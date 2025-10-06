Η Ευρώπη εγκαινιάζει κεραία διαπλανητικών επικοινωνιών στην Αυστραλία
Είναι η τέταρτη κεραία του δικτύου Estrack που επιτρέπει την επικοινωνία με μακρινές αποστολές της ESA.
Η ευρωπαϊκή διαστημική υπηρεσία ESA επεκτείνει τις δυνατότητες επικοινωνίας με μακρινές διαστημικές αποστολές εγκαινιάζοντας στην Αυστραλία μια ακόμα κεραία που λειτουργεί ως πομποδέκτης ραδιοσημάτων.
Η νέα κεραία του Νιού Νόρτσια, 115 χιλιόμετρα βόρεια του Περθ στην Δυτική Αυστραλία, είναι ο τέταρτος επίγειος σταθμός του Estrack, του ευρωπαϊκού δικτύου επικοινωνίας με το «βαθύ» Διάστημα, αποστολές που κινούνται πέρα από τη γήινη τροχιά.
«Αυτή η στρατηγική επένδυση ενισχύει τις δυνατότητες επικοινωνίας της ESA με το βαθύ Διάστημα και μεγιστοποιεί τη λήψη του πιο πολύτιμου στοιχείου των αποστολών μας: τα δεδομένα που μεταδίδονται από σκάφη μακριά τη Γη» δήλωσε ο γενικός διευθυντής της ESA Γιόζεφ Άσμπαχερ κατά την τελετή εγκαινίων στις 4 Οκτωβρίου.
H επικοινωνία με μακρινές αποστολές απαιτεί οπτική επαφή του σκάφους με τους επίγειους σταθμούς, κάτι που δεν είναι πάντα εφικτό λόγω της περιστροφής της Γης.
Για τον λόγο αυτό η ESA έχει αναπτύξει ένα δίκτυο κεραιών στο Σερμπρέρος της Ισπανίας, το Μαλάργουε της Αργεντινής και το Νιού Νόρτσια της Αυστραλίας, όπου ήδη λειτουργούσε μια κεραία της υπηρεσίας.
Η νέα κεραία των 62 εκατομμυρίων ευρώ, ουσιαστικά ένα ραδιοτηλεσκόπιο με διάμετρο 35 μέτρων, είναι η πιο προηγμένη στο δίκτυο Estrak. Τα εξαρτήματα του συστήματος λήψης ψύχονται στους -263 βαθμούς Κελσίου, κοντά στο απόλυτο μηδέν, για να μπορούν να ανιχνεύουν εξαιρετικά ασθενή ραδιοσήματα.
Τη μετάδοση εντολών και δεδομένων αναλαμβάνει ένας ραδιοπομπός ισχύος 20 kilowatt.
Στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών, η νέα κεραία θα χρησιμοποιηθεί επίσης για τις επικοινωνίες αποστολών της NASA, της ιαπωνικής διαστημικής υπηρεσίας JAXA και της ινδικής ISRO, καθώς και για εμπορικές διαστημικές αποστολές.
Στο μεταξύ, πάντως, η ESA και η NASA αναπτύσσουν συστήματα διαπλανητικής επικοινωνίας με λέιζερ, μια νέα προσέγγιση που αυξάνει σημαντικά την ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων.
