Αρκετά φιλιά έχουμε δει μεταξύ διασήμων ηθοποιών σε ταινίες διαφόρων ειδών. Πίσω από το «τέλειο» φιλί κρύβεται και μια ιστοριά, άλλες φορές διασκεδαστική και άλλες αξέχαστη. Υπάρχουν στιγμές που οι celebrities δεν πέρασαν καλά και πολλοί από αυτούς θα ήθελαν να μην είχε συμβεί ποτέ.

Κατά διαστήματα, ηθοποιοί αποκαλύπτουν το χειρότερο φιλί που έδωσαν ποτέ σε ταινία, χωρίς ωστόσο να αναφέρουν τον παρτενέρ τους. Αυτή την φορά η Τζένιφερ Λόρενς τόλμησε να μιλήσει για την δική της ιστορία με ένα κινηματογραφικό φιλί του Χόλιγουντ.

Η ηθοποιός, σε εμφάνισή της στο «Chicken Shop Date» στο YouTube με την Amelia Dimoldenberg, πέρυσι τον Ιούνιο, που επανήλθε τώρα στη δημοσιότητα, αποκάλυψε ότι ένα από τα φιλιά της στην οθόνη ήταν «το χειρότερο φιλί όλων των εποχών».

Όταν ρωτήθηκε για τις επί της οθόνης περιπτύξεις της και για το πώς βαθμολογούσαν οι διάσημοι συμπρωταγωνιστές της ενώ ενώνουν τα χείλη τους, η 33χρονη Λόρενς ήταν ειλικρινής. Έκανε μια μίμηση του μυστηριώδους φιλιού πριν πει: «Δεν θέλω να πω, αλλά υπάρχει ένας. Το στόμα του ήταν μια χαρά, αλλά αυτό που έκανε με αυτό ήταν λάθος». Παρόλα αυτά η Τζένιφερ Λόρενς αρνήθηκε να αποκαλύψει ποιος ήταν ένοχος για το τρομερό αυτό φιλί.

Πέρυσι, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι η ερωτική σκηνή της με τον Κιρς Πατ στην ταινία «Passengers» του 2016 ήταν αμήχανη και αναγκάστηκε να μεθύσει «πολύ, πολύ» για να ανακουφιστεί από το αίσθημα ενοχής, καθώς τότε ο συμπρωταφωνιστής της ήταν παντρεμένος με την Άννα Φάρις.

Μιλώντας στο Hollywood Reporter για το θέμα του Κρις, είπε: «Θα ήταν η πρώτη φορά που θα φιλούσα έναν παντρεμένο άνδρα και οι ενοχές είναι το χειρότερο συναίσθημα στο στομάχι σου. Και ήξερα ότι ήταν η δουλειά μου, αλλά δεν μπορούσα να πω στο στομάχι μου ότι…

Έτσι πήρα τηλέφωνο τη μαμά μου και της είπα: Θα μου πεις ότι είναι εντάξει;. Ήταν πολύ ευάλωτη στιγμή. Και δεν ξέρεις τι είναι υπερβολικό. Θέλεις να το κάνεις αληθινό, θέλεις όλα να είναι αληθινά, αλλά μετά… Αυτήν τη φορά ήμουν πιο ευάλωτη από ποτέ».

