Γιάννης Στάνκογλου: Τι λέει για το διαζύγιο, τη συνεπιμέλεια των παιδιών του και την προσωπική ζωή του

Ο Γιάννης Στάνκογλου βρέθηκε προσκεκλημένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 και μίλησε για τα παιδιά του αλλά και τι συμβαίνει στην προσωπική ζωή του μετά του διαζύγιου.

Γιάννης Στάνκογλου: «Μια χαρά είναι να είσαι εργένης»

Έχω συνεπιμέλεια και βλέπω τα παιδιά μου πολύ συχνά, 3,5 μέρες την εβδομάδα, αλλά και όταν είμαι μόνος μου ζω κάτι που είχα καιρό να ζήσω, να κάνω ό,τι θέλω», εξομολογήθηκε ο Γιάννης Στάνκογλου.

Η ισορροπία μετά το διαζύγιο

«Πιστεύω ότι δεν υπάρχει χωρισμός που να μην είναι δύσκολος, αν είσαι νοήμων άνθρωπος και έχεις κάνει παιδιά. Είναι δύσκολο, είτε το θέλεις, είτε όχι. Τη χρυσή τομή τη βρήκαμε με αυτό που είχαμε ζήσει και πριν τα παιδιά.

Δεν μπορείς να στερήσεις από ένα παιδί τον έναν γονιό, το θεωρώ πολύ άσχημο. Όσο σημαντική είναι η μαμά, είναι και ο μπαμπάς. Είναι υπέροχο να μεγαλώνεις παιδί, είναι ό,τι πιο όμορφο έχει συμβεί στη ζωή μου».

Η ιδιαίτερη σχέση με τα παιδιά του

«Η κόρη μου είναι στην εφηβεία, ο γιος μου στην προ-εφηβεία. Έχουν μεγάλες διαφορές, αλλά με τη κόρη μου έχουμε φοβερή σχέση. Αργεί να μου τα πει, αλλά μου τα λέει όλα. Έχει ερωτευτεί, μου το λέει. Τις προάλλες γύρισα σπίτι και ήταν με πέντε αγόρια. Ρώτησα αν είναι κάποιος μαζί της, δεν είχα πρόβλημα. Συζητάμε για αυτά».

Η προσωπική ζωή

«Αν έρθει κάποιος άνθρωπος στη ζωή μου, δεν θα το κρύψω απ’ τα παιδιά μου. Δεν με ρωτάνε ακόμα, αλλά βλέπουν αν είμαι καλά ή όχι. Δεν τους έχω φέρει κάποια γυναίκα από τότε που έχω χωρίσει. Η μεγαλύτερή μου φοβία είναι μην πάθουν κάτι».