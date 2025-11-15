Η Τζένιφερ Λόρενς λέει ότι «είναι απαίσιο» να δουλεύεις σκληρά για μια ταινία και μετά ο κόσμος να την θάβει

Η Τζένιφερ Λόρενς δήλωσε πρόσφατα στο περιοδικό V ότι η κυκλοφορία μιας ταινίας μπορεί να αποτελέσει «φρικτή» εμπειρία, καθώς το κοινό αποφασίζει αν αυτό που δημιούργησε είναι καλό ή όχι – και πολλές φορές, αν αποφανθούν ότι κάτι δεν τους αρέσει, η κριτική που ακολουθεί είναι ιδιαιτέρως σκληρή.

«Η εμπειρία αυτή ενισχύει τις φοβίες μου, γιατί πολλές φορές δουλεύω σκληρά για κάτι, το αγαπώ βαθιά και μετά το κυκλοφορώ στον κόσμο, και αυτός αντιδράει λέγοντας μου ότι με μισεί. Είναι τόσο φρικτό», είπε η Λόρενς.

«[Ωστόσο] με κάποιο τρόπο, όταν διαβάζω ένα σενάριο, συναντώ τον σκηνοθέτη, πηγαίνουμε στο πλατό και αρχίζουμε τα γυρίσματα, με κάποιο τρόπο καταφέρνω να ξεχάσω ότι αυτό το μέρος της διαδικασίας θα συμβεί. Εννοώ, είμαι πολύ τυχερή και πολύ ευλογημένη.

«Ο σύζυγός μου ήταν πολύ μπερδεμένος [όταν του εξέφρασα αυτή την φοβία], γιατί δεν έχει εμπειρία σε τέτοια θέματα», συνέχισε. «Του μιλούσα για τις ανησυχίες μου και εκείνος μου έλεγε: ‘Μα η ταινία είναι καταπληκτική’. Και εγώ του απαντούσα: ‘Το ξέρω, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Ο κόσμος μπορεί να μην το καταλάβει’. Και εκείνος μου έλεγε: ‘Μα κάνουν λάθος’. Σαν να ήθελε να με κάνει να νιώσω καλύτερα».

Η Λόρενς έχει πραγματοποιήσει πολλές συνεντεύξεις Τύπου τις τελευταίες εβδομάδες στο πλαίσιο της προώθησης της τελευταίας της ταινίας, «Die My Love», σε σκηνοθεσία της Λιν Ράμσεϊ.

Στην ταινία υποδύεται μια νεαρή μητέρα που διολισθαίνει στην ψύχωση, ενώ ο Ρόμπερτ Πάτινσον υποδύεται τον σύζυγο της.

Η persona

Σε αρκετές από τις συνεντεύξεις που έδωσε, η Λόρενς μίλησε με ειλικρίνεια για το άγχος που νιώθει κατά τη διάρκεια των δημοσιογραφικών τουρνέ για τις ταινίες της. Το 2021, δήλωσε στο Vanity Fair ότι έκανε ένα διάλειμμα δύο ετών από το Χόλιγουντ επειδή «όλοι με είχαν βαρεθεί. Εγώ η ίδια είχα βαρεθεί τον εαυτό μου».

Μιλώντας στο The New Yorker τον περασμένο μήνα, η Λόρενς παραδέχτηκε ότι καταλάβαινε ότι το το κοινό «απορρίπτει» την προσωπικότητά της, επειδή σε παλιές συνεντέξεις ήταν «ενοχλητική».

«Λοιπόν, είναι, ή ήταν, η προσωπικότητα έτσι, αλλά ήταν και ένας αμυντικός μηχανισμός», είπε η Λόρενς σχετικά με το ότι ήταν τόσο αυθόρμητη στις συνεντεύξεις. «Κοιτάζω αυτές τις συνεντεύξεις και αυτή η persona είναι ενοχλητική. Καταλαβαίνω γιατί είναι εκνευριστικό να βλέπεις αυτή την persona παντού», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από: Variety