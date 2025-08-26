Ο διευθυντής του Φεστιβάλ της Βενετίας, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, περιμένει διαμαρτυρίες για τη Γάζα – Όσα δήλωσε

Ο διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, αναφέρθηκε στις διαμαρτυρίες υπερ του δοκιμαζόμενου λαού της Παλαιστίνης, που αναμένεται να υπάρξουν τόσο εντός όσο και εκτός των πολιτιστικών δρωμένων και προβολών.

Σε πρόσφατη συνέντευξή που έδωσε στον Nick Vivarelli του Variety, ο Μπαρμπέρα ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο «αν περιμένει να δει ακτιβιστές υπέρ των Παλαιστινίων στο Lido», με τον καλλιτεχνικό διευθυντή να απαντά: «Όσον αφορά τις διαδηλώσεις για την Γάζα, θα με εξέπληττε αν δεν γίνονταν, δεδομένου ότι πραγματοποιούνται σε όλο τον κόσμο, σε κάθε είδους πλαίσιο. Η ένωση υπέρ της Παλαιστίνης στη Βενετία έχει ήδη ζητήσει, με πολύ ευγενικό τρόπο, να έχει κάποια παρουσία στο φεστιβάλ».

»Ο ιερέας από τη Βενετία που υποστηρίζει τη Γάζα [Don Nandino Capovilla], στον οποίο πρόσφατα απαγορεύτηκε η είσοδος στο Ισραήλ, έχει ήδη καλέσει τους πιστούς του να πραγματοποιήσουν διαδήλωση υπέρ της Γάζας [στο φεστιβάλ]. Επομένως, αναμένω να υπάρξουν – πώς να το θέσω – απόπειρες εισβολής, τις οποίες θα προσπαθήσουμε να περιορίσουμε και να συγκρατήσουμε, επειδή δεν θέλουμε το φεστιβάλ να γίνει μια πολιτική σκηνή για τη μία ή την άλλη πλευρά. Εν τούτοις, μου φαίνεται αρκετά προφανές ότι θα υπάρξουν διαδηλώσεις [υπέρ της Γάζας] σε κάποια μορφή».

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου για το αν η ηθοποιός Γκαλ Γκαντότ, η οποία έχει δεχτεί κριτική για τη φιλοϊσραηλινή στάση της εν μέσω της συνεχιζόμενης γενοκτονίας των Παλαιστινίων στην Γάζα, θα παραστεί στο φεστιβάλ για την ταινία του Τζούλιαν Σνάμπελ «In the Hands of Dante», ο Αλμπέρτο Μπαρμπέρα απάντησε λακωνικά, λέγοντας «όχι».

Υπενθυμίζεται ότι η πρωτοβουλία Venice4Palestine ζήτησε να μην προσκληθούν στο φεστιβάλ ηθοποιοί που έχουν υποστηρίξει με δημόσιες δηλώσεις τους την ισραηλινή κυβέρνηση.

3 Σεπτεμβρίου

Η ανακοίνωση ότι η Γκαντότ δεν θα εμφανιστεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας έρχεται σε συνέχεια των 1.500 υπογραφών από επαγγελματίες της κινηματογραφικής βιομηχανίας – συμπεριλαμβανομένων σκηνοθετών, ηθοποιών και καλλιτεχνών – που υπέγραψαν το περασμένο Σαββατοκύριακο ανοιχτή επιστολή ζητώντας από το φεστιβάλ κινηματογράφου να πάρει «ξεκάθαρη θέση για την γενοκτονία στην Γάζα».

«Σταματήστε τα ρολόγια, σβήστε τα αστέρια. Το βάρος είναι πολύ μεγάλο για να συνεχίσουμε να ζούμε όπως πριν. Εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, εικόνες [που μαρτυρούν το τι συμβαίνει] μας φτάνουν από τη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη. Αδυνατώντας να πιστέψουμε [τι γίνεται] και [νιώθοντας] αβοήθητοι, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το μαρτύριο μιας γενοκτονίας που διαπράττεται ζωντανά από το κράτος του Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Κανείς δεν θα μπορέσει ποτέ να πει: ‘Δεν μπορούσα να ξέρω, δεν μπορούσα να φανταστώ, δεν μπορούσα να πιστέψω’, ανέφερε μεταξύ άλλων η επιστολή.

Η ταινία του Σνάμπελ αναμένεται να προβληθεί στις 3 Σεπτεμβρίου στην Βενετία, την ίδια μέρα που θα παρουσιαστεί και η ταινία «The Voice of Hind Rajab» της Τυνησίας σκηνοθέτιδας Kauther Ben Hania -ένα πολιτικό δράμα που καταπιάνεται με τη δολοφονία ενός 6χρονου κοριτσιού από την Παλαιστίνη, το οποίο παγιδεύτηκε σε ένα αυτοκίνητο που δέχτηκε επίθεση από τους IDF στη Γάζα το 2024 και βρέθηκε νεκρό αργότερα.

Στις 30 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί μια περιφερειακή διαδήλωση στη Βενετία με κύριο σύνθημα «Σταματήστε τη γενοκτονία – Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

*Mε στοιχεία από: Variety