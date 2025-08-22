newspaper
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Από τα σκουπίδια στην αυτάρκεια: Βρήκαν οι ΗΠΑ τρόπο να σπάσουν την κινεζική εξάρτηση στα κρίσιμα ορυκτά;
Διεθνής Οικονομία 22 Αυγούστου 2025 | 19:30

Από τα σκουπίδια στην αυτάρκεια: Βρήκαν οι ΗΠΑ τρόπο να σπάσουν την κινεζική εξάρτηση στα κρίσιμα ορυκτά;

«Η ευκαιρία είναι τεράστια. Ελπίζω να κινητοποιήσει κόσμο στην κυβέρνηση και στη βιομηχανία να εξετάσουν πιο προσεκτικά τι εξορύσσουμε»

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
A
A
Vita.gr
Χάσαμε την επαφή με τη φύση, λένε οι επιστήμονες

Χάσαμε την επαφή με τη φύση, λένε οι επιστήμονες

Spotlight

Είναι αλήθεια ότι οι εφοδιαστικές αλυσίδες για ορισμένα από τα πιο κρίσιμα ορυκτά μέταλλα ελέγχονται από την Κίνα, προκαλώντας ανησυχία στη Δύση ότι έτσι ασκείται πολιτική μόχλευση από το Πεκίνο. Ειδικοί όμως κομίζουν ευχάριστα νέα για την Ουάσιγκτον.

Δεδομένου ότι οι μέταλλα αυτά θεωρούνται απαραίτητα στις ΗΠΑ για στρατιωτικές και ενεργειακές τεχνολογίες, όπως φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες και μπαταρίες, επιστήμονες λένε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος της αυξανόμενης ζήτησης για κρίσιμα ορυκτά χωρίς να ανοίξουν νέα μεταλλεία.

Όπως αναφέρει το New Scientist, επικαλούμενο έρευνα της Σχολής Μεταλλείων του Κολοράντο στις ΗΠΑ, τα υπολείμματα μεταλλεύματος που απορρίπτονται από αμερικανικά μεταλλεία είναι γεμάτα καίρια ορυκτά.

Αυτά είναι μάλιστα τόσο σημαντικά ώστε να παρέχουν πρακτικά όλη την πρώτη ύλη που χρειάζεται για την κατασκευή τεχνολογιών καθαρής ενέργειας.

Η ανάκτηση μόλις του 1% όσων περιέχονται στα παραπροϊόντα της εξόρυξης θα αρκούσε για να αντικαταστήσει όλες τις τρέχουσες εισαγωγές των ΗΠΑ.

Η ανάκτηση ακόμη και ενός μικρού κλάσματος αυτών των ορυκτών θα μπορούσε να καλύψει τη διογκούμενη ζήτηση της χώρας για πράσινη ενέργεια χωρίς εισαγωγές ή περιβαλλοντικά επιζήμια νέα μεταλλεία — όμως η εφαρμογή αυτού μόνο εύκολη δεν είναι.

«Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι στη χρήση του υλικού που εξορύσσουμε», λέει η Ελίζαμπεθ Χόλεϊ από τη Σχολή Μεταλλείων του Κολοράντο.

Σήμερα, τα περισσότερα μεμονωμένα μεταλλεία επικεντρώνονται στην εξόρυξη λίγων μόνο τύπων ορυκτών, όπως χαλκού ή χρυσού. Αυτό συνεπάγεται εκσκαφή μεταλλεύματος, θραύση του και στη συνέχεια απομόνωση του κύριου προϊόντος με διάφορες μεταλλουργικές διεργασίες. Ό,τι απομένει απορρίπτεται ως απόβλητα εξόρυξης (tailings).

«Το μεγαλύτερο μέρος όσων εξορύσσουμε καταλήγει να είναι απόβλητο», λέει η Χόλεϊ. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι ότι τα περισσότερα μεταλλεία δεν γνωρίζουν ακριβώς τι πετούν. «Πολλά από τα στοιχεία που σήμερα θεωρούμε κρίσιμα δεν είχαν μεγάλη χρήση στο παρελθόν, άρα κανείς δεν τα αναλύει», λέει η Χόλεϊ.

Αξιοποίηση όχι εξόρυξη

Η Χόλεϊ και οι συνεργάτες της εξέτασαν χιλιάδες δείγματα μεταλλεύματος και δεδομένα παραγωγής αντιπροσωπευτικά μεταλλείων σε όλη τις ΗΠΑ.

Χρησιμοποίησαν αυτές τις πληροφορίες για να εκτιμήσουν τον όγκο άλλων ορυκτών που θα μπορούσαν να εξαχθούν από 54 ενεργά μεταλλεία μετάλλων σε σκληρά πετρώματα, εφόσον προστεθούν νέα στάδια κατεργασίας/διύλισης.

Για ορισμένα ορυκτά, διαπίστωσαν ότι η ανάκτηση μόλις του 1% όσων περιέχονται στα παραπροϊόντα της εξόρυξης θα αρκούσε για να αντικαταστήσει όλες τις τρέχουσες εισαγωγές των ΗΠΑ. Άλλα ορυκτά απαιτούσαν υψηλότερα ποσοστά ανάκτησης, από 10% έως 90%, για να υποκατασταθούν οι εισαγωγές. Και για μερικά μέταλλα -π.χ. χρυσός, πλατίνα και παλλάδιο- θα απαιτούνταν εισαγωγές ακόμη κι αν ανακτούταν το 100% των ποσοτήτων από τα παραπροϊόντα.

Αυτό θα βοηθούσε στην ασφάλεια των εφοδιαστικών αλυσίδων και στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εξόρυξης. «Θα ήταν καλύτερο να αξιοποιήσουμε περισσότερο ό,τι ήδη εξορύσσουμε», σημειώνει.

Τεράστια ευκαιρία

Ο Μπράιαν ΜακΝόλτι από το Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά λέει ότι αυτό δείχνει πως η «ευκαιρία είναι τεράστια» — αλλά απαιτείται πολύ περισσότερη έρευνα για να μετατραπούν οι εκτιμήσεις των συνολικών ποσοτήτων σε πραγματική ανάκτηση. «Ελπίζω να κινητοποιήσει κόσμο στην κυβέρνηση και στη βιομηχανία να εξετάσουν πιο προσεκτικά τι εξορύσσουμε», λέει.

Το να γνωρίζεις πού υπάρχουν αυτά τα ορυκτά κάθε άλλο παρά το μόνο εμπόδιο είναι. Η τρέχουσα τεχνολογία κατεργασίας δεν ταιριάζει καλά σε αυτά τα μικρά και πολύπλοκα ρεύματα αποβλήτων, και η εγκατάσταση της αναγκαίας τεχνολογίας είναι υπερβολικά δαπανηρή για τα περισσότερα αμερικανικά μεταλλεία, λέει η Μέγκαν Ο Κόνορ από την Nth Cycle, μια νεοφυή επιχείρηση που επικεντρώνεται στην ανάκτηση κρίσιμων ορυκτών από μη παραδοσιακές πηγές.

Τα μεταλλεία μπορεί επίσης να διστάζουν να επενδύσουν χρήματα για την ανάκτηση νέων τύπων ορυκτών όταν η μελλοντική ζήτηση είναι τόσο αβέβαιη, προσθέτει ο ΜακΝόλτι. Είτε πρόκειται για μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων είτε για φωτοβολταϊκά, «η αλλαγή της τεχνολογίας συμβαίνει εκθετικά πιο γρήγορα από τον τρόπο που εξορύσσουμε», λέει.

Παρά την εχθρική στάση της απέναντι στις ανανεώσιμες, η κυβέρνηση Τραμπ έχει καταστήσει την ενίσχυση της παραγωγής κρίσιμων ορυκτών στις ΗΠΑ βασικό στοιχείο της ατζέντας της. Την περασμένη εβδομάδα, το Υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε χρηματοδότηση σχεδόν ενός δισ. δολ. για μη παραδοσιακές προσπάθειες εξόρυξης, συμπεριλαμβανομένων 250 εκατ. δολαρίων ειδικά για την ανάκτηση ορυκτών από παραπροϊόντα και απόβλητα εξόρυξης.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας λέει ότι αυτά τα απόβλητα μεταλλείων είναι «μια σημαντική εγχώρια ευκαιρία» και θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις ΗΠΑ να διαφοροποιήσουν τις πηγές κρίσιμων ορυκτών και υλικών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Τζερόμ Πάουελ: «Παράθυρο» για μείωση επιτοκίων

Τζερόμ Πάουελ: «Παράθυρο» για μείωση επιτοκίων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Oy and Joy»: Το μικρό μυστικό που τα ευτυχισμένα ζευγάρια ποτέ δεν παραλείπουν

«Oy and Joy»: Το μικρό μυστικό που τα ευτυχισμένα ζευγάρια ποτέ δεν παραλείπουν

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε (ελαφρώς) τις απώλειες της εβδομάδας η αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε (ελαφρώς) τις απώλειες της εβδομάδας η αγορά

inWellness
Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
inTown
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ευρώπη: Κίνδυνος για χιλιάδες εργαζόμενους – Ποιους απειλεί ο καλπάζων ψηφιακός μετασχηματισμός
Αδειάζει η κλεψύδρα 22.08.25

Κίνδυνος για χιλιάδες εργαζόμενους - Ποιους απειλεί ο καλπάζων ψηφιακός μετασχηματισμός

Πόσο μεγάλη είναι η απειλή για εργαζόμενους στην Ευρώπη - Γιατί είναι απαραίτητο ένα όραμα που θα εμπνέει ελπίδα και αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον, όχι απλώς αποδοχή της της αναπόφευκτης αλλαγής

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΗΠΑ: Η γυναίκα που προέβλεψε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 επέστρεψε με νέα… προφητεία
Το «Μαντείο της Γουόλ Στριτ» 22.08.25

Η γυναίκα που προέβλεψε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 επέστρεψε με νέα… προφητεία

Φόβοι ότι η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 θα επαναληφθεί σύντομα. Η «Κασσάνδρα» της Γουόλ Στριτ επιστρέφει με μια ανάλυση «φωτιά».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κυρώσεις: Οι εμπορικές συναλλαγές ΗΠΑ και ΕΕ με τη Ρωσία που μένουν κάτω από το ραντάρ
Διεθνής Οικονομία 22.08.25

Οι εμπορικές συναλλαγές ΗΠΑ και ΕΕ με τη Ρωσία που μένουν κάτω από το ραντάρ

Οι ΗΠΑ απειλούν με επιπλέον δασμούς τις χώρες που συνεργάζονται με τη Ρωσία αλλα διατηρούν το προνόμιο να εισάγουν ρωσικά αγαθά όπως ουράνιο και φυτοφάρμακα.

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Προχωρά η επισημοποίηση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ και ΕΕ – Λεπτομερή σχέδια «δείχνουν» πιθανή μείωση δασμών
Διεθνής Οικονομία 21.08.25

Προχωρά η επισημοποίηση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ και ΕΕ – Λεπτομερή σχέδια «δείχνουν» πιθανή μείωση δασμών

Σε τροχιά επισημοποίησης έχει μπει η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ και ΕΕ, με κοινή δήλωση που εκδόθηκε την Πέμπτη να αντιπροσωπεύει πρόοδο στις συζητήσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Οι τουρίστες στρέφονται ξανά στο «coolcation»
Αλλαγή συνηθειών 21.08.25

Οι τουρίστες στρέφονται ξανά στο «coolcation»

Οι τουρίστες απομακρύνονται από τα παραδοσιακά καλοκαιρινά hotspots της Ευρώπης εν μέσω ανησυχιών για καύσωνα και μαινόμενες πυρκαγιές και προτιμούν τη νέα τάση που λέγεται: coolcation.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τι σημαίνει η επιβεβαίωση ύπαρξης λιμού στη Γάζα
Κόσμος 22.08.25

Τι σημαίνει η επιβεβαίωση ύπαρξης λιμού στη Γάζα

Υπήρχαν ελλείψεις τροφίμων στη Γάζα από τότε που το Ισραήλ περιόρισε τη βοήθεια λίγο μετά την έναρξη του πολέμου πριν από σχεδόν δύο χρόνια. Η τελευταία κρίση κλιμακώθηκε στις αρχές Μαρτίου, όταν το Ισραήλ διέκοψε όλες τις προμήθειες τροφίμων στην περιοχή.

Σύνταξη
Sky News: Ο ύποπτος για τις επιθέσεις στον Nord Stream υπηρέτησε στον στρατό της Ουκρανίας
Sky News 22.08.25

Ο ύποπτος για τις επιθέσεις στον Nord Stream «υπηρέτησε στον στρατό της Ουκρανίας»

Ο Ουκρανός που θεωρείται ύποπτος για τον συντονισμό των επιθέσεων στους αγωγούς Nord Stream είχε υπηρετήσει στις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας και στις ειδικές δυνάμεις του ουκρανικού στρατού, σύμφωνα με το Sky News.

Σύνταξη
Η ψυχή που φεύγει και η σεξουαλική ικανοποίηση: Έναν αιώνα μετά κανείς δεν γνωρίζει πόσους δολοφόνησε η Τζέιν Τόπαν
Άγγελος θανάτου 22.08.25

Η ψυχή που φεύγει και η σεξουαλική ικανοποίηση: Έναν αιώνα μετά κανείς δεν γνωρίζει πόσους δολοφόνησε η Τζέιν Τόπαν

Καταδικάστηκε για 12 φόνους. Εκείνη υποστήριζε ότι δολοφόνησε 31 ανθρώπους. Οι φήμες λένε για πάνω από 100. Η «γλυκιά νοσοκόμα» Τζέιν Τόπαν προκαλεί ακόμα εφιάλτες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η πρόταση της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη – Τι ισχύει με τον Μοχάμεντ
Super League 22.08.25

Αυτή είναι η πρόταση της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη - Τι ισχύει με τον Μοχάμεντ

Το «In» παρουσιάζει την πρόταση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον Φώτη Ιωαννίδη και καταγράφει πόσο έχει προχωρήσει ο Παναθηναϊκός την υπόθεση του Μοσταφά Μοχάμεντ της Ναντ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Άφαντος ο δράστης – Έκκληση του θείου του να παραδοθεί στην Αστυνομία
Βόλος 22.08.25

Άφαντος ο δράστης της γυναικοκτονίας - Έκκληση του θείου του να παραδοθεί στην Αστυνομία

Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του 40χρονου που σκότωσε την 36χρονη γυναίκα του - Το ενδεχόμενο να έχει βάλει τέλος στη ζωή του εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Σύνταξη
Τουρισμός: Χάνει δυναμική η ελληνική οικονομία – Σημάδια κόπωσης στη «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας
Τα τελευταία στοιχεία 22.08.25

Χάνει δυναμική η ελληνική οικονομία - Σημάδια κόπωσης στον τουρισμό

Τουρισμός και ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Πτώση σημείωσε ο αριθμός των ξένων τουριστών στην Ελλάδα τον Ιούνιο. Αύξηση των εισαγωγών, υποχωρούν οι εξαγωγές. Σημάδια κόπωσης της οικονομίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Άνδρος: Σοβαρός κίνδυνος σε παραλία του νησιού μετά από μεγάλη κατολίσθηση [εικόνες]
«Επικίνδυνη ζώνη» 22.08.25

Σοβαρός κίνδυνος σε παραλία της Άνδρου μετά από μεγάλη κατολίσθηση (εικόνες)

Παιδιά και λουόμενοι προσεγγίζουν την περιοχή και κινούνται επάνω στα βράχια, εκθέτοντας τον εαυτό τους σε σοβαρό κίνδυνο - «Καμπανάκι» για παραλία της Άνδρου από τον Θεόδωρο Κολυδά

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Ιταλία
Μπάσκετ 22.08.25

LIVE: Ελλάδα – Ιταλία

LIVE: Ελλάδα – Ιταλία. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Ιταλία στο πλαίσιο του τουρνουά Ακρόπολις. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ News.

Σύνταξη
Όπλα: Κούρσα για τους υπερηχητικούς πυραύλους – Το σούπερ όπλο που ταξιδεύει με 2 μίλια το δευτερόλεπτο
Νέες τεχνολογίες 22.08.25

Κούρσα για τους υπερηχητικούς πυραύλους - Το σούπερ όπλο που ταξιδεύει με 2 μίλια το δευτερόλεπτο

Εντείνεται ο παγκόσμιος ανταγωνισμός για τα σούπερ όπλα των δύο μιλίων το δευτερόλεπτο. Ρωσία και Κίνα κερδίζουν έδαφος στην ανάπτυξη υπερηχητικών πυραύλων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καλή τύχη στον σκηνοθέτη: Η Μπλέικ Λάιβλι ανακοίνωσε την επόμενη δουλειά της και το διαδίκτυο έστησε πάρτι
Ουπς 22.08.25

Καλή τύχη στον σκηνοθέτη: Η Μπλέικ Λάιβλι ανακοίνωσε την επόμενη δουλειά της και το διαδίκτυο έστησε πάρτι

Η σταρ του Χόλιγουντ Μπλέικ Λάιβλι θα πρωταγωνιστήσει στη ρομαντική κωμωδία The Survival List - η πρώτη της δουλειά μετά το ξεκίνημα της νομικής κόντρας με τον Τζάστιν Μπαλντόνι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πλεύρης – Γεωργιάδης: Σύμπραξη για τη διαπίστωση της ανηλικότητας αιτούντων άσυλο
Νέο πλαίσιο 22.08.25

Σύμπραξη Πλεύρη - Γεωργιάδη για τη διαπίστωση της ανηλικότητας αιτούντων άσυλο

Φαρδιά πλατιά την υπογραφή των υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη και Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη θα έχει η υπουργική απόφαση για την εφαρμογή νέου πλαισίου για τη διαπίστωση της ηλικίας πολιτών τρίτων χωρών.

Σύνταξη
H επίθεση κατά της πειρατείας στην Ιταλία επεκτείνεται και εκτός Serie A
Ποδόσφαιρο 22.08.25

H επίθεση κατά της πειρατείας στην Ιταλία επεκτείνεται και εκτός Serie A

Η πρωτοβουλία, που υλοποιείται κατά τις δύο πρώτες αγωνιστικές της Serie A, θα επεκταθεί και στα γήπεδα των Serie B και Serie C. Η ζημία της οπτικοακουστικής πειρατείας είναι 2,2 δισ. ευρώ

Βάιος Μπαλάφας
Τζόρτζια Μελόνι: Σε βίλα στη Ρόδο έκανε διακοπές η Ιταλίδα πρωθυπουργός πριν αποχωρήσει για τον Λευκό Οίκο
Ελλάδα-ΗΠΑ 22.08.25

Τζόρτζια Μελόνι: Σε βίλα στη Ρόδο έκανε διακοπές η Ιταλίδα πρωθυπουργός πριν αποχωρήσει για τον Λευκό Οίκο

Η Τζόρτζια Μελόνι βρέθηκε υπό άκρα μυστικότητα σε ιδιωτική βίλα στην Λίνδο της Ρόδου - Σφοδρές αντιδράσεις στην Ιταλία με αφρομή την τουριστική κρίση στη χώρα.

Σύνταξη
Τραμπ: Δεν επιθυμεί να είναι στη συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν – «Είναι λίγο σαν το λάδι και το ξίδι, δεν τα πάνε καλά»
«Θα δούμε» 22.08.25

Τραμπ: Δεν επιθυμεί να είναι στη συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν – «Είναι λίγο σαν το λάδι και το ξίδι, δεν τα πάνε καλά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ξέρει αν θα είναι στη συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Βλαντιμίρ Πούτιν, κάτι που τελικά φαίνεται να μην επιθυμεί

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
Απόρρητο