σύντομα θα έχει το πάνω χέρι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
A
A
Vita.gr
Συναισθηματική εξάρτηση: Γιατί είναι τοξική και πώς θα ξεφύγετε;

Συναισθηματική εξάρτηση: Γιατί είναι τοξική και πώς θα ξεφύγετε;

Spotlight

Το σχεδόν μονοπώλιο της Κίνας σε κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες ανατρέπει την ισορροπία στον τομέα των στρατιωτικών τσιπ, ενώ οι ΗΠΑ αναζητούν απεγνωσμένα εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού.

Η κυριαρχία της Κίνας στον τομέα του γαλλίου αναδιαμορφώνει σιωπηλά τους κανόνες του αγώνα εξοπλισμών, αναγκάζοντας τις ΗΠΑ να αγωνίζονται να διατηρήσουν την ηλεκτρονική του στρατού τους —και το πλεονέκτημά τους— σε λειτουργία.

Ενώ οι ΗΠΑ παραμένουν ο παγκόσμιος ηγέτης σε συνολικές αμυντικές δαπάνες και καινοτομία, η κυριαρχία της Κίνας στο γάλλιο υπογραμμίζει πώς τα εμπόδια στην αλυσίδα εφοδιασμού μπορούν να αντισταθμίσουν τα παραδοσιακά πλεονεκτήματα.

Αυτό το μήνα, η South China Morning Post (SCMP) ανέφερε ότι η Κίνα έχει επιβάλει σιωπηρά de facto κυρώσεις στην αμερικανική βιομηχανία ημιαγωγών, περιορίζοντας τις εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών όπως το γάλλιο και το γερμάνιο. Αυτή η κίνηση έχει διευρύνει το τεχνολογικό χάσμα στα στρατιωτικά συστήματα ραντάρ.

Η Κίνα χρησιμοποιεί το γάλλιο για προηγμένα όπλα

Η αλλαγή αυτή υπογραμμίστηκε κατά τη διάρκεια μιας στρατιωτικής παρέλασης στην πλατεία Τιενανμέν, όπου η Κίνα παρουσίασε προηγμένα όπλα που λειτουργούν με ημιαγωγούς νιτριδίου του γαλλίου (GaN).

Σύμφωνα με μια έκθεση του Ινστιτούτου Φυσικής της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών, η κυριαρχία της Κίνας στην τεχνολογία GaN —που χρησιμοποιείται σε ραντάρ φάσης— έχει επιτρέψει την ταχεία ανάπτυξη συμπαγών συστημάτων υψηλής απόδοσης σε όλες τις ένοπλες δυνάμεις της.

Ενώ οι ΗΠΑ ήταν οι πρωτοπόροι στην ανάπτυξη ραντάρ ενεργού ηλεκτρονικής σάρωσης (AESA), ο ναυτικός στόλος τους εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε παλαιότερα συστήματα, με πρόσφατες αναβαθμίσεις σε SPY-6 AESA μόνο σε επιλεγμένα αντιτορπιλικά.

Ο στρατηγικός έλεγχος της Κίνας επί της παραγωγής GaN, ενισχυμένος από το σχεδόν μονοπώλιο της σε εξευγενισμένο γάλλιο και μια ώριμη βιομηχανική αλυσίδα, της επέτρεψε να ενσωματώσει στρατιωτικές και πολιτικές εφαρμογές, επιταχύνοντας την καινοτομία και μειώνοντας το κόστος.

Οι εξαγωγές σε κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες συνεχίζονται

Οι έλεγχοι των εξαγωγών, που χαρακτηρίζονται ως μέτρα εθνικής ασφάλειας, επιβεβαιώθηκαν εκ νέου τον Δεκέμβριο του 2024. Αναλυτές υποστηρίζουν ότι αυτή η σιωπηρή κύρωση έχει αναδιαμορφώσει τον παγκόσμιο αγώνα εξοπλισμών, με την Κίνα να διαθέτει πλέον δίκτυα ραντάρ ικανά να ανιχνεύουν αεροσκάφη stealth και βαλλιστικούς πυραύλους σε κλίμακα που οι ΗΠΑ δεν μπορούν να ανταγωνιστούν.

Ο Άινταν Πάουερ – Ριγκς και άλλοι, σε μια έκθεση του Ιουλίου 2025 για το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), σημειώνουν ότι η Κίνα ελέγχει το 98% της παγκόσμιας παραγωγής γαλλίου, αξιοποιώντας την κυριαρχία της στον εξευγενισμό αλουμινίου και τις ιδιόκτητες τεχνολογίες εξόρυξης για να μετατρέψει τις αλυσίδες εφοδιασμού σε όπλα εν μέσω των κλιμακούμενων εμπορικών εντάσεων.

Τονίζουν ότι οι περιορισμοί στις εξαγωγές της Κίνας, οι οποίοι έχουν γίνει πιο αυστηροί από το 2023, έχουν εξελιχθεί σε ένα ολοκληρωτικό εμπάργκο που στοχεύει τις ΗΠΑ, διαταράσσοντας την πρόσβαση στο γάλλιο, ένα κρίσιμο συστατικό για τα αμυντικά συστήματα.

Με πάνω από 11.000 στρατιωτικά εξαρτήματα των ΗΠΑ να εξαρτώνται από το γάλλιο και το 85% να προέρχεται από κινέζους προμηθευτές, προειδοποιούν ότι ένας στραγγαλισμός αποτελεί στρατηγική απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και την αμυντική ετοιμότητα των συμμάχων.

Δεν θα παραλύσει τον αμερικανικό στρατό, αλλά θα αυξήσει υπέρογκα το κόστος

Ο έλεγχος της Κίνας επί των εξαγωγών γαλλίου, γερμανίου και άλλων σπάνιων γαιών είναι απίθανο να παραλύσει εντελώς τον αμερικανικό στρατό.

Ωστόσο, θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τις εξαγωγές όπλων των ΗΠΑ, αυξάνοντας το ήδη υψηλό κόστος του στρατιωτικού εξοπλισμού της και επιμηκύνοντας τους χρόνους παραγωγής. Αυτό θα είχε πιθανώς ως αποτέλεσμα τη μείωση των αγορών όπλων και την επιμήκυνση των χρόνων παράδοσης σε εταίρους όπως η Ουκρανία, το Ισραήλ και η Ταϊβάν, υπονομεύοντας ενδεχομένως τις στρατιωτικές τους δυνατότητες.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ έχουν βρει τρόπους να παρακάμψουν αυτούς τους ελέγχους των εξαγωγών. Η Σάρα Γκόντεκ, σε ένα άρθρο του Stimson του Μαρτίου 2025, παρατηρεί ότι παρά την επίσημη απαγόρευση της Κίνας στις εξαγωγές γαλλίου και γερμανίου προς τις ΗΠΑ, και τα δύο υλικά συνεχίζουν να φτάνουν στις ακτές των ΗΠΑ μέσω έμμεσων εμπορικών οδών.

Επισημαίνει στοιχεία εμπορίου που δείχνουν ότι τρίτες χώρες —ιδίως το Βέλγιο— χρησιμεύουν ως δίαυλοι, με τις κινεζικές εξαγωγές γερμανίου προς το Βέλγιο να αυξάνονται κατά 224% το 2024, αντανακλώντας τη μείωση των άμεσων εξαγωγών των ΗΠΑ και υποδηλώνοντας μια ανακατεύθυνση του εφοδιασμού.

Τριγωνικές συναλλαγές στις σπάνιες γαίες και τα κρίσιμα ορυκτά

Λέει ότι οι επανεξαγωγές γαλλίου είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν, αλλά η αύξηση των εισαγωγών από τη Γερμανία και τον Καναδά —και οι δύο χώρες εξαρτώνται από την κινεζική προμήθεια και ανακύκλωση— αποκαλύπτουν παρόμοια μοτίβα. Αυτές οι παράπλευρες ροές, υποστηρίζει η Γκόντεκ, υπονομεύουν τους περιορισμούς της Κίνας και διατηρούν την κατανάλωση των ΗΠΑ παρά τη μείωση των άμεσων εισαγωγών κατά 68-77%.

Ωστόσο, τέτοιες λύσεις είναι μόνο προσωρινές. Ο Άλβιν Καμπά, σε άρθρο του στο War on the Rocks τον Απρίλιο του 2025, σημειώνει ότι οι ΗΠΑ έχουν ξανανοίξει το ορυχείο σπάνιων γαιών Mountain Pass, χρησιμοποιώντας τον Νόμο για την Άμυνα και την Παραγωγή για να χρηματοδοτήσουν επιλεγμένα εγχώρια έργα και να αυξήσουν τους προϋπολογισμούς του υπουργείου Άμυνας και του υπουργείου Ενέργειας για να υποστηρίξουν την εξόρυξη και την επεξεργασία.

Ο Καμπά προσθέτει ότι οι ΗΠΑ έχουν επίσης επιδιώξει συνεργασίες «friendshoring» με συμμάχους όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, προκειμένου να διαφοροποιήσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους.

Παρά τις προσπάθειες αυτές, επισημαίνει ότι η εγχώρια διύλιση παραμένει περιορισμένη, με τις νέες εγκαταστάσεις να χρειάζονται 10-20 χρόνια για να τεθούν σε λειτουργία, μια πρόκληση που επιδεινώνεται από την διστακτικότητα των επενδυτών, το υψηλό κόστος κεφαλαίου και την αντίθεση των περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Ακόμα και αν οι ΗΠΑ αποκτήσουν παραγωγή, η Κίνα προηγείται στην επεξεργασία

Πέρα από αυτά τα εμπόδια, ο Καμπά αναφέρει ότι η ολοκληρωμένη αλυσίδα εφοδιασμού της Κίνας και η ικανότητά της να χειραγωγεί τις παγκόσμιες αγορές ορυκτών, υπονομεύουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα των ΗΠΑ.

Ο Καμπά σημειώνει επίσης ότι τα ορυχεία που ξανάνοιξαν των ΗΠΑ εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την κινεζική επεξεργασία. Επιπλέον, προσθέτει ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τους δικούς τους περιορισμούς χωρητικότητας και γεωπολιτικές ευπάθειες, με αποτέλεσμα η αποθήκευση να αποτελεί μια δαπανηρή και ανεπαρκή εναλλακτική λύση.

Αυτό αφήνει μια πιο επικίνδυνη οδό: την επένδυση σε χώρες με σημαντικά αποθέματα σπάνιων γαιών. Όπως σημειώνει η Έλι Ρόστουμ σε ένα άρθρο του Ιουνίου 2025 για το Κέντρο Ανάλυσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPA), ενώ οι ΗΠΑ έχουν επενδύσει 600 δισ. δολάρια σε υποδομές για τις σπάνιες γαίες στο εξωτερικό, είναι απίθανο να αναλάβουν το κόστος της πλήρους εξάλειψης του κινδύνου από την Κίνα το οποίο εκτιμάται μεταξύ 590 δισ. και άνω των 2 τρισ. έως το 2040.

Υποστηρίζει επίσης ότι η επένδυση χρημάτων σε απομακρυσμένα ορυχεία μπορεί να μην είναι η ιδανική λύση από άποψη ασφάλειας. Η Ρόστουμ επισημαίνει ότι οι αμερικανικές εταιρείες δεσμεύονται από απαγορεύσεις επενδύσεων σε αυταρχικές χώρες ή χώρες με δημοκρατικά προβλήματα, σε αντίθεση με την πρακτική προσέγγιση της Κίνας, η οποία συχνά αγνοεί τα ζητήματα διαφθοράς ή ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Κίνα έχει δείξει διάθεση για επενδυτικό ρίσκο

Η Ρόστουμ σημειώνει ότι η Κίνα έχει δείξει μεγαλύτερη προθυμία για επικίνδυνες επενδύσεις, καταβάλλοντας 391 δισ. δολάρια σε προβληματικά δάνεια από το 2005. Αν και πολλά από αυτά τα δάνεια ενδέχεται να μην αποπληρωθούν ποτέ, επέτρεψαν στην Κίνα να αποκτήσει πρόσβαση σε νέες αγορές και να αναπτύξει την υποδομή και τα δίκτυα που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των μελλοντικών αλυσίδων εφοδιασμού.

Επιπλέον, ενώ οι ΗΠΑ και η Κίνα ανταγωνίζονται για την προμήθεια σπάνιων γαιών, η Ρόστουμ επισημαίνει ότι οι χώρες προέλευσης στον Παγκόσμιο Νότο εθνικοποιούν τα αποθέματα, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική τους σημασία ως διαπραγματευτικό ατού για την εξασφάλιση καλύτερων διπλωματικών, οικονομικών ή ασφαλιστικών συμφωνιών με τις δύο υπερδυνάμεις.

Ταυτόχρονα, η στρατηγική της Κίνας έχει τις δικές της αδυναμίες, από την εξάρτηση από πολιτικά ασταθείς προμηθευτές έως τους μακροπρόθεσμους κινδύνους των μη βιώσιμων δανείων.

Τέτοιοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν τη φθορά της φήμης, την δυσαρέσκεια των χρεωμένων κρατών που δεν είναι σε θέση να αποπληρώσουν τα δάνεια, τη μείωση των πόρων για τις εγχώριες προτεραιότητες της Κίνας και την στροφή των δανειοληπτών προς δυτικές εναλλακτικές λύσεις.

Το αυξημένο κόστος μπορεί να οδηγήσει σε σταδιακή αποκλιμάκωση

Επιπλέον, ο κίνδυνος αμοιβαίας οικονομικής ζημίας από τους ελέγχους των εξαγωγών σπάνιων γαιών από την Κίνα και τους περιορισμούς των ΗΠΑ σε προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να παρακινήσει και τις δύο πλευρές να μειώσουν τις εντάσεις.

Ακριβώς όπως οι ΗΠΑ εξαρτώνται από τις σπάνιες γαίες της Κίνας για την κατασκευή προηγμένων ημιαγωγών και στρατιωτικού εξοπλισμού, η βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας εξακολουθεί να βασίζεται στα τσιπ των ΗΠΑ για να υποστηρίξει τις φιλοδοξίες της.

Σε έναν ανταγωνισμό όπου τα ορυκτά είναι τόσο πολύτιμα όσο οι πύραυλοι, η κυριαρχία της Κίνας στο γάλλιο υπογραμμίζει ότι ο αγώνας για την υπεροχή δεν διεξάγεται μόνο στα πεδία των μαχών, αλλά και στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Τόσο για την Κίνα όσο και για τις ΗΠΑ, η νίκη μπορεί να εξαρτάται λιγότερο από τη δύναμη πυρός και περισσότερο από το ποια πλευρά θα καταφέρει να διατηρήσει σε λειτουργία τα εργοστάσια και τον στρατό της.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Κομισιόν: Παρεμβάσεις σε 4 άξονες για το κόστος ζωής

Κομισιόν: Παρεμβάσεις σε 4 άξονες για το κόστος ζωής

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Συναισθηματική εξάρτηση: Γιατί είναι τοξική και πώς θα ξεφύγετε;

Συναισθηματική εξάρτηση: Γιατί είναι τοξική και πώς θα ξεφύγετε;

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν προσφορά για τα μπλοκ σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Υδρογονάνθρακες: Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν προσφορά για τα μπλοκ σε Κρήτη και Πελοπόννησο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Από τους «Μπλοκάρουμε τα πάντα», έως τον «Νικολά που πληρώνει» – Η Γαλλία σε κρίση, η κοινωνία σε αναβρασμό
Κρίσιμο σταυροδρόμι 11.09.25

Από τους «Μπλοκάρουμε τα πάντα», έως τον «Νικολά που πληρώνει» – Η Γαλλία σε κρίση, η κοινωνία σε αναβρασμό

Εν μέσω πολιτικού αδιεξόδου, δημοσιονομικής κρίσης και αυξανόμενης λαϊκής δυσαρέσκειας στη Γαλλία, η μάχη για το μέλλον της μεταφέρεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στους δρόμους

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Επιτέθηκε η Ρωσία με drones στην Πολωνία;
Κόσμος 11.09.25

Επιτέθηκε η Ρωσία με drones στην Πολωνία;

Η Πολωνία κατηγόρησε τη Ρωσία για επίθεση με drones στην επικράτειά της και ανακοίνωσε ότι ζήτησε διαβούλευση με τα υπόλοιπα μέλη του ΝΑΤΟ, επικαλούμενη το Αρθρο 4 του Καταστατικού Χάρτη του.

Σύνταξη
Ιράν: Ο ΟΗΕ χαιρετίζει τη συμφωνία με τον ΔΟΑΕ για την έναρξη των επιθεωρήσεων
Πυρηνικό πρόγραμμα 11.09.25

Ο ΟΗΕ χαιρετίζει τη συμφωνία Ιράν - ΔΟΑΕ για την έναρξη των επιθεωρήσεων

Ως ένα θετικό βήμα προς την αποκατάσταση της πλήρους συνεργασίας, χαρακτήρισε ο ΟΗΕ τη συμφωνία μεταξύ του Ιράν και του ΔΟΑΕ για τις «πρακτικές ρυθμίσεις επανέναρξης των επιθεωρήσεων».

Σύνταξη
Πρωθυπουργός του Κατάρ: Αν κάποιος πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη αυτός είναι ο Νετανιάχου
Πρωθυπουργός Κατάρ 11.09.25

«Ο Νετανιάχου είναι αυτός που πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη»

Αν κάποιος πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη αυτός είναι ο Νετανιάχου, τονίζει ο πρωθυπουργός του Κατάρ, απαντώντας στον ισραηλινό ομόλογό του για τα περί εθνών «που φιλοξενούν τρομοκράτες».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Νέο πλάνο από τη δολοφονία Κερκ δείχνει ύποπτο στην απέναντι ταράτσα [Βίντεο]
Κόσμος 11.09.25

ΗΠΑ: Νέο πλάνο από τη δολοφονία Κερκ δείχνει ύποπτο στην απέναντι ταράτσα [Βίντεο]

Ένα πλάνο που δείχνει κίνηση από μια φιγούρα στην απέναντι ταράτσα, παρουσιάζεται τις τελευταίες στιγμές ως αυτό που δείχνει το επικρατέστερο μέρος του ατόμου που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ποιος ήταν ο ακροδεξιός υπέρμαχος της οπλοκατοχής Τσάρλι Κερκ που κατέληξε μετά από πυροβολισμό [Βίντεο]
Κόσμος 11.09.25

Ποιος ήταν ο ακροδεξιός υπέρμαχος της οπλοκατοχής Τσάρλι Κερκ που κατέληξε μετά από πυροβολισμό

Ο Τσάρλι Κερκ «ακτιβιστής» υπέρ της ακροδεξιάς, του ρατσισμού, του μισογυνισμού και υπ πέθανε μετά από σύντομη μάχη στην εντατική και αλλεπάλληλες μεταγγίσεις αίματος.

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Πέρασε μια δεκαετία για να μπει σε «κίνηση» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Κομισιόν 10.09.25

Τι θα περιλαμβάνει το ευρωπαϊκό σχέδιο για τη στέγαση - Πέρασε μια δεκαετία για να μπει σε «κίνηση» η Ε.Ε.

Η επιδεινούμενη στεγαστική κρίση φέρνει στο προσκήνιο την αναθεώρηση των πολιτικών κοινωνικής συνοχής με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπόσχεται να αντιμετωπίσει ένα φλέγον ζήτημα πριν αυτό μετατραπεί σε «βόμβα» στα θεμέλια του μπλοκ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γαλλία: Ταραχές, οδοφράγματα και περισσότερες από 300 συλλήψεις διαδηλωτών
Κόσμος 10.09.25

Ταραχές, οδοφράγματα και τουλάχιστον 300 συλλήψεις διαδηλωτών σε όλη τη Γαλλία

Μετά την ορκωμοσία του Σεμπάστιαν Λεκορνού, ο οποίος θεωρείται πως στερείται νομιμοποίησης όπως και ο Μακρόν, ταραχές ξέσπασαν στη Γαλλία όσο τα οδοφράγματα ξεφύτρωναν σαν τα μανιτάρια.

Σύνταξη
Νέες απειλές Νετανιάχου προς το Καταρ: «Οδηγήστε τους τρομοκράτες στη δικαιοσύνη, αλλιώς θα το κάνουμε εμείς»
Το Κατάρ απαντά 10.09.25

Νέες απειλές Νετανιάχου προς το Καταρ: «Οδηγήστε τους τρομοκράτες στη δικαιοσύνη, αλλιώς θα το κάνουμε εμείς»

Με αφορμή τη συμπλήρωση 24 ετών από την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους, ο Νετανιάχου συνέκρινε τις επιθέσεις του Ισραήλ με τις επιχειρήσεις που διεξήγαγαν οι ΗΠΑ μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έχουν τα κινητά θέση στο σχολείο;
Ελλάδα 11.09.25

Έχουν τα κινητά θέση στο σχολείο;

Η παιδοψυχολόγος Ευαγγελίνα Τζήμα και ο εκπαιδευτικός Νικηφόρος Κωνσταντίνου μιλούν για το κρίσιμο ζήτημα εν όψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, με δεδομένο μάλιστα ότι πέρυσι καταγράφηκαν 14.806 αποβολές από τα σχολεία

Όλγα Αντωνίου
Λιγότεροι φόροι για 477.000 φορολογουμένους
Οικονομία 11.09.25

Λιγότεροι φόροι για 477.000 φορολογουμένους

Με τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής θα μειωθεί ο αριθμός των φορολογουμένων που πιάνονται στην απόχη της Εφορίας

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
«Ορφανά ακίνητα» στο στόχαστρο επιτηδείων
Οικονομία 11.09.25

«Ορφανά ακίνητα» στο στόχαστρο επιτηδείων

Διάφορες μεθοδεύσεις αποκαλύπτονται με τους δικαιούχους να βρίσκονται αντιμέτωποι με χρονοβόρες δίκες για να αποδείξουν ότι η περιουσία τους δεν είναι «αγνώστου ιδιοκτήτη»

Προκόπης Γιόγιακας
Από τους «Μπλοκάρουμε τα πάντα», έως τον «Νικολά που πληρώνει» – Η Γαλλία σε κρίση, η κοινωνία σε αναβρασμό
Κρίσιμο σταυροδρόμι 11.09.25

Από τους «Μπλοκάρουμε τα πάντα», έως τον «Νικολά που πληρώνει» – Η Γαλλία σε κρίση, η κοινωνία σε αναβρασμό

Εν μέσω πολιτικού αδιεξόδου, δημοσιονομικής κρίσης και αυξανόμενης λαϊκής δυσαρέσκειας στη Γαλλία, η μάχη για το μέλλον της μεταφέρεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στους δρόμους

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Φοροελαφρύνσεις στα ενοίκια: Όφελος για (λίγους) ιδιοκτήτες, μηδέν εις το πηλίκο για τους ενοικιαστές
Στεγαστική κρίση 11.09.25

Φοροελαφρύνσεις στα ενοίκια: Όφελος για (λίγους) ιδιοκτήτες, μηδέν εις το πηλίκο για τους ενοικιαστές

Θετικές είναι οι αντιδράσεις των ιδιοκτητών ακινήτων στις φοροελαφρύνσεις στα ενοίκια που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Με άδεια χέρια οι ενοικιαστές. Τι δηλώνουν στο in εκπρόσωποι των δύο πλευρών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Επιτέθηκε η Ρωσία με drones στην Πολωνία;
Κόσμος 11.09.25

Επιτέθηκε η Ρωσία με drones στην Πολωνία;

Η Πολωνία κατηγόρησε τη Ρωσία για επίθεση με drones στην επικράτειά της και ανακοίνωσε ότι ζήτησε διαβούλευση με τα υπόλοιπα μέλη του ΝΑΤΟ, επικαλούμενη το Αρθρο 4 του Καταστατικού Χάρτη του.

Σύνταξη
Ιράν: Ο ΟΗΕ χαιρετίζει τη συμφωνία με τον ΔΟΑΕ για την έναρξη των επιθεωρήσεων
Πυρηνικό πρόγραμμα 11.09.25

Ο ΟΗΕ χαιρετίζει τη συμφωνία Ιράν - ΔΟΑΕ για την έναρξη των επιθεωρήσεων

Ως ένα θετικό βήμα προς την αποκατάσταση της πλήρους συνεργασίας, χαρακτήρισε ο ΟΗΕ τη συμφωνία μεταξύ του Ιράν και του ΔΟΑΕ για τις «πρακτικές ρυθμίσεις επανέναρξης των επιθεωρήσεων».

Σύνταξη
Μπορούν οι ΗΠΑ να προστατεύσουν τους φίλους τους στον Κόλπο;
uncategorized 11.09.25

Μπορούν οι ΗΠΑ να προστατεύσουν τους φίλους τους στον Κόλπο;

Όπως φαίνεται, η Αμερική δεν μπορεί ή δεν θέλει να προστατεύσει τους φίλους της στον Κόλπο, με την επίθεση του Ισραήλ κατά του Κατάρ έφερε σε δύσκολη θέση τον Ντόναλντ Τραμπ και εξόργισε την περιοχή

Σύνταξη
Πρωθυπουργός του Κατάρ: Αν κάποιος πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη αυτός είναι ο Νετανιάχου
Πρωθυπουργός Κατάρ 11.09.25

«Ο Νετανιάχου είναι αυτός που πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη»

Αν κάποιος πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη αυτός είναι ο Νετανιάχου, τονίζει ο πρωθυπουργός του Κατάρ, απαντώντας στον ισραηλινό ομόλογό του για τα περί εθνών «που φιλοξενούν τρομοκράτες».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Νέο πλάνο από τη δολοφονία Κερκ δείχνει ύποπτο στην απέναντι ταράτσα [Βίντεο]
Κόσμος 11.09.25

ΗΠΑ: Νέο πλάνο από τη δολοφονία Κερκ δείχνει ύποπτο στην απέναντι ταράτσα [Βίντεο]

Ένα πλάνο που δείχνει κίνηση από μια φιγούρα στην απέναντι ταράτσα, παρουσιάζεται τις τελευταίες στιγμές ως αυτό που δείχνει το επικρατέστερο μέρος του ατόμου που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Πέντε αλήθειες
Media 11.09.25

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Πέντε αλήθειες

Συνταξιούχοι - Θα πληρώνουν κανονικά την Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ) • Στο 7,5% ο πληθωρισμός στο κρέας, στο 11,6% στα φρούτα και στο 10,9% στα ενοίκια

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ποιος ήταν ο ακροδεξιός υπέρμαχος της οπλοκατοχής Τσάρλι Κερκ που κατέληξε μετά από πυροβολισμό [Βίντεο]
Κόσμος 11.09.25

Ποιος ήταν ο ακροδεξιός υπέρμαχος της οπλοκατοχής Τσάρλι Κερκ που κατέληξε μετά από πυροβολισμό

Ο Τσάρλι Κερκ «ακτιβιστής» υπέρ της ακροδεξιάς, του ρατσισμού, του μισογυνισμού και υπ πέθανε μετά από σύντομη μάχη στην εντατική και αλλεπάλληλες μεταγγίσεις αίματος.

Σύνταξη
«Καμπανάκια» κατά της FIFA λόγω Ντεμπελέ και Ντουέ από την Ενωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών Γαλλίας
Ποδόσφαιρο 10.09.25

«Καμπανάκια» κατά της FIFA λόγω Ντεμπελέ και Ντουέ από την Ενωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών Γαλλίας

Ζητούν την παρέμβαση του κράτους για να συνετιστεί η FIFA και να χαλαρώσει το ποδοσφαιρικό καλεντάρι, με αφορμή τους τραυματισμούς των Ντεμπελέ και Ντουέ στην Εθνική Γαλλίας

Βάιος Μπαλάφας
«Το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας τρόμου όλων των εποχών!» Ρεκόρ στα ταμεία για το Κάλεσμα 4
Σφαγή στο box-office 10.09.25

«Το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας τρόμου όλων των εποχών!» Ρεκόρ στα ταμεία για το Κάλεσμα 4

Ο κόσμος του κινηματογραφικού franchise τρόμου Το Κάλεσμα (The Conjuring) μόλις κυκλοφόρησε την πιο δυναμική του ταινία φέρνοντας τρομακτικά έσοδα στα ταμεία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στεγαστική κρίση: Πέρασε μια δεκαετία για να μπει σε «κίνηση» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Κομισιόν 10.09.25

Τι θα περιλαμβάνει το ευρωπαϊκό σχέδιο για τη στέγαση - Πέρασε μια δεκαετία για να μπει σε «κίνηση» η Ε.Ε.

Η επιδεινούμενη στεγαστική κρίση φέρνει στο προσκήνιο την αναθεώρηση των πολιτικών κοινωνικής συνοχής με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπόσχεται να αντιμετωπίσει ένα φλέγον ζήτημα πριν αυτό μετατραπεί σε «βόμβα» στα θεμέλια του μπλοκ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο