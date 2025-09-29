magazin
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Τζένιφερ Λόρενς στο Σαν Σεμπαστιάν: Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι ξεκάθαρα γενοκτονία
29 Σεπτεμβρίου 2025

Τζένιφερ Λόρενς στο Σαν Σεμπαστιάν: Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι ξεκάθαρα γενοκτονία

«Με στενοχωρεί η έλλειψη σεβασμού στον δημόσιο λόγο της αμερικανικής πολιτικής σήμερα και το πώς αυτό θα γίνει το ‘φυσιολογικό’ για τα παιδιά. Θα είναι φυσιολογικό ότι οι πολιτικοί λένε ψέματα», είπε η Τζένιφερ Λόρενς

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η Τζένιφερ Λόρενς τοποθετήθηκε δημόσια για τον πόλεμο στη Γάζα και τα φαινόμενα λογοκρισίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν, με αφορμή την παρουσίαση της νέας της ταινίας Die, My Love, η ηθοποιός δεν δίστασε να απαντήσει σε επίμονες ερωτήσεις δημοσιογράφων γύρω από πολιτικά ζητήματα, παρά την προσπάθεια του συντονιστή της εκδήλωσης να περιορίσει τη συζήτηση, όπως μετέδωσε το Deadline.

Όταν ρωτήθηκε για τη βία του Ισραήλ στη Γάζα, την οποία, σύμφωνα με τον Guardian, πολλοί κορυφαίοι ειδικοί παγκοσμίως έχουν χαρακτηρίσει γενοκτονία, η ηθοποιός απάντησε: «Είμαι τρομοκρατημένη. Είναι φρικτό. Αυτό που συμβαίνει είναι τίποτα λιγότερο από γενοκτονία και είναι απαίσιο».

«Αυτό που με στενοχωρεί είναι η έλλειψη σεβασμού στον δημόσιο λόγο της αμερικανικής πολιτικής σήμερα και το πώς αυτό θα γίνει το ‘φυσιολογικό’ για τα παιδιά. Θα είναι φυσιολογικό γι’ αυτά ότι οι πολιτικοί λένε ψέματα», πρόσθεσε.

«Είμαι τρομοκρατημένη. Είναι φρικτό. Αυτό που συμβαίνει είναι τίποτα λιγότερο από γενοκτονία και είναι απαίσιο.»

Η ηθοποιός Τζένιφερ Λόρενς παραλαμβάνει το Βραβείο Ντονοστία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, στο Σαν Σεμπαστιάν της Ισπανίας, 26 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Pankra Nieto

Πάνω από 65.000 νεκροί

Η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 65.000 ανθρώπων, τον τραυματισμό άνω των 160.000 και την καταστροφή μεγάλου μέρους της περιοχής, από την 7η Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με την ανεξάρτητη οργάνωση καταγραφής περιστατικών βίας Acled, από τη στιγμή που κατέρρευσε η εκεχειρία τον Μάρτιο, τα 15 από τα 16 θύματα των ισραηλινών επιθέσεων ήταν άμαχοι. Ενώ, ο Guardian αποκάλυψε τον περασμένο μήνα ότι εσωτερικά στοιχεία του ισραηλινού στρατού κατέγραψαν ποσοστό απωλειών αμάχων 83% από την έναρξη του πολέμου έως και τον Μάιο.

«Αυτό που με στενοχωρεί είναι η έλλειψη σεβασμού στον δημόσιο λόγο της αμερικανικής πολιτικής σήμερα και το πώς αυτό θα γίνει το ‘φυσιολογικό’ για τα παιδιά. Θα είναι φυσιολογικό γι’ αυτά ότι οι πολιτικοί λένε ψέματα.»

Οργή για του υπεύθυνους

Η Λόρενς κάλεσε τους παρευρισκόμενους στο φεστιβάλ «να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στο ποιος είναι υπεύθυνος» και όχι να στρέφουν την οργή τους σε ηθοποιούς και καλλιτέχνες – δήλωση που, σύμφωνα με τον Guardian, πρόκειται για υπαινιγμό στο πρόσφατο κείμενο που υπέγραψαν πάνω από 400 άνθρωποι της βιομηχανίας του θεάματος, με το οποίο δεσμεύονται να μποϊκοτάρουν ισραηλινά κινηματογραφικά ιδρύματα που, όπως αναφέρουν, είναι «εμπλεκόμενα στη γενοκτονία και το απαρτχάιντ κατά του παλαιστινιακού λαού».

Το κείμενο αυτό, που εμπνεύστηκε από το πολιτιστικό μποϊκοτάζ που συνέβαλε στον τερματισμό του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική, ξεχωρίζει τους «συνενοχικούς θεσμούς» που συνεργάζονται με την ισραηλινή κυβέρνηση, όπως το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ιερουσαλήμ, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χάιφα, το Docaviv και το TLVFest, από τους μεμονωμένους δημιουργούς. «Αυτή η άρνηση στοχεύει στη θεσμική συνενοχή, όχι στην ταυτότητα», αναφέρει το κείμενο, το οποίο έχουν υπογράψει, μεταξύ άλλων, οι Μαρκ Ράφαλο, Έμα Στόουν, Χοακίν Φίνιξ, Ολίβια Κόλμαν, Άβα ΝτουΒερνέι, Χαβιέ Μπαρδέμ, Ρεμπέκα Χολ και Γιώργος Λάνθιμος.

«Η ελευθερία μας στην έκφραση δέχεται επίθεση και πιστεύω ότι ο κόσμος του κινηματογράφου και η χρήση της φωνής με καλλιτεχνικούς τρόπους, τα φεστιβάλ σαν κι αυτό όπου μπορούμε να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο και να συνειδητοποιούμε ότι όλοι είμαστε συνδεδεμένοι και ότι μετράμε και αξίζουμε ενσυναίσθηση και ελευθερία, είναι σημαντικά.»

Η ηθοποιός Τζένιφερ Λόρενς ποζάρει κατά τη διάρκεια φωτοκλήσης για την ταινία «Die, My Love» στο 73ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, στο Σαν Σεμπαστιάν της Ισπανίας, 26 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Pankra Nieto

Η ελευθερία του λόγου στις ΗΠΑ

Όταν ρωτήθηκε για τις επιθέσεις στην ελευθερία του λόγου στις ΗΠΑ, η Λόρενς απάντησε: «Η ελευθερία μας στην έκφραση δέχεται επίθεση και πιστεύω ότι ο κόσμος του κινηματογράφου και η χρήση της φωνής με καλλιτεχνικούς τρόπους, τα φεστιβάλ σαν κι αυτό όπου μπορούμε να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο και να συνειδητοποιούμε ότι όλοι είμαστε συνδεδεμένοι και ότι μετράμε και αξίζουμε ενσυναίσθηση και ελευθερία, είναι σημαντικά».

Η Λόρενς πρόκειται να παραλάβει το τιμητικό βραβείο Ντονόστια στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν την Παρασκευή, πριν από την προβολή του Die, My Love, στο οποίο είναι και παραγωγός.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία της Λιν Ράμσεϊ και βασισμένη στο μυθιστόρημα της Αργεντινής συγγραφέα Αριάνα Χαρβίτς, αφηγείται την ιστορία μιας μητέρας στην αγροτική Αμερική, την οποία υποδύεται η Λόρενς, που παλεύει με την ψύχωση και τις συνέπειές της στη σχέση με τον σύζυγό της, που ενσαρκώνει ο Ρόμπερτ Πάτινσον. Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Νικ Νόλτε, Σίσι Σπέισεκ και ΛαΚίθ Στάνφιλντ. Η πρεμιέρα της στις ΗΠΑ έχει οριστεί για τις 7 Νοεμβρίου.

*Κεντρική Φωτογραφία: Η ηθοποιός Τζένιφερ Λόρενς παρευρίσκεται στο κόκκινο χαλί για την ταινία «Die, My Love» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, στο Σαν Σεμπαστιάν της Ισπανίας, 26 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Pankra Nieto

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;
Sunday Scaries 28.09.25

Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;

Η Κυριακή είναι μια περίεργη μέρα. Ναι μεν ανήκει σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι μόλις περάσει έρχεται η Δευτέρα και η επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα.

Σύνταξη
inTown
«Άπληστη, ηλίθια, χειριστική, Χουντίνι»: Βιογράφος κατακεραυνώνει τη Σάρα Φέργκιουσον για τον Τζέφρι Έπσταϊν
«Απειλή» 28.09.25

«Άπληστη, ηλίθια, χειριστική, Χουντίνι»: Βιογράφος κατακεραυνώνει τη Σάρα Φέργκιουσον για τον Τζέφρι Έπσταϊν

Η Σάρα Φέργκιουσον φαίνεται πως δεν έχει πάρει το μάθημά της. Ένας βασιλικός βιογράφος ισχυρίζεται ότι η Δούκισσα θα «υποδυθεί το θύμα» και «δεν αποδέχεται καθόλου τι έχει κάνει», μετά την αποκάλυψη της εξευτελιστικής επιστολής στον Τζέφρι Έπσταϊν, στην οποία τον αποκαλούσε «υπέρτατο φίλο», τινάζοντας στον αέρα κάθε ελπίδα για οριστική επιστροφή στη βασιλική οικογένεια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Oι κόρες μου υποφέρουν»: Οργή, δράμα και η ελπίδα του Έρικ Ντέιν μετά τη διάγνωση του με ALS
Μάχη 28.09.25

«Oι κόρες μου υποφέρουν»: Οργή, δράμα και η ελπίδα του Έρικ Ντέιν μετά τη διάγνωση του με ALS

«Τα κορίτσια μου υποφέρουν πραγματικά και απλώς προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε. Είναι μια δύσκολη περίοδος» είπε η σύζυγος του Έρικ Ντέιν για το οικογενειακό δράμα μετά τη σκληρή διάγνωση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μου αρέσουν όλα τα σατιρικά βίντεο»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ απαντά εμμέσως στα σχόλια της Έμα Γουάτσον
Κόντρα 28.09.25

«Μου αρέσουν όλα τα σατιρικά βίντεο»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ απαντά εμμέσως στα σχόλια της Έμα Γουάτσον

Η Γουάτσον, όπως και οι συμπρωταγωνιστές της Ντάνιελ Ράντκλιφ και Ρούπερτ Γκριντ, έχουν εκφραστεί ξεκάθαρα υπέρ των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, ενώ η Ρόουλινγκ έχει κατηγορηθεί για τρανσφοβικές τοποθετήσεις

Σύνταξη
«Εγώ μια βόλτα πέρασα και…»: Το «καρφί» του Γιώργου Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο
Κόντρα 28.09.25

«Εγώ μια βόλτα πέρασα και…»: Το «καρφί» του Γιώργου Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο

Κατά τη διάρκεια μουσικού τηλεοπτικού σόου στο οποίο συμμετέχει, ο Γιώργος Μαζωνάκης προκάλεσε έκπληξη στο πλατό με έμμεσο σχόλιο για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο

Σύνταξη
Πρίγκιπας Χάρι: Προσπαθούν να σαμποτάρουν τη συμφιλίωσή μου με τον βασιλιά Κάρολο
Ίντριγκα 28.09.25

Πρίγκιπας Χάρι: Προσπαθούν να σαμποτάρουν τη συμφιλίωσή μου με τον βασιλιά Κάρολο

Ο πρίγκιπας Χάρι διαψεύδει δημοσιεύματα για τη συνάντησή του με τον βασιλιά Κάρολο, μιλώντας για «καθαρή επινόηση» από κύκλους που επιδιώκουν να σαμποτάρουν τη συμφιλίωσή τους.

Σύνταξη
Όλα ξεκινούν από τους γονείς: Πώς δεν καβάλησαν το «καλάμι» οι ανήλικοι πρωταγωνιστές του «Stranger Things»;
«Ανακούφιση» 28.09.25

Όλα ξεκινούν από τους γονείς: Πώς δεν καβάλησαν το «καλάμι» οι ανήλικοι πρωταγωνιστές του «Stranger Things»;

Με το φινάλε του «Stranger Things» να πλησιάζει, οι Ντάφερ μιλούν για το ταξίδι από το 2016, την ενηλικίωση των πρωταγωνιστών και τους δεσμούς που κράτησαν την ομάδα ενωμένη σαν οικογένεια

Σύνταξη
Η Μέριλ Στριπ συνάντησε την πραγματική Μιράντα Πρίστλι, Άννα Γουίντουρ, στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου
Δύο ντίβες 27.09.25

Η Μέριλ Στριπ συνάντησε την πραγματική Μιράντα Πρίστλι, Άννα Γουίντουρ, στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

Η Μέριλ Στριπ βρέθηκε με την πηγή έμπνευσης του χαρακτήρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada», Άννα Γουίντουρ, στην επίδειξη μόδας της Dolce & Gabbana στο Μιλάνο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τάσος Ιορδανίδης στο πλευρό της Κατερίνας Στεφανίδη για το βίντεο που θηλάζει το παιδί της – «Δικαίωμά της»
«Παθογένειες» 27.09.25

Ο Τάσος Ιορδανίδης στο πλευρό της Κατερίνας Στεφανίδη για το βίντεο που θηλάζει το παιδί της – «Δικαίωμά της»

O Τάσος Ιορδανίδης θέλησε να δείξει την στήριξη του στην κορυφαία αθλήτρια Κατερίνα Στεφανίδη, μετά από κακόβουλα σχόλια που δέχθηκε επειδή δημοσίευσε βίντεο σχετικά με τον θηλασμό του παιδιού της.

Σύνταξη
Ο Τόνι Ντάνζα θυμάται μια ταραχώδη τηλεοπτική στιγμή με τον Φρανκ Σινάτρα – «Φύγε! Τι πρόβλημα έχεις;»
«Σε συμπαθεί» 27.09.25

Ο Τόνι Ντάνζα θυμάται μια ταραχώδη τηλεοπτική στιγμή με τον Φρανκ Σινάτρα – «Φύγε! Τι πρόβλημα έχεις;»

Σε πρόσφατη συνέντευξη με την εφημερίδα The New York Post, ο Τόνι Ντάνζα αναφέρθηκε στη μουσική ερμηνεία που έδωσε σε ένα ειδικό αφιέρωμα προς τιμήν των γενεθλίων του Φρανκ Σινάτρα το μακρινό 1995.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
Κρυμμένο σε κοινή θέα: Το Mendelssohn Stradivarius του 1709 που εξαφανίστηκε από τη Ναζιστκή Γερμανία βρέθηκε στην Ιαπωνία
Μυστήριο 29.09.25

Κρυμμένο σε κοινή θέα: Το Mendelssohn Stradivarius του 1709 που εξαφανίστηκε από τη Ναζιστκή Γερμανία βρέθηκε στην Ιαπωνία

Ένα Stradivarius του 1709, που ανήκε στην οικογένεια Μέντελσον και θεωρούνταν κλεμμένο από τους Ναζί, εντοπίστηκε στην Ιαπωνία με άλλο όνομα, μετά από έρευνα που αποκάλυψε την αληθινή του ταυτότητα

Σύνταξη
Ζοζέπ Μπορέλ: «Όχι η Τουρκία στο SAFE» – «Το απόλυτα ελάχιστο» έχει κάνει η Ευρώπη για τη Γάζα
Εκτιμήσεις 29.09.25

«Όχι η Τουρκία στο SAFE» λέει ο Ζοζέπ Μπορέλ - «Το απόλυτα ελάχιστο» έχει κάνει η Ευρώπη για τη Γάζα

«Τα ευρωπαϊκά χρήματα θα ήταν λογικό να χρηματοδοτούν τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη» δηλώνει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο πρώην ύπατος εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική και ασφάλεια της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ

Μαρία Βασιλείου
Στην «εποχή των τεράτων» – Η Ευρώπη αντιμέτωπη με την Ακροδεξιά και τον Ντόναλντ Τραμπ
Σε Συμπληγάδες 29.09.25

Στην «εποχή των τεράτων» – Η Ευρώπη αντιμέτωπη με την Ακροδεξιά και τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο ιδεολογικός «πόλεμος» του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, η υφέρπουσα πολιτική «άλωση» της Ευρώπης από την Ακροδεξιά και οι πολιτικές συνευθύνες στην ελλειμματικής ηγεσίας ΕΕ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η λατρεία για τον Σαρλ ντε Γκολ επεκτείνεται – Γιατί έγινε πρότυπο για Πούτιν, Βανς και Όρμπαν
«Εθνικό μεγαλείο» 29.09.25

Η λατρεία για τον Σαρλ ντε Γκολ επεκτείνεται – Γιατί έγινε πρότυπο για Πούτιν, Βανς και Όρμπαν

Η επιρροή του στρατηγού Σαρλ ντε Γκολ, που διαμόρφωσε την 5η Γαλλική Δημοκρατία, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Και τον επικαλούνται σχεδόν όλοι...

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μίσιγκαν: Αυτός είναι ο δράστης της δολοφονίας – Βετεράνος πεζοναύτης του πολέμου του Ιράκ
Κόσμος 29.09.25

Αυτός είναι ο δράστης της δολοφονίας στο Μίσιγκαν - Βετεράνος πεζοναύτης του πολέμου του Ιράκ

Ως ένας βετεράνος πεζοναύτης που πολέμησε στο Ιράκ από το 2004 έως το 2008 αναγνωρίστηκε ο δράστης της πολύνεκρης επίθεσης σε εκκλησία στο Μίσιγκαν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πάνος Ρούτσι: Εις το όνομα του πατρός
«Mέχρι τέλους» 29.09.25

Εις το όνομα του πατρός

Οι Αρχές αποφάσισαν να αποδεχθούν το ένα από τα δύο αιτήματα του Πάνου Ρούτσι. Την εκταφή για έλεγχο DNA. Το «μέχρι τέλους» του πατέρα συγκλονίζει και αφυπνίζει συνειδήσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Συναλλαγές: Το γλωσσάρι της νέας οικονομίας: 10+1 νέες λέξεις που προκαλούν σύγχυση στην καθημερινότητα
Ψηφιακή εποχή 29.09.25

Το γλωσσάρι της νέας οικονομίας: 10+1 νέες λέξεις που προκαλούν σύγχυση στις καθημερινές συναλλαγές

Όλες οι συναλλαγές που γίνονται ψηφιακά καταλήγουν στην κίνηση φυσικού χρήματος μεταξύ των παρόχων συναλλαγών, των διατραπεζικών συστημάτων, των τραπεζών και των κεντρικών τραπεζών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Η επαγγελματική εκπαίδευση σε κρίση: Η ΕΕ ξεμένει από εκπαιδευτές – Γκρίζο το τοπίο στην Ελλάδα
Έρευνα CEDEFOP 29.09.25

Η επαγγελματική εκπαίδευση σε κρίση: Η ΕΕ ξεμένει από εκπαιδευτές – Γκρίζο το τοπίο στην Ελλάδα

Η επαγγελματική εκπαίδευση-κατάρτιση προβάλλεται ως το «φάρμακο» που θα αναβαθμίσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Όμως το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι βαθιά απαξιωμένο. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΗΠΑ: Οι αρχές του Όρεγκον κατέθεσαν αγωγή για να εμποδίσουν την ανάπτυξη Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ
Κόσμος 29.09.25

ΗΠΑ: Οι αρχές του Όρεγκον κατέθεσαν αγωγή για να εμποδίσουν την ανάπτυξη Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ

Την ώρα που οι αρχές της πολιτείας του Όρεγκον διαδηλώνουν μαζί με τους πολίτες ενάντια στην ανάπτυξη της Εθνοφρουράς, κατέθεσαν και αγωγή πως δεν συντρέχει λόγος για την παρουσία της.

Σύνταξη
Μίσιγκαν: Δέκα πιστούς πυροβόλησε ο δράστης στην εκκλησία – Πέντε νεκροί
Κόσμος 29.09.25

Δέκα πιστούς πυροβόλησε ο δράστης στην εκκλησία στο Μίσιγκαν - Πέντε νεκροί

Πέντε μέχρι στιγμής άτομα έχουν βρεθεί νεκρά μέσα στην καμένη εκκλησία Μορμόνων του Μίσιγκαν. Ο δράστης ήταν πρώην αμερικανός πεζοναύτης με τετραετή θητεία στο Ιράκ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δύο νεκροί από την πτώση αεροπλάνου στο Χιούστον του Τέξας [βίντεο]
Κόσμος 29.09.25

Δύο νεκροί από την πτώση αεροπλάνου στο Χιούστον του Τέξας [βίντεο]

Λίγο μετά την απογείωση, ένα δικινητήριο Cessna αντιμετώπισε μηχανικά προβλήματα, με τον πιλότο να προσπαθεί να στρίψει πίσω στο αεροδρόμιο χωρίς όμως να μπορέσει να γλιτώσει την πτώση του αεροπλάνου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βόρεια Κορέα: «Επιτυχημένο» το ταξίδι της ΥΠΕΞ στην Κίνα – Μυστικοπάθεια για το περιεχόμενο των συνομιλιών
Βόρεια Κορέα 29.09.25

«Επιτυχημένο» το ταξίδι της ΥΠΕΞ της Πιονγιάνγκ στην Κίνα - Μυστικοπάθεια για το περιεχόμενο των συνομιλιών

Η Πιονγιάνγκ ανέφερε πως οι υπουργοί Εξωτερικών Βόρειας Κορέας και Κίνας συμφώνησαν για όλα τα ζητήματα που είχαν στην ατζέντα τους, χωρίς σαφή αναφορά των θεμάτων που τέθηκαν επί τάπητος

Σύνταξη
Quantum Ink: To «κβαντικό μελάνι» φέρνει τη νυχτερινή όραση της επόμενης γενιάς
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 29.09.25

To «κβαντικό μελάνι» φέρνει τη νυχτερινή όραση της επόμενης γενιάς

Οι κατασκευαστές καμερών υπερύθρων αντιμετωπίζουν ένα αυξανόμενο πρόβλημα: Τα τοξικά βαρέα μέταλλα. Το «κβαντικό μελάνι» έρχεται να λύσει το πρόβλημα με οικολογικά φιλικούς κβαντικούς κρυστάλλους.

Σύνταξη
