«Ο στρατός του Ισραήλ σκοτώνει αμάχους» – Το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν καταδικάζει την κυβέρνηση Νετανιάχου

Το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν, το οποίο φτάνει φέτος στην 73η του διοργάνωση (19–27 Σεπτεμβρίου), προκάλεσε έντονη αίσθηση με μια δημόσια δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε συνέντευξη Τύπου, καταδικάζοντας «τη γενοκτονία» που, όπως αναφέρει, διαπράττει η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γάζα.

«Είναι υποχρέωσή μας να καταδικάσουμε σήμερα τη συστηματική και προγραμματισμένη καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη γενοκτονία που διαπράττει η κυβέρνηση Νετανιάχου», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του φεστιβάλ.

«Σκοτώνουν παιδιά. Σκοτώνουν δημοσιογράφους και εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές αποστολές. Χρησιμοποιούν την πείνα ως όπλο. Εμποδίζουν την ανθρωπιστική βοήθεια. Εξαναγκάζουν μαζικούς εκτοπισμούς. Ισοπεδώνουν κτίρια. Βομβαρδίζουν νοσοκομεία. Ταπεινώνουν, κατακτούν, συντρίβουν.»

«Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται αλλά κάνει ομοιοκαταληξία»

Η δήλωση, που διαβάστηκε από τον διευθυντή του Ζινεμάλντια, Χοσέ Λουίς Ρεμπορδίνος, και από τη διευθύντρια επικοινωνίας, Ρουθ Πέρες δε Ανουσίτα, η οποία ξεκίνησε με αναφορά στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. «Γνωρίζουμε ότι οι διατάξεις της παραβιάζονται καθημερινά και σε πολλά σημεία του κόσμου», υπογράμμισαν, για να δηλώσουν αμέσως μετά πως στη Γάζα «ο ισραηλινός στρατός σκοτώνει αμάχους».

Σε μια πολιτισμική αναφορά, το φεστιβάλ παρέθεσε και λόγια του Μαρκ Τουέιν: «Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται αλλά κάνει ομοιοκαταληξία». Όπως τόνισε η διοργάνωση, ο κόσμος του κινηματογράφου και του πολιτισμού οφείλει να θυμάται τα διδάγματα του 20ού αιώνα, ώστε οι φρίκες εκείνης της περιόδου να μη «ριμάρουν» ξανά.

Το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν

Πέρα από το ηχηρό πολιτικό μήνυμα, η 73η διοργάνωση του Σαν Σεμπαστιάν παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα του φθινοπώρου. Συνολικά θα προβληθούν 254 τίτλοι από 56 χώρες, ενώ έχουν ανακοινωθεί 22 ισπανικές παραγωγές (17 μεγάλου μήκους, 2 μικρού μήκους και 3 σειρές). Στον διαγωνισμό για το Χρυσό Κοχύλι συμμετέχουν τρεις ισπανικές ταινίες: Maspalomas των Χοσέ Μαρί Γκοενάγκα και Αϊτόρ Αρέγκι, Historias del buen valle του Χοσέ Λουίς Γκερίν και Los tigres του Αλμπέρτο Ροντρίγκεθ.

Το φεστιβάλ θα τιμήσει με ειδικά βραβεία την Αμερικανίδα ηθοποιό Τζένιφερ Λόρενς και την παραγωγό Εστέερ Γκαρθία, ενώ αναμένονται μεγάλα αστέρια στο κόκκινο χαλί, όπως οι Ζιλιέτ Μπινός, Πολ Ντάνο, Χάρις Ντίκινσον, Ματ Ντίλον, Κόλιν Φάρελ και Σαρλότ Ράμπλινγκ. Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής της Επίσημης Σελίδας θα είναι ο Ισπανός σκηνοθέτης Χουάν Αντόνιο Μπαγιόνα.

Κεντρική φωτογραφία: Διαδηλωτές κρατούν ένα πανό με την επιγραφή «Γενοκτονία», αναφερόμενοι στην ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα, και μια εικόνα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου με μουστάκι Χίτλερ και κόκκινες παλάμες, πριν από την αναχώρηση της Global Sumud Flotilla, μιας ανθρωπιστικής αποστολής προς τη Γάζα, από το λιμάνι της Βαρκελώνης, Ισπανία, στις 31 Αυγούστου 2025.