Τζένιφερ Λόρενς στο Σαν Σεμπαστιάν: Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι ξεκάθαρα γενοκτονία

Η Τζένιφερ Λόρενς τοποθετήθηκε δημόσια για τον πόλεμο στη Γάζα και τα φαινόμενα λογοκρισίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν, με αφορμή την παρουσίαση της νέας της ταινίας Die, My Love, η ηθοποιός δεν δίστασε να απαντήσει σε επίμονες ερωτήσεις δημοσιογράφων γύρω από πολιτικά ζητήματα, παρά την προσπάθεια του συντονιστή της εκδήλωσης να περιορίσει τη συζήτηση, όπως μετέδωσε το Deadline.

Όταν ρωτήθηκε για τη βία του Ισραήλ στη Γάζα, την οποία, σύμφωνα με τον Guardian, πολλοί κορυφαίοι ειδικοί παγκοσμίως έχουν χαρακτηρίσει γενοκτονία, η ηθοποιός απάντησε: «Είμαι τρομοκρατημένη. Είναι φρικτό. Αυτό που συμβαίνει είναι τίποτα λιγότερο από γενοκτονία και είναι απαίσιο».

«Αυτό που με στενοχωρεί είναι η έλλειψη σεβασμού στον δημόσιο λόγο της αμερικανικής πολιτικής σήμερα και το πώς αυτό θα γίνει το ‘φυσιολογικό’ για τα παιδιά. Θα είναι φυσιολογικό γι’ αυτά ότι οι πολιτικοί λένε ψέματα», πρόσθεσε.

Πάνω από 65.000 νεκροί

Η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 65.000 ανθρώπων, τον τραυματισμό άνω των 160.000 και την καταστροφή μεγάλου μέρους της περιοχής, από την 7η Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με την ανεξάρτητη οργάνωση καταγραφής περιστατικών βίας Acled, από τη στιγμή που κατέρρευσε η εκεχειρία τον Μάρτιο, τα 15 από τα 16 θύματα των ισραηλινών επιθέσεων ήταν άμαχοι. Ενώ, ο Guardian αποκάλυψε τον περασμένο μήνα ότι εσωτερικά στοιχεία του ισραηλινού στρατού κατέγραψαν ποσοστό απωλειών αμάχων 83% από την έναρξη του πολέμου έως και τον Μάιο.

Οργή για του υπεύθυνους

Η Λόρενς κάλεσε τους παρευρισκόμενους στο φεστιβάλ «να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στο ποιος είναι υπεύθυνος» και όχι να στρέφουν την οργή τους σε ηθοποιούς και καλλιτέχνες – δήλωση που, σύμφωνα με τον Guardian, πρόκειται για υπαινιγμό στο πρόσφατο κείμενο που υπέγραψαν πάνω από 400 άνθρωποι της βιομηχανίας του θεάματος, με το οποίο δεσμεύονται να μποϊκοτάρουν ισραηλινά κινηματογραφικά ιδρύματα που, όπως αναφέρουν, είναι «εμπλεκόμενα στη γενοκτονία και το απαρτχάιντ κατά του παλαιστινιακού λαού».

Το κείμενο αυτό, που εμπνεύστηκε από το πολιτιστικό μποϊκοτάζ που συνέβαλε στον τερματισμό του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική, ξεχωρίζει τους «συνενοχικούς θεσμούς» που συνεργάζονται με την ισραηλινή κυβέρνηση, όπως το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ιερουσαλήμ, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χάιφα, το Docaviv και το TLVFest, από τους μεμονωμένους δημιουργούς. «Αυτή η άρνηση στοχεύει στη θεσμική συνενοχή, όχι στην ταυτότητα», αναφέρει το κείμενο, το οποίο έχουν υπογράψει, μεταξύ άλλων, οι Μαρκ Ράφαλο, Έμα Στόουν, Χοακίν Φίνιξ, Ολίβια Κόλμαν, Άβα ΝτουΒερνέι, Χαβιέ Μπαρδέμ, Ρεμπέκα Χολ και Γιώργος Λάνθιμος.

«Η ελευθερία μας στην έκφραση δέχεται επίθεση και πιστεύω ότι ο κόσμος του κινηματογράφου και η χρήση της φωνής με καλλιτεχνικούς τρόπους, τα φεστιβάλ σαν κι αυτό όπου μπορούμε να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο και να συνειδητοποιούμε ότι όλοι είμαστε συνδεδεμένοι και ότι μετράμε και αξίζουμε ενσυναίσθηση και ελευθερία, είναι σημαντικά.»

Η ελευθερία του λόγου στις ΗΠΑ

Όταν ρωτήθηκε για τις επιθέσεις στην ελευθερία του λόγου στις ΗΠΑ, η Λόρενς απάντησε: «Η ελευθερία μας στην έκφραση δέχεται επίθεση και πιστεύω ότι ο κόσμος του κινηματογράφου και η χρήση της φωνής με καλλιτεχνικούς τρόπους, τα φεστιβάλ σαν κι αυτό όπου μπορούμε να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο και να συνειδητοποιούμε ότι όλοι είμαστε συνδεδεμένοι και ότι μετράμε και αξίζουμε ενσυναίσθηση και ελευθερία, είναι σημαντικά».

Η Λόρενς πρόκειται να παραλάβει το τιμητικό βραβείο Ντονόστια στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν την Παρασκευή, πριν από την προβολή του Die, My Love, στο οποίο είναι και παραγωγός.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία της Λιν Ράμσεϊ και βασισμένη στο μυθιστόρημα της Αργεντινής συγγραφέα Αριάνα Χαρβίτς, αφηγείται την ιστορία μιας μητέρας στην αγροτική Αμερική, την οποία υποδύεται η Λόρενς, που παλεύει με την ψύχωση και τις συνέπειές της στη σχέση με τον σύζυγό της, που ενσαρκώνει ο Ρόμπερτ Πάτινσον. Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Νικ Νόλτε, Σίσι Σπέισεκ και ΛαΚίθ Στάνφιλντ. Η πρεμιέρα της στις ΗΠΑ έχει οριστεί για τις 7 Νοεμβρίου.

*Κεντρική Φωτογραφία: Η ηθοποιός Τζένιφερ Λόρενς παρευρίσκεται στο κόκκινο χαλί για την ταινία «Die, My Love» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, στο Σαν Σεμπαστιάν της Ισπανίας, 26 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Pankra Nieto