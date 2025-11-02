Γιατί η συνεργασία των Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάτινσον στο «Die My Love» μοιάζει με εκδίκηση;

Σε ένα παράλληλο σύμπαν, η Τζένιφερ Λόρενς υποδύθηκε τη Μπέλα Σουάν στο «Twilight» έχοντας στο πλευρό της τον Ρόμπερτ Πάτινσον.

Ωστόσο, αυτό αποτελεί ένα φανταστικό σενάριο που απέχει δραματικά από την πραγματικότητα, καθώς όπως αποκάλυψε στο podcast «The Rewatchables» το 2023, το στούντιο παραγωγής της ταινίας την απέρριψε «αμέσως» και ότι «δεν της τηλεφώνησαν καν».

Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα από την οντισιόν που ναυάγησε, η τύχη της γέλασε και, μοιράζεται επιτέλους την οθόνη με τον Πάτινσον στη νέα ταινία «Die My Love».

«Ναι, είναι η απόλυτη εκδίκηση που ήθελα να πάρω», αστειεύτηκε, μιλώντας στο περιοδικό Variety, ενόσω βρισκόταν στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας στη Νέα Υόρκη.

«Το εκτιμώ πολύ αυτό σε έναν συνάδελφο»

Το «Die My Love» σε σκηνοθεσία Λιν Ράμσεϊ, είναι ένα ψυχοδραματικό έργο με πρωταγωνίστρια την Λόρενς, η οποία υποδύεται μια συγγραφέα της οποίας η ψυχική υγεία καταρρέει εν μέσω ενός προβληματικού γάμου.

Στην οθόνη, η Λόρενς και ο Πάτινσον ανταλλάσσουν ασταμάτητα προσβολές σε μια σειρά από λεκτικές διαμάχες – μια κατάσταση που δεν αντικατοπτρίζει την σχέση των δύο ηθοποιών στην πραγματική ζωή.

#DieMyLove star Jennifer Lawrence jokes that she got “the total revenge that I’ve wanted” starring in a movie with Robert Pattinson after famously losing out on playing Bella in the #Twilight series. pic.twitter.com/sh27X53JcO — Variety (@Variety) November 2, 2025

«Αυτό που μου άρεσε περισσότερο στη συνεργασία μας ήταν ότι μπορούσαμε να βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο, αλλά να μην μιλάμε για πολύ ώρα. Το εκτιμώ πολύ αυτό σε έναν συνάδελφο», εξήγησε η Λόρενς.

Από την πλευρά του, ο Πάτινσον αποκάλυψε ότι η πρώτη ταινία στην οποία είδε την Τζένιφερ Λόρενς ήταν το «Στην καρδιά του χειμώνα», στο οποίο υποδύθηκε μια φτωχή έφηβη ονόματι Ρι Ντόλι που αναζητούσε τον πατέρα της στα Όζαρκ.

«Όταν βγήκε η ταινία, ήταν λες και όλοι όσοι πήγαν να την δουν, άρχισαν να αναρωτιούνται: ‘Ποια είναι αυτή η κοπέλα;’ Είχε μια δυναμική παρουσία, και από τη στιγμή που ξεκίνησε την καριέρα της, ήταν φανερό ότι θα γινόταν η μεγαλύτερη σταρ στον κόσμο», υποστήριξε.

Η ταινία του 2010 οδήγησε την Λόρενς στο προσκήνιο, χαρίζοντας της την πρώτη από τις τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου.

«Δεν ξέρω αν πρέπει να το κάνω»

Πρόσφατα, η Τζένιφερ Λόρενς εμφανίστηκε στο podcast «The Interview» της εφημερίδας The New York Times στο πλαίσιο της προωθητικής καμπάνιας για την ταινία «Die My Love», όπου και μίλησε για την απροθυμία της να μιλάει στον Τύπο για πολιτική.

Όταν η παρουσιάστρια της εκπομπής «The Interview», Lulu Garcia-Navarro, τη ρώτησε για τη γνώμη της με τον Τραμπ, η Λόρενς απάντησε: «Δεν ξέρω αν πρέπει να το κάνω. Η πρώτη θητεία του Τραμπ ήταν τόσο σκληρή, πώς μπορούμε να το αφήσουμε να περάσει έτσι; Ένιωθα ότι έτρεχα σαν κότα με κομμένο το κεφάλι. Αλλά όπως έχουμε μάθει, το εκλογικό αποτέλεσμα δεν καθορίζεται από τις διασημότητε […] Οπότε γιατί να μιλήσω δημόσια [για πολιτική];».

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, η ηθοποιός καταδίκασε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, γράφοντας μάλιστα ένα άρθρο μετά τις εκλογές στο οποίο δήλωνε ότι η νίκη του σήμαινε ότι «οι μόνοι άνθρωποι που αισθάνονται ασφαλείς [στην Αμερική], ότι τα δικαιώματά τους αναγνωρίζονται και γίνονται σεβαστά, είναι οι λευκοί άνδρες».

*Με πληροφορίες από: Variety | Kεντρική φωτογραφία θέματος: Kimberley French