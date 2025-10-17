«Xειροπέδες σε κάθε πλαστικό»: Το πρόσωπο της Τζένιφερ Λόρενς διχάζει – «Αγόρασε νέα μούρη;»

Η Τζένιφερ Λόρενς βρέθηκε στο επίκεντρο μιας σφοδρής διαδικτυακής διαμάχης για την εμφάνιση της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Πρόσφατο βίντεο από την εκδήλωση πυροδότησε μια χιονοστιβάδα σχολίων, με πολλούς φανς να τη χαρακτηρίζουν «αγνώριστη», εκτοξεύοντας κατηγορίες για πλαστικές επεμβάσεις και κάνοντας λόγο για μια ανησυχητική ομογενοποίηση των προσώπων στη βιομηχανία του θεάματος.

«Πρέπει να συλλάβουμε κάθε πλαστικό χειρουργό στο Λος Άντζελες» διαβάζει ένα ακραίο σχόλιο, που βέβαια έγινε αμέσως viral.

Η εμφάνιση της Τζένιφερ Λόρενς στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού συζητήθηκε πιο πολύ και από την ίδια την επίδειξη του Dior ως αφορμή για να ξεκινήσει ξανά η συζήτηση για την πλαστική χειρουργική και την ψυχολογική πίεση που δέχονται οι σταρ.

Η 35χρονη ηθοποιός βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση να πρέπει να απαντήσει ξανά στις φήμες, καθώς οι διαδικτυακοί σχολιαστές τη συνέκριναν με άλλες διασημότητες, αμφισβητώντας την αυθεντικότητα των χαρακτηριστικών του προσώπου της -όπως είχε κάνει και το 2023.

Η «μεταμόρφωση»

Όλα ξεκίνησαν μετά από ένα βίντεο της ηθοποιού στο οποίο ποζάρει για τους φωτογράφους. Το κλιπ έγινε αστραπιαία viral, πυροδοτώντας μια έντονη διαμάχη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου πολλοί από τους φανς της έσπευσαν να δηλώσουν πως η σταρ φαινόταν εντελώς αγνώριστη.

Οι χρήστες του διαδικτύου έφτασαν στο σημείο να την παρομοιάζουν με την Ντακότα Τζόνσον, την Ιβάνκα Τραμπ, ακόμη και με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, με σχόλια όπως: «Μα ποια στο καλό είναι αυτή; Νόμιζα ότι ήταν η Σαμπρίνα Κάρπεντερ!» ή «Για μια στιγμή, νόμιζα ότι ήταν η Λίλι-Ρόουζ Ντεπ».

Η συζήτηση γύρω από το πρόσωπο της Λόρενς εξαπλώθηκε ως «πυρκαγιά» ξεπερνώντας το πλαίσιο της απλής κριτικής για τη σταρ και μετατράπηκε σε ένα γενικότερο σχόλιο για την αισθητική χειρουργική στο Χόλιγουντ.

«Είναι πραγματικά λυπηρό πώς καταλήγουν να κάνουν όλοι τις ίδιες επεμβάσεις», έγραψε ένας απογοητευμένος φαν, ενώ ένας άλλος συμπλήρωσε με ανησυχία: «Κυριολεκτικά όλες έχουν το ίδιο πρόσωπο πια! Αρχίζει να γίνεται πραγματικά τρομακτικό».



Η κοινή αίσθηση που επικράτησε ήταν πως μια ολόκληρη βιομηχανία οδηγεί τις διάσημες γυναίκες σε μια ομοιομορφία, με αποκορύφωμα τη δήλωση: «Πρέπει να συλλάβουμε κάθε πλαστικό χειρουργό στο Λος Άντζελες γιατί η Τζένιφερ Λόρενς δεν υπάρχει σε αυτό το κλιπ».

Η Τζένιφερ Λόρενς, η οποία γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1990, έχει βρεθεί ξανά στο παρελθόν αντιμέτωπη με τα σχόλια του διαδικτύου για την εμφάνιση και τις φημολογούμενες πλαστικές επεμβάσεις τις οποίες έχει αρνηθεί δημόσια.

Σε συνέντευξή της το 2023 στην Καϊλι Τζένερ, είχε αναφερθεί στις φήμες, λέγοντας: «Προφανώς, έχω κάνει ολική πλαστική χειρουργική… Πιστεύω επίσης ότι είναι απίστευτο αυτό που μπορεί να κάνει το μακιγιάζ, επειδή συνεργάζομαι με τον Χουνγκ Βανγκό… και τον αποκαλώ πλαστικό χειρουργό» είπε ειρωνικά.

«Δεν έκανα επέμβαση στα μάτια. Κάνω μακιγιάζ» υπογράμμισε.

Αφήστε τες να μεγαλώσουν

Η μόνη επέμβαση που έχει παραδεχτεί η ηθοποιός είναι μια ρινοπλαστικήστα πρώτα χρόνια της καριέρας της. Ωστόσο, οι διαδικτυακοί επικριτές υποστήριξαν ότι η εμφάνισή της στην επίδειξη του Dior, η οποία ενδεχομένως είχε έντονο contοuring και άλλο χτένισμα με αφέλειες, υποδηλώνει πιο εκτεταμένες παρεμβάσεις, όπως την αφαίρεση του ενδοστοματικού λίπους (buccal fat removal), που κάνει τα μάγουλα να φαίνονται πιο αδύνατα.

Απέναντι σε αυτή τη «βροχή» αρνητικών σχολίων, υπήρξαν και χρήστες που έσπευσαν να υπερασπιστούν τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό, επικαλούμενοι την ηλικία της και τη φυσιολογική αλλαγή των χαρακτηριστικών της.

«Φανταστείτε να είστε μια 35χρονη γυναίκα, να φοράτε ένα έντονο φθινοπωρινό μακιγιάζ και μετά να βλέπετε τον κόσμο να σας αποκαλεί παραμορφωμένη», σχολίασε ένας χρήστης, υπενθυμίζοντας πως η ηθοποιός έγινε γνωστή στην εφηβεία της με ρόλους όπως η Κάτνις Έβερντιν στα Αγώνες Πείνας (The Hunger Games).

«Πρέπει σοβαρά να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε, να μην θεωρούμε ότι λίγο μπότοξ και η φυσιολογική γήρανση σημαίνει χειρουργική επέμβαση. Είναι 35 και ήταν Κάτνις στα 20. Δείχνει υπέροχη. Αφήστε τις γυναίκες να μεγαλώσουν» έγραψε άλλος.