27.08.2025 | 18:07
Έγινε η φορολοταρία - Δείτε αν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
Φεστιβάλ Βενετίας: «Δεν είμαι προετοιμασμένος να μιλήσω για τη Γάζα» είπε ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής Αλεξάντερ Πέιν
The Good Life 27 Αυγούστου 2025 | 18:40

Φεστιβάλ Βενετίας: «Δεν είμαι προετοιμασμένος να μιλήσω για τη Γάζα» είπε ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής Αλεξάντερ Πέιν

«Είμαι εδώ για να κρίνω και να μιλήσω για τον κινηματογράφο» δήλώσε ο ελληνικής καταγωγής σκηνοθέτης Αλεξάντερ Πέιν

Θάλασσα: «Κρύβει» το μυστικό της μακροζωίας;

Θάλασσα: «Κρύβει» το μυστικό της μακροζωίας;

Spotlight

Η φετινή συνέντευξη Τύπου της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας μονοπωλήθηκε από τον πόλεμο στη Γάζα αλλά ο ελληνικής καταγωγής και πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, ο σκηνοθέτης Αλεξάντερ Πέιν, απέφυγε να πάρει θέση.

«Ειλικρινά, δεν είμαι προετοιμασμένος για αυτή την ερώτηση», δήλωσε ο Πέιν, όταν ρωτήθηκε για την προσωπική του στάση απέναντι στην ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας.

«Είμαι εδώ για να κρίνω και να μιλήσω για τον κινηματογράφο. Οι πολιτικές μου απόψεις, είμαι σίγουρος, είναι σύμφωνες με πολλές από τις δικές σας» πρόσθεσε με μια κάποια διπλωματία.

Ο Πέιν σημείωσε ότι οι ερωτήσεις για τη θέση του φεστιβάλ σχετικά με τη Γάζα — τρεις από τις οποίες τέθηκαν κατά τη διάρκεια της 20λεπτης συζήτησης — θα ήταν καλύτερα να απευθυνθούν στον επικεφαλής του Φεστιβάλ, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα.

Πριν από την έναρξη του Φεστιβάλ, εκατοντάδες διεθνείς σκηνοθέτες και καλλιτέχνες είχαν παροτρύνει τους διοργανωτές να πάρουν μια «σαφή και κατηγορηματική θέση καταδικάζοντας τη συνεχιζόμενη γενοκτονία στη Γάζα και την εθνοκάθαρση σε όλη την Παλαιστίνη που πραγματοποιεί η ισραηλινή κυβέρνηση και ο στρατός».

«Δεν θα εκδιωχθεί κανείς»

Κάλεσαν επίσης να αποβληθούν από το Φεστιβάλ η Γκαλ Γκαντότ και ο Τζέραρντ Μπάτλερ, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στο δράμα «Στο χέρι του Δάντη» και έχουν δείξει δημόσια την υποστήριξή τους προς το Ισραήλ.

«Μας ζητήθηκε να αποπέμψουμε καλλιτέχνες, δεν θα το κάνουμε αυτό», δήλωσε ο Μπαρμπέρα.

«Αν θέλουν να είναι στο Φεστιβάλ, θα είναι εδώ. Από την άλλη πλευρά, ποτέ δεν διστάσαμε να δηλώσουμε ξεκάθαρα την τεράστια θλίψη και τον πόνο μας απέναντι σε αυτό που συμβαίνει στη Γάζα και την Παλαιστίνη. Οι θάνατοι αμάχων και ειδικά παιδιών, τα οποία είναι θύματα, είναι παράπλευρες απώλειες ενός πολέμου που κανείς δεν κατάφερε ακόμη να τερματίσει. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά τη θέση της Μπιενάλε πάνω σε αυτό».

«Είμαι εδώ για να κρίνω και να μιλήσω για τον κινηματογράφο»

Μπαρμπέρα και Πέιν στη Βενετία

Ο Πέιν, ο υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθέτης των ταινιών Τα Παιδιά του Χειμώνα και Πλαγίως, προεδρεύει της φετινής κριτικής επιτροπής και θα κρίνει τις ταινίες σε διαγωνισμό μαζί με τη Βραζιλιάνα ηθοποιό Φερνάντα Τόρες (υποψήφια για Όσκαρ για το I’m Still Here), τον Ιρανό δημιουργό Μοχάμαντ Ρασουλόφ (Ο Σπόρος της Ιερής Συκιάς), τον Ρουμάνο σκηνοθέτη Κριστιάν Μουντζίου (4 Μήνες, 3 Εβδομάδες και 2 Μέρες), τον Γάλλο σκηνοθέτη Στεφάν Μπριζέ (Εκτός Εποχής), την Ιταλίδα σκηνοθέτιδα Μάουρα Ντελπέρο (Vermiglio) και την Κινέζα ηθοποιό-παραγωγό Ζάο Τάο (Caught by the Tides).

Όλα τα μέλη της κριτικής επιτροπής ήταν παρόντα στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης, αλλά μόνο ο Πέιν ήταν μεταξύ των ομιλητών του πάνελ.

Ο Πέιν μίλησε επίσης για τη σημασία των ταινιών σε μια εποχή που η βιομηχανία έχει ανατραπεί από την άνοδο της δημοτικότητας των υπηρεσιών streaming και την πτώση της προσέλευσης στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Αν και προτιμά να βλέπει ταινίες στον «καθεδρικό ναό του σινεμά», ο Πέιν παραδέχτηκε ότι ακόμη και ο ίδιος μπαίνει στον πειρασμό της ευκολίας της εμπειρίας της θέασης στο σπίτι.

«Βλέπω πολλές ταινίες τη νύχτα ξαπλωμένος στην κοιλιά μου. Αλλά προτιμώ πολύ περισσότερο να τις βλέπω να προβάλλονται στον καθεδρικό ναό του κινηματογράφου», είπε ο Πέιν.

Ο Πέιν θρηνεί, αλλά όχι για τη Γάζα

«Θρηνώ που πολλές σπουδαίες ταινίες, τόσο καλλιτεχνικής όσο και πολιτικής σημασίας, δεν γίνονται ένα μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης – σίγουρα μέρος της κινηματογραφικής συζήτησης – λόγω των μέσων διανομής. Ως λάτρης του κινηματογράφου, είναι συνήθως οι ταινίες που έχουν μια κινηματογραφική κυκλοφορία που γίνονται μέρος της κινηματογραφικής συζήτησης και της πολιτιστικής συζήτησης και στη συνέχεια έχουν κάποιο είδος αντίκτυπου».

Συνέχισε να συλλογίζεται πάνω στο θέμα, λέγοντας: «Μπορεί μια ταινία να αλλάξει την κοινωνία και τον πολιτισμό; Δεν ξέρω, αλλά τουλάχιστον όταν κάνουμε ταινίες που είναι επίκαιρες, αφήνουμε ένα ντοκουμέντο».

Τις επόμενες 11 ημέρες, αστέρες του Χόλιγουντ, όπως η Τζούλια Ρόμπερτς, ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο Άνταμ Σάντλερ, ο Τζέικομπ Ελόρντι, η Αμάντα Σέιφριντ και η Έμα Στόουν, θα ταξιδέψουν στη Βενετία για να κάνουν πρεμιέρα ταινίες όπως οι After the Hunt, Jay Kelly, Frankenstein, The Testament of Ann Lee και Bugonia του δικού μας Γιώργου Λάνθιμου.

Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, ο Πέιν και τα υπόλοιπα μέλη της κριτικής επιτροπής θα παρακολουθήσουν αυτές τις ταινίες και δεκάδες άλλες, μια αποστολή στην οποία φαίνεται να είναι ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσει.

«Έχω την ευκαιρία να παρακολουθήσω 22 ταινίες από απίστευτους σκηνοθέτες για πρώτη φορά σε μια αίθουσα, χωρίς να γνωρίζω τίποτα για αυτές», είπε ο Πέιν.

«Αυτό είναι παράδεισος!» είπε ο Πέιν που δεν ήξερε τι να πει για την κόλαση στη γη της Γάζας.

World
Γαλλία: Σε επικίνδυνο μονοπάτι – Τι βλέπουν οι διεθνείς οίκοι

Γαλλία: Σε επικίνδυνο μονοπάτι – Τι βλέπουν οι διεθνείς οίκοι

Business
Motor Oil: Ανθεκτικές επιδόσεις για το α΄ εξάμηνο – Σε επαναλειτουργία η μονάδα CDU

Motor Oil: Ανθεκτικές επιδόσεις για το α΄ εξάμηνο – Σε επαναλειτουργία η μονάδα CDU

inWellness
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
inTown
Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Δεν βλέπω ταινίες και δεν πηγαίνω σινεμά, έχω κουραστεί»
«Πενήντα ταινίες!» 27.08.25

Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Δεν βλέπω ταινίες και δεν πηγαίνω σινεμά, έχω κουραστεί»

Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον δεν νοιάζεται για το αν θα κερδίσει Όσκαρ, δεν πηγαίνει πλέον στον κινηματογράφο και θεωρεί τον ευατό του πρωτίστως ηθοποιού του θεάτρου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σάμος: Εκσυγχρονίζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ
Culture Live 27.08.25

Σάμος: Εκσυγχρονίζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ

Το Μουσείο διαθέτει συλλογή με σημαντικά ευρήματα, που προέρχονται από τις ανασκαφές του Ηραίου, ενός εξαιρετικά σημαντικού ιερού της Ήρας, στον τόπο της γέννησής της και του γάμου της με τον Δία.

Σύνταξη
Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου: Fake news τα δημοσιεύματα για «λουκέτο»
Culture Live 27.08.25

Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου: Θα βάλει λουκέτο;

Η ανακοίνωση από το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου μετά τα δημοσιεύματα που το ήθελαν να κλείνει. Η ανάρτηση από τον Νίκο Μαστοράκη μετά τις φήμες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες.

Σύνταξη
«Hamnet»: Ο Πολ Μέσκαλ ενσαρκώνει τον Σαίξπηρ, ο οποίος θρηνεί για την απώλεια του γιου του
Απώλεια 26.08.25

«Hamnet»: Ο Πολ Μέσκαλ ενσαρκώνει τον Σαίξπηρ, ο οποίος θρηνεί για την απώλεια του γιου του

Βασισμένο στο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο'Φάρελ του 2020, το «Hamnet» αφηγείται την ιστορία του Ουίλιαμ Σαίξπηρ και της συζύγου του, Άγκνες, καθώς θρηνούν τον χαμό του 11χρονου γιου τους, Χάμνετ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο διευθυντής του Φεστιβάλ της Βενετίας, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, περιμένει διαμαρτυρίες για τη Γάζα – Όσα δήλωσε
Οι δράσεις 26.08.25

Ο διευθυντής του Φεστιβάλ της Βενετίας, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, περιμένει διαμαρτυρίες για τη Γάζα – Όσα δήλωσε

Ο Αλμπέρτο Μπαρμπέρα ρωτήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη του στο Variety και για το αν θα παραστεί στο φεστιβάλ η ηθοποιός Γκαλ Γκαντότ, η οποία έχει δεχτεί δριμεία κριτική για τη φιλοϊσραηλινή στάση της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κρις Κολόμπους: Ο σκηνοθέτης του «Χάρι Πότερ» μιλά για το πώς προστάτευσε τους τρεις μικρούς πρωταγωνιστές
Αντίο Χόγκουαρτς 26.08.25

Κρις Κολόμπους: Ο σκηνοθέτης του «Χάρι Πότερ» μιλά για το πώς προστάτευσε τους τρεις μικρούς πρωταγωνιστές

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Variety, ο Κρις Κολόμπους δήλωσε ότι δεν έχει καμία επιθυμία να συμμετάσχει στην πολυαναμενόμενη σειρά «Χάρι Πότερ» της HBO, ωστόσο δεν την απορρίπτει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Bugonia: Η καθηλωτική αφίσα της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν
Sci-fi αισθητική 26.08.25

Bugonia: Η καθηλωτική αφίσα της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν

Η πρώτη αφίσα της πολυαναμενόμενης ταινίας «Bugonia» σε σκηνοθεσία Γιώργου Λάνθιμου, εθεάθη κοντά στα γραφεία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Σύνταξη
Ο πρόωρος θάνατος της Βερόνικα Ετσεγκί συγκλονίζει την Ισπανία: Σοκ και θρήνος για Αντόνιο Μπαντέρας και Πέδρο Σάντσεθ
«Χάσαμε τη Χουάνι» 26.08.25

Ο πρόωρος θάνατος της Βερόνικα Ετσεγκί συγκλονίζει την Ισπανία: Σοκ και θρήνος για Αντόνιο Μπαντέρας και Πέδρο Σάντσεθ

Η βραβευμένη ηθοποιός Βερόνικα Ετσεγκί έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 42 ετών, μετά από μια κρυφή μάχη με τον καρκίνο που συγκλονίζει την χώρα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ντροπή και προσβολή: Οργισμένες αντίδρασεις για την συμμετοχή του Γούντι Άλεν σε φεστιβάλ κινηματογράφου της Μόσχας
«Έχει άδικο» 26.08.25

Ντροπή και προσβολή: Οργισμένες αντίδρασεις για την συμμετοχή του Γούντι Άλεν σε φεστιβάλ κινηματογράφου της Μόσχας

Σε δήλωση του, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανέφερε: «Καταδικάζουμε την απόφαση του Γούντι Άλεν να ευλογήσει το αιματηρό φεστιβάλ της Μόσχας με την ομιλία του» - Τι απαντά ο σκηνοθέτης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Είναι μεροληπτικοί και ψεύτες: Ο Τραμπ απειλεί τις άδειες μέσων ενημέρωσης λόγω της κάλυψης ειδήσεων
Culture Live 26.08.25

Είναι μεροληπτικοί και ψεύτες: Ο Τραμπ απειλεί τις άδειες μέσων ενημέρωσης λόγω της κάλυψης ειδήσεων

«Είναι στην πραγματικότητα ένα παρακλάδι του Δημοκρατικού Κόμματος», έγραψε μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του για τα δίκτυα NBC και ABC

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Παντοτινά χημικά» στα ελληνικά αυγά ελευθέρας βοσκής – Κίνδυνοι για την υγεία
Φυτοφάρμακα και PFAS 27.08.25

«Παντοτινά χημικά» στα ελληνικά αυγά ελευθέρας βοσκής – Κίνδυνοι για την υγεία

Επιστημονική μελέτη διαπιστώνει υψηλές συγκεντρώσεις από «παντοτινά χημικά», βαρέα μέταλλα και άλλες ενώσεις στα αυγά ελευθέρας βοσκής. Οι ειδικοί προειδοποιούν για τους κινδύνους για την υγεία.

Σύνταξη
Μύκονος: Σε βάθος 68 μέτρων βρέθηκε μετά από 19 μέρες η σορός του Τούρκου επιχειρηματία
Ελλάδα 27.08.25

Μύκονος: Σε βάθος 68 μέτρων βρέθηκε μετά από 19 μέρες η σορός του Τούρκου επιχειρηματία

Ο Χαλίτ Γιουκάι είχε αποφασίσει να κάνει και φέτος διακοπές στην Ελλάδα. Στις 4 Αυγούστου ξεκίνησε με το σκάφος του από την Γιάλοβα της Τουρκίας με προορισμό τη Μύκονο, όπου τον ανέμενε η σύζυγός του.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Διπλωματικό επεισόδιο Δανίας-ΗΠΑ – Αμερικανοί κατηγορούνται για «μυστικές επιχειρήσεις» στο νησί
Εκστρατεία κατασκοπείας 27.08.25

Γροιλανδία: Διπλωματικό επεισόδιο Δανίας-ΗΠΑ – Αμερικανοί κατηγορούνται για «μυστικές επιχειρήσεις» στο νησί

Το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας κάλεσε για εξηγήσεις τον επιτετραμμένο των ΗΠΑ στην Κοπεγχάγη. Αιτία, δημοσίευμα ότι Αμερικανοί διεξάγουν επιχείρηση επιρροής στη Γροιλανδία για να αποσχισθεί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος
Champions League 27.08.25

LIVE: Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος

LIVE: Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Το νόημα της μουσικής, οι ελληνικές αναμνήσεις και το «ταξίδι» που τον άλλαξε: Ο Armin van Buuren στο in λίγο πριν ξεσηκώσει την Αθήνα
Παρουσιάζει το «Breathe» 27.08.25

Το νόημα της μουσικής, οι ελληνικές αναμνήσεις και το «ταξίδι» που τον άλλαξε: Ο Armin van Buuren στο in λίγο πριν ξεσηκώσει την Αθήνα

Ο Armin van Buuren μιλά στο in για την επερχόμενη εμφάνισή του στο Primer Festival στο ΟΑΚΑ, το νέο του διπλό άλμπουμ «Breathe», καθώς και το εσωτερικό «ταξίδι» το οποίο -όπως δηλώνει ο ίδιος- τον «άλλαξε απολύτως, με πολλούς τρόπους».

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Ψήφισμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό υιοθέτησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων
Αυτοδιοίκηση 27.08.25

Ψήφισμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό υιοθέτησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων

Με το ψήφισμα ζητείται «να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή η ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015 και να αναγνωριστεί το παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ»

Σύνταξη
Γάμος στο Καζακστάν διεκόπη προκειμένου να παρακολουθήσουν την ιστορική πρόκριση της Καϊράτ επί της Σέλτικ!
Ο γάμος... σχόλασε 27.08.25

Γάμος στο Καζακστάν διεκόπη προκειμένου να παρακολουθήσουν την ιστορική πρόκριση της Καϊράτ επί της Σέλτικ!

Επικό βίντεο δείχνει μία γαμήλια εκδήλωση στο Καζακστάν να έχει σταματήσει για να παρακολουθήσουν ο παρευρισκόμενοι τη διαδικασία των πέναλτι που έστειλε την Καϊρατ Αλμάτι στο Champions League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κρήτη: Συνεργείο ρευματοκλοπών είχαν δύο ηλεκτρολόγοι – Είχαν «πειράξει» τον μετρητή σε 30 σπίτια έναντι αμοιβής
Ελλάδα 27.08.25

Κρήτη: Συνεργείο ρευματοκλοπών είχαν δύο ηλεκτρολόγοι – Είχαν «πειράξει» τον μετρητή σε 30 σπίτια έναντι αμοιβής

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 30 ιδιοκτητών οικιών και επιχειρήσεων κατηγορούμενοι για κλοπή - Η εκτιμώμενη αξία του κλεμμένου ρεύματος ξεπερνά τις 190.000 ευρώ

Σύνταξη
Μανιάτης: Δεν μπορεί η Τουρκία να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας – Να μάθει η ΕΕ από τα λάθη της
Κοπεγχάγη 27.08.25

Μανιάτης: Δεν μπορεί η Τουρκία να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας – Να μάθει η ΕΕ από τα λάθη της

Τον αποκλεισμό της Άγκυρας από το σχέδιο ReArm, καθώς «κατέχει το 40% της Κυπριακής Δημοκρατίας και εμποδίζει την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, παραβιάζοντας ακόμα και την ελληνική ΑΟΖ», ζήτησε ο Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
Επίσημα παίκτης του Άρη ο Κώστας Γαλανόπουλος
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Επίσημα παίκτης του Άρη ο Κώστας Γαλανόπουλος

Ο Κώστας Γαλανόπουλος πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την ΠΑΕ Άρης - Τίθεται άμεσα στη διάθεση του Μαρίνου Ουζουνίδη.

Σύνταξη
Αταμάν για το ΝΒΑ: «Για να λέγεσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, πρέπει να κερδίσεις τον πρωταθλητή της EuroLeague»
Μπάσκετ 27.08.25

Αταμάν για το ΝΒΑ: «Για να λέγεσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, πρέπει να κερδίσεις τον πρωταθλητή της EuroLeague»

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στις συγκρίσεις ανάμεσα σε ευρωπαϊκό και αμερικάνικο μπάσκετ και εξήγησε πως για να λέγεται κάποιος πρωταθλητής κόσμου, θα πρέπει να το αποδείξει στο γήπεδο.

Σύνταξη
Ολομέλεια των προέδρων των ΔΣΕ: «Οπισθοδρόμηση» στο Κράτος Δικαίου από την κυβέρνηση στο μεταναστευτικό
«Φωνές» 27.08.25

«Οπισθοδρόμηση» στο Κράτος Δικαίου από την κυβέρνηση στο μεταναστευτικό

«Η ανάγκη λήψης μέτρων από την Πολιτεία δεν μπορεί να οδηγούν σε οπισθοδρόμηση από τα δικαιοκρατικά κεκτημένα και τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις που διέπουν το Κράτος Δικαίου».

Σύνταξη
