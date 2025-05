Η Τζένιφερ Λόρενς ένιωθε σαν εξωγήινη ως νέα μητέρα

Η Τζένιφερ Λόρενς συντάραξε το Φεστιβάλ των Καννών με την παγκόσμια πρεμιέρα του ψυχοδράματος «Die, My Love», της τελευταίας σκηνοθετικής προσπάθειας της Σκωτσέζας σκηνοθέτιδας Λιν Ράμσεϊ.

Σύμφωνα με το Variety, η ταινία, η οποία συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα των Καννών και διεκδικεί τον Χρυσό Φοίνικα, κέρδισε ένα εξάλεπτο χειροκρότημα μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της.

«Τι θα έκανα εγώ»

Το «Die, My Love» βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Αργεντινής συγγραφέως Αριάνα Χάρβιτς του 2017, το οποίο επικεντρώνεται σε μια νέα γυναίκα που βιώνει επιλόχειο κατάθλιψη. Η Λόρενς πρωταγωνιστεί στην ταινία ως Γκρέις, μια μητέρα που φροντίζει το νεογέννητο παιδί της σε ένα ρημαγμένο σπίτι, ενώ ο Πάτινσον υποδύεται τον σύζυγό της, Τζάκσον. Ο γάμος του ζευγαριού καταρρέει εν μέσω της μάχης που δίνει ο χαρακτήρας της Λόρενς για την ψυχική της υγεία.

Με αφορμή τον χαρακτήρα που υποδύεται στην ταινία, η Τζένιφερ Λόρενς μίλησε για την απομονωτική περίοδο που περνούν πολλές μητέρες μετά τον τοκετό.

«Ως μητέρα, ήταν πραγματικά δύσκολο να διαχωρίσω τι θα έκανα εγώ σε αντίθεση με το τι θα έκανε εκείνη», δήλωσε η Λόρενς σε συνέντευξη Τύπου την παραμονή της πρεμιέρας της ταινίας στο φεστιβάλ των Καννών, όπως μεταδίδει ο Guardian.

«Νιώθεις σαν εξωγήινος»

Η Λόρενς, η οποία γέννησε το πρώτο της παιδί το 2022 και ήταν πέντε μηνών έγκυος στο δεύτερο παιδί της όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα της ταινίας «Die, My Love» το 2024, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα παρόμοιο με τη λοχεία… είναι εξαιρετικά απομονωτικό. Η αλήθεια είναι ότι το ακραίο άγχος και η κατάθλιψη είναι απομονωτικά, όπου κι αν βρίσκεσαι. Νιώθεις σαν εξωγήινος».

Σε αντίθεση με τον τρόμο της πρώιμης μητρότητας που απεικονίζεται στην ταινία, η Λόρενς επέμεινε ότι η απόκτηση παιδιών την έκανε καλύτερη ηθοποιό. «Δεν ήξερα ότι μπορούσα να νιώσω τόσα πολλά. Η δουλειά μου έχει να κάνει πολύ με το συναίσθημα, οπότε με άλλαξαν σε δημιουργικό επίπεδο. Συνιστώ ανεπιφύλακτα να κάνετε παιδιά αν θέλετε να γίνετε ηθοποιός».

Ο Πάτινσον, ο οποίος έγινε πατέρας το 2024, δήλωσε ότι συνήθως τον ελκύουν πιο σκληροί χαρακτήρες από τον Τζάκσον, αλλά ότι οι μάχες που δίνει ο ήρωας όταν αντιμετωπίζει τα προβλήματα ψυχικής υγείας της συντρόφου του τον άγγιξαν.

«Δεν υπάρχει ούτε ένα βιβλίο στο σπίτι»

Ο κριτικός κινηματογράφου του Guardian, Peter Bradshaw, βαθμολόγησε με τέσσερα αστέρια την ταινία. «Το Die, My Love είναι άλλη μια ταινία που υπενθυμίζει ότι η Ράμσεϊ πιστεύει ότι πρέπει να γυρίζεις ταινίες όπως πίστευε ο Β.Σ.Νάιπολ ότι πρέπει να γράφεις βιβλία: από θέση ισχύος. Υπάρχει, απλά, συντριπτική μυϊκή δύναμη σε αυτή την ταινία: στη σκηνοθεσία της, στον ηχητικό σχεδιασμό του Πολ Ντέιβις, στο κορεσμένο χρώμα της κινηματογράφησης του Σέιμους ΜακΓκάρβεϊ, και φυσικά στις ίδιες τις ερμηνείες. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι ο Τζάκσον, ένας τύπος που η δουλειά του τον οδηγεί πολλές φορές μακριά από το σπίτι με ένα κουτί προφυλακτικά στο ντουλαπάκι του, και η Τζένιφερ Λόρενς είναι η Γκρέις, η οποία υποτίθεται ότι θα γράφει ένα μυθιστόρημα τις ώρες που το μωρό κοιμάται – αν και, δυστυχώς, δεν υπάρχει ούτε ένα βιβλίο στο σπίτι», έγραψε μεταξύ άλλων στην κριτική του.

Ο Owen Gleiberman, κριτικός του Variety, έγραψε για την ταινία: «Η επιλόχειος κατάθλιψη είναι ένα σύνδρομο που κάποτε ήταν στη σκιά[…]εξακολουθεί να είναι παρεξηγημένη, να μην αντιμετωπίζεται επαρκώς και να μην κατανοείται. Ωστόσο, το Die My Love, το οποίο είναι προσαρμοσμένο από το μυθιστόρημα της Αριάνα Χάρβιτς του 2017, προσφέρει μια επιδεικτική αλλά και παράξενη, με πολλούς τρόπους αινιγματική υπερβολή του τι μπορεί να συμβαίνει στις καρδιές και τα μυαλά των γυναικών κατά τους πρώτους μήνες (ή και χρόνια) της μητρότητας».

Στις Κάννες

Η Λόρενς, η οποία ήταν επίσης παραγωγός του «Die, My Love», συμμετείχε στο Φεστιβάλ Καννών 2023 ως παραγωγός του ντοκιμαντέρ «Bread and Roses», το οποίο έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο τμήμα ειδικών προβολών, αλλά η ταινία της Ράμσεϊ σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η Λόρενς βρίσκεται στο διαγωνιστικό τμήμα των Καννών. Ο Πάτινσον είναι τακτικός θαμώνας των Καννών, με το «Die, My Love» να προστίθεται στη λίστα με τις πρεμιέρες του στις Κάννες μαζί με τα «Good Time», «Maps to the Stars» και «The Lighthouse».

Το «Die, My Love» αποτελεί τη δεύτερη ταινία της Ράμσεϊ που εξερευνά τις αθέατες πλευρές της μητρότητας, μετά την δραματική ταινία του 2011 «We Need to Talk about Kevin», που βασίζεται στο μυθιστόρημα της Αμερικανίδας δημοσιογράφου Λάιονελ Σράιβερ.

*Mε πληροφορίες από: Guardian | Variety