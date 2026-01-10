Γιάννης Στάνκογλου: Γιορτάζει τα γενέθλια του on air και αποκαλύπτει αν είναι ερωτευμένος

Τον προσωπικό του απολογισμό για το έτος που πέρασε έκανε ο Γιάννης Στάνκογλου, προσκεκλημένος της εκπομπής του MEGA «Χαμογέλα και Πάλι».

Ο ηθοποιός μάλιστα έσβησε την τούρτα των γενεθλίων μπαίνοντας στο πλατό.

Γιάννης Στάνκογλου: Ο απολογισμός για τη χρονιά που πέρασε

«Ήταν μία ωραία χρονιά, έκανα ωραία πράγματα στη δουλειά μου, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Ηρέμησα λίγο το καλοκαίρι, είχα χρόνο για να σκεφτώ. Μετά ήρθε το μιούζικαλ Annie, πέρασα υπέροχα. Ήταν μια παράσταση που δεν περίμενα να χαρώ τόσο πολύ», είπε ο ηθοποιός.

Οι πρόβες για τη νέα παράσταση

Παράλληλα, ο Γιάννης Στάνκογλου κάνει πρόβες για την παράσταση Λόλα που θα παρουσιαστεί στο θέατρο Παλλάς. Όπως αποκάλυψε, αρχικά του πρότειναν να ενσαρκώσει τον ρόλο που είχε υποδυθεί ο Σπύρος Καλογήρου στην ομώνυμη ταινία.

«Είναι δύσκολο εγχείρημα όταν αναλαμβάνεις να κάνεις μία κινηματογραφική ταινία. Κρατάμε το κείμενο όπως είναι, από εκεί και πέρα θα έχει διαφορές», σημείωσε.

Τι θα συμβούλευε τον νεότερο εαυτό του; Ο ηθοποιός αποκαλύπτει:

«Προσπαθώ να μην έχω μανιέρα και να αλλάζω όσο γίνεται»

«Νομίζω δεν θα έκανα τίποτα αλλιώς. Μερικές φορές και η υπερβολική ελευθερία και οι παρωπίδες δεν σου επιτρέπουν να δεις περισσότερο γύρω. Ρίσκαρα πράγματα, μου άρεσε να είμαι έξω από τα νερά μου».

Ο έρωτας στη ζωή του

«Δεν έχει κλείσει το κεφάλαιο έρωτας. Περνάω πολύ όμορφα έτσι με τον χρόνο που έχω. Μου αρέσει και με βοηθάει, μου δίνει περισσότερη ενέργεια να αντέξω. Ο έρωτας αλλάζει με την ηλικία πιστεύω.

Πιστεύω μέχρι 4 το πολύ φορές μπορείς να ερωτευτείς. Δεν νομίζω ότι συμβαίνει συχνά στη ζωή», είπε.