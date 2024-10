H Τζένιφερ Λόρενς είναι έγκυος και περιμένει το δεύτερο παιδί της

Πάνε μόλις τρία χρόνια από τότε που η Τζένιφερ Λόρενς περίμενε το πρώτο το της παιδί. Είναι όμως γεγονός πως η σταρ του Χόλιγουντ περιμένει το δεύτερο παιδί της με τον γκαλερίστα Κουκ Μαρόνεϊ. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από την Vogue, σε ανάρτηση που έγινε στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.

«Συγχαρητήρια στη Τζένιφερ Λόρενς! Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα υποδεχτεί το δεύτερο παιδί της με τον σύζυγό της, γκαλερίστα Κουκ Μαρόνεϊ», ανέφερε η λεζάντα της δημοσίευσης, προσθέτοντας ότι οι εκπρόσωποι της Λόρενς επιβεβαίωσαν τα χαρούμενα νέα στο περιοδικό.

Jennifer Lawrence Is Pregnant With Her Second Child https://t.co/2y1Ime2CaG

— British Vogue (@BritishVogue) October 20, 2024