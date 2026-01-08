Η Τζένιφερ Λόρενς προτιμά να γυρίζει ερωτικές σκηνές με άνδρες που δεν γνωρίζει – Αλλά γιατί;

Το ερώτημα «αλλά γιατί» που κοσμεί τον τίτλο του άρθρου, θα μπορούσε να απαντηθεί με ένα απλό «γιατί έτσι θέλει», ωστόσο, η Τζένιφερ Λόρενς θέλησε να τοποθετηθεί επί του θέματος, δηλαδή γιατί προτιμά να γυρνά σκηνές σεξ με αγνώστους, εκτενέστερα.

Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για την τελευταία της ταινία, Die My Love, με τον Τζος Χόροβιτς στο πολιτιστικό κέντρο της Νέας Υόρκης 92NY, η Τζένιφερ Λόρενς σημείωσε ότι νιώθει «άγχος» πριν από τα γυρίσματα μιας νέας ταινίας και ότι προτιμά να συνεργάζεται με άνδρες που δεν γνωρίζει προσωπικά, όταν έρχεται η στιγμή να πραγματοποιήσει ερωτικές σκηνές με τους συμπρωταγωνιστές της.

«Απλά φανταστείτε το»

Σχετικά με την τελευταία της ταινία, η Λόρενς αποκάλυψε ότι γύρισε μια σκηνή σεξ με τον συμπρωταγωνιστή της Ρόμπερτ Πάτινσον, κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας της επαγγελματικής γνωριμίας τους — κάτι που, όπως είπε, έκανε την διαδικασία «ευκολότερη» λόγω του ότι οι ήταν άγνωστοι μεταξύ τους εκείνη την εποχή.

«Ήταν πραγματικά πιο εύκολο έτσι, επειδή ο Ρομπ και εγώ δεν γνωριζόμασταν τότε, το οποίο είναι κάπως καλύτερο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω», εξήγησε η Λόρενς.

«Ας πούμε στο Hunger Games, έπρεπε να φιληθώ με τον Τζος Χάτσερσον. Απλά φανταστείτε το», είπε γελώντας για τη συνεργασία με τον φίλο της. «Ξέρετε, είναι πιο περίεργο και ναι, προτιμώ να το κάνω με έναν άγνωστο».

«Είμαστε ντροπαλοί»

Η Τζένιφερ Λόρενς, μιλώντας για το πως η ίδια εκλαμβάνει διάφορες καταστάσεις σε ότι αφορά το επάγγελμα της, υποστήριξε ότι η υποκριτική μπορεί να γίνει «πολύ άβολη» — αναφέροντας τις σκηνές με τις «τίγρεις» που της ζήτησε να κάνει η σκηνοθέτις της ταινίας Die My Love, Λιν Ράμσεϊ, όπου εκείνη και ο Πάτινσον επιτίθεντο ο ένας στον άλλο σαν άγρια ζώα.

Ωστόσο, ο Πάτινσον φάνηκε να την βοήθησε να το ξεπεράσει, αφού πήραν μαζί «μαθήματα χορού», στα οποία έπρεπε να εστιάσουν στην προσωπική δημιουργικότητα, τον αυτοσχεδιασμό και τη μετάδοση νοημάτων μέσω εκφραστικών χειρονομιών.

«Φτάσαμε στο Κάλγκαρι περίπου τρεις εβδομάδες πριν ξεκινήσουμε τα γυρίσματα. Τόσο ο Ρόμπ, όσο και εγώ είμαστε αρκετά ντροπαλοί, και αυτό ήταν πολύ αμηχανό. Εννοώ ότι δεν είμαι χορεύτρια και ο Ρομπ είναι ακόμη χειρότερος χορευτής», θυμήθηκε γελώντας.

Η ταινία «Die My Love» ακολουθεί τη Grace, μια «συγγραφέα και νεαρή μητέρα» που «βυθίζεται σιγά-σιγά στην παράνοια» μετά τη μετακόμισή της από τη Νέα Υόρκη στην επαρχία της Μοντάνα, σύμφωνα με τη σύνοψη.

«[Η Grace συμπεριφέρεται] όλο και πιο νευρικά, αφήνοντας τον σύντροφό της, τον Jackson (που υποδύεται ο Πάτινσον), όλο και πιο αβοήθητο», προστίθεται.

*Με πληροφορίες από: People