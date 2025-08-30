magazin
Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
Η Γάζα στο κόκκινο χαλί: Πορεία 5.000 ατόμων στο Φεστιβάλ Βενετίας
30 Αυγούστου 2025

Η Γάζα στο κόκκινο χαλί: Πορεία 5.000 ατόμων στο Φεστιβάλ Βενετίας

Χιλιάδες διαδηλωτές πλημμύρισαν το Λίντο στη Βενετία, ζητώντας τον «τερματισμό της γενοκτονίας» στη Γάζα και καλώντας το φεστιβάλ να πάρει θέση

Το Λίντο, η ήσυχη νησίδα απέναντι από τη Βενετία που κάθε Σεπτέμβριο μετατρέπεται στο κέντρο του παγκόσμιου κινηματογράφου, γνώρισε το Σάββατο μια διαφορετική «πρεμιέρα». Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους του νησιού, ζητώντας να σταματήσει η αιματοχυσία στη Γάζα και να πάρουν θέση οι πολιτιστικοί θεσμοί, ακόμη και η ίδια η Μπιενάλε. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στην πορεία συμμετείχαν περίπου 5.000 άνθρωποι, αναφέρει άρθρο της El Pais.

Κόσμος συμμετέχει σε διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων στη Γάζα, κατά τη διάρκεια του 82ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, στο Λίντο της Βενετίας, Ιταλία, 30 Αυγούστου 2025. REUTERS/Manuel Silvestri

Η κινητοποίηση ξεκίνησε από την πλατεία Σάντα Μαρία Ελιζαμπέτα, όπου δεκάδες χάρτινα καραβάκια με την παλαιστινιακή σημαία συμβόλιζαν τη σχεδιαζόμενη διεθνή «πολιτική νηοπομπή» προς τη Γάζα.

Στην πορεία βρέθηκαν Ιταλοί αλλά και ξένοι, άνθρωποι όλων των ηλικιών. Ανάμεσά τους αναγνωρίστηκαν και γνωστά πρόσωπα του ιταλικού σινεμά: η παρουσιάστρια της φετινής Μόστρα Εμανουέλα Φανέλι, ο ηθοποιός Λορέντσο Ζεμπέττι, η Ντονατέλα Φινοκιάρο και ο δημοφιλής κομίστας Zerocalcare.

Κόσμος συγκεντρώνεται σε διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων στη Γάζα, κατά τη διάρκεια του 82ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, στην Ιταλία, 30 Αυγούστου 2025. REUTERS/Manuel Silvestri

Η στάση καλλιτεχνών

Πίσω από τη διαμαρτυρία βρίσκεται η πρωτοβουλία Venecia por Palestina (V4P), που αριθμεί 1.500 υπογραφές από κινηματογραφιστές όπως οι Μάρκο Μπελόκιο, Ματέο Γκαρόνε, Κεν Λόουτς και Σελίν Σιαμά. Με ανοιχτή επιστολή τους ζήτησαν από το φεστιβάλ να πάρει σαφή θέση για τη Γάζα. Ο διευθυντής Αλμπέρτο Μπαρμπέρα απάντησε πως το φεστιβάλ είναι πολιτιστικός και όχι πολιτικός θεσμός, ενώ θύμισε ότι στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται η ταινία The Voice of Hind Rajab της Καουτέρ Μπεν Χάνια, που καταγράφει τον θάνατο μιας μικρής Παλαιστίνιας από ισραηλινά πυρά.

Διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων στη Γάζα φτάνουν στο Λίντο της Βενετίας, κατά τη διάρκεια του 82ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, Ιταλία, 30 Αυγούστου 2025. REUTERS/Manuel Silvestri

Διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων στη Γάζα φτάνουν στο Λίντο της Βενετίας, κατά τη διάρκεια του 82ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, Ιταλία, 30 Αυγούστου 2025. REUTERS/Manuel Silvestri

Η αντιπαράθεση οξύνθηκε όταν το V4P ζήτησε την ακύρωση της πρόσκλησης στους Γκαλ Γκαντότ και Τζέραρντ Μπάτλερ, λόγω της υποστήριξής τους στο Ισραήλ. Η Γκαντότ δεν θα παραστεί, ενώ για τον Μπάτλερ δεν υπάρχει ακόμη απόφαση. Ο Μπαρμπέρα αρνήθηκε το αίτημα, κάνοντας λόγο για «λογοκρισία», ενώ μερικοί από τους αρχικούς υποστηρικτές της πρωτοβουλίας, όπως ο Κάρλο Βερντόνε, αποστασιοποιήθηκαν.

Παράλληλα, καλλιτέχνες όπως ο Γιώργος Λάνθιμος και η Μαριάμ Τουζάνι έστειλαν μηνύματα αλληλεγγύης μέσω των εμφανίσεών τους στο κόκκινο χαλί. Η ατμόσφαιρα πάντως δείχνει ότι το θέμα της Γάζας «αιωρείται» πάνω από το φεστιβάλ, παρά την προσπάθεια των διοργανωτών να κρατήσουν χαμηλούς τόνους.

Διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων στη Γάζα αντιδρούν πάνω σε σκάφος, κατά τη διάρκεια του 82ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, στην Ιταλία, 30 Αυγούστου 2025. REUTERS/Manuel Silvestri

Η πορεία, με ισχυρή αστυνομική παρουσία, κινήθηκε κατά μήκος της Γκραν Βιάλε χωρίς να καταφέρει να φτάσει στο χώρο της διοργάνωσης, ο οποίος φυλάσσεται με αυστηρά. Ωστόσο, οι διαδηλωτές δηλώνουν ότι ο στόχος τους δεν είναι να πατήσουν στο κόκκινο χαλί, αλλά να αφήσουν το μήνυμά τους στις συνειδήσεις.

World
Federal Reserve: Η Κορέα, η συμφωνία του 1951 και ο Τραμπ

Federal Reserve: Η Κορέα, η συμφωνία του 1951 και ο Τραμπ

Smithsonian: Το μέλλον της αμερικανικής ιστορίας στο τραπέζι Τραμπ – Μπαντς
30.08.25
Culture Live 30.08.25

Smithsonian: Το μέλλον της αμερικανικής ιστορίας στο τραπέζι Τραμπ – Μπαντς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει για αναθεώρηση εκθεμάτων που αναφέρονται στη δουλεία και στις φυλετικές ανισότητες, προκαλώντας έντονη κριτική ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την αμερικανική ιστορία

Σύνταξη
To «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου έχει αγγίξει ένα εντυπωσιακό 96% στο Rotten Tomatoes
30.08.25
«Παράξενος, σκοτεινός» 30.08.25

To «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου έχει αγγίξει ένα εντυπωσιακό 96% στο Rotten Tomatoes

Το «Bugonia» σε σκηνοθεσία Γιώργου Λάνθιμου έχει προκαλέσει μεγάλο θόρυβο μετά την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στις 28 Αυγούστου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φεστιβάλ Βενετίας: Η Τζούλια Ρόμπερτς δακρύζει, στέλνει φιλιά και αγκαλιάζει τον Λούκα Γκουαντανίνο
30.08.25
«Δεν κάνουμε δηλώσεις» 30.08.25

Φεστιβάλ Βενετίας: Η Τζούλια Ρόμπερτς δακρύζει, στέλνει φιλιά και αγκαλιάζει τον Λούκα Γκουαντανίνο

Η νέα ταινία της Τζούλια Ρόμπερτς «After the Hunt» εντυπωσίασε τους θεατές στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και χάρισε στους συντελεστές ένα εξάλεπτο χειροκρότημα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δολοφόνος, κλέφτης πτωμάτων, σχιζοφρενής: Αυτός ήταν ο Εντ Γκέιν που έμεινε γνωστός ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ»
30.08.25
Φρίκη 30.08.25

Δολοφόνος, κλέφτης πτωμάτων, σχιζοφρενής: Αυτός ήταν ο Εντ Γκέιν που έμεινε γνωστός ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ»

Το τρίτο μέρος της τηλεοπτικής σειράς Monster έρχεται τον Οκτώβριο στο Netflix, βάζοντας στο μικροσκόπιο τη ζωή και το μυαλό του Εντ Γκέιν - γνωστός στις ΗΠΑ ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η βομβιστική επίθεση, το Δελχί και η αλήθεια πίσω από το Tehran: Τελικά, ποια συμφέροντα εξυπηρετεί το Μπόλιγουντ;
30.08.25
Culture Live 30.08.25

Η βομβιστική επίθεση, το Δελχί και η αλήθεια: Είναι το Tehran η «πρεμιέρα» της Μοσάντ στο Μπόλιγουντ;

H ταινία του Μπόλιγουντ Tehran, που έκανε πρεμιέρα στις 14 Αυγούστου 2025, παρουσιάζει ένα γεωπολιτικό θρίλερ, συνδυάζοντας δράση, κατασκοπεία και έντονες πολιτικές αποχρώσεις.

Σύνταξη
Box Office 2025: Οι πρωταθλητές, τα αουτσάιντερ και τα «παλτά» – Νοσταλγία, βαμπίρ και ασθενείς με μπέρτα
29.08.25
Ξέρω τι είδες φέτος το καλοκαίρι 29.08.25

Box Office 2025: Οι πρωταθλητές, τα αουτσάιντερ και τα «παλτά» – Νοσταλγία, βαμπίρ και ασθενείς με μπέρτα

To καλοκαίρι του 2025 έφερε σκορ και μεγάλες ήττες στο παγκόσμιο box office και ακόμη και ο Σούπερμαν δεν κατάφερε να μείνει αλώβητος από την αδιαφορία του κοινού. Ο Guardian κάνει έναν απολογισμό για το κινηματογραφικό κύπελλο. Κάποιοι το σήκωσαν, άλλοι το πρόδωσαν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φεστιβάλ Βενετίας: Το κοινό χειροκροτούσε όρθιο επί 6 λεπτά την Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου
29.08.25
InView 29.08.25

Φεστιβάλ Βενετίας: Το κοινό χειροκροτούσε όρθιο επί 6 λεπτά την Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου

Το φιλμ, που σύμφωνα με τον σκηνοθέτη αποτελεί μια αντανάκλαση των όσων «συμβαίνουν σήμερα» στην κοινωνία, έλαβε θριαμβευτική υποδοχή στο Φεστιβάλ Βενετίας. Δάκρυα συγκίνησης για την Έμα Στόουν.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Χρήστος Λεοντής: «Είπα στον Σταμάτη, «κάνε ό,τι θέλεις, ό,τι σου κατεβάσει η κούτρα!»
29.08.25
«Αριστοφάνεια» στο Ηρώδειο 29.08.25

Ο Χρήστος Λεοντής μας μιλά για τα «Αριστοφάνεια» στο Ηρώδειο και τη συνέργασία του με τον Σταμάτη Κραουνάκη

Ο επί σκηνής παρουσιαζόμενος Αριστοφάνης, σχολιάζει την επικαιρότητα της εποχής του, που ενδεχομένως μπορεί να σας θυμίζει κάτι από το σήμερα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον (vid)
30.08.25
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον (vid)

Μεγάλη νίκη για τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με 2-0 επί του Άρη, χάρη στα γκολ των Αγκίρε (65′) και Άλεξιτς (87′) – Έντονες αποδοκιμασίες κατά ομάδας και Καρυπίδη από τον κόσμο.

in.gr Team
Smithsonian: Το μέλλον της αμερικανικής ιστορίας στο τραπέζι Τραμπ – Μπαντς
30.08.25
Culture Live 30.08.25

Smithsonian: Το μέλλον της αμερικανικής ιστορίας στο τραπέζι Τραμπ – Μπαντς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει για αναθεώρηση εκθεμάτων που αναφέρονται στη δουλεία και στις φυλετικές ανισότητες, προκαλώντας έντονη κριτική ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την αμερικανική ιστορία

Σύνταξη
Η Φινλανδία θα αφαιρέσει τις σβάστικες από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας για να αποφύγει την «αμηχανία»
30.08.25
Κόσμος 30.08.25

Η Φινλανδία θα αφαιρέσει τις σβάστικες από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας για να αποφύγει την «αμηχανία»

Η Φινλανδία αποφάσισε να αποσύρει τη σβάστικα από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας, παρότι το σύμβολο δεν έχει καμία σχέση με το ναζιστικό καθεστώς, για να σταματήσουν οι «άβολες» στιγμές

Σύνταξη
Wall Street Journal: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου
30.08.25
Κόσμος 30.08.25

Wall Street Journal: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

Η επαναφορά του απορριφθέντος ονόματος που επιδιώκει ο Τραμπ θα μπορούσε να γίνει με νόμο του Κογκρέσου, αλλά ο Λευκός Οίκος εξετάζει κι άλλες δυνατότητες, γράφει η WSJ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πυροδοτεί τη «βόμβα» Ταρεμί ο Ολυμπιακός: Έρχεται το πρωί της Κυριακής ο Ιρανός
30.08.25
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Πυροδοτεί τη «βόμβα» Ταρεμί ο Ολυμπιακός: Έρχεται το πρωί της Κυριακής ο Ιρανός

Ο Ιρανός «killer» αναμένεται στην Αθήνα στις 08:55 για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό – Τεράστια μεταγραφή για τους Πειραιώτες, που κάνουν δικό τους έναν πολύ σπουδαίο επιθετικό!

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο Ντέσερς παίζει στο Ολντ Φιρμ και φεύγει από Γλασκόβη
30.08.25
Super League 30.08.25

Ο Ντέσερς παίζει στο Ολντ Φιρμ και φεύγει από Γλασκόβη

Ο Παναθηναϊκός έχει επικεντρωθεί στον Σίριλ Ντέσερς, όμως ο 30χρονος επιθετικός βρίσκεται στην αποστολή της Ρέιντζερς για το ντέρμπι με τη Σέλτικ, ενώ κλήθηκε και στην Εθνική Νιγηρίας.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Το Πάντειο λέει «όχι» στο Ισραήλ: Απέσυρε την αιγίδα από συνέδριο που θα συμμετείχαν καθηγητές από ισραηλινό πανεπιστήμιο
30.08.25
Ελλάδα 30.08.25

Το Πάντειο λέει «όχι» στο Ισραήλ: Απέσυρε την αιγίδα από συνέδριο που θα συμμετείχαν καθηγητές από ισραηλινό πανεπιστήμιο

Όπως υπογραμμίζει η Σύγκλητος του Παντείου, το πανεπιστήμιο «έχει μια μακρά ιστορία στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και δεν επιθυμεί «τη συνεργασία με θεσμούς που άμεσα η έμμεσα νομιμοποιούν πολιτικές που στην παρούσα συγκυρία στηρίζουν εγκλήματα πολέμου»

Σύνταξη
Ο Μέντι έχει «απογειώσει» τον Τσικίνιο
30.08.25
On Field 30.08.25

Ο Μέντι έχει «απογειώσει» τον Τσικίνιο

Ο Πορτογάλος χαφ ήταν καθοριστικός και στον Βόλο για τον Ολυμπιακό και ο Μεντιλίμπαρ δικαιώνεται που τον χρησιμοποιεί πίσω από τον σέντερ φορ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ισραήλ: Οι ένοπλες δυνάμεις λένε ότι σκότωσαν τον εκπρόσωπο Τύπου της Χαμάς
30.08.25
Αμπού Ομπέιντα 30.08.25

Ισραήλ: Οι ένοπλες δυνάμεις λένε ότι σκότωσαν τον εκπρόσωπο Τύπου της Χαμάς

Πραγματοποιήθηκε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην πόλη της Γάζας, η οποία είχε στόχο τον εκπρόσωπο των Ταξιαρχιών Κασάμ, της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς.

Σύνταξη
Οι Χούθι ορκίζονται εκδίκηση – Καλούν τις ξένες εταιρείες να φύγουν από το Ισραήλ πριν να είναι αργά
30.08.25
Κλιμάκωση 30.08.25

Οι Χούθι ορκίζονται εκδίκηση – Καλούν τις ξένες εταιρείες να φύγουν από το Ισραήλ πριν να είναι αργά

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης επιβεβαίωσαν νωρίτερα το θάνατο του πρωθυπουργού τους και πολλών υπουργών της κυβέρνησής τους, σε επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ την Πέμπτη στην πρωτεύουσα Σαναά

Σύνταξη
Μάντσα: «Θέλω να κατακτήσω τίτλους με τον Ολυμπιακό – Αυτά θα φέρω στον αγωνιστικό χώρο» (vid)
30.08.25
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Μάντσα: «Θέλω να κατακτήσω τίτλους με τον Ολυμπιακό – Αυτά θα φέρω στον αγωνιστικό χώρο» (vid)

Ο Γκουστάβο Μάντσα μίλησε για τις πρώτες του εντυπώσεις από την Ελλάδα, για τους στόχους του με τον Ολυμπιακό, αλλά και για το τι θα δώσει στο αγωνιστικό κομμάτι.

Σύνταξη
Η Gen Z βάζει «χέρι» στις αποταμιεύσεις της, παραλείπει γεύματα και πουλάει τα υπάρχοντά της για… να τα βγάλει πέρα
30.08.25
Κόσμος 30.08.25

Η Gen Z βάζει «χέρι» στις αποταμιεύσεις της, παραλείπει γεύματα και πουλάει τα υπάρχοντά της για… να τα βγάλει πέρα

Αντιμέτωπη με σοβαρά οικονομικά προβλήματα είναι η Gen Z, που προσπαθεί με κάθε τρόπο να επιβιώσει, σε αντίθεση με όσα λέγονται για την «σπάταλη» φύση της

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
