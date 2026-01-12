Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει τον «μοναδικό» ρόλο που ήθελε και τελικά πήρε η φίλη της, Έμα Στόουν

Η Τζένιφερ Λόρενς συχνά διεκδικούσε τους ίδιους ρόλους με την φίλη της Έμα Στόουν, ωστόσο, μια φορά και έναν καιρό, υπήρξε μια ταινία στην οποία ήθελε να συμμετάσχει πολύ – πράγμα του δεν κατάφερε.

«Ο ρόλος που ήθελα και τελικά πήρε εκείνη ήταν στην ταινία ‘Εύκολη…κατά λάθος’ », είπε η ηθοποιός σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στον δημοσιογράφο Τζος Χόροβιτς.

«Ήμουν ενθουσιασμένη με αυτή την ταινία και πραγματικά θα έπρεπε να είχα πάρει τη δουλειά[…]Θα μπορούσε να είχε σημειώσει μεγάλη επιτυχία», πρόσθεσε χαριτολογώντας.

«Είναι τιμή μου»

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «The Hunger Games» μίλησε επίσης για το γεγονός ότι η Έμα Στόουν προτάθηκε πρόσφατα για ένα βραβείο SAG για τον ρόλο της στην ταινία Bugonia – ενώ εκείνη, πάλι όχι.

«Έχουμε μια ομαδική συνομιλία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης [με τους φίλους μας] και έτσι σήμερα [έμαθα] προτάθηκε για το βραβείο SAG, ενώ εγώ όχι [για την ερμηνεία μου στην ταινία Die My Love]», είπε η Λόρενς.

«Και έγραψα, κάτι του τύπου, ‘Τι έγινε’, ενώ όλοι μας οι φίλοι της έλεγαν συγχαρητήρια. Και τότε έστειλα μια θλιμμένη φατσούλα. Και κάθε φορά που προσπαθούσε να μιλήσει, της έλεγα, ‘Γιατί μιλάς και δεν ζητάς συγγνώμη;’», είπε η Λόρενς.

«Πλάκα κάνω, με ξεπερνάει εδώ και δεκαετίες, και είναι τιμή μου», πρόσθεσε σε σοβαρό τόνο.

«Δεν ήμουν καλή στις οντισιόν»

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Τζένιφερ Λόρενς στάθηκε και στα πρώτα της χρόνια ως ηθοποιός. Εξηγώντας ότι δεν είχε παρακολουθήσει μαθήματα υποκριτικής, η Λόρενς είπε ότι αυτό την οδήγησε σε μερικές μοναδικές, και ακόμη και ενοχλητικές, εμπειρίες στις οντισιόν.

«Δεν είχα παρακολουθήσει μαθήματα υποκριτικής, οπότε όταν άρχισα να πηγαίνω σε οντισιόν, απλά μάθαινα μόνη μου και διδασκόμουν μόνη μου, χωρίς ανατροφοδότηση», θυμήθηκε.

«Θυμάμαι λοιπόν μια από τις πρώτες μου οντισιόν, έκανα αυτό [καλύπτει μέρος του προσώπου της με το χέρι της] — το οποίο θεωρούσα εξαιρετικό γιατί ήταν πολύ ρεαλιστικό. Και εκείνοι έλεγαν: ‘Στοπ, στοπ, τι κάνεις; Πάρε το χέρι σου από το πρόσωπό σου’» συνέχισε η Λόρενς.

«Δεν ήμουν καλή στις οντισιόν», πρόσθεσε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός. «Αλλά κάθε τόσο, ξέρεις, σε καλούν ξανά».

*Με πληροφορίες από: People