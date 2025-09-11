Το σχεδόν μονοπώλιο της Κίνας σε κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες ανατρέπει την ισορροπία στον τομέα των στρατιωτικών τσιπ, ενώ οι ΗΠΑ αναζητούν απεγνωσμένα εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού.

Η κυριαρχία της Κίνας στον τομέα του γαλλίου αναδιαμορφώνει σιωπηλά τους κανόνες του αγώνα εξοπλισμών, αναγκάζοντας τις ΗΠΑ να αγωνίζονται να διατηρήσουν την ηλεκτρονική του στρατού τους —και το πλεονέκτημά τους— σε λειτουργία.

Ενώ οι ΗΠΑ παραμένουν ο παγκόσμιος ηγέτης σε συνολικές αμυντικές δαπάνες και καινοτομία, η κυριαρχία της Κίνας στο γάλλιο υπογραμμίζει πώς τα εμπόδια στην αλυσίδα εφοδιασμού μπορούν να αντισταθμίσουν τα παραδοσιακά πλεονεκτήματα.

Αυτό το μήνα, η South China Morning Post (SCMP) ανέφερε ότι η Κίνα έχει επιβάλει σιωπηρά de facto κυρώσεις στην αμερικανική βιομηχανία ημιαγωγών, περιορίζοντας τις εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών όπως το γάλλιο και το γερμάνιο. Αυτή η κίνηση έχει διευρύνει το τεχνολογικό χάσμα στα στρατιωτικά συστήματα ραντάρ.

Η Κίνα χρησιμοποιεί το γάλλιο για προηγμένα όπλα

Η αλλαγή αυτή υπογραμμίστηκε κατά τη διάρκεια μιας στρατιωτικής παρέλασης στην πλατεία Τιενανμέν, όπου η Κίνα παρουσίασε προηγμένα όπλα που λειτουργούν με ημιαγωγούς νιτριδίου του γαλλίου (GaN).

Σύμφωνα με μια έκθεση του Ινστιτούτου Φυσικής της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών, η κυριαρχία της Κίνας στην τεχνολογία GaN —που χρησιμοποιείται σε ραντάρ φάσης— έχει επιτρέψει την ταχεία ανάπτυξη συμπαγών συστημάτων υψηλής απόδοσης σε όλες τις ένοπλες δυνάμεις της.

Ενώ οι ΗΠΑ ήταν οι πρωτοπόροι στην ανάπτυξη ραντάρ ενεργού ηλεκτρονικής σάρωσης (AESA), ο ναυτικός στόλος τους εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε παλαιότερα συστήματα, με πρόσφατες αναβαθμίσεις σε SPY-6 AESA μόνο σε επιλεγμένα αντιτορπιλικά.

Ο στρατηγικός έλεγχος της Κίνας επί της παραγωγής GaN, ενισχυμένος από το σχεδόν μονοπώλιο της σε εξευγενισμένο γάλλιο και μια ώριμη βιομηχανική αλυσίδα, της επέτρεψε να ενσωματώσει στρατιωτικές και πολιτικές εφαρμογές, επιταχύνοντας την καινοτομία και μειώνοντας το κόστος.

Οι εξαγωγές σε κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες συνεχίζονται

Οι έλεγχοι των εξαγωγών, που χαρακτηρίζονται ως μέτρα εθνικής ασφάλειας, επιβεβαιώθηκαν εκ νέου τον Δεκέμβριο του 2024. Αναλυτές υποστηρίζουν ότι αυτή η σιωπηρή κύρωση έχει αναδιαμορφώσει τον παγκόσμιο αγώνα εξοπλισμών, με την Κίνα να διαθέτει πλέον δίκτυα ραντάρ ικανά να ανιχνεύουν αεροσκάφη stealth και βαλλιστικούς πυραύλους σε κλίμακα που οι ΗΠΑ δεν μπορούν να ανταγωνιστούν.

Ο Άινταν Πάουερ – Ριγκς και άλλοι, σε μια έκθεση του Ιουλίου 2025 για το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), σημειώνουν ότι η Κίνα ελέγχει το 98% της παγκόσμιας παραγωγής γαλλίου, αξιοποιώντας την κυριαρχία της στον εξευγενισμό αλουμινίου και τις ιδιόκτητες τεχνολογίες εξόρυξης για να μετατρέψει τις αλυσίδες εφοδιασμού σε όπλα εν μέσω των κλιμακούμενων εμπορικών εντάσεων.

Τονίζουν ότι οι περιορισμοί στις εξαγωγές της Κίνας, οι οποίοι έχουν γίνει πιο αυστηροί από το 2023, έχουν εξελιχθεί σε ένα ολοκληρωτικό εμπάργκο που στοχεύει τις ΗΠΑ, διαταράσσοντας την πρόσβαση στο γάλλιο, ένα κρίσιμο συστατικό για τα αμυντικά συστήματα.

Με πάνω από 11.000 στρατιωτικά εξαρτήματα των ΗΠΑ να εξαρτώνται από το γάλλιο και το 85% να προέρχεται από κινέζους προμηθευτές, προειδοποιούν ότι ένας στραγγαλισμός αποτελεί στρατηγική απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και την αμυντική ετοιμότητα των συμμάχων.

Δεν θα παραλύσει τον αμερικανικό στρατό, αλλά θα αυξήσει υπέρογκα το κόστος

Ο έλεγχος της Κίνας επί των εξαγωγών γαλλίου, γερμανίου και άλλων σπάνιων γαιών είναι απίθανο να παραλύσει εντελώς τον αμερικανικό στρατό.

Ωστόσο, θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τις εξαγωγές όπλων των ΗΠΑ, αυξάνοντας το ήδη υψηλό κόστος του στρατιωτικού εξοπλισμού της και επιμηκύνοντας τους χρόνους παραγωγής. Αυτό θα είχε πιθανώς ως αποτέλεσμα τη μείωση των αγορών όπλων και την επιμήκυνση των χρόνων παράδοσης σε εταίρους όπως η Ουκρανία, το Ισραήλ και η Ταϊβάν, υπονομεύοντας ενδεχομένως τις στρατιωτικές τους δυνατότητες.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ έχουν βρει τρόπους να παρακάμψουν αυτούς τους ελέγχους των εξαγωγών. Η Σάρα Γκόντεκ, σε ένα άρθρο του Stimson του Μαρτίου 2025, παρατηρεί ότι παρά την επίσημη απαγόρευση της Κίνας στις εξαγωγές γαλλίου και γερμανίου προς τις ΗΠΑ, και τα δύο υλικά συνεχίζουν να φτάνουν στις ακτές των ΗΠΑ μέσω έμμεσων εμπορικών οδών.

Επισημαίνει στοιχεία εμπορίου που δείχνουν ότι τρίτες χώρες —ιδίως το Βέλγιο— χρησιμεύουν ως δίαυλοι, με τις κινεζικές εξαγωγές γερμανίου προς το Βέλγιο να αυξάνονται κατά 224% το 2024, αντανακλώντας τη μείωση των άμεσων εξαγωγών των ΗΠΑ και υποδηλώνοντας μια ανακατεύθυνση του εφοδιασμού.

Τριγωνικές συναλλαγές στις σπάνιες γαίες και τα κρίσιμα ορυκτά

Λέει ότι οι επανεξαγωγές γαλλίου είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν, αλλά η αύξηση των εισαγωγών από τη Γερμανία και τον Καναδά —και οι δύο χώρες εξαρτώνται από την κινεζική προμήθεια και ανακύκλωση— αποκαλύπτουν παρόμοια μοτίβα. Αυτές οι παράπλευρες ροές, υποστηρίζει η Γκόντεκ, υπονομεύουν τους περιορισμούς της Κίνας και διατηρούν την κατανάλωση των ΗΠΑ παρά τη μείωση των άμεσων εισαγωγών κατά 68-77%.

Ωστόσο, τέτοιες λύσεις είναι μόνο προσωρινές. Ο Άλβιν Καμπά, σε άρθρο του στο War on the Rocks τον Απρίλιο του 2025, σημειώνει ότι οι ΗΠΑ έχουν ξανανοίξει το ορυχείο σπάνιων γαιών Mountain Pass, χρησιμοποιώντας τον Νόμο για την Άμυνα και την Παραγωγή για να χρηματοδοτήσουν επιλεγμένα εγχώρια έργα και να αυξήσουν τους προϋπολογισμούς του υπουργείου Άμυνας και του υπουργείου Ενέργειας για να υποστηρίξουν την εξόρυξη και την επεξεργασία.

Ο Καμπά προσθέτει ότι οι ΗΠΑ έχουν επίσης επιδιώξει συνεργασίες «friendshoring» με συμμάχους όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, προκειμένου να διαφοροποιήσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους.

Παρά τις προσπάθειες αυτές, επισημαίνει ότι η εγχώρια διύλιση παραμένει περιορισμένη, με τις νέες εγκαταστάσεις να χρειάζονται 10-20 χρόνια για να τεθούν σε λειτουργία, μια πρόκληση που επιδεινώνεται από την διστακτικότητα των επενδυτών, το υψηλό κόστος κεφαλαίου και την αντίθεση των περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Ακόμα και αν οι ΗΠΑ αποκτήσουν παραγωγή, η Κίνα προηγείται στην επεξεργασία

Πέρα από αυτά τα εμπόδια, ο Καμπά αναφέρει ότι η ολοκληρωμένη αλυσίδα εφοδιασμού της Κίνας και η ικανότητά της να χειραγωγεί τις παγκόσμιες αγορές ορυκτών, υπονομεύουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα των ΗΠΑ.

Ο Καμπά σημειώνει επίσης ότι τα ορυχεία που ξανάνοιξαν των ΗΠΑ εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την κινεζική επεξεργασία. Επιπλέον, προσθέτει ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τους δικούς τους περιορισμούς χωρητικότητας και γεωπολιτικές ευπάθειες, με αποτέλεσμα η αποθήκευση να αποτελεί μια δαπανηρή και ανεπαρκή εναλλακτική λύση.

Αυτό αφήνει μια πιο επικίνδυνη οδό: την επένδυση σε χώρες με σημαντικά αποθέματα σπάνιων γαιών. Όπως σημειώνει η Έλι Ρόστουμ σε ένα άρθρο του Ιουνίου 2025 για το Κέντρο Ανάλυσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPA), ενώ οι ΗΠΑ έχουν επενδύσει 600 δισ. δολάρια σε υποδομές για τις σπάνιες γαίες στο εξωτερικό, είναι απίθανο να αναλάβουν το κόστος της πλήρους εξάλειψης του κινδύνου από την Κίνα το οποίο εκτιμάται μεταξύ 590 δισ. και άνω των 2 τρισ. έως το 2040.

Υποστηρίζει επίσης ότι η επένδυση χρημάτων σε απομακρυσμένα ορυχεία μπορεί να μην είναι η ιδανική λύση από άποψη ασφάλειας. Η Ρόστουμ επισημαίνει ότι οι αμερικανικές εταιρείες δεσμεύονται από απαγορεύσεις επενδύσεων σε αυταρχικές χώρες ή χώρες με δημοκρατικά προβλήματα, σε αντίθεση με την πρακτική προσέγγιση της Κίνας, η οποία συχνά αγνοεί τα ζητήματα διαφθοράς ή ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Κίνα έχει δείξει διάθεση για επενδυτικό ρίσκο

Η Ρόστουμ σημειώνει ότι η Κίνα έχει δείξει μεγαλύτερη προθυμία για επικίνδυνες επενδύσεις, καταβάλλοντας 391 δισ. δολάρια σε προβληματικά δάνεια από το 2005. Αν και πολλά από αυτά τα δάνεια ενδέχεται να μην αποπληρωθούν ποτέ, επέτρεψαν στην Κίνα να αποκτήσει πρόσβαση σε νέες αγορές και να αναπτύξει την υποδομή και τα δίκτυα που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των μελλοντικών αλυσίδων εφοδιασμού.

Επιπλέον, ενώ οι ΗΠΑ και η Κίνα ανταγωνίζονται για την προμήθεια σπάνιων γαιών, η Ρόστουμ επισημαίνει ότι οι χώρες προέλευσης στον Παγκόσμιο Νότο εθνικοποιούν τα αποθέματα, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική τους σημασία ως διαπραγματευτικό ατού για την εξασφάλιση καλύτερων διπλωματικών, οικονομικών ή ασφαλιστικών συμφωνιών με τις δύο υπερδυνάμεις.

Ταυτόχρονα, η στρατηγική της Κίνας έχει τις δικές της αδυναμίες, από την εξάρτηση από πολιτικά ασταθείς προμηθευτές έως τους μακροπρόθεσμους κινδύνους των μη βιώσιμων δανείων.

Τέτοιοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν τη φθορά της φήμης, την δυσαρέσκεια των χρεωμένων κρατών που δεν είναι σε θέση να αποπληρώσουν τα δάνεια, τη μείωση των πόρων για τις εγχώριες προτεραιότητες της Κίνας και την στροφή των δανειοληπτών προς δυτικές εναλλακτικές λύσεις.

Το αυξημένο κόστος μπορεί να οδηγήσει σε σταδιακή αποκλιμάκωση

Επιπλέον, ο κίνδυνος αμοιβαίας οικονομικής ζημίας από τους ελέγχους των εξαγωγών σπάνιων γαιών από την Κίνα και τους περιορισμούς των ΗΠΑ σε προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να παρακινήσει και τις δύο πλευρές να μειώσουν τις εντάσεις.

Ακριβώς όπως οι ΗΠΑ εξαρτώνται από τις σπάνιες γαίες της Κίνας για την κατασκευή προηγμένων ημιαγωγών και στρατιωτικού εξοπλισμού, η βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας εξακολουθεί να βασίζεται στα τσιπ των ΗΠΑ για να υποστηρίξει τις φιλοδοξίες της.

Σε έναν ανταγωνισμό όπου τα ορυκτά είναι τόσο πολύτιμα όσο οι πύραυλοι, η κυριαρχία της Κίνας στο γάλλιο υπογραμμίζει ότι ο αγώνας για την υπεροχή δεν διεξάγεται μόνο στα πεδία των μαχών, αλλά και στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Τόσο για την Κίνα όσο και για τις ΗΠΑ, η νίκη μπορεί να εξαρτάται λιγότερο από τη δύναμη πυρός και περισσότερο από το ποια πλευρά θα καταφέρει να διατηρήσει σε λειτουργία τα εργοστάσια και τον στρατό της.