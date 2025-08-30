Η Γάζα στο κόκκινο χαλί: Πορεία 5.000 ατόμων στο Φεστιβάλ Βενετίας

Το Λίντο, η ήσυχη νησίδα απέναντι από τη Βενετία που κάθε Σεπτέμβριο μετατρέπεται στο κέντρο του παγκόσμιου κινηματογράφου, γνώρισε το Σάββατο μια διαφορετική «πρεμιέρα». Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους του νησιού, ζητώντας να σταματήσει η αιματοχυσία στη Γάζα και να πάρουν θέση οι πολιτιστικοί θεσμοί, ακόμη και η ίδια η Μπιενάλε. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στην πορεία συμμετείχαν περίπου 5.000 άνθρωποι, αναφέρει άρθρο της El Pais.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε από την πλατεία Σάντα Μαρία Ελιζαμπέτα, όπου δεκάδες χάρτινα καραβάκια με την παλαιστινιακή σημαία συμβόλιζαν τη σχεδιαζόμενη διεθνή «πολιτική νηοπομπή» προς τη Γάζα.

Στην πορεία βρέθηκαν Ιταλοί αλλά και ξένοι, άνθρωποι όλων των ηλικιών. Ανάμεσά τους αναγνωρίστηκαν και γνωστά πρόσωπα του ιταλικού σινεμά: η παρουσιάστρια της φετινής Μόστρα Εμανουέλα Φανέλι, ο ηθοποιός Λορέντσο Ζεμπέττι, η Ντονατέλα Φινοκιάρο και ο δημοφιλής κομίστας Zerocalcare.

Η στάση καλλιτεχνών

Πίσω από τη διαμαρτυρία βρίσκεται η πρωτοβουλία Venecia por Palestina (V4P), που αριθμεί 1.500 υπογραφές από κινηματογραφιστές όπως οι Μάρκο Μπελόκιο, Ματέο Γκαρόνε, Κεν Λόουτς και Σελίν Σιαμά. Με ανοιχτή επιστολή τους ζήτησαν από το φεστιβάλ να πάρει σαφή θέση για τη Γάζα. Ο διευθυντής Αλμπέρτο Μπαρμπέρα απάντησε πως το φεστιβάλ είναι πολιτιστικός και όχι πολιτικός θεσμός, ενώ θύμισε ότι στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται η ταινία The Voice of Hind Rajab της Καουτέρ Μπεν Χάνια, που καταγράφει τον θάνατο μιας μικρής Παλαιστίνιας από ισραηλινά πυρά.

Η αντιπαράθεση οξύνθηκε όταν το V4P ζήτησε την ακύρωση της πρόσκλησης στους Γκαλ Γκαντότ και Τζέραρντ Μπάτλερ, λόγω της υποστήριξής τους στο Ισραήλ. Η Γκαντότ δεν θα παραστεί, ενώ για τον Μπάτλερ δεν υπάρχει ακόμη απόφαση. Ο Μπαρμπέρα αρνήθηκε το αίτημα, κάνοντας λόγο για «λογοκρισία», ενώ μερικοί από τους αρχικούς υποστηρικτές της πρωτοβουλίας, όπως ο Κάρλο Βερντόνε, αποστασιοποιήθηκαν.

Παράλληλα, καλλιτέχνες όπως ο Γιώργος Λάνθιμος και η Μαριάμ Τουζάνι έστειλαν μηνύματα αλληλεγγύης μέσω των εμφανίσεών τους στο κόκκινο χαλί. Η ατμόσφαιρα πάντως δείχνει ότι το θέμα της Γάζας «αιωρείται» πάνω από το φεστιβάλ, παρά την προσπάθεια των διοργανωτών να κρατήσουν χαμηλούς τόνους.

Η πορεία, με ισχυρή αστυνομική παρουσία, κινήθηκε κατά μήκος της Γκραν Βιάλε χωρίς να καταφέρει να φτάσει στο χώρο της διοργάνωσης, ο οποίος φυλάσσεται με αυστηρά. Ωστόσο, οι διαδηλωτές δηλώνουν ότι ο στόχος τους δεν είναι να πατήσουν στο κόκκινο χαλί, αλλά να αφήσουν το μήνυμά τους στις συνειδήσεις.