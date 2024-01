Aχώριστοι 32 χρόνια: Το τρυφερό φιλί της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στον Μάθιου Μπρόντερικ

Σχεδόν 32 χρόνια μαζί μετρούν η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Μάθιου Μπρόντερικ, με τα φώτα της δημοσιότητας να μένουν μακριά από την ευτυχία τους.

Το ζευγάρι πρωταγωνιστεί στην θεατρική παράσταση Plaza Suite που ανεβαίνει στο Savoy Theatre στη συνοικία West End του Λονδίνου.

Όταν έπεσε η αυλαία την Κυριακή η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ κατευθύνθηκε προς τον σύζυγο και συμπρωταγωνιστή της και του έδωσε ένα φιλί στο στόμα. Η συνεργασία τους στο θέατρο είναι μία ευτυχής συγκυρία και για τους δύο αφού δεν θέλουν να βρίσκονται ο ένας μακριά από τον άλλον.

Επειδή σπάνια θα τους δούμε σε δημόσια εκδήλωση αγάπης, το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, κατακλύστηκε από χιλιάδες θετικά σχόλια.

Το φιλί στο στόμα που έδωσε στον Μάθιου Μπρόντερικ

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είχε δηλώσει σε «The Howard Stern Show» ότι είναι πάντα μαζί από τον Μάρτιο του 1992 που βγήκαν το πρώτο τους ραντεβού.

«Δεν έχουμε περάσει ούτε μία νύχτα χώρια έκτοτε, με εξαίρεση τη δουλειά», δήλωσε χαρακτηριστικά στον Howard Stern. «Ή όταν η μητέρα του ήταν άρρωστη για λίγο και έπρεπε να πάει να τη φροντίσει. Αλλά από εκείνη την πρώτη νύχτα, δεν έχουμε υπάρξει ποτέ χώρια».

Στην ίδια συνέντευξη η πρωταγωνίστρια του And Just Like That τόνισε πόσο πολύ θαυμάζει τον σύζυγό της και ότι εκτιμούσε τη δουλειά του πριν ακόμα γίνουν ζευγάρι. «Είναι πραγματικά έξυπνος και πραγματικά ταλαντούχος. και ήταν, όπως πίστευα, τόσο όμορφος και γοητευτικός».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1997, πέντε χρόνια μετά το πρώτο τους ραντεβού. Μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, τον James και τις δίδυμες κόρες τους Tabitha και Marion.