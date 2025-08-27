Φεστιβάλ Βενετίας: «Δεν είμαι προετοιμασμένος να μιλήσω για τη Γάζα» είπε ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής Αλεξάντερ Πέιν

Η φετινή συνέντευξη Τύπου της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας μονοπωλήθηκε από τον πόλεμο στη Γάζα αλλά ο ελληνικής καταγωγής και πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, ο σκηνοθέτης Αλεξάντερ Πέιν, απέφυγε να πάρει θέση.

«Ειλικρινά, δεν είμαι προετοιμασμένος για αυτή την ερώτηση», δήλωσε ο Πέιν, όταν ρωτήθηκε για την προσωπική του στάση απέναντι στην ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας.

«Είμαι εδώ για να κρίνω και να μιλήσω για τον κινηματογράφο. Οι πολιτικές μου απόψεις, είμαι σίγουρος, είναι σύμφωνες με πολλές από τις δικές σας» πρόσθεσε με μια κάποια διπλωματία.

Ο Πέιν σημείωσε ότι οι ερωτήσεις για τη θέση του φεστιβάλ σχετικά με τη Γάζα — τρεις από τις οποίες τέθηκαν κατά τη διάρκεια της 20λεπτης συζήτησης — θα ήταν καλύτερα να απευθυνθούν στον επικεφαλής του Φεστιβάλ, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα.

Πριν από την έναρξη του Φεστιβάλ, εκατοντάδες διεθνείς σκηνοθέτες και καλλιτέχνες είχαν παροτρύνει τους διοργανωτές να πάρουν μια «σαφή και κατηγορηματική θέση καταδικάζοντας τη συνεχιζόμενη γενοκτονία στη Γάζα και την εθνοκάθαρση σε όλη την Παλαιστίνη που πραγματοποιεί η ισραηλινή κυβέρνηση και ο στρατός».

«Δεν θα εκδιωχθεί κανείς»

Κάλεσαν επίσης να αποβληθούν από το Φεστιβάλ η Γκαλ Γκαντότ και ο Τζέραρντ Μπάτλερ, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στο δράμα «Στο χέρι του Δάντη» και έχουν δείξει δημόσια την υποστήριξή τους προς το Ισραήλ.

«Μας ζητήθηκε να αποπέμψουμε καλλιτέχνες, δεν θα το κάνουμε αυτό», δήλωσε ο Μπαρμπέρα.

«Αν θέλουν να είναι στο Φεστιβάλ, θα είναι εδώ. Από την άλλη πλευρά, ποτέ δεν διστάσαμε να δηλώσουμε ξεκάθαρα την τεράστια θλίψη και τον πόνο μας απέναντι σε αυτό που συμβαίνει στη Γάζα και την Παλαιστίνη. Οι θάνατοι αμάχων και ειδικά παιδιών, τα οποία είναι θύματα, είναι παράπλευρες απώλειες ενός πολέμου που κανείς δεν κατάφερε ακόμη να τερματίσει. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά τη θέση της Μπιενάλε πάνω σε αυτό».

«Είμαι εδώ για να κρίνω και να μιλήσω για τον κινηματογράφο»

Ο Πέιν, ο υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθέτης των ταινιών Τα Παιδιά του Χειμώνα και Πλαγίως, προεδρεύει της φετινής κριτικής επιτροπής και θα κρίνει τις ταινίες σε διαγωνισμό μαζί με τη Βραζιλιάνα ηθοποιό Φερνάντα Τόρες (υποψήφια για Όσκαρ για το I’m Still Here), τον Ιρανό δημιουργό Μοχάμαντ Ρασουλόφ (Ο Σπόρος της Ιερής Συκιάς), τον Ρουμάνο σκηνοθέτη Κριστιάν Μουντζίου (4 Μήνες, 3 Εβδομάδες και 2 Μέρες), τον Γάλλο σκηνοθέτη Στεφάν Μπριζέ (Εκτός Εποχής), την Ιταλίδα σκηνοθέτιδα Μάουρα Ντελπέρο (Vermiglio) και την Κινέζα ηθοποιό-παραγωγό Ζάο Τάο (Caught by the Tides).

Όλα τα μέλη της κριτικής επιτροπής ήταν παρόντα στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης, αλλά μόνο ο Πέιν ήταν μεταξύ των ομιλητών του πάνελ.

Ο Πέιν μίλησε επίσης για τη σημασία των ταινιών σε μια εποχή που η βιομηχανία έχει ανατραπεί από την άνοδο της δημοτικότητας των υπηρεσιών streaming και την πτώση της προσέλευσης στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Αν και προτιμά να βλέπει ταινίες στον «καθεδρικό ναό του σινεμά», ο Πέιν παραδέχτηκε ότι ακόμη και ο ίδιος μπαίνει στον πειρασμό της ευκολίας της εμπειρίας της θέασης στο σπίτι.

«Βλέπω πολλές ταινίες τη νύχτα ξαπλωμένος στην κοιλιά μου. Αλλά προτιμώ πολύ περισσότερο να τις βλέπω να προβάλλονται στον καθεδρικό ναό του κινηματογράφου», είπε ο Πέιν.

Ο Πέιν θρηνεί, αλλά όχι για τη Γάζα

«Θρηνώ που πολλές σπουδαίες ταινίες, τόσο καλλιτεχνικής όσο και πολιτικής σημασίας, δεν γίνονται ένα μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης – σίγουρα μέρος της κινηματογραφικής συζήτησης – λόγω των μέσων διανομής. Ως λάτρης του κινηματογράφου, είναι συνήθως οι ταινίες που έχουν μια κινηματογραφική κυκλοφορία που γίνονται μέρος της κινηματογραφικής συζήτησης και της πολιτιστικής συζήτησης και στη συνέχεια έχουν κάποιο είδος αντίκτυπου».

Συνέχισε να συλλογίζεται πάνω στο θέμα, λέγοντας: «Μπορεί μια ταινία να αλλάξει την κοινωνία και τον πολιτισμό; Δεν ξέρω, αλλά τουλάχιστον όταν κάνουμε ταινίες που είναι επίκαιρες, αφήνουμε ένα ντοκουμέντο».

Τις επόμενες 11 ημέρες, αστέρες του Χόλιγουντ, όπως η Τζούλια Ρόμπερτς, ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο Άνταμ Σάντλερ, ο Τζέικομπ Ελόρντι, η Αμάντα Σέιφριντ και η Έμα Στόουν, θα ταξιδέψουν στη Βενετία για να κάνουν πρεμιέρα ταινίες όπως οι After the Hunt, Jay Kelly, Frankenstein, The Testament of Ann Lee και Bugonia του δικού μας Γιώργου Λάνθιμου.

Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, ο Πέιν και τα υπόλοιπα μέλη της κριτικής επιτροπής θα παρακολουθήσουν αυτές τις ταινίες και δεκάδες άλλες, μια αποστολή στην οποία φαίνεται να είναι ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσει.

«Έχω την ευκαιρία να παρακολουθήσω 22 ταινίες από απίστευτους σκηνοθέτες για πρώτη φορά σε μια αίθουσα, χωρίς να γνωρίζω τίποτα για αυτές», είπε ο Πέιν.

«Αυτό είναι παράδεισος!» είπε ο Πέιν που δεν ήξερε τι να πει για την κόλαση στη γη της Γάζας.